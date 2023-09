A onda de calor chegou "com tudo" em Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira (20), Campo Grande registrou a temperatura mais elevada do ano, de 36ºC, segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Outros dois municípios de Mato Grosso do Sul também atingiram suas maiores temperaturas anuais nesta quarta-feira: Paranaíba, com 38,7ºC, e Três Lagoas, com 39,3ºC.

Foi no mês de setembro que os municípios do Estado bateram seus recordes de calor. A temperatura recorde em todo o Estado foi de 40,7ºC neste ano, registrada no dia 17 deste mês, em Pedro Gomes, município localizado na região Norte do Estado.

Outros dois municípios ultrapassaram os 40ºC: Porto Murtinho, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, que registrou 40,3ºC; e Água Clara, localizado no Bolsão, que bateu 40,3ºC.

Confira tabela dos recordes de calor divulgada pelo Cemtec:

Divulgação: CEMTEC

Temperaturas podem chegar a 43ºC

O calorão tende a se tornar ainda mais intenso nos próximos dias, e os termômetros podem chegar aos 43ºC em Mato Grosso do Sul.

O tempo deve permanecer firme, com sol e variação de nebulosidade. Pancadas de chuvas e tempestades podem acontecer, acompanhadas de raios e rajadas de vento em decorrência do aquecimento diurno.

Aliado à previsão de altas temperaturas, esperam-se ainda baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 10% e 20%, com destaque nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Norte do Estado.

São previstas temperaturas mínimas entre 20-24°C e máximas que podem atingir os 39°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste, temperaturas mínimas entre 23-27°C e máximas de até 43°C. Em Campo Grande, mínimas entre 23-24°C e máximas de até 37°C.

O "calorão" é causado por um bloqueio atmosféricado aliado ao El Niño - fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico Equatorial, que favorece uma intensa onda de calor.

Com esse bloqueio, Mato Grosso do Sul enfrenta, no finalzinho do inverno, as maiores temperaturas do ano.

Atenção à saúde

Há um alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para onda de calor em todo o Estado, que terá temperatura 5ºC acima da média por um período de 3 a 5 dias. A notificação foi emitida para alertar a população sobre os riscos à saúde, já que o aumento repentino da temperatura pode ocasionar danos à integridade física, e ate mesmo provocar a morte.

“O aumento da temperatura vai gerar um risco de maior insolação, queimadura aguda e desidratação, principalmente na pele. Quando a gente perde líquido, perde também eletrólitos e corre o risco de sofrer arritmia cardíaca, alteração da condição cardíaca e morte”, explicou o médico e responsável clínico pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), Alexandre Moretti de Lima,.

O Cemtec orienta a população a vestir roupas leves, beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Para driblar os baixos índices de umidade do ar e as doenças respiratórias, também é recomendado manter os ambientes úmidos, com umidificadores de ar ou baldes de água. Banhos demorados e muito quentes também devem ser evitados, visto que a pele também tende a ficar mais seca e desidratada.

