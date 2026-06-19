Chuva antecede chegada do inverno em Mato Grosso do Sul

Sexta-feira de jogo do Brasil está chuvosa no centro-sul de Mato Grosso do Sul.
Garoa, raios, trovoadas, ventos e clima fresco ganharam força a partir das 14 horas em Campo Grande, Dourados, Sidrolândia, Ponta Porã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Douradina, Fátima do Sul, Mundo Novo, Naviraí e Sete Quedas.
A chuva acontece na antevéspera da estação de inverno, que chega às 04h24min deste domingo (21) no Brasil.
A precipitação acontece horas antes do jogo Brasil x Haiti, que ocorre às 20h30min (horário de Mato Grosso do Sul). Inclusive, o tempo chuvoso pode “arruinar” os planos da torcida que planejava assistir a partida em bares, restaurantes ou na Cidade da Copa.
A pancada provocou ligeira queda nas temperaturas (de 26°C para 20°C na Capital), aumentou a umidade relativa do ar e melhorou a qualidade do ar/de respiração.
De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, até às 15h45min, 7,2 milímetros foram registrados na região do shopping e 6,4 milímetros na Vila Popular.
A previsão é de mais chuva para hoje (19) e amanhã (20). "A chuva vai continuar e chegar aos 18 milímetros até às 22 horas desta sexta em Campo Grande. [No sábado, a chuva] continua bem fraca pela manhã e a noite começa a esfriar. Recomendo cuidados com moradores de rua e trabalho noturno", detalhou Abrahão ao Correio do Estado.
Vale ressaltar que o tempo chuvoso não causou estragos significativos, na tarde desta sexta-feira (19), em Campo Grande.
O avanço de uma frente fria aumentou a formação de nuvens e favoreceu a ocorrência de pancadas. Após a chuva, a temperatura cai e o frio de inverno chega com tudo a partir de terça-feira (23).
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo, de chuvas intensas (perigo potencial), para norte, sul e oeste de Mato Grosso do Sul.
Com isso, ventos de 40-60 km/h e 20-30 milímetros/hora ou 50 milímetros/dia são esperados nas próximas horas. Há leve risco de quedas de árvores.
CUIDADOS
O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses, como:
- Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
- Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
- Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
- Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.
INVERNO
Inverno começará às 04h24min deste domingo (21 de junho) e terminará em 22 de setembro de 2026.
É caracterizado pelo:
- frio
- clima gelado/fresco
- temperaturas baixas e em queda
- ocorrência de geadas/nevoeiros
- tempo seco
- pouca chuva
- baixo índice pluviométrico
- estiagem
- baixa umidade relativa do ar
Durante a estação, noites serão mais longas e dias serão mais curtos.