STF desengaveta ação contra ex-servidores investigados na Operação Lama Asfástica

Decisão acolheu a tese de que o enriquecimento ilícito e o consequente ressarcimento ao erário, quando decorrente de conduta dolosa, são imprescritíveis

Alison Silva

Alison Silva

31/10/2025 - 15h30
O Supremo Tribunal Federal (STF) garantiu a retomada de uma ação civil pública contra ex-dirigentes da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e da Secretaria de Obras Públicas de Mato Grosso do Sul, investigados na Operação Lama Asfáltica. .

A decisão, sob relatoria do ministro Flávio Dino, acolheu a tese defendida pelo Ministério Público Estadual (MPMS) de que o enriquecimento ilícito e o consequente ressarcimento ao erário, quando decorrente de conduta dolosa, são imprescritíveis.

O entendimento afasta definitivamente a alegação de prescrição que havia levado à extinção do processo e garante o prosseguimento da ação, que voltou recentemente ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para julgamento do mérito. Com o reconhecimento da tese, os réus poderão ser condenados às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, incluindo perda de bens, suspensão de direitos políticos e ressarcimento integral ao erário.

Em fevereiro de 2024, oito anos e meio depois da deflagração da operação Lama Asfáltica, que teve como resultado a prisão do ex-governador André Puccinelli, o Governo do Estado demitiu nesta sexta-feira (9),  a bem do serviço público, o ex-deputado estadual o então fiscal de obras Wilson Roberto Mariano de Oliveira, e outros fiscais de obras.

Beto Mariano, como é conhecido, assim como os outros demitidos, trabalhava na Agesul e foi apontado como um dos principais responsáveis por supostas fraudes em licitações em contratos milionários para construção de rodovias. Antes de ser deputado, Beto Mariano foi prefeito de Paranaíba, município na região nordeste do Estado, na divisa com Minas Gerais.

A resolução assinada pelo Controlador-Geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda, explica que Beto Mariano já havia sido demitido por conta de outros processos administrativos. A primeira delas ocorreu em 2020, mas ele conseguiu reverter a decisão na Justiça. Depois, em julho do ano passado, voltou a ser exonerado por conta das investigações do Ministério Público Federal.

A mesma edição do diário oficial também trouxe a demissão de Átila Garcia Gomes Tiago e de Maxwel Thomé Gomez, que também eram fiscais de obras da Agesul e que teriam participado das fraudes descobertas pela Polícia Federal. 

Beto Mariano e familiares chegaram a ser condenados em primeira instância por enriquecimento ilícito e improbidade administrativa porque não conseguiram comprovar a origem de R$ 2,9 milhões investidos na compra de duas fazendas, lotes  em condomínio de luxo, um apartamento e dinheiro em conta bancária. 

Além disso, foi condenado por danos morais e por isso a família teria de pagar R$ 19,5 milhões aos cofres públicos. Mas, a sentença acabou sendo anulada posteriormente pelos desembargadores Sérgio Martins, Marcos José de Brito Rodrigues, Divoncir Schreiner Maran e Geraldo de Almeida Santiago.

Em 2018, Beto Mariano, considerado "braço direito" do então secretário de obras Edson Giroto, chegou a ficar preso durante quase um ano sob acusação de feita pela Polícia Federal de integrar uma organização criminosa da qual também faziam parte o ex-deputado federal Edson Giroto, o empreiteiro, João Amorim, e o ex-governador André Puccinelli (MDB)

Eles teriam desviado mais de R$ 300 milhões dos cofres públicos. E, assim como o ex-deputado, os outros envolvidos também chegaram a ficar detidos durante meses no Centro de Triagem do complexo penitenciário de Campo Grande. O ex-governador ficou  detido durante cinco meses. 

À época, praticamente todas condenações relativas aos demais acusados da Lama Asfáltica também acabaram sendo anuladas porque o juiz federal Bruno Cezar da Cunha Teixeira ,responsável pelo caso, foi considerado parcial.  Em junho de 2022 uma nova juíza assumiu o caso e parte das denúncias voltou a tramitar. 

Lama Asfáltica

Segundo as investigações conduzidas pelo MPMS, entre 2009 e 2015 houve evolução patrimonial incompatível com as rendas declaradas por ex-servidores da Agesul e da Secretaria de Obras, incluindo a aquisição de imóveis e fazendas que ultrapassaram R$ 3 milhões, além de vultosos depósitos bancários sem origem lícita. A decisão transitou em julgado no fim de setembro deste ano.

A operação deflagrada em 20215 foi responsável por revelar um amplo esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo fraudes em licitações, superfaturamento de obras públicas e desvio de recursos federais e estaduais. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 500 milhões, e as apurações apontaram o uso de empresas de fachada, aquisição de fazendas e aeronaves com dinheiro público desviado e pagamento de propinas a agentes públicos.

