Sete meses após incêndio, famílias do Mandela começam a receber casas

Segundo a Águas Guariroba, Campo Grande deixou de perder cerca de 43.461.659 metros cúbicos de água por ano após a instalação do Programa de Redução de Perdas.

Das 27 capitais brasileiras, Campo Grande é o 4º município que menos desperdiça água no país. Os dados são de uma pesquisa do Instituto Trata Brasil, referente a 2022. De acordo com o relatório, a relação da população com o acesso à água potável consumida ficou em 19,80%.

Conforme o documento da portaria 490/2021, do Ministério do Desenvolvimento Regional, o índice se refere às perdas na distribuição. Os municípios exemplos de excelência no país ficaram abaixo de 25%, segundo a pesquisa.

Nova Iguaçu-RJ 3,29

Santos-SP 16,81

Goiânia-GO 17,27

Campo Grande-MS 19,80

Campinas-SP 20,19

Limeira-SP 20,19

São José do Rio Preto-SP 20,54

Uberlândia-MG 22,84

Suzano-SP 23,05

Petrópolis-RJ 23,35

No caso do Índice de Perdas por Ligação, que é uma amostra das perdas na distribuição, Campo Grande ficou na 2ª colocação no país, perdendo apenas para Goiânia (GO). Ambos ficaram abaixo de 25%.

Segundo a Águas Guariroba, a empresa implantou em Campo Grande um Programa de Redução de Perdas e, com isso, os índices de perdas de água no município saíram de 56% em 2006 para os atuais 19,8%. Os números representam que a cidade deixou de perder cerca de 43.461.659 de metros cúbicos de água por ano.

Ainda de acordo com a concessionária, as substituições de 381,8 mil hidrômetros antigos por novos; implantação de um moderno CCO (Centro de Controle de Operações); instalação de 62 válvulas redutoras de pressão da água e de 197 sensores na rede, que ajudam a monitorar e controlar a pressão da água, para reduzir rompimentos na tubulação; e modernização de 185 macromedidores, que são equipamentos semelhantes ao hidrômetro, colaborou bastante o controle de desperdício de água no município.

Neste mês, foram identificados 140 vazamentos. Neste caso, foram perdidos 3,6 bilhões de metros cúbicos de água, considerando só as perdas físicas. A quantidade é suficiente para abastecer 54 milhões de brasileiros em um ano.

Os 20 melhores municípios do país



Conforme dados da pesquisa do Instituto Trata Brasil, três análises foram apresentadas para saber os melhores municípios do saneamento básico do país. Campo Grande ficou entre as melhores do país, ficando na 17º colocação.

Ainda conforme as pesquisas, foram analisadas as melhorias de atendimento e o nível de eficiência. A cidade que lidera o ranking é Maringá (PR), seguida de São José do Rio Preto (SP) e Campinas (SP).

Pela primeira vez na história, três municípios alcançaram a pontuação máxima disponível e, consequentemente, a universalização do saneamento. São consideradas universalizadas as localidades que contam com 99% de sua população com acesso à água tratada e 90% com coleta e tratamento de esgoto.

