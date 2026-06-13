Tetraplégico recuperou movimentos dos braços e pernas já reagem a estímulos

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O militar sul-mato-grossense Luiz Otávio Santos Nunez, de 19 anos, que ficou tetraplégico após ter sido atingido por um tiro acidental no pescoço no fim de 2025 e recebeu a proteína polilaminina em janeiro