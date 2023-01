"Tem famílias passando fome", diz Magno Souza sobre situação dos Guarani Kaiowá em Dourados

Saúde

No período, foram aplicadas 6 milhões de doses; 78,77% da população do estado recebeu as duas doses iniciais

Neste mês, completaram-se dois anos desde que o primeiro avião da Força Aérea Brasileira pousou em Mato Grosso do Sul para trazer as primeiras doses de vacina contra a Covid-19 para o estado.

Na ocasião, foram entregues 158 mil doses da vacina Coronavac, que seria destinada a imunizar idosos com mais de 60 anos que moravam em instituições de casas de repouso e asilos e trabalhadores de saúde que estavam na linha de frente da Covid-19 e das comunidades indígenas - grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde.

Em dois anos de vacinação, foram aplicadas 6.002.680 doses em todo o estado, segundo o painel Vacinômetro da Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul.

Em 2021, foram aplicadas 4.667.038 doses. No fim do ano, 79,56% da população estimada do estado já havia recebido a primeira dose (D1) ou dose única (DU) da vacina, e 70,1% já estavam com as duas doses iniciais (D1 e D2). Além das duas primeiras doses iniciais, 654.405 pessoas já haviam recebido a primeira dose de reforço (R1), e uma já havia a segunda dose de reforço (R2).

No ano de 2022, foram 1.330.165 doses aplicadas. Um acréscimo de 9,29% de vacinados com a primeira dose (ou dose única), e de 7,93% na quantidade de vacinados com a 2º dose. No período, 538.201 pessoas receberam a primeira dose de reforço, e 297.067 a R2.

Em janeiro do ano passado, a Saúde deu início à vacinação infantil, com público de 5 a 11 anos (com comorbidades). Até o momento, apenas 59,73% deste público, estimado em 301 mil crianças, recebeu a dose inicial, e 29,52% a segunda dose.

Em julho do mesmo ano, foi aberta a vacinação para crianças de 3 a 4 anos (com comorbidades). No dia 12 de novembro de 2022, bebês de 6 meses a 2 anos (com comorbidades) puderam receber a primeira dose da vacina.

Em todo o estado, 315,5 mil pessoas ainda não se vacinaram com nenhuma dose de vacinas contra a Covid-19. Além disso, 12,6% das pessoas que tomaram a primeira dose (2.265.615) não foram se vacinar com a 2º dose do plano vacinal.

No momento, o principal desafio da Secretaria de Saúde é conscientizar a população para que completem o esquema vacinal e imunizem, principalmente, as crianças.

Relembre

O dia 18 de janeiro de 2021 ficou consagrado como um marco histórico para a imunização estadual. À época do ato simbólico gravado na memória de milhares de sul-mato-grossenses, cada passo da vacina era registrado: desde a chegada na Base Aérea de Campo Grande; o transporte escoltado pelas ruas da Capital; até a chegada à sede da Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica.

Quatro doses foram separadas e enviadas até ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul para iniciar a campanha de imunização. Na ocasião, quatro sul-mato-grossenses pertencentes à primeira fase da campanha foram vacinados.

Dois deles eram profissionais da saúde: o médico Márcio Estevão Midom, de 45 anos, e a auxiliar de enfermagem Sandra Maria de Lima, de 52 anos, ambos do Hospital Regional.

Também foram vacinadas a indígena Domingas da Silva, de 92 anos, da aldeia Tereré, em Sidrolândia, e a dona Maria Bezerra de Carvalho, de 85 anos, residente no Asilo São João Bosco, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Sandra foi a quarta pessoa a ser vacinada em MS.

"Fiquei surpresa e muito grata", relatou Sandra Maria de Lima ao contar sua experiência no ato simbólico. A auxiliar de enfermagem explicou que foi chamada para fazer a aplicação da vacina nas três pessoas que foram chamadas inicialmente.

"Eu estava ali apenas para fazer a aplicação, não estava previsto que eu fosse a quarta pessoa a ser vacinada. Logo que iniciamos a aplicação, eles perceberam que estava sobrando uma quarta dose.

“Na hora eles conversaram e me convidaram para tomar a vacina. Nesta hora, fiquei muito faceira, feliz, mas ao mesmo tempo levei um susto, pois não esperava que também fosse tomar o imunizante".

Sandra ainda ressaltou que desde então não deixou de completar o esquema vacinal.

"É como eu costumo falar: a vacina salva vidas. Eu mesmo peguei por duas vezes a covid-19, mas os sintomas foram bem leves, que se assemelhavam a uma gripe. Eu recomendo a todos, acreditem na vacina, é só olhar os números de como estávamos e como estamos agora".

Aos 92 anos, a indígena Domingas da Silva, da aldeia Tereré, contou com orgulho que foi a primeira idosa a tomar a vacina no Estado.

Primeira "vovózinha" a receber o imunizante é da aldeia Tereré.

"Eu, a Vovó Domingas, fui a primeira vovozinha a tomar a vacina da covid-19. Graças a Deus, eu me sinto muito bem! Peço a para todos tomarem a vacina porque é muito bom para a nossa saúde. A Vovó está bem e não precisa de nada e vocês têm que tomar a vacina e não precisa ter medo".

A coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, foi a responsável por levar as doses até o HRMS, escoltada por policiais. Ela relembra como ocorreu a distribuição.

"Nós tínhamos um plano de logística e assim que recebemos as vacinas, logo de imediato fizemos a entrega aos municípios. Houve uma parceria com as forças de segurança que nos ajudaram a levar os imunizantes até os municípios. Devido à escassez dos imunizantes e alta procura, poderiam haver saques, e por isto as participações das forças de segurança foram extremamente importantes", destacou.



"O resultado foi muito importante porque meses depois ficamos por semanas a frente dos outros estados na liderança da vacinação, e isto foi muito gratificante", completou.

Ana Paula ainda reforçou que a campanha de imunização continua no Estado.

"Nós estamos aguardando novas diretrizes do Ministério da Saúde, principalmente, quanto a vacina bivalente, que vem como reforço e em específico para a população de 60 anos e mais. O Estado já empregou mais de 6 milhões de vacinas e pedimos para que a população faça a adesão, especificamente para as doses de reforço".

A fim de evitar novas contaminações, a SES recomenda o uso de máscaras em locais fechados e aglomerados, façam o teste em casos de suspeitas e tomem as vacinas.

Sintomas da Covid-19

É possível que o cidadão esteja infectado com o vírus da Covid-19 caso apresente os seguintes sintomas:

Febre

Tosse seca

Perda do olfato

Perda do paladar

Falta de ar

Dificuldade para respirar

Dor ou pressão do peito

Transmissão

O meio de transmissão da Covid-19 se dá por inalação ou contato com gotículas de saliva, secreções respiratórias ou superfícies contaminadas. Portanto, a transmissão pode ocorrer por meio de:

Tosse

Espirro

Catarro

Apertos de mão

Contato pessoal próximo

Contato com objetos contaminados

Prevenção

Existem inúmeras formas de se prevenir o contágio e proliferação da Covid-19. Confira:

Vacinação contra Covid-19

Uso de máscara

Uso de álcool gel

Lavagem das mãos com água e sabão

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca

Não compartilhar objetos pessoais

Ventilar ambientes

Evitar aglomerações e espaços fechados



