Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

RECAPTURA

Sobrinho do Tio Arantes é capturado em festa após fugir da Gameleira

Ítalo de Moraes comemorava sua fuga em uma residência, no bairro Jardim Colúmbia, quando foi encontrado por policiais militares

João Pedro Flores

22/07/2026 - 12h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Ítalo de Moraes, sobrinho de José Cláudio Arantes, o Tio Arantes, considerado uma das principais lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Mato Grosso do Sul, foi recapturado por policiais militares da 11ª Companhia Independente da PM e do Batalhão de Choque, em uma casa de festas, no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (22).

O preso estava entre os três homens que fugiram do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira na segunda-feira (20).

Além de Ítalo, outras seis pessoas foram detidas na festa, sendo quatro homens e duas mulheres. De acordo com a Polícia Militar, as equipes receberam uma denúncia anônima, indicando que indivíduos ligados à recente fuga do sistema prisional estariam na residência no Jardim Colúmbia.

No local, ocorria uma confraternização e havia planejamento para a evasão dos envolvidos em direção às regiões de fronteira.

Durante a varredura no local, foram localizadas e apreendidas três armas de fogo, além de munições, aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

Diante do flagrante delito pelo porte ilegal de arma de fogo e do cumprimento de mandado, todos os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Até o momento Bruno Araújo da Silva e Thiago Pereira Costa, os outros dois foragidos da Gameleira, não foram localizados.

Fuga  

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informou que três detentos fugiram do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira (CPAIG), em Campo Grande, na manhã de segunda-feira (20).

A ausência dos internos foi constatada durante os procedimentos de conferência de rotina realizados por policiais penais na unidade.

De acordo com a Agepen, os custodiados que escaparam são Ítalo de Moraes, Bruno Araújo da Silva e Thiago Pereira Costa.

Em nota oficial enviada ao Correio do Estado, a Agepen esclareceu que não houve invasão por grupo armado, confronto ou registro de pessoas portando armas durante a ocorrência.

A Agepen esclareceu que não houve invasão por grupo armado nem confronto, afirmando que a fuga foi identificada durante a conferência de rotina dos custodiados.

Segundo a administração penitenciária, a estrutura de contenção da unidade foi restabelecida logo após a descoberta da fuga e um procedimento administrativo foi instaurado para apurar as circunstâncias da evasão e verificar como os detentos conseguiram deixar o estabelecimento prisional.

Assim que a ocorrência foi confirmada, a Polícia Penal adotou os protocolos previstos para esse tipo de situação.

A Diretoria de Operações da Agepen, a Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário e as demais forças de segurança pública foram acionadas para auxiliar nas buscas pelos fugitivos.

Além disso, a evasão foi registrada nos sistemas de gestão prisional para o bloqueio dos custodiados, enquanto o caso foi comunicado ao Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, responsável pelas providências judiciais, incluindo a expedição dos mandados de prisão dos três evadidos.

O Centro Penal Agroindustrial da Gameleira é uma unidade destinada ao cumprimento de pena em regime semiaberto, classificada como estabelecimento de segurança mínima.

ASSASSINATO

Empresário é executado em quintal de casa durante manhã desta quarta-feira (22)

Foram encontradas 15 cápsulas de pistola e a motivação do crime seria dívida de R$ 600 mil

22/07/2026 11h30

Compartilhar

Paulo Ribas / Correio do Estado

Continue Lendo...

Um homem foi executado durante a manhã desta quarta-feira (22) dentro de um imóvel que ele estaria reformando. Identificado como Matheus Luiz de Castro Vasconcelos, a vítima tinha 22 anos e, a suspeita da motivação do crime é por uma suposta dívida de R$ 600 mil.

O homicídio aconteceu por volta das 06h40 da manhã de hoje, no bairro Parque Novos Estados, na Rua Itapuã. Conforme informações apuradas, Matheus Luiz é de Camapuã e havia comprado o imóvel neste ano. Ele estaria reformando a casa e no momento do crime estava na calçada em frente ao imóvel a espera de um eletricista.

