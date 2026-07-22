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CASSAÇÃO

STJ cassa aposentadoria de ex-chefe do MPMS por enriquecimento incompatível

Ex-procurador-geral da Justiça deve devolver valor próximo a R$ 2,4 milhões adquiridos ilicitamente

Noysle Carvalho

22/07/2026 - 12h30
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O ex-procurador-geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Miguel Vieira da Silva foi condenado por improibidade adminstrativa, bem como teve sua aposentadoria cassada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O ex-chefe do Ministério Público do Estado (MPE) foi acusado por enriquecimento incompatível, após receber depósitos de R$ 250 mil sem justificativas, enquanto ainda ocupava o cargo da Justiça durante maio de 2008 a 7 de maio de 2010.

A Ministra Regina Helena Costa, relatora do caso apontou em seu voto a existência de depósitos alta quantia em contas bancárias do acusado sem origem identificada, a manutenção de valores fora do sistema bancário e sem declarações, além de uma poupança privada no nome do ex-procurador.

A magistrada indicou que foi encontrado dinheiro em espécie na casa do acusado sem declaração às autoridades, que foi feita somente após o início das investigações, e ainda sem comprovação de origem.

Para a Ministra, a não declaração dos valores e da poupança privada pareceu pouco provável por se tratar de um membro do MPE, chefe da instituição e ser apenas uma desorganização financeira. Ela destacou que a ausência de declarações ao Fisco constitui uma clássica estratégia de mascarar a origem dos valores.

Segundo o acórdão, foi atribuído ao acusado o recebimento de R$ 300 mil por atrasar procedimentos criminais que investigavam o ex-prefeito de Dourados, Ari Artuzzi, por corrupção em licitações públicas no município, em que o ex-chefe do MPE era responsável por conduzir.

Também foi apontado o valor de R$ 249.100,00 em suas contas bancárias sem declaração, além de violação de sigilo funcional em razão de repasses de informações para aliados políticos como o Secretário Estadual do Governo da época, Osmar Jeronymo e ao Deputado Federal Dagoberto Nogueira (PP).

Por fim, Miguel Vieira da Silva também foi acusado por utilizar da posição do cargo para negar encaminhamento de recomendações à autoridades que ele desejava favorecer, e ainda repreendia os funcionários públicos por realizar o ofício.

Então, com unanimidade e acompanhando ao voto da Ministra Relatora do recurso especial, a 1ª Turma do STJ condenou o ex-procurador geral de Justiça, Miguel Vieira da Silva por improibidade adminstrativa, com as penas de:

  • cassação da aposentadoria, requerida em 2021;
  • perda dos valores adquiridos ilicitamente, no total de R$ 249,1 mil e que ainda devem ser atualizados desde o ano de 2010;
  • suspensão dos direitos políticos pelo período de quatro anos.

A devolução do valor de R$ 249,1 mil, após correção chega a um montante de até 2,4 milhões.

O ex-chefe do MPE justificou que os valores mantidos em espécie eram para evitar riscos do sistema financeiro e o pagamento de encargos bancários. A justificativa foi negada com unanimidade.

ASSASSINATO

Empresário é executado em quintal de casa durante manhã desta quarta-feira (22)

Foram encontradas 15 cápsulas de pistola e a motivação do crime seria dívida de R$ 600 mil

22/07/2026 11h30

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Paulo Ribas / Correio do Estado

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Um homem foi executado durante a manhã desta quarta-feira (22) dentro de um imóvel que ele estaria reformando. Identificado como Matheus Luiz de Castro Vasconcelos, a vítima tinha 22 anos e, a suspeita da motivação do crime é por uma suposta dívida de R$ 600 mil.

O homicídio aconteceu por volta das 06h40 da manhã de hoje, no bairro Parque Novos Estados, na Rua Itapuã. Conforme informações apuradas, Matheus Luiz é de Camapuã e havia comprado o imóvel neste ano. Ele estaria reformando a casa e no momento do crime estava na calçada em frente ao imóvel a espera de um eletricista.

Imóvel estava em reforma e tinha materiais de construção em frente a casa - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

Enquanto aguardava o prestador de serviço, dois homens em uma motocicleta chegaram atirando contra a vítima, que ainda correu para dentro do imóvel, mas foi acertado e morreu no quintal da casa.

Segundo a Polícia Militar, que esteve no local, foram encontradas 15 cápsulas de pistola espalhadas pelo interior do imóvel, no quintal.

Conforme apuração, a vítima era empresário de uma empresa de gestão financeira registrada a menos de um ano, em outubro do ano passado, e as suspeitas iniciais de equipes policiais é que Matheus Luiz atuava como agiota e o valor de R$ 600 mil seria a motivação do crime.

Imagens flagradas por câmeras de segurança de uma casa próxima registrou os atiradores passando no sentido a casa onde Matheus estava e, posteriormente retornando em alta velocidade, no momento da fuga após a morte.

Equipes policiais estiveram no local - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

As equipes da Polícia Militar isolaram o local para investigação. As equipes de perícia da Polícia Científica também estiveram no local para análise e retirada do corpo.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

Uma motocicleta em chamas foi encontrada a cerca de 3,8 quilômetros do local em que Matheus Luiz foi morto, e a suspeita é que seja a mesma utilizada pelos atiradores para cometerem o crime.

O veículo foi deixado na Rua das Folhagens perto da calçada, na região próxima ao Bosque da Paz, no Carandá Bosque, em horário próximo ao da execução, por volta das 07h.

Matéria atualizada às 12h36

OPERAÇÃO HÉRCULES

Polícia Civil apreende adolescente de facção em Ribas do Rio Pardo

A ação contou com apoio de helicóptero para realizar os mandados de prisão e de busca e apreensão

22/07/2026 11h15

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Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão

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A Polícia Civil deflagrou a operação Hércules, na manhã desta quarta-feira (22), com o intuito de combater o crime organizado no município de Ribas do Rio Pardo.

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão, expedidos pelo Poder Judiciário. Um adolescente foi apreendido pela prática de ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Os policiais também apreenderam dinheiro em espécie, aparelhos celulares e diversos materiais que serão submetidos à análise para o prosseguimento das investigações. Uma motocicleta, que tinha sido furtada, foi recuperada durante a operação.

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão

A Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA) prestou apoio aéreo por meio de helicóptero durante a execução das diligências.

A Operação Hércules contou com o apoio operacional de equipes do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), DECCO (Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado), DECOR (Delegacia Especializada de Combate à Corrupção), GOI (Grupo de Operações e Investigações) e da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa).

A Polícia Civil informa que as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos com a facção criminosa.

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