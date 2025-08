Semana terá calor, mas nova frente fria chega na sexta com mínima de 4°C - Foto: Arquivo / Correio do Estado

Mato Grosso do Sul terá uma semana de calor nesses próximos dias, mas a chegada de uma nova frente fria promete derrubar as temperaturas mais uma vez.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, a previsão até esta sexta-feira (8) indica tempo com sol e variação de formação de nuvens.

Isso acontece devido ao sistema de alta pressão atmosférica e, devido aos cavados, há alta chances de chuvas e tempestades isoladas, como já havia informado o Correio do Estado.

De acordo com a previsão, no próximo final de semana, entre sexta-feira (8) e domingo (10), uma nova frente fria deve avançar pelo Estado, favorecendo a queda das temperaturas, que podem variar entre 4ºC e 8ºC, especialmente na metade sul de Mato Grosso do Sul.

A previsão não descarta a possibilidade de temperaturas abaixo dos 4ºC em pontos isolados, favorecendo a formação de geadas.

Nas regiões sul até Dourados, as temperaturas devem variar com mínimas entre 12ºC e 17ºC, e as máximas, até 19ºC e 24ºC.

Em Porto Murtinho, subindo até Corumbá, as mínimas ficam entre 16ºC e 20ºC e as máximas entre 21ºC e 28ºC nesta semana.

Na região norte do Estado e extremo leste, como em Coxim até Três Lagoas, os termômetros devem registrar mínimas entre 14ºªC e 18ºC e máximas entre 25ºC e 32ºC.;

Em Campo Grande, a semana deve ter temperaturas mínimas chegando a 16ºC e máximas de 26ºC.

As chuvas se concentram na região sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, mas instabilidades podem ser esperadas em todas as regiões.

Inverno sul-mato-grossense

Mesmo com o avanço de frentes frias pequenas e pontuais no Estado, o inverno em Mato Grosso do Sul deve ser mais quente que a média histórica, sendo esperadas temperaturas acima do normal nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.

A expectativa para os meses de agosto e setembro é de predomínio de umidade baixa, temperaturas elevadas, baixo índice de chuva e tempo seco.

Mas, mesmo com a tendência ao clima seco e temperaturas altas, é importante estar atento com os eventos pontuais e de curta duração, como a ocorrência de geadas quando as massas de ar polar conseguirem avançar pelo bloqueio atmosférico.

Cidades mais suscetíveis a estas ocorrências como Dourados, Ponta Porã e Amambai devem esperar variações durante toda a estação.

Outro fator de alerta é para o clima seco, característico desse período no Estado. A umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul, especialmente nessa época, sempre foi um fator preocupante, exigindo atenção e cuidados com a saúde.

No último sábado (2), mais da metade do Estado esteve em alerta para os baixos níveis de umidade, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com quantidade de vapor de água na atmosfera entre 30% e 20%, considerado perigoso para a saúde humana.

Em cenários como este, a orientação é que a população adote algumas medidas, como a ingestão constante de líquidos, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, além de atenção redobrada quanto ao manejo de fogo e atividades que possam gerar chamas ou faíscas.