Imóvel estava em reforma e tinha materiais de construção em frente a casa - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

Enquanto aguardava o prestador de serviço, dois homens em uma motocicleta chegaram atirando contra a vítima, que ainda correu para dentro do imóvel, mas foi acertado e morreu no quintal da casa.

Segundo a Polícia Militar, que esteve no local, foram encontradas 15 cápsulas de pistola espalhadas pelo interior do imóvel, no quintal.

Conforme apuração, a vítima era empresário de uma empresa de gestão financeira registrada a menos de um ano, em outubro do ano passado, e as suspeitas iniciais de equipes policiais é que Matheus Luiz atuava como agiota e o valor de R$ 600 mil seria a motivação do crime.

Imagens flagradas por câmeras de segurança de uma casa próxima registrou os atiradores passando no sentido a casa onde Matheus estava e, posteriormente retornando em alta velocidade, no momento da fuga após a morte.

Equipes policiais estiveram no local - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

As equipes da Polícia Militar isolaram o local para investigação. As equipes de perícia da Polícia Científica também estiveram no local para análise e retirada do corpo.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

Uma motocicleta em chamas foi encontrada a cerca de 3,8 quilômetros do local em que Matheus Luiz foi morto, e a suspeita é que seja a mesma utilizada pelos atiradores para cometerem o crime.

O veículo foi deixado na Rua das Folhagens perto da calçada, na região próxima ao Bosque da Paz, no Carandá Bosque, em horário próximo ao da execução, por volta das 07h.

Matéria atualizada às 12h36

OPERAÇÃO HÉRCULES

Polícia Civil apreende adolescente de facção em Ribas do Rio Pardo

A ação contou com apoio de helicóptero para realizar os mandados de prisão e de busca e apreensão

22/07/2026 11h15

Compartilhar
Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão

Continue Lendo...

A Polícia Civil deflagrou a operação Hércules, na manhã desta quarta-feira (22), com o intuito de combater o crime organizado no município de Ribas do Rio Pardo.

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão, expedidos pelo Poder Judiciário. Um adolescente foi apreendido pela prática de ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Os policiais também apreenderam dinheiro em espécie, aparelhos celulares e diversos materiais que serão submetidos à análise para o prosseguimento das investigações. Uma motocicleta, que tinha sido furtada, foi recuperada durante a operação.

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão

A Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA) prestou apoio aéreo por meio de helicóptero durante a execução das diligências.

A Operação Hércules contou com o apoio operacional de equipes do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), DECCO (Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado), DECOR (Delegacia Especializada de Combate à Corrupção), GOI (Grupo de Operações e Investigações) e da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa).

A Polícia Civil informa que as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos com a facção criminosa.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 80 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00
Campo grande

/ 1 dia

Evento reúne 80 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7071, terça-feira (21/07)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7071, terça-feira (21/07)

3

Consórcio Guaicurus é vendido para empresa de Goiás
transporte coletivo

/ 23 horas

Consórcio Guaicurus é vendido para empresa de Goiás

4

Exército prepara megaoperação na fronteira a partir de MS
SEGURANÇA

/ 2 dias

Exército prepara megaoperação na fronteira a partir de MS

5

Após reforma, Lojas Americanas reabre no centro de Campo Grande
Lojas Americanas

/ 1 dia

Após reforma, Lojas Americanas reabre no centro de Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Juliane Penteado

/ 13 horas

Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Inteligência Artificial: como pequenas e médias empresas podem usar hoje
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Inteligência Artificial: como pequenas e médias empresas podem usar hoje
Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei
Provenzano

/ 6 dias

Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei
Auxílio-acidente: como funciona o benefício do INSS, quem tem direito e o que mudou em 2026
Juliane Penteado

/ 1 semana

Auxílio-acidente: como funciona o benefício do INSS, quem tem direito e o que mudou em 2026