Saiba*

Grande parte das condenações relacionadas à Lama Asfáltica acabou sendo anulada após o reconhecimento da parcialidade do então juiz federal Bruno Cezar da Cunha Teixeira, responsável pelo caso. Em junho de 2022, parte das denúncias voltou a tramitar.

PRISÃO

Homem invade creche, furta TV e troca por R$100 de drogas

O jovem, de 18 anos, é apontado como autor de diversos furtos no município

31/10/2025 16h45

Sede da Polícia Civil em Aparecida do Taboado

Sede da Polícia Civil em Aparecida do Taboado Foto: Divulgação

Na manhã de hoje (31), a Polícia Civil, por meio da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Aparecida do Taboado, prendeu em flagrante um rapaz, de 18 anos, que furtou uma televisão na Creche Municipal “Rosália Queiroz de Oliveira”.

Durante a abordagem, ele confessou a prática do furto e relatou que havia trocado a televisão por porções de crack, no valor aproximado de R$ 100, com um indivíduo, em frente ao estabelecimento conhecido como “Skinão Bar”.

O indivíduo invadiu a creche durante a madrugada para furtar o eletrônico. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local, possibilitando a identificação do autor, que trajava bermuda listrada, camiseta e sandália Crocs, além de fazer uso de tornozeleira eletrônica.

De posse das imagens, a equipe iniciou investigações nas proximidades do local do crime, especialmente na região do Terminal Rodoviário, área já conhecida por intensa movimentação de usuários e traficantes de drogas. 

Pela manhã, o criminoso foi localizado e abordado na esquina das ruas Recife e Maceió, trajando as mesmas vestimentas observadas nas filmagens.

O jovem deixou o sistema penitenciário recentemente, em 19 de setembro de 2025, e, mesmo fazendo uso de tornozeleira eletrônica, vem sendo apontado como autor de diversos furtos ocorridos em Aparecida do Taboado, a maioria praticada durante a madrugada, tendo como alvos residências e comércios variados. 

Ele possui extensa ficha criminal, com diversas passagens anteriores por crimes da mesma natureza.

Diante dos fatos, o rapaz foi preso em flagrante delito e apresentado à autoridade policial, que ratificou a prisão. Após realização do exame de corpo de delito, o conduzido foi recolhido às celas anexas à Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado/MS, onde permanece à disposição da Justiça.

Mortos em operação no Rio são de cinco estados, nenhum de MS; veja a lista

Conforme levantamento do jornal O Globo, todos já foram identificados por familiares

31/10/2025 16h30

Operação foi desencadeada na manhã desta terça-feira nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro - ÉRICA MARTIN/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou nesta sexta-feira (31) a lista parcial com 99 suspeitos mortos na megaoperação realizada na última terça-feira (29) nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte da capital. Conforme levantamento do jornal O Globo, todos já foram identificados por familiares no Instituto Médico-Legal (IML). Nenhum deles é de Mato Grosso do Sul, segundo a corporação.

De acordo com o secretário estadual de Polícia Civil, Felipe Curi, 40 dos mortos eram oriundos de outros estados, incluindo Ceará, Bahia, Pará, Amazonas, Espírito Santo e Goiás. Entre eles, estavam chefes do crime organizado que atuavam em diferentes regiões do país.

"Há exemplos muito sensíveis que eu trago para vocês. Do Espírito Santo, Russo, chefe do tráfico em Vitória; do Amazonas, Chico Rato e Gringo, chefes do tráfico em Manaus; da Bahia, Mazola, chefe do tráfico de Feira de Santana; e de Goiás, Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico naquele estado", afirmou Curi.

Apesar de os 99 mortos terem sido identificados, nenhum deles foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) na investigação que embasou a ação policial.

Nenhum tinha mandado de prisão relacionado a esse processo específico, mas 42 possuíam mandados em aberto por outros crimes e 78 apresentavam "relevante histórico criminal", segundo a Polícia Civil.

Além dos mortos, 113 pessoas foram presas, entre elas 33 de outros estados e 10 adolescentes. Deste total, 54 tinham anotações criminais. Todos tiveram a prisão preventiva decretada durante a audiência de custódia.

A operação, uma das mais letais da história recente do Rio, mobilizou centenas de agentes das polícias Civil e Militar e teve como alvo uma facção responsável por comandar o tráfico de drogas e ataques em diferentes comunidades da Zona Norte. Dezoito corpos ainda aguardam reconhecimento oficial.

