Sobrinho do Tio Arantes é capturado em festa após fugir da Gameleira

Ítalo de Moraes, sobrinho do Tio Arantes, uma das lideranças do PCC em Mato Grosso do Sul - Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Ítalo de Moraes, sobrinho de José Cláudio Arantes, o Tio Arantes, considerado uma das principais lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Mato Grosso do Sul, foi recapturado por policiais militares da 11ª Companhia Independente da PM e do Batalhão de Choque, em uma casa de festas, no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (22).

O preso estava entre os três homens que fugiram do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira na segunda-feira (20).

Além de Ítalo, outras seis pessoas foram detidas na festa, sendo quatro homens e duas mulheres. De acordo com a Polícia Militar, as equipes receberam uma denúncia anônima, indicando que indivíduos ligados à recente fuga do sistema prisional estariam na residência no Jardim Colúmbia.

No local, ocorria uma confraternização e havia planejamento para a evasão dos envolvidos em direção às regiões de fronteira.

Durante a varredura no local, foram localizadas e apreendidas três armas de fogo, além de munições, aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

Diante do flagrante delito pelo porte ilegal de arma de fogo e do cumprimento de mandado, todos os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Até o momento Bruno Araújo da Silva e Thiago Pereira Costa, os outros dois foragidos da Gameleira, não foram localizados.

Fuga

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informou que três detentos fugiram do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira (CPAIG), em Campo Grande, na manhã de segunda-feira (20).

A ausência dos internos foi constatada durante os procedimentos de conferência de rotina realizados por policiais penais na unidade.

De acordo com a Agepen, os custodiados que escaparam são Ítalo de Moraes, Bruno Araújo da Silva e Thiago Pereira Costa.

Em nota oficial enviada ao Correio do Estado, a Agepen esclareceu que não houve invasão por grupo armado, confronto ou registro de pessoas portando armas durante a ocorrência.

A Agepen esclareceu que não houve invasão por grupo armado nem confronto, afirmando que a fuga foi identificada durante a conferência de rotina dos custodiados.

Segundo a administração penitenciária, a estrutura de contenção da unidade foi restabelecida logo após a descoberta da fuga e um procedimento administrativo foi instaurado para apurar as circunstâncias da evasão e verificar como os detentos conseguiram deixar o estabelecimento prisional.

Assim que a ocorrência foi confirmada, a Polícia Penal adotou os protocolos previstos para esse tipo de situação.

A Diretoria de Operações da Agepen, a Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário e as demais forças de segurança pública foram acionadas para auxiliar nas buscas pelos fugitivos.

Além disso, a evasão foi registrada nos sistemas de gestão prisional para o bloqueio dos custodiados, enquanto o caso foi comunicado ao Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, responsável pelas providências judiciais, incluindo a expedição dos mandados de prisão dos três evadidos.

O Centro Penal Agroindustrial da Gameleira é uma unidade destinada ao cumprimento de pena em regime semiaberto, classificada como estabelecimento de segurança mínima.