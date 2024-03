STF vai decidir sobre anulação do júri da boate Kiss

COMEÇOU HOJE

Temperaturas seguem altas durante a estação, que termina em junho

O outono começou oficialmente e as condições climáticas para a estação, que segue até o dia 21 de junho e costuma ser marcada pela estiagem, serão mais severas neste ano, com chuvas até 60% abaixo da média histórica em Mato Grosso do Sul.

O outono é um período de transição entre o verão, que tem os meses mais quentes e úmidos na maior parte do país, e o inverno, que tem predomínio de tempo seco e passagens de grandes massas polares que podem causar queda acentuada da temperatura.

Neste período, ocorrem as primeiras incursões de massas de ar frio, vindas do sul do continente e que provocam uma queda gradativa das temperaturas ao longo da estação.

Além disso, os dias ficam mais curtos, as chuvas são menos frequentes e a umidade relativa do ar diminui gradativamente.

Conforme prognóstico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o próximo trimestre, de abril a junho, será marcado pela estiagem, com chuvas ainda menores do que as registradas no verão, que teve precipitações abaixo da média.

A média histórica de chuvas para a estação é de 150 a 300 mm na região centro-oeste do Estado, entre 300 a 500 mm nas regiões sul e sudeste e entre 100 a 150 mm nas regiões noroeste e nordeste do Estado.

“A combinação dos modelos mostra que as chuvas devem ficar abaixo da média histórica para o período de abril, maio e junho. Os dados coletados também mostram chuvas abaixo da média histórica em grande parte do Estado”, afirma o relatório do Cemtec.

Além da estiagem, o calor também deve ser extremo, com temperaturas entre 70% e 100% acima da média do período.

O calor tem sido frequente no Estado, que enfrenta diversas ondas de calor. No mês passado, as temperaturas máximas do ar ficaram entre 37°C e 40°C, evidenciando um trimestre mais quente que o normal, o que deve continuar pelos próximos meses.

"Essa situação climática, de tendência de chuvas abaixo da média e temperatura do ar acima da média histórica, ainda está relacionada à atuação do fenômeno El Niño, que deverá apresentar um enfraquecimento gradual nos próximos meses", diz a nota.