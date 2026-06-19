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Suspeito de tentativa de homicídio morre após confronto com a PM em MS

Homem apontado como envolvido em ataque ocorrido durante a madrugada teria reagido à abordagem da Força Tática; duas armas foram apreendidas

Welyson Lucas

19/06/2026 - 16h44
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Um homem identificado como Jhony Wesley, de 32 anos, suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada na madrugada desta sexta-feira (19), morreu após entrar em confronto com policiais militares da Força Tática no Jardim Carandá, em Três Lagoas. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Segundo informações apuradas no local, os militares receberam uma denúncia de que um dos suspeitos de participar da tentativa de homicídio estaria escondido em um clube de locação para festas localizado na Rua Milton César Damasceno.

Durante as diligências, os policiais encontraram uma motocicleta com características semelhantes à utilizada na ação criminosa investigada.

Ao realizarem a checagem do veículo, os policiais avistaram um homem saindo do interior do estabelecimento.

Conforme relato da equipe, o suspeito estaria armado com um revólver. Os militares afirmam que foi dada ordem de parada, mas o homem não obedeceu e tentou retornar para dentro do imóvel.

De acordo com a versão apresentada pela Polícia Militar, o suspeito reagiu à abordagem e teria efetuado disparos contra os policiais. Houve revide e o homem acabou sendo atingido durante o confronto.

Após a troca de tiros, o suspeito foi socorrido pelos próprios policiais e encaminhado ao Hospital Auxiliadora. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Durante a ocorrência, foram apreendidas duas armas de fogo que estariam em posse do suspeito, além da motocicleta encontrada no local. 

A Polícia Militar ressaltou que os proprietários do clube de festas não possuem qualquer relação com os fatos investigados. O espaço é utilizado para locações privadas e, segundo as informações levantadas até o momento, não há indícios de participação dos responsáveis pelo estabelecimento na ação criminosa.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica realizaram os levantamentos no local do confronto. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e a possível participação do suspeito na tentativa de homicídio registrada horas antes.

Tentativa de Assassinato

A ocorrência que terminou com a morte de um suspeito durante confronto com a Polícia Militar teve origem nas investigações de uma tentativa de homicídio registrada horas antes no bairro São João, em Três Lagoas.

Na madrugada desta sexta-feira (19), um jovem de 20 anos foi alvo de diversos disparos de arma de fogo e sobreviveu após conseguir fugir dos atiradores, mesmo ferido.

Segundo informações apuradas, a vítima foi atingida por cinco tiros que acertaram os braços, o abdômen e as costas. Mesmo baleado, o rapaz correu por ruas da região e pulou muros de imóveis até encontrar abrigo em uma residência na Rua Beato Antônio Frederico Ozanam.

Os moradores acionaram o Samu, que realizou os primeiros atendimentos e encaminhou o jovem ao Hospital Auxiliadora.

À polícia, a vítima relatou que havia ido até uma residência acompanhado de um amigo para cobrar uma dívida. No local, segundo seu relato, dois homens usando capacetes surgiram e passaram a efetuar vários disparos em sua direção. Mesmo ferido, ele conseguiu escapar correndo e buscar ajuda.

Após o atentado, equipes da Polícia Militar receberam informações sobre o paradeiro de um dos suspeitos e iniciaram diligências que levaram os policiais até um clube de locação para festas no Jardim Carandá. Durante a abordagem ocorreu o confronto que resultou na morte de Jhony Wesley, de 32 anos.

A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para esclarecer todas as circunstâncias da tentativa de homicídio e da intervenção policial.

 

Nova Desembargadora

Ana Carolina Ali Garcia toma posse como desembargadora no TJMS

Advogada e ex-procuradora-geral do Estado passa a integrar a Corte sul-mato-grossense com discurso marcado pela defesa da Justiça humanizada e do serviço público

19/06/2026 15h12

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Foto: Divulgação

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A advogada Ana Carolina Ali Garcia tomou posse administrativa como desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) na manhã desta sexta-feira (19), em solenidade realizada no Salão Pantanal, na sede da Corte.

