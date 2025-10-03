Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Alerta

Suspeita de metanol em bebida faz entidade alertar que pena pode chegar a de cinco anos

Após a primeira investigação da morte por possível intoxicação por metanol, a Abrasel apontou que manter bebidas adulteradas pode resultar em prisão em flagrante

Alison Silva

Alison Silva

03/10/2025 - 17h00
Após a primeira investigação da morte de um jovem de 21 anos, suspeita de intoxicação por metanol, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MS) alertou que a pena para adulteração de bebida pode chegar a cinco anos de prisão.

A morte do jovem em Campo Grande, investigada como o primeiro caso de intoxicação por metanol em Mato Grosso do Sul, acendeu um alerta sanitário e mobilizou autoridades estaduais.

O episódio ocorre em meio a uma crise nacional, deflagrada em São Paulo, onde já foram confirmados casos e mortes relacionadas à ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas com a substância tóxica.

Em MS, o caso levou o Ministério Público a instaurar procedimento administrativo para apurar possíveis adulterações no mercado local, com envio de ofícios a órgãos de fiscalização e entidades representativas do setor.

Ao mesmo tempo, a Abrasel-MS iniciou articulações com a polícia para orientar bares e restaurantes sobre a compra legal de bebidas, diante do risco de falsificação.

Prevenção

A preocupação com a credibilidade do setor levou a Abrasel-MS a buscar orientação direta junto à Decon. Ainda na quinta-feira (2), o presidente da entidade, João Francisco Denardi, reuniu-se com o delegado Wilton Vilasboas, na sede da delegacia, para discutir medidas de precaução.

Segundo Denardi, a intenção é orientar bares, restaurantes e distribuidoras sobre boas práticas na aquisição de bebidas, evitando que empresários bem-intencionados sejam penalizados por irregularidades cometidas por fornecedores.

Ele ressaltou que, embora não haja confirmação de intoxicações por metanol em Mato Grosso do Sul até o momento, a Decon apreendeu recentemente lotes de bebidas falsificadas em estabelecimentos, o que configura risco real.

A entidade também destacou que manter bebidas adulteradas em estoque pode resultar em prisão em flagrante, sem direito a fiança, com pena de 2 a 5 anos em caso de condenação.

Suspeita de intoxicação

De acordo com boletim de ocorrência, o rapaz deu entrada na UPA Universitário, em Campo Grande, reclamando de náusea, vômitos escuros e mal-estar gástrico. Ele relatou ter consumido whisky, cachaça e, dias antes, uma pinga adquirida em comércio local.

No início, foi classificado com prioridade amarela e aguardava atendimento consciente e comunicativo. Porém, minutos depois, apresentou crise convulsiva e perdeu a consciência. Encaminhado à sala vermelha, sofreu parada cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação e intubação, não resistiu. O óbito foi declarado às 19h53 do mesmo dia.

O histórico médico registrou consumo precoce de álcool desde a adolescência, mas os sintomas levantaram a suspeita de contaminação por metanol, hipótese que será investigada pelas autoridades de saúde e polícia.

Contexto nacional

O alerta em Mato Grosso do Sul surge em meio a uma crise nacional. Em São Paulo, o governo estadual registrou até agora 22 casos suspeitos de intoxicação por metanol, sendo cinco confirmados, além de seis mortes sob investigação.

Diante do aumento dos casos, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou que a Polícia Federal investigue a origem das bebidas adulteradas. A principal suspeita é que o metanol tenha sido adicionado propositalmente a bebidas falsificadas para reduzir custos de produção ilegal.

Esse cenário reforça a necessidade de ações preventivas em outros estados, incluindo Mato Grosso do Sul, para evitar a repetição da tragédia paulista.

O que é o metanol e por que é tão perigoso?

O metanol, ou álcool metílico, é uma substância incolor, inflamável e altamente tóxica, usada em indústrias químicas como matéria-prima na fabricação de solventes, combustíveis, resinas e plásticos.

Sua ingestão, mesmo em pequenas doses, pode provocar sintomas graves entre 12 e 24 horas após o consumo, como:

  • Visão turva, que pode evoluir para cegueira irreversível;
  • Náusea e dor abdominal intensa;
  • Confusão mental e tontura;
  • Convulsões e rebaixamento do nível de consciência;
  • Morte por falência múltipla de órgãos;

Embora possa aparecer naturalmente em concentrações mínimas durante processos de fermentação, o metanol não pode ser adicionado a nenhuma bebida, sendo considerado crime grave.

Como se proteger?

Para reduzir riscos, as autoridades orientam que consumidores fiquem atentos a sinais de adulteração antes de adquirir bebidas alcoólicas. As principais recomendações são:

  • Conferir o lacre e a vedação da garrafa;
  • Checar rótulo e contrarrótulo, verificando se trazem informações completas em português;
  • Comparar a embalagem com a versão original da marca;
  • Desconfiar de rótulos amassados, rasurados, garrafas riscadas ou embalagens de baixa qualidade;
  • É essencial que bares e restaurantes adquiram bebidas apenas de fornecedores oficiais, mantendo notas fiscais e registros, para evitar penalizações e garantir segurança aos clientes.

Inauguração

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande

Estreia da famosa loja de cosméticos contou com participação de influenciadoras do mundo da moda e maquiagem

03/10/2025 17h45

Rede francesa de cosméticos abre primeira loja em Mato Grosso do Sul

Rede francesa de cosméticos abre primeira loja em Mato Grosso do Sul Divulgação

Nesta sexta-feira (3), o Shopping Campo Grande recebeu um grande público para a inauguração da primeira loja da Sephora em Mato Grosso do Sul. Antes da abertura das lojas do Shopping, cerca de 1.300 pessoas ocuparam os corredores do local. 

Para inaugurar a nova unidade, Lele Burnier e Franciny Ehlke, influenciadoras com fama nacional, referências em moda, maquiagem e estilo de vida, foram convidadas especiais da Sephora. 

A abertura oficial da loja estava marcada para às 12h30, porém os fãs começaram a chegar por volta das 1h da madrugada, alguns até dormindo dentro do carro para poderem ocupar os primeiros lugares na fila, como foi o caso da Maytê Garcia e Marcela Guimarães, de 13 anos, que chegaram acompanhadas da mãe de Marcela.

“Valeu muito a pena esperar todo esse tempo. Elas (influencers) são muito lindas e simpáticas, estamos emocionadas demais. Amamos as marcas da Sephora, sempre que viajamos vamos à loja e agora temos uma nossa”, contou Maytê, emocionada, já com a cesta de compras em mãos. 

Os primeiros 150 clientes ainda foram presenteados com vouchers de R$ 150, garantindo uma experiência completa de boas-vindas.

Rede francesa de cosméticos abre primeira loja em Mato Grosso do Sul

Espaço premium

Com área total de 310m², sendo 241m² dedicados ao espaço de vendas, a nova unidade traz o conceito global da Sephora. A arquitetura segue a identidade internacional da marca, com fachada de listras iluminadas, logo flutuante e laje técnica branca, que reforçam modernidade e sofisticação.

Um dos grandes diferenciais é o Beauty Spa, serviço exclusivo da rede, que oferece tratamentos premium e personalizados, ampliando a experiência de autocuidado dos clientes.

Para o diretor de retail da Sephora no Brasil, Décio Bueno, a escolha de Campo Grande para receber sua primeira filial da rede foi estratégica, sobretudo pelo fato de ter mais que dobrado o valor de seu Produto Interno Bruto (PIB) em aproximadamente 15 anos.

“Campo Grande é hoje um dos principais polos econômicos da região Centro-Oeste do Brasil. Entre 2010 e 2021, o PIB da cidade mais que dobrou — saltando de cerca de R$ 15 bilhões para quase R$ 35 bilhões, um crescimento de mais de 130%, segundo o IBGE. Apesar dos impactos da pandemia, em 2021 a cidade já havia registrado um aumento de aproximadamente 15% no PIB, mostrando uma recuperação rápida. Além disso, a economia local é dinâmica: mais de 59% do PIB vem do setor de serviços, complementado pela indústria e administração pública”, explicou o gestor da Sephora em entrevista ao Correio do Estado.

Com presença em mais de 34 países e parte do Grupo LVMH, a Sephora é símbolo de prestígio, inovação e lifestyle. Sua chegada a Campo Grande marca não apenas a inauguração de uma loja, mas um novo capítulo no setor de beleza do estado, conectando consumidores sul-mato-grossenses às maiores tendências e marcas do mundo.
 

Ultima Ratio

Casal recusa devolver fazenda pivô de esquema de venda de sentenças em MS

Acusados de estelionato, Lydio e Neiva rejeitaram acordo do Ministério Público para rescindir a permuta; decisão que os manteve na posse da fazenda foi assinada por desembargadores afastados por corrupção

03/10/2025 17h21

Ultima Ratio, da Polícia Federal, investiga esquema de venda de sentenças no TJ de Mato Grosso do Sul

Ultima Ratio, da Polícia Federal, investiga esquema de venda de sentenças no TJ de Mato Grosso do Sul Marcelo Victor/Arquivo

Em audiência realizada nesta segunda-feira (29), o casal Lydio de Souza Rodrigues e Neiva Rodrigues Torres se recusou a desfazer o negócio feito com o pecuarista Ricardo Pereira Cavassa para pôr fim a uma ação penal por estelionato, na qual o casal é acusado pelo Ministério Público.

A “Fazenda Vai Quem Quer”, que, conforme o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), foi transferida para o casal por meio da aplicação de um golpe no vendedor, está no centro do escândalo de venda de sentenças escancarado pela Polícia Federal na Operação Última Ratio.

Apesar de o Ministério Público acusar na esfera criminal o casal de aplicar um golpe para ficar com a fazenda de Ricardo Cavassa, os desembargadores da esfera cível, em ação possessória, mantiveram o casal na posse da fazenda (que até já foi dividida).

A Polícia Federal levantou a suspeita, durante a investigação do esquema de venda de sentenças, de que os desembargadores afastados de seus cargos, Sideni Pimentel e Alexandre Bastos, tenham atuado em favor do casal.

Em audiência na segunda-feira, Lydio e Neiva recusaram o acordo proposto pelo Ministério Público, de devolver a fazenda “Vai Quem Quer” para que o processo fosse suspenso condicionalmente e qualquer possibilidade de eles serem condenados e perderem a condição de réu primário deixasse de existir.

O casal é acusado de esconder penhoras e de adulterar certidões negativas para enganar Cavassa na permuta da Fazenda "Vai Quem Que"r, no Pantanal da Nhecolândia, por uma propriedade no Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo.

O caso só será julgado daqui a um ano, segundo decidiu o juiz da 1ª Vara Criminal Residual.

“Considerando a recusa do acusado e seu defensor à proposta de suspensão condicional do processo, dou seguimento ao feito e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de novembro de 2026”, decidiu o juiz Roberto Ferreira Filho.

A promotora responsável pelo caso, Suzi Lúcia Silvestre da Cruz D’Ángelo, havia proposto e estabelecido condições para Lydio e Neiva escaparem da condenação criminal pela prática de estelionato na compra da fazenda, como comparecer todos os meses à Justiça para informar suas atividades, comunicar o juízo em caso de eventual mudança de endereço e, a mais importante das condições, o compromisso de rescindir o negócio da compra da fazenda, que ainda não foi transferida para o nome do casal, que mantém apenas a posse da propriedade graças à decisão suspeita dos três desembargadores na área cível.

A fazenda e o esquema investigado pela PF

A aquisição da Fazenda Vai Quem Quer, localizada no Pantanal da Nhecolândia, em Corumbá, e avaliada em R$ 15 milhões, foi validada em julgamento proferido pelos desembargadores investigados na Operação Ultima Ratio, da Polícia Federal (PF), que apura um esquema de venda de sentenças na mais alta Corte da Justiça de Mato Grosso do Sul.

A atuação conjunta dos desembargadores – todos eles afastados de suas funções pelo Supremo Tribunal Federal (STF) – foi flagrada no conteúdo das mensagens do telefone celular do desembargador Sideni Soncini Pimentel. 

Sideni Pimentel, no material interceptado pela PF, indica uma atuação conjunta com outros dois desembargadores, Alexandre Bastos e Vladimir Abreu, para manter a Fazenda Vai Quem Quer com o casal acusado na esfera criminal de aplicar um golpe no vendedor da propriedade, o pecuarista e empresário Ricardo Pereira Cavassa .

O Ministério Público (e também a Polícia Federal) indicam que, na transação envolvendo as duas propriedades, Lydio e Neiva omitiram uma série de vícios e falsificaram certidões para enganar o pecuarista.

Os vícios da fazenda localizada no município de Iguape (SP) eram penhoras, multas ambientais não pagas e áreas embargadas, o que inviabilizaria a fruição da propriedade

Além disso, as quatro fazendas, que deveriam totalizar 2 mil hectares, tinham, na verdade, apenas 1,67 mil hectares. O golpe foi descoberto após a assinatura do contrato, em que os vendedores usaram documentos falsos para encobrir os vícios das fazendas.

O golpe

Ricardo Cavassa buscou a Justiça para rescindir o contrato.

Na esfera cível, inicialmente obteve vitória em primeira instância, mas o TJMS reformou a decisão e manteve a posse com o casal.

A PF encontrou provas de manipulação: Pimentel orientava seu assessor a elaborar um voto divergente antes mesmo de o relator, Alexandre Bastos, formalizar posição. Bastos, que inicialmente reconhecia vícios no contrato, mudou o voto no julgamento final, beneficiando os acusados.

Outro indício de fraude foi a venda antecipada de parte da fazenda pelo casal ao próprio advogado, em contrato condicionado à vitória na apelação — evidência de que os envolvidos já conheciam o desfecho.

Desdobramentos

Esse caso foi um dos que motivaram a PF a pedir abertura de ação penal contra sete desembargadores por venda de decisões judiciais.

O processo tramita no Superior Tribunal de Justiça, já que os magistrados têm foro privilegiado. Cinco estavam na ativa no TJMS, mas hoje apenas um permanece em exercício; os demais estão afastados.

A Procuradoria-Geral da República deve se manifestar em breve, podendo apresentar denúncia, pedir arquivamento ou requerer novas diligências.

As investigações da Operação Última Ratio seguem em andamento.

Fique Ligado

