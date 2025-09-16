Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

SUS agora vai usar CPF como identificador no Cartão Nacional de Saúde

O prazo para a mudança em todo o país é dezembro de 2026

Karina Varjão

Karina Varjão

16/09/2025 - 18h30
O Governo Federal anunciou que o novo Cartão Nacional de Saúde (CNS) vai passar a mostrar o nome e o CPF do usuário, em vez do número antigo exclusivo. A mudança foi confirmada pelos ministérios da Saúde e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos nesta terça-feira (16). 

Desde julho, cerca de 54 milhões de cadastros do SUS foram suspensos ou identificados como duplicados ou inconsistentes a partir de um processo de "limpeza" da base de dados do Cadastro do Sistema de Saúde. 

De acordo com a pasta, a adoção do CPF é uma medida para trazer mais segurança e integrar os serviços de saúde, inclusive os medicamentos oferecidos pelo Programa Farmácia Popular, a partir de um documento de conhecimento de todos os cidadãos e gestores.

O ministério dá exemplos: “Uma mãe poderá levar apenas o CPF do filho para vaciná-lo e terá a segurança de visualizar todo o histórico de vacinas diretamente no celular pela Caderneta Digital da Criança. Para os gestores, a integração de dados traz bases mais seguras e confiáveis, permitindo avaliar políticas públicas de forma mais precisa e combater fraudes e duplicidades”. 

A expectativa é que, até abril de 2026, 111 milhões de registros sejam inativados em todo o País. 

Dos 286,8 milhões de cadastros ativos, 246 milhões já estão associados ao CPF, enquanto 40,8 milhões permanecem sem CPF e estão em análise. 

Os pacientes que não possuem CPF continuarão sendo atendidos normalmente pelo SUS. Foi criado um cadastro temporário para quem não puder informar o CPF no momento do atendimento, com validade para um ano. 

Por causa disso, após a alta ou regularização do paciente, será exigida a prova de vida e a inclusão do CPF. 

Grupos como indígenas, ribeirinhos e estrangeiros continuarão identificados pelo Cadastro Nacional de Saúde, já que este é considerado um registro secundário e complementar. 

Unificação

Todos os sistemas de informação do SUS serão ajustados para usar o CPF como identificador único. Isso inclui o prontuário eletrônico da atenção básica, o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). O prazo para concluir essa adaptação é dezembro de 2026. 

“A medida permitirá receber informações de outros ministérios e órgão, como IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] e CadÚnico [Cadastro Único], e compartilhar dados de saúde de forma segura, sem transferência integral da base. A ação vai melhorar o monitoramento, combater o desperdício e fortalecer a gestão pública”, afirmou o ministério em nota.

Investimento

Itaipu repassa R$ 5,4 milhões para construção de centros culturais em aldeias de MS

Comunidades indígenas da região do Conesul serão contempladas com espaços de celebração das heranças culturais dos povos originários

16/09/2025 17h23

Divulgação Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional iniciou o repasse de R$5,4 milhões de recursos para a construção de centros culturais indígenas em aldeias de Mato Grosso do Sul. Serão contempladas comunidades de nove municípios do Estado.

O diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, destacou que os centros serão espaços de celebração das heranças culturais das comunidades e que, eventualmente, poderão servir como locais de reuniões e recepção de visitantes nas aldeias.

“As estruturas foram pensadas também para fomentar o empreendedorismo e o turismo sustentável nessas comunidades indígenas. Será possível o fortalecimento da economia criativa, ampliando a oferta de produtos e serviços relacionados à cultura indígena, gerando também renda para essas comunidades”, destacou.

Os centros culturais serão compostos por dez pavilhões de alvenaria, com 120 m² cada. A iniciativa faz parte do Programa Itaipu Mais que Energia, em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Instituto de Desenvolvimento Socioambiental (IDS) e a Secretaria de Estado da Cidadania de Mato Grosso do Sul.

Divulgação Itaipu Binacional

Os espaços serão construídos com tecnologias ambientais que garantam eficiência energética e baixo impacto ambiental.

A execução ficará sob responsabilidade do IDS, que fará a contratação da mão de obra e o acompanhamento dos projetos. Atendendo a pedido das comunidades contempladas, será dada preferência à contratação de indígenas.

Os centros culturais serão construídos nos seguintes municípios:

  • Amambai
  • Antônio João
  • Aral Moreira
  • Caarapó
  • Dourados
  • Laguna Carapã
  • Paranhos
  • Ponta Porã
  • Tacuru

Outros investimentos

Pensando na melhoria da qualidade de vida dos indígenas da região sul do Estado, a Binacional assinou, em novembro do ano passado, um convênio para a implementação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água em 18 aldeias localizadas na área de atuação da empresa.

O investimento foi realizado em parceria com o Governo do Estado, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), e com a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai).

Foram destinados R$ 60 milhões ao projeto, sendo R$ 45 milhões da Itaipu e R$ 15 milhões da Sanesul.

A iniciativa garantirá acesso à água potável para aproximadamente 35 mil indígenas da etnia Guarani Kaiowá.

Além disso, cerca de 41 mil indígenas da mesma etnia também serão beneficiados indiretamente com a elaboração de projetos básicos e executivos de sistemas de abastecimento de água, em um momento em que enfrentam extrema vulnerabilidade hídrica.

PORTAS FECHADAS

HU fecha Centro Obstétrico para obras e não atenderá gestantes sem encaminhamento

Todo o atendimento será feito por encaminhamento da Central de Regulação, respeitando a disponibilidade de vagas

16/09/2025 17h15

As obras serão na rede elétrica, climatização e iluminação cirúrgica

As obras serão na rede elétrica, climatização e iluminação cirúrgica Foto: Arquivo Correio do Estado

Continue Lendo...

A partir da próxima segunda-feira (22) até o dia 21 de outubro, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), fechará o Centro Obstétrico, devido às obras de modernização do Centro Cirúrgico e da Central de Material e Esterilização.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela unidade, informou que não será possível receber gestantes de forma espontânea, ou seja, de portas abertas. 

Todo o atendimento será feito por encaminhamento da Central de Regulação, respeitando a disponibilidade de vagas nas salas PPPs (usadas nas fases pré-parto, parto e pós-parto imediato), alojamento conjunto, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Unidade de Cuidados Intermediários.

O Núcleo Interno de Regulação enviará diariamente a lista de leitos disponíveis e o perfil das gestantes que poderão ser atendidas.

As obras serão na rede elétrica, climatização e iluminação cirúrgica.

Durante o período, haverá uma sala disponível para cesarianas e curetagens no centro cirúrgico, além das salas PPPs, que continuarão funcionando para estas ocasiões normais.

Obras

As obras de modernização do Hospital Universitário estão em andamento em várias fases. Em agosto, foi entregue a segunda etapa da Clínica Médica, com a ampliação de leitos, a reforma do Banco de Leite Humano e a ampliação e modernização do acelerador linear da Radioterapia. Estas obras estavam acontecendo desde maio de 2024. 

Na Clínica Médica, o investimento de R$ 6,5 milhões, sendo reformados 1.179 metros quadrados, com ampliação de leitos, passando de 30 para 54, sendo seis leitos de isolamento. 

O novo espaço conta com novos revestimentos, portas largas, janelas com controle de luminosidade, banheiros acessíveis com barras de apoio, cortinas entre os leitos, sistema de ar condicionado central, rede de gases medicinais e sistema de vácuos reestruturados, aquecimento solar, áreas de convivência externa e novo espaço para os profissionais. 

A unidade atende mais de 685 estudantes de graduação e 212 residentes.

Quanto ao Banco de Leite Humano, o espaço foi reformado e realocado a uma área de 105 metros quadrados, com um investimento da Ebserh de R$ 110 mil. 

O novo local oferece laboratório de controle microbiológico próprio, uma área exclusiva para recebimento de doações externas, sala de processamento com cabine de fluxo laminar, além de uma estrutura que garante segurança no cuidado neonatal, atendendo recém–nascidos prematuros ou internados. 

O espaço também será usado para ampliação prática de estudantes e residentes dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e demais programas multiprofissionais em saúde materno-infantil de alta complexidade. 

Já a reforma e ampliação da Radioterapia, concluída também em agosto, contou com um investimento de R$ 1,5 milhão, em um espaço de 301 metros quadrados. 