A nomeação marca sua chegada ao colegiado do Judiciário estadual por meio da vaga destinada à advocacia pelo quinto constitucional, mecanismo que garante a participação de profissionais da advocacia e do Ministério Público nos tribunais brasileiros.

A escolha de Ana Carolina foi oficializada pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, após a formação da lista tríplice encaminhada pelo Tribunal de Justiça. A nomeação foi publicada na edição de quinta-feira (18) do Diário Oficial do Estado.

Em um discurso marcado pela emoção e pelo simbolismo de sua trajetória profissional, a nova desembargadora relembrou sua relação histórica com o Tribunal de Justiça, instituição onde iniciou parte de sua carreira ainda como técnica judiciária no início dos anos 2000.

Ao assumir o cargo, Ana Carolina destacou a responsabilidade de representar a advocacia sul-mato-grossense e afirmou que pretende exercer a magistratura pautada pela técnica, pelo compromisso público e pela sensibilidade humana.

Segundo ela, o ingresso na Corte representa a continuidade de uma trajetória construída ao longo de décadas de atuação jurídica e dedicação ao serviço público.

“Com técnica, convicta de que só deve estar na vida pública quem deseja servir. Espero que tudo isso reunido possa produzir uma juíza justa e humana. E não tenho dúvidas, trabalhei arduamente para isso”. disse Ana Carolina.

A cerimônia reuniu magistrados, autoridades, representantes da advocacia e membros do governo estadual.

Durante a solenidade, o presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, ressaltou a relevância da chegada da nova integrante à Corte, destacando sua experiência profissional e sua atuação em diferentes áreas do Direito e da administração pública.

Trajetória construída entre a advocacia e a gestão pública

Formada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Ana Carolina Ali Garcia iniciou sua carreira ainda como estagiária em escritórios de advocacia e no Ministério Público Estadual. Entre 2000 e 2001, atuou como técnica judiciária no próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Posteriormente, exerceu atividades na advocacia privada, com atuação nas esferas estadual e federal, até ingressar na Procuradoria-Geral do Estado. Em 2003, foi aprovada em concurso para o cargo de advogada do Estado e, dois anos depois, assumiu a função de procuradora do Estado de Mato Grosso do Sul.

Ao longo de mais de duas décadas de carreira, ocupou cargos estratégicos dentro da administração estadual, passando por áreas ligadas à Casa Civil, à Secretaria de Educação e à Secretaria de Governo e Gestão Estratégica.

Também desempenhou funções de consultoria legislativa e coordenação jurídica em diferentes órgãos do Executivo.

Em março de 2022, assumiu a chefia da Procuradoria-Geral do Estado, tornando-se responsável pela representação judicial e pela consultoria jurídica do governo estadual. Permaneceu no cargo durante a transição administrativa e foi reconduzida à função pelo governador Eduardo Riedel em janeiro de 2023.

Sua atuação à frente da instituição foi marcada pela condução de demandas jurídicas de alta complexidade e pela participação em decisões estratégicas relacionadas à administração pública estadual.

Nova função no Tribunal

Com a posse, Ana Carolina Ali Garcia passa a integrar a 2ª Câmara Cível e a 1ª Seção Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Sua chegada amplia a composição da Corte com uma representante oriunda da advocacia, conforme prevê o quinto constitucional.

A cerimônia desta sexta-feira simboliza não apenas uma mudança de função na carreira da jurista, mas também a consolidação de uma trajetória construída entre a advocacia, a gestão pública e o serviço ao Estado, agora com o desafio de atuar diretamente na magistratura de segundo grau do Judiciário sul-mato-grossense.

IBGE

Em MS, 53 mil idosos não sabem ler nem escrever

O número corresponde a 12,3% das pessoas com 60 anos ou mais no Estado que são analfabetas, o menor percentual observado desde o início da pesquisa

19/06/2026 15h00

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Taxa de idosos analfabetos é a menor no Estado desde 2016

Taxa de idosos analfabetos é a menor no Estado desde 2016 Valdenir Rezende/Arquivo Correio do Estado

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Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2025, divulgadas nesta sexta-feira (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram que a taxa de analfabetismo em Mato Grosso do Sul cresceu 0,2% em relação ao ano anterior. 

De acordo com a pesquisa, o analfabetismo está diretamente associado à idade, já que quanto mais velho o grupo populacional, maior a proporção das pessoas que não sabem ler nem escrever. 

Entre o grupo de idosos, pessoas de 60 anos ou mais, em 2025 no Estado, eram 53 mil analfabetos, ou seja, 12,3% do grupo etário total em Mato Grosso do Sul e 60,9% da população analfabeta no Estado. 

Apesar de corresponder à maior porcentagem de pessoas que não sabem ler nem escrever, a a taxa de idosos analfabetos em 2025 foi a menor já registrada desde o início da pesquisa em 2016, quando era 20%. Em comparação ao primeiro índice, a queda foi de  7,7%. 

Em 2017, a taxa foi de 16,5%, mesmo valor observado em 2018. Já em 2019, a proporção era de 15,6%, caindo para 13,7% em 2022, 13,7% em 2023 e 12,9% em 2024. 

Desde o início da pesquisa, a taxa de mulheres analfabetas entre os idosos foi maior em relação aos homens, com exceção do último ano. Em 2025, a proporção de homens idosos analfabetos era de 12,8%, enquanto entre as mulheres, foi de 11,9%. 

Com relação à população total em Mato Grosso do Sul que não sabe ler nem escrever, em 2025 eram 87 mil analfabetos com 15 anos ou mais no Estado. Isso equivale a uma taxa de analfabetismo de 3,9%, a 12ª menor taxa do País. 

Com relação ao ano anterior, houve um aumento de cerca de 5 mil analfabetos no Estado. Os aumentos foram observados nos grupos de 15 anos ou mais (de 3,7% para 3,9%), 18 anos ou mais (de 4% para 4,1%) e 25 anos ou mais (de 4,5% para 4,6%). Nos grupos de idade mais avançada, de 40 anos ou mais e 60 anos ou mais, nota-se uma queda entre os anos. 

Média de estudo maior entre brancos e mulheres

No Brasil, a média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade, em 2025, foi de 10,2%. Em Mato Grosso do Sul, a média superou a nacional, chegando a 10,3%, mesmo valor de 2024. 

No Estado, as mulheres têm maior escolaridade média (10,7 anos) em comparação aos homens (9,8 anos). Os homens apresentaram maior taxa de escolaridade nas faixas entre 0 a 14 anos. No entanto, a partir dos 15 anos, o cenário se inverte e as mulheres passam a representar taxa mais elevadas. 

O maior diferencial ocorreu na faixa dos 18 aos 24 anos, onde a taxa de escolaridade dos homens foi de 28,7% e das mulheres foi de 40,2%, com uma diferença de 11,5 pontos percentuais. 

Na variação de cor ou raça, nessa mesma faixa etária, a taxa de escolaridade das pessoas brancas foi de 42,2%, superando com folga entre as pessoas pretas ou pardas, que foi de 28,9%. 

Curso frequentado

Em 2025, a maior parte dos estudantes do Estado frequentava o ensino fundamental (382 mil). Os estudantes da Alfabetização de Jovens e Adultos (AJA) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) eram 3 mil, totalizando 385 mil estudantes nesse nível de escolaridade.

Na comparação entre as redes pública e privada, o número de estudantes na rede privada superou os da rede pública apenas nos dois grupos mais elevados de ensino: superior e especialização, mestrado e doutorado. 

Na série histórica, é possível perceber o aumento da participação da rede pública na oferta de graduação, que passou de 36 mil estudantes em 2016 para 48 mil em 2025. No setor privado houve redução, de 93 mil estudantes em 2016 para 92 mil em 2025. 

 


 

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