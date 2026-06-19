Chuva antecede chegada do inverno em Mato Grosso do Sul

Nova Desembargadora

Advogada e ex-procuradora-geral do Estado passa a integrar a Corte sul-mato-grossense com discurso marcado pela defesa da Justiça humanizada e do serviço público

A advogada Ana Carolina Ali Garcia tomou posse administrativa como desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) na manhã desta sexta-feira (19), em solenidade realizada no Salão Pantanal, na sede da Corte.

A nomeação marca sua chegada ao colegiado do Judiciário estadual por meio da vaga destinada à advocacia pelo quinto constitucional, mecanismo que garante a participação de profissionais da advocacia e do Ministério Público nos tribunais brasileiros.

A escolha de Ana Carolina foi oficializada pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, após a formação da lista tríplice encaminhada pelo Tribunal de Justiça. A nomeação foi publicada na edição de quinta-feira (18) do Diário Oficial do Estado.

Em um discurso marcado pela emoção e pelo simbolismo de sua trajetória profissional, a nova desembargadora relembrou sua relação histórica com o Tribunal de Justiça, instituição onde iniciou parte de sua carreira ainda como técnica judiciária no início dos anos 2000.

Ao assumir o cargo, Ana Carolina destacou a responsabilidade de representar a advocacia sul-mato-grossense e afirmou que pretende exercer a magistratura pautada pela técnica, pelo compromisso público e pela sensibilidade humana.

Segundo ela, o ingresso na Corte representa a continuidade de uma trajetória construída ao longo de décadas de atuação jurídica e dedicação ao serviço público.

“Com técnica, convicta de que só deve estar na vida pública quem deseja servir. Espero que tudo isso reunido possa produzir uma juíza justa e humana. E não tenho dúvidas, trabalhei arduamente para isso”. disse Ana Carolina.

A cerimônia reuniu magistrados, autoridades, representantes da advocacia e membros do governo estadual.

Durante a solenidade, o presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, ressaltou a relevância da chegada da nova integrante à Corte, destacando sua experiência profissional e sua atuação em diferentes áreas do Direito e da administração pública.

Trajetória construída entre a advocacia e a gestão pública

Formada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Ana Carolina Ali Garcia iniciou sua carreira ainda como estagiária em escritórios de advocacia e no Ministério Público Estadual. Entre 2000 e 2001, atuou como técnica judiciária no próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Posteriormente, exerceu atividades na advocacia privada, com atuação nas esferas estadual e federal, até ingressar na Procuradoria-Geral do Estado. Em 2003, foi aprovada em concurso para o cargo de advogada do Estado e, dois anos depois, assumiu a função de procuradora do Estado de Mato Grosso do Sul.

Ao longo de mais de duas décadas de carreira, ocupou cargos estratégicos dentro da administração estadual, passando por áreas ligadas à Casa Civil, à Secretaria de Educação e à Secretaria de Governo e Gestão Estratégica.

Também desempenhou funções de consultoria legislativa e coordenação jurídica em diferentes órgãos do Executivo.

Em março de 2022, assumiu a chefia da Procuradoria-Geral do Estado, tornando-se responsável pela representação judicial e pela consultoria jurídica do governo estadual. Permaneceu no cargo durante a transição administrativa e foi reconduzida à função pelo governador Eduardo Riedel em janeiro de 2023.

Sua atuação à frente da instituição foi marcada pela condução de demandas jurídicas de alta complexidade e pela participação em decisões estratégicas relacionadas à administração pública estadual.

Nova função no Tribunal

Com a posse, Ana Carolina Ali Garcia passa a integrar a 2ª Câmara Cível e a 1ª Seção Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Sua chegada amplia a composição da Corte com uma representante oriunda da advocacia, conforme prevê o quinto constitucional.

A cerimônia desta sexta-feira simboliza não apenas uma mudança de função na carreira da jurista, mas também a consolidação de uma trajetória construída entre a advocacia, a gestão pública e o serviço ao Estado, agora com o desafio de atuar diretamente na magistratura de segundo grau do Judiciário sul-mato-grossense.