Semana começa com frio de 2°C, mas vai terminar com calor de 30°C em MS

Sul-mato-grossense teve que tirar os casacos do armário nesta semana - MARCELO VICTOR

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Semana começou gelada em Mato Grosso do Sul, mas vai terminar quente.

O primeiro dia da semana iniciou gelado e com baixas temperaturas. Mas, o último dia vai encerrar com muito calor, sol e altas temperaturas.

Domingo (10), segunda-feira (11) e terça-feira (12) são dias de muito frio , conforme noticiou o Correio do Estado.

Na quarta-feira (13) o clima gelado se despede e o tempo começa a esquentar. Na quinta-feira (14), o calor já volta com tudo. Logo, o fim de semana será quente no Estado, com termômetros variando entre 26 e 30°C.

"De segunda-feira (11) a quarta-feira (13), previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece condições de tempo seco e estável em grande parte do estado. As manhãs seguem com temperaturas baixas, com mínimas próximas de 3-4°C, especialmente na região centro-sul do estado. Ao longo dos dias, devido à presença do ar seco e ao predomínio do sol, as temperaturas entram em gradativa elevação, com máximas podendo atingir valores entre 25-30°C. Além disso, espera-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 20-40%", informou o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), por meio de nota.

Veja as temperaturas para os próximos dias:





FRIO

Mato Grosso do Sul registrou a menor temperatura do ano na manhã desta segunda-feira (11). Iguatemi bateu recorde de frio e registrou os 2°C nas primeiras horas do dia. Esta é a primeira onda de frio de 2026.

A massa de ar frio, que derrubou as temperaturas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, deve durar cinco dias, de sexta-feira (8) a quarta-feira (13), e se afastar logo em seguida.

Defesa Civil de Campo Grande alertou sobre a queda brusca de temperatura, com riscos de hipotermia e morte. Há suspeita de que três pessoas morreram de frio , neste fim de semana, em Mato Grosso do Sul.

A entidade pede atenção com a população mais vulnerável, como enfermos, moradores de rua, idosos e crianças. Além disso, é recomendado abrigar animais domésticos dentro de casa nas noites mais frias.

Abrigo da prefeitura, localizado no Parque Ayrton Senna, está montado e recebe moradores de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade social e animais nas noites mais frias.

Veja as temperaturas registradas às 5 horas desta segunda-feira (11):

*Fonte: Cemtec

Chuva, ocorrida na sexta-feira (8) e sábado (9), antecedeu a primeira onda de frio do ano, com grande acumulado em alguns municípios. Confira o volume de chuva ocorrido nas últimas 72 horas:

*Fonte: Cemtec

ONDA DE FRIO

Onda de frio é um evento climático caracterizado por uma queda significativa na temperatura do ar, que permanece abaixo de um determinado limiar por vários dias consecutivos.

Também é caracterizada pelo arrefecimento do ar, com rápida queda de temperatura em um período de 24 horas. Esse fenômeno pode causar geada, e em alguns locais, até neve.

Normalmente, está associada à irrupção de ar muito frio causada pelo deslocamento de uma massa de ar polar ou de alta latitude para latitudes mais baixas.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira: