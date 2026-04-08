Suspeito de matar manicure é preso ao tentar emitir nova identidade

contagem regressiva

Trechos ao redor da Praça do Rádio Clube estarão interditados pela Agetran a partir da noite desta quarta-feira e a PRF fará ação na BR-262

Estrutura montada no Autódromo Internacional se prepara para receber mais de 35 mil fãs nesta quinta-feira (9) FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

Em contagem regressiva para um dos maiores shows internacionais que já passaram por Campo Grande, a cidade já está em clima diferente. Além da logística operacional no Autódromo Internacional Orlando Moura, o trânsito da Capital também deve passar por mudanças a partir desta quarta-feira (8).

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) deve realizar operações para garantir a fluidez do trânsito, que deve ficar mais intenso a partir da tarde de amanhã (8), já que, pelo menos, 35 mil pessoas devem se dirigir ao local do show.

A partir da noite desta quarta-feira, a Agetran atuará na região da Praça do Rádio Clube, no centro da cidade, organizando trechos para embarque e desembarque de passageiros que irão ao Autódromo com ônibus especiais.

A operação irá interditar as faixas de estacionamento em torno da praça para o uso dos ônibus que farão o transporte do público entre a noite de quarta e a manhã de quinta-feira (9).

No dia do show, as equipes de trânsito começam a atuar às 14h, com pontos de apoio na saída dos perímetros urbanos nos seguintes pontos:

Semáforo do Bairro Maria Aparecida Pedrossian;

Entrada do Bairro Maria Aparecida Pedrossian.

O aumento do fluxo na cidade e, especialmente, nos locais das operações, a Agetran orienta que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e sigam as instruções dos agentes de trânsito.

Além da Agetran, a Polícia Rodoviária Federal também deve montar uma operação na BR-262, caminho até o Autódromo.

Para que o show ocorra, a PRF determinou que 16 exigências fossem atendidas pela organização do evento, incluindo: provisão de estacionamento adequado, garantia de operacionalização da via para o fluxo de veículos, travessia segura para pedestres, ambulâncias privadas no local, manejo ambiental de detritos para evitar acidentes, guinchos, etc

"Desde que tomamos ciência do acontecimento do evento, nós entramos em contato com a organizadora, fizemos as exigências. Todas elas devem ser cumpridas pela organização do evento. Qualquer uma delas, dessas 16 que não forem cumpridas, o evento se considera não autorizado", disse o superintendente da PRF em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno.

O policiamento ostensivo ocorrerá em um trecho de aproximadamente dez quilômetro da BR-262, que vai do anel viário até o autódromo.

Os policiais destacam veículos de carga pesada, como os caminhões grandes e cegonhas, não poderão transitar no trecho entre às 12h e 22h, para otimizar a fluidez do trânsito.

De acordo com o superintendente da PRF, o movimento de maior fluxo deve ser por volta das 16h em diante. Com isso, a orientação é para que os fãs vão com bastante antecedência para o autódromo.

Logística

Uma das principais estratégias para controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas no evento foi a criação de um bolsão interno no autódromo, com capacidade para até 10 mil pessoas. Esse espaço funcionará como uma área de recepção antecipada, aberta ao público já na madrugada desta quarta-feira.

A ideia é evitar aglomerações na rodovia e permitir que o público aguarde com conforto dentro do complexo, com acesso a bebidas e alimentação.

O evento principal abre os portões às 16h, mas a recomendação da organização é chegar cedo. “Quanto mais cedo as pessoas chegarem, menor será o impacto no trânsito. É uma rodovia estreita, então, o ideal é evitar a chegada em cima da hora”, orienta Valter Júnior, sócio e produtor local da Santo Show.

O estacionamento oficial terá capacidade para 3.000 carros, além de uma área específica para vans e ônibus fretados. Nesse sistema, os passageiros desembarcam próximo à entrada e os veículos seguem para um espaço reservado, evitando congestionamentos na frente do evento.

A recomendação é que grupos optem por transporte coletivo privado, como vans e ônibus fretados, ou aplicativos de transporte, reduzindo o número de veículos individuais.

Além disso, mais de 500 profissionais de segurança atuarão no evento, incluindo equipes uniformizadas e agentes à paisana. Também haverá diversos postos médicos distribuídos pelo espaço, com suporte de órgãos de saúde para atender possíveis emergências.

Visando conforto ao público, serão 200 banheiros na área de pista (100 femininos e 100 masculinos) e outros 600 na área VIP, além de seis praças de alimentação e 12 ilhas de bares.

Os setores premium incluem ainda 72 bangalôs com capacidade para até 20 pessoas cada, além de camarotes tradicionais e uma área especial chamada Experience, considerada uma novidade para eventos desse porte na cidade.

O show está marcado para começar às 20h30, com a abertura dos portões às 16h. A abertura do show terá a apresentação da banda Raimundos.

