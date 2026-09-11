Sob risco de novo temporal, aulas nas escolas municipais estão suspensas à tarde

Aulas da Rede Municipal de Ensino (Reme) estão suspensas, nesta sexta-feira (11), no período da tarde.
De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), a medida vale para todas as 206 escolas municipais. Professores e servidores administrativos também estão dispensados.
A decisão foi tomada devido à falta de luz e possibilidade de um novo vendaval nesta sexta-feira (11). Segundo a prefeita, há risco de um novo temporal nas próximas 10 horas.
“Nós suspendemos as aulas no período da tarde. Nós temos mais de 110 mil crianças nas escolas do município e a gente pede que os pais, às 11 horas da manhã, nós vamos liberar as crianças para que os pais possam buscá-las, tendo em vista o risco e a possibilidade de um novo vendaval”, detalhou a chefe do executivo municipal.
Coordenadoras e professoras estão avisando os pais sobre o horário de saída às 11h por meio de grupo no WhatsApp.
O objetivo é garantir a segurança dos estudantes e evitar que as crianças estejam fora de casa durante a tempestade.
Conforme noticiado pelo Correio do Estado, 20 escolas da Reme suspederam as aulas no período da manhã e da tarde, em razão da falta de luz. Vejas quais:
- Escola Municipal Professor Arlindo Lima;
- Escola Municipal Professora Arlene Marques Almeida;
- Escola Municipal Bernardo Franco Baís;
- Escola Municipal Professora Brígida Ferraz Foss;
- Escola Municipal Cônsulesa;
- Escola Municipal Professor Danda Nunes;
- Escola Municipal Elpídio Reis;
- Escola Municipal Flora;
- Escola Municipal Leovegildo de Melo;
- Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos;
- Escola Municipal Maestro João Corrêa Ribeiro;
- Escola Municipal Manoel Inácio de Souza;
- Escola Municipal Nicolau Fragelli;
- Escola Municipal Antônio José Paniago;
- Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi;
- Escola Municipal Sá Carvalho;
- Emei Emy Ishida Nascimento Nogueira;
- Emei Olinda Toshimi;
- Emei Osvaldo Maciel;
- Emei Professora Selma.
TEMPORAL
Forte temporal foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira (11) em Campo Grande.
De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, foram contabilizados 24,4 milímetros em 28 minutos e 3.095 raios em 36 minutos, além de ventos de 83 km/h.
Já o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS) registrou chuva de 19,6 milímetros e rajadas de vento de 87 km/h.
De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, houve mais de 100 chamados de árvores caídas pela cidade, 26 escolas destelhadas, 3 unidades de Assistência Social danificadas e 1 unidade de saúde com desabamento de teto.
A tempestade foi rápida, mas causos muitos prejuízos. Reportagem do Correio do Estado percorreu os principais pontos de estragos e constatou que o vendaval causou:
Queda de árvores em todas as sete regiões de Campo Grande
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Interdição de avenidas/vias obstruídas
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Queda de árvores em cima de carros
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Queda de postes de energia
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Alagamento de ruas
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Cancelamento de aulas na Rede Municipal de Ensino (Reme)
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Queda de energia em dezenas de bairros
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Abertura de buracos e crateras nas ruas
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Semáforos desligados
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Queda do painel do Fort Atacadista na avenida Ernesto Geisel
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Desabamento do teto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário
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Destelhamento do Armazém Cultural, na avenida Calógeras
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Explosão de parede de vidro em academia no bairro Universitário
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Sujeira e lixo nas ruas: galhos, folhas, latas, garrafas, copos plásticos, entre outros diversos objetos
Não houve vítimas fatais.
Mapa do Inmet mostra que Mato Grosso do Sul está na rota dos temporais nesta sexta-feira (11). Foto: Inmet
O Inmet divulgou alerta amarelo, laranja e vermelho de tempestade para Mato Grosso do Sul:
- Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos
- Tempestade – alerta laranja – perigo: Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos
- Tempestade – alerta vermelho – grande perigo: Chuva entre 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.
Árvore imensa caída no meio da rua. Foto: divulgação
Armazém cultural fica destelhado após temporal. Foto: divulgação
Placa de supermercado caiu na avenida Ernesto Geisel. Foto: divulgação