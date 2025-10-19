Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

POLÍCIA

Shopping é interditado após tentativa de furto em joalheria

Funcionários chegaram para trabalhar e foram impedidos de entrar por policiais que estavam no local

Tamires Santana

Tamires Santana

19/10/2025 - 10h30
Continue lendo...

Na manhã deste domingo (19), um homem ainda não identificado tentou invadir uma loja de joias que fica dentro de um shopping, localizado na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, o suspeito entrou no local pela tubulação do shopping, mas não conseguiu não levar nada.

Ainda pela manhã, funcionários chegaram ao local para trabalharem, mas foram impedidos de entrar por policiais que estavam no shopping, atuando em uma ocorrência de furto. Até o momento, o suspeito não foi localizado.

De acordo com uma nota de esclarecimento, enviada pela assessoria de imprensa do shopping ao Correio do Estado, equipes policiais ainda estão no local para averiguação.

Além disso, conforme a nota, neste momento, o shopping já está liberado para a entrada de funcionários e colaboradores, e abrirá normalmente para os clientes a partir das 10h.

"Para mais detalhes da investigação, estamos aguardando posicionamento da polícia", informou o texto da nota.

A reportagem aguarda mais informações.

A partir de segunda-feira

Justiça Eleitoral faz "mutirão" para regularizar títulos em MS

Eleitor pode fazer cadastro biométrico, atualização de dados, transferência de local de votação e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral

18/10/2025 17h00

Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

De 20 a 24 de outubro, os cartórios e postos de atendimento da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul estarão funcionando em regime de plantão, das 8h às 18, com objetivo de facilitar o acesso dos eleitores aos serviços oferecidos pelos cartórios eleitorais e polos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS).

Durante o período do mutirão, os eleitores poderão regularizar o título, fazer o cadastro biométrico, atualizar dados, solicitar transferência de local de votação e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral. O atendimento será presencial, mas alguns serviços continuam disponíveis de forma online, por meio do aplicativo e-Título e do Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os endereços e contatos das unidades da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul podem ser consultados no portal do TRE-MS, que reúne informações sobre todos os cartórios e polos de atendimento do estado.

A iniciativa ocorre em meio ao alto número de títulos eleitorais cancelados no estado. Segundo a Justiça Eleitoral, 88.124 eleitores de Mato Grosso do Sul tiveram seus títulos cancelados o equivalente a 4,33% do eleitorado local. No Brasil, o total chega a 5.042.047 documentos, o que representa 3,17% dos eleitores.

Quem não regularizar sua situação pode ficar impedido de votar nas eleições de 2026, quando serão escolhidos presidente e vice-presidente da República, dois senadores, oito deputados federais, governador e vice, além de 24 deputados estaduais.

Além da impossibilidade de votar, o título irregular pode gerar uma série de complicações: suspensão de benefícios sociais, dificuldades para emissão de passaporte e carteira de identidade, restrição para assumir cargos públicos, impedimento de renovação de matrícula em instituições de ensino e entraves em atos que dependem de quitação eleitoral ou do serviço militar.

De acordo com o Código Eleitoral, o título é cancelado quando o eleitor com voto obrigatório deixa de comparecer a três eleições consecutivas considerando cada turno como uma eleição sem apresentar justificativa em até 60 dias nem pagar as multas correspondentes. O processo de cancelamento foi concluído em 2 de junho de 2025 e já afeta milhões de brasileiros.

Serviço

O TRE-MS reforça que o mutirão é uma oportunidade para o eleitor regularizar a situação antes do fechamento do cadastro eleitoral de 2026, evitando transtornos futuros e garantindo o direito ao voto.

Bodoquena

Polícia Ambiental multa fazendeiro em R$ 1,6 milhão após incêndio em vegetação nativa

De acordo com a corporação, o fogo atingiu principalmente áreas de reserva legal dentro da propriedade rural e regiões próximas

18/10/2025 15h00

Parte da vegetação nativa queimada no incêndio

Parte da vegetação nativa queimada no incêndio Foto: Divulgação

A Polícia Militar Ambiental (PMA) aplicou uma multa de R$ 1,6 milhão a um fazendeiro responsável por um incêndio que devastou 177 hectares de vegetação, em Bodoquena, a cerca de 270 quilômetros de Campo Grande, em setembro deste ano. De acordo com a corporação, o fogo atingiu principalmente áreas de reserva legal dentro da propriedade rural e regiões próximas.

Durante as ações de fiscalização, equipes da PMA identificaram vestígios do início das chamas na fazenda, o que levou à constatação de que o incêndio teria se originado no local. O fogo se espalhou rapidamente e atingiu o Assentamento Campina II, destruindo 160,115 hectares de vegetação nativa — o equivalente a 224 campos de futebol.

A corporação informou que o proprietário foi autuado por crime ambiental, com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que proíbe a destruição de florestas ou vegetação nativa por meio de queimadas sem autorização. Além da multa milionária, o caso foi encaminhado ao Ministério Público Estadual e à Delegacia de Polícia Civil, que deverão investigar a responsabilidade criminal do produtor.

Parte da vegetação nativa queimada no incêndio

O caso ocorre em meio a uma situação de emergência decretada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (16). O decreto, válido por 180 dias, reconhece a gravidade dos incêndios florestais que atingem o território sul-mato-grossense nos últimos meses e autoriza a mobilização de órgãos públicos e voluntários para combater os focos de fogo e reduzir os impactos ambientais e à saúde da população.

A medida estadual leva em conta a estiagem prolongada e o alto risco de queimadas apontados em nota técnica do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), além do parecer da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC-MS), que confirmou a ocorrência de desastres registrados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID).

A PMA reforçou que o combate e a prevenção de incêndios florestais estão entre as principais ações de fiscalização neste período do ano, quando o tempo seco e as altas temperaturas aumentam o risco de queimadas no Estado. A corporação também orienta que qualquer foco de incêndio seja denunciado imediatamente pelo telefone 190 ou pelos canais oficiais da Polícia Militar Ambiental. 

Operação Focus

Nesta semana, a Polícia Militar Ambiental (PMA), em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), intensificou as ações de combate às queimadas ilegais no Estado por meio da Operação Focus, que já aplicou multas que somam mais de R$ 34 milhões desde o início de agosto.

A ofensiva segue até 30 de novembro — e, no caso do Pantanal, até o fim de dezembro, quando o período crítico de incêndios costuma se estender.

