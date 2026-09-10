Evento reúne 70 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00

Este mês é a oportunidade para comprar roupa boa, bonita e barata a preços acessíveis. 27ª edição do 'Desapega Campo Grande' ocorrerá na próxima semana na Capital.
O evento reunirá mais de 70 brechós em um só lugar. São mais de 25 mil itens à venda, como:
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Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros
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Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira, etc
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Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc
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Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc
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Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros
O preço mínimo é de R$ 2,00. Serão vendidas desde peças simples à peças de grife. Os itens são usados, mas em ótimo estado de conservação.
Confira alguns dos 70 brechós que marcarão presença no evento:
@garagebrecho
@coletivodebrechos
@Divina2mao
@carmozitabrecho
@segundachancebrechocircular
@brecho_chicamariia
@compreis_delas
@dm_brecho10
@katiuscia_brecho_
@bazardelas_cg
@Novo_de_novo_brechocg
@donachiccg
@pink_brecho_modasustentavel
@mariaabellabrecho
@madamebiubrecho
@looksvivare
@reuse_bazar_marlene
@reis_brecho_
@reclairbrecho
@madamebellabrecho
@ruthmagdabrecho
@ilovebrechoms
Veja fotos de alguns itens que estarão à venda no local:
Fotos: Arquivo Pessoal
Dicas para aproveitar um brechó
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Chegue cedo: As melhores peças são garimpadas rapidamente.
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Leve dinheiro trocado: Alguns expositores podem não aceitar cartão.
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Faça uma lista: Pense no que você realmente precisa para não se perder diante de tantas opções.
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Experimente as peças: Alguns brechós podem oferecer provadores para garantir que a roupa caia bem.
5 motivos para você participar do evento de brechós
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1. Peças Exclusivas a Preços Incríveis
Com itens a partir de apenas R$ 2,00, você poderá renovar seu guarda-roupa sem gastar muito. É a oportunidade perfeita para garimpar peças únicas, incluindo roupas de marcas conhecidas e estilos vintage, que dificilmente você encontraria em lojas convencionais.
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2. Apoie Pequenos Negócios Locais
Ao participar do evento, você estará incentivando o trabalho de pequenos empreendedores e brechós locais. Cada compra é um incentivo à economia da sua região, além de fortalecer a moda sustentável.
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3. Contribua para o Meio Ambiente
A moda sustentável é uma tendência crescente, e os brechós fazem parte desse movimento. Ao comprar roupas de segunda mão, você ajuda a reduzir o desperdício, economiza recursos naturais e diminui o impacto ambiental causado pela indústria da moda.
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4. Diversidade de Itens para Todos os Estilos
Com mais de 16 mil peças disponíveis, o evento é um verdadeiro paraíso para quem adora moda. Há opções para todos: roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios, calçados e muito mais. Você certamente encontrará algo que combina com seu estilo e personalidade.
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5. Experiência Divertida e Única
Além das compras, o evento é uma experiência social. É um espaço para conhecer pessoas, trocar ideias sobre moda sustentável e até mesmo participar de possíveis dinâmicas ou promoções que os expositores podem oferecer.
'Desapega Campo Grande' ocorrerá em 19 de setembro de 2026, sábado, das 8h às 16h, no Parque Ayrton Sena, localizado na rua Arapoti, número 512, bairro Aero Rancho, em Campo Grande.
O evento é realizado todo mês e reúne milhares de pessoas e vende milhares de itens.