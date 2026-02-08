Semana será de calor e pancadas de chuva em MS - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A previsão do tempo para os próximos dias indica calor, aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo os órgãos meteorológicos, a semana será marcada por condições típicas de verão, com temperaturas elevadas e formação de áreas de instabilidade, principalmente no período da tarde e noite. A combinação de calor e umidade favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas, que podem provocar chuvas rápidas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

As temperaturas devem permanecer altas em todo o estado. Em Campo Grande, os termômetros devem registrar mínimas entre 21°C e 23°C, enquanto as máximas podem atingir valores próximos ou acima dos 30°C. Nas regiões norte, pantaneira e sudoeste, o calor também predomina, com sensação térmica elevada ao longo dos dias.

Ainda conforme o Cemtec, a instabilidade pode ocorrer de forma irregular, com chuva em algumas áreas e tempo firme em municípios vizinhos à Capital. Há possibilidade de acumulados mais significativos em pontos isolados, especialmente nas regiões centro-norte e leste do estado.

O Inmet também alerta para a ocorrência de temporais típicos desta época do ano, com pancadas intensas em curto período, o que pode provocar alagamentos pontuais, descargas elétricas e ventos fortes. Apesar disso, não há indicativo, até o momento, de eventos climáticos extremos de grande abrangência.

A segunda-feira (9) começa com céu carregado e chuva em várias cidades, sobretudo em Campo Grande com possibilidade de chuva. Nessa região, as temperaturas permanecem elevadas, com máximas em torno dos 32°C mínimas próximas dos 21°C.

Na terça-feira (10), o cenário pouco muda, e a instabilidade segue presente, especialmente à tarde e à noite, quando são esperadas novas pancadas de chuva e trovoadas, mantendo o tempo abafado.

Já no interior, o tempo fica mais firme, com variação de nebulosidade, e as temperaturas sobem, podendo alcançar a faixa dos 33°C e 34°C em diversos municípios como Sonora e Cassilândia.

Já na sexta-feira e no sábado, o sol aparece com mais frequência, mas o calor e a umidade favorecem a formação de pancadas isoladas de chuva, principalmente no período da tarde. As máximas seguem elevadas, variando entre 32°C e 34°C, enquanto as mínimas ficam acima dos 23°C, mantendo a sensação de tempo abafado.

Em Dourados e Ponta Porã, porção sul do estado, os termômetros devem marcar médias entre 23 °C e 33 °C, calor típico de verão com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Em Três Lagoas e Corumbá, o clima deve se estabelecer entre 23°C e 32°C com variação de sol e chuva e picos de alta temperatura que podem atingir a casa dos 35°C.

Coxim, Naviraí e Nova Andradina, as estimativas médias ficam entre 23 °C e 31 °C.

Ao longo da semana, a recomendação é de atenção redobrada aos avisos meteorológicos, sobretudo nos dias de maior instabilidade, além de cuidados com o calor intenso, como hidratação constante e proteção contra o sol.

