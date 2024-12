Suspeito de matar mãe de 73 anos é preso na Capital

MATO GROSSO DO SUL

Pai e filho douradenses; morador e Ponta Porã e outros dois foram presos em operação "Rottweiler" que apreendeu mais de 2 mil kg de maconha

Acusados de enviar grandes carregamentos de maconha para o estado de São Paulo, uma quadrilha douradense foi desmantelada em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, batizada de "Rottweiler".

Com idades entre 33 e 56 anos, cinco envolvidos no total foram presos, segundo a PRF, incluindo um advogado e um pecuarista local, já que as substâncias eram trazidas pelo grupo até um sítio que fica no Assentamento Mutum, no município de Nova Alvorada do Sul.

Já o nome da operação faz referência ao modo de atuação da quadrilha, isso porque o grupo usava os cachorros da raça Rottweiler, que serviam como seguranças dos locais onde a organização criminosa mantinha escondido os carros para transporte de substâncias.

Quadrilha desmantelada

Ainda por volta de 14h da segunda-feira (16), agentes da PRF receberam informações que apontavam para um caminhão azul carregado com grande quantidade de maconha em um sítio localizado no Assentamento Mutum.

Cerca de duas horas depois esse mesmo veículo foi localizado, graças ao trabalho da equipe aérea que sobrevoava a região em helicóptero.

Munida das informações, a equipe em solo se dirigiu para abordagem, onde dois integrantes da quadrilha foram presos, confirmando que o caminhão, de fato, continha um carregamento de maconha.

Erasmo Cubas é delegado chefe do Setor de Investigações e, sendo esse um trabalho conjunto com a PRF, detalhou - em entrevista coletiva acompanhada pela equipe do portal local, Dourados News - que essa investigação de ambas as forças de segurança se arrasta por cerca de 12 meses.

Conforme o delegado, os indivíduos traziam pequenas quantidades de drogas para o assentamento em Nova Alvorada do Sul, que eram armazenadas e enviadas em grandes carregamentos com destino para três diferentes Estados, sendo:

São Paulo (SP),

Goiás (GO) e

Mato Grosso (MT).

Ainda, as forças de segurança revelam que, entre os presos, foram detidos pai e filho moradores de Dourados; um integrante natural de Ponta Porã e um motorista vindo do município mato-grossense de Nova Maringá.

Além disso, o mapeamento da rota da quadrilha foi possível graças ao uso constante de rodovias federais para os trajetos do tráfico, sendo que todos esses carregamentos monitorados partiam de Dourados.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 15 mil reais em espécie, além de:

Dois caminhões Mercedes-Benz (modelos L 1620 e 2213), Uma caminhonete Ford F-250 cabine dupla Uma Toyota Hilux, 2.114 kg de maconha 62 kg de skunk

Dos envolvidos, a polícia indica que além do pecuarista e do advogado, um empresário comerciante também integrava o grupo, sendo que a polícia aponta até mesmo o possível uso de empresas de fachada, que serviriam para encobrir os atos ilícitos do grupo.

"O serviço de inteligência está atento às pessoas que usam empresas de fachada como cortina de fumaça para o tráfico, uma prática que tem se tornado frequente em Dourados", disse em coletiva o inspetor da PRF, Waldir Brasil.

Ainda na abordagem inicial aos dois primeiros indivíduos, eles relataram aos policiais que outros três homens integravam a quadrilha e que tinham se dirigido até a Capital de Mato Grosso do Sul para buscar um outro caminhão.

Com essa informação, os policiais montaram campana no local da apreensão, obtendo êxito em prender esses três outros citados assim que os envolvidos retornaram ao local.

Eles foram encaminhados até o Setor de Investigações em Dourados, sendo que as investigações seguem em curso.