Veja a lista completa dos mortos identificados:

* Adailton Bruno Schmitz da Silva
* Adan Pablo Alves de Oliveira
* Aleilson da Cunha Luz Junior
* Alessandro Alves de Souza
* Alessandro Alves Silva
* Alexsandro Bessa dos Santos
* Alisom Lemos Rocha
* Anderson da Silva Severo
* André Luiz Ferreira Mendes Junior
* Arlen João de Almeida
* Brendon César da Silva Souza
* Bruno Correa da Costa
* Carlos Eduardo Santos Felício
* Carlos Henrique Castro Soares da Silva
* Cauãn Fernandes do Carmo Soares
* Célio Guimarães Júnior
* Claudinei Santos Fernandes
* Cleideson Silva da Cunha
* Cleiton Cesar Dias Mello
* Cleiton da Silva
* Cleiton Souza da Silva
* Cleys Bandeira da Silva
* Danilo Ferreira do Amor Divino
* Diego dos Santos Muniz
* Diogo Garcez Santos Silva
* Douglas Conceição de Souza
* Eder Alves de Souza
* Edione dos Santos Dias
* Edson de Magalhães Pinto
* Emerson Pereira Solidade
* Evandro da Silva Machado
* Fabian Alves Martins
* Fabiano Martins Amancio
* Fabio Francisco Santana Sales
* Fabricio dos Santos da Silva
* Felipe da Silva
* Fernando Henrique dos Santos
* Francisco Myller Moreira da Cunha
* Francisco Nataniel Alves Gonçalves
* Francisco Teixeira Parente
* Gabriel Lemos Vasconcelos
* Gustavo Souza de Oliveira
* Hercules Salles de Lima
* Hito José Pereira Bastos
* Jean Alex Santos Campos
* Jeanderson Bismarque Soares de Almeida
* Jonas de Azeredo Vieira
* Jônatas Ferreira Santos
* Jonatha Daniel Barros da Silva
* José Paulo Nascimento Fernandes
* Josigledson de Freitas Silva
* Juan Marciel Pinho de Souza
* Kauã de Souza Rodrigues da Silva
* Kauã Teixeira dos Santos
* Kleber Izaias dos Santos
* Leonardo Fernandes da Rocha
* Luan Carlos Dias Pastana
* Luan Carlos Marcolino de Alcântara
* Lucas da Silva Lima
* Lucas Guedes Marques
* Luciano Ramos Silva
* Luiz Carlos de Jesus Andrade
* Luiz Claudio da Silva Santos
* Luiz Eduardo da Silva Mattos
* Maicon Pyterson da Silva
* Maicon Thomaz Vilela da Silva
* Marcio da Silva de Jesus
* Marcos Adriano Azevedo de Almeida
* Marcos Antonio Silva Junior
* Marcos Vinicius da Silva Lima
* Marllon de Melo Felisberto
* Maxwel Araújo Zacarias
* Michael Douglas Rodrigues Fernandes
* Michel Mendes Peçanha
* Nailson Miranda da Silva
* Nelson Soares dos Reis Campos
* Rafael Correa da Costa
* Rafael de Moraes Silva
* Ricardo Aquino dos Santos
* Richard Souza dos Santos
* Rodolfo Pantoja da Silva
* Ronald Oliveira Ricardo
* Ronaldo Julião da Silva
* Tiago Neves Reis
* Vanderley Silva Borges
* Victor Hugo Rangel de Oliveira
* Vitor Ednilson Martins Maia
* Wagner Nunes Santana
* Waldemar Ribeiro Saraiva
* Wallace Barata Pimentel
* Wellington Brito dos Santos
* Wellinson de Sena dos Santos
* Wendel Francisco dos Santos
* Wesley Martins e Silva
* Willian Botelho de Freitas Borges
* Yago Ravel Rodrigues Rosário
* Yan dos Santos Fernandes
* Yure Carlos Mothé Sobral Palomo
* Yuri dos Santos Barreto

Consórcio 

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), anunciou nesta quinta-feira (30), ao lado de outros chefes de Executivo estaduais, entre eles o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), a criação de um consórcio de segurança pública para que Estados se apoiem no enfrentamento ao crime organizado. A iniciativa, que recebeu o nome de "Consórcio da Paz" foi discutida em uma reunião com outros chefes do Executivo estadual.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) participou remotamente, enquanto Romeu Zema (Novo-MG), Jorginho Mello (PL-SC), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Eduardo Riedel (PP-MS) e Celina Leão (PP), vice-governadora do Distrito Federal, foram até o Rio de Janeiro demonstrar apoio a Castro após a megaoperação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha na última terça-feira, 28.

O último balanço do governo fluminense confirmou 121 mortos na Operação Contenção contra integrantes do Comando Vermelho. A Defensoria Pública contabiliza 132 vítimas.

"Faremos um consórcio para que nós possamos dividir experiências, soluções e ações no combate ao crime organizado e na libertação do nosso povo", disse Cláudio Castro em entrevista coletiva após o encontro.

A iniciativa é semelhante a um pacto assinado em 2023 no âmbito do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). Na ocasião, os sete Estados dessas regiões se comprometeram a criar um gabinete integrado de segurança pública para compartilhar informações de inteligência no combate ao crime organizado.

Também estava previsto a capacitação conjunta dos agentes de segurança, a compra compartilhada de equipamentos e o apoio ao endurecimento da legislação penal.

*Com informações do O Globo

