Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

RECOMENDAÇÃO

Entidade esportiva é alvo de investigação do MPE por irregularidade administrativa

Escolinha de futebol utiliza sede como depósito de materiais esportivos e tem a ausência de alvarás necessários para o seu funcionamento

Noysle Carvalho

27/06/2026 - 13h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE) recomendou à uma entidade esportiva que realiza projetos com crianças e adolescentes no município de Ladário a suspender as atividades por apresentar irregularidades administrativas, legais e ainda estruturais.

Divulgado no Diário Oficial (DOMPMS), o Conselho Tutelar do município, a cerca de 420 quilômetros de Campo Grande, registrou uma ata que aponta erros sobre o funcionamento da Escolinha de Futebol Atlético Clube São José enquanto organização social esportiva.

Segundo o Conselho Tutelar a escolinha não possui uma série de documentos que regularizam sua atuação, bem como não exerce plenamente suas atividades.

Conforme os documentos, o órgão tutelar foi até a sede da entidade para realizar a visita de rotina de fiscalização, em outubro de 2025, mas encontrou uma série de falhas estruturais.

Entre os registros está a inexistência de espaço adequado para práticas esportivas e a ocupação do local como depósito de materias esportivos.

Ainda foi registrada a falta de estrutura física, ausência de energia elétrica e ventilação adequada. Quanto as documentações do local, o Conselho Tutelar registrou a ausência de:

  • Alvará do Corpo de Bombeiro
  • Licença da Vigilância Sanitária
  • Alvará de Funcioanmento atualizado;
  • Regularização da inscrição da entidade junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); 

Além dos apontamentos feitos, o Conselho Tutelar recomendou a suspensão de novas inscrições na escolinha, e enviou o relatório da fiscalização ao CMDCA de Ladários, que por sua vez encaminhou o caso para fiscalização do MPE.  

Então, por meio da 7ª Promotoria de Corumbá, o órgão decidiu por recomendar a suspensão das atividades até que o clube apresente condições e estruturas para realizar atividades com as crianças e adolescentes, além de uma nova visita de fiscalização.

O CMDCA então realizou uma nova fiscalização em março deste ano, e constatou a situação ainda parecida, mas o clube apontou que o local de treinamento passa por reforma e por isso as atividades estão suspensas, justificando a ausência dos alvarás, bem como testes de aptidão física dos atletas.

Na fiscalização, o CMDCA apontou que a sede é composta por uma sala com geladeira e os materias esportivos que estão sendo armazenados no local. As respotas ainda apontou a presença de uma psicológa e um prepador físico na equipe da escolinha.

Dado as observações realizadas por ambos os órgãos, o MPE recomendou ao clube que:

1. abstenha-se de retomar suas atividades até que haja a integral regularização de suas condições de funcionamento, especialmente, mas não se limitando, às seguintes providências:

a) obtenção do Alvará do Corpo de Bombeiros, da Licença da Vigilância Sanitária, do Alvará de Funcionamento atualizado, bem como à regularização de sua inscrição junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);

b) adequação da estrutura física do local, de modo a assegurar a segurança das instalações e a disponibilização de espaço compatível com as atividades desenvolvidas;

c) estruturação adequada da gestão administrativa, incluindo a formalização das inscrições de todos os participantes, com o registro de dados completos e a implementação de controle efetivo da participação de crianças e adolescentes;

d) exigência de apresentação de atestado médico de aptidão física de todos os adolescentes atendidos, como condição indispensável para participação nas atividades.

O órgão deu então o prazo de 20 dias para novas respotas do Clube, a partir da data de publicação da recomendação.

POLÍCIA

Operação da PM tem confronto com a população no Jardim Noroeste

Os agentes precisaram utilizar spray de pimenta e balas de borracha para dispersar a multidão

27/06/2026 12h00

Compartilhar

Foto: Divulgação Policia Militar

Continue Lendo...

Policiais militares foram atacados com latinhas e pedradas, enquanto realizava a Operação Saturação, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, na noite desta sexta-feira (26). O incidente ocorreu nas proximidades de uma conveniência na Rua Indianapolis.

De acordo com as informações do site Nova Lima News, os agentes precisaram utilizar spray de pimenta e balas de borracha para dispersar a multidão que hostilizava o trabalho policial.

Esta é uma das fases da Operação Saturação, realizada pelo 9º Batalhão da PM. A ação contou com o apoio do da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Ambiental.

 

Padroeira do Estado

Fiéis celebram o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro com missa e música

Programação da 9ª Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul segue até a noite de domingo

27/06/2026 11h30

Compartilhar
Missa em homenagem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira de Mato Grosso do Sul

Missa em homenagem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira de Mato Grosso do Sul Foto: Paulo Ribas

Continue Lendo...

Neste sábado (27), a Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, o Santuário, localizado na Avenida Afonso Pena, terá uma programação especial com missas, procissão e muita festa para comemorar a data.

A programação da 9ª Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul começou às 9h, com missa e peregrinação da Pastoral da Catequese. De tarde, às 15h, ocorre outra missa, com participação do Coral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Às 16h, acontece a Cantata em homenagem à padroeira.

Missa em homenagem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira de Mato Grosso do Sul
Momento que a imagem de Nossa Senhora abre a celebração neste sábado / Foto: Paulo Ribas

No fim da tarde, às 17h15, os católicos fazem a Oração das Duas Vésperas e, às 18h, participarão da procissão, seguida da terceira missa do dia, comandada pelo padre Edilei Rosa Silva, superior provincial da Província Redentorista de Curitiba.

A programação religiosa da 9ª Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul segue até amanhã, dia 28 de junho, com celebrações, novenas e atividades de devoção em homenagem à padroeira do Estado.

Festa

Além da programação religiosa, das 18h às 23h30, ocorrerá a festa social do Santuário, com atrações musicais, praça de alimentação, espaço kids e outras atividades para toda a comunidade.

Durante a noite, terá música com Baile do Regis, Rubia de Angelis e grupo Pé de Cedro. A expectativa é de reunir milhares de fiéis nas celebrações litúrgicas e na confraternização.

No domingo (28), a programação da 9ª Festa da Padroeira chega ao seu último dia no Santuário. O dia começará com a Oração das Laudes, às 6h15. Em seguida, às 7h, será realizada a missa com peregrinação dos motoristas e do Corpo de Bombeiros Militar.

A missa de encerramento, que marca a "Coroação do Ícone", ocorre às 18h, celebrada pelo padre Reginaldo Nascimento Padilha. Após a agenda religiosa, ocorrerão as apresentações de Augusto e Leandro, Sidney Francis e show católico do Ministério Efatá.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3720, sexta-feira (26/06)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3720, sexta-feira (26/06)

2

Estado destina R$ 76 milhões a uma única avenida no interior de MS
fartura

/ 1 dia

Estado destina R$ 76 milhões a uma única avenida no interior de MS

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3023, quinta-feira (25/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3023, quinta-feira (25/06): veja o rateio

4

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2975, sexta-feira (26/06)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2975, sexta-feira (26/06)

5

Petrobras estima entregar UFN3 um ano antes do prazo
fábrica de fertilizantes

/ 1 dia

Petrobras estima entregar UFN3 um ano antes do prazo

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 1 dia

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 2 dias

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
juliane penteado

/ 19/06/2026

Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 18/06/2026

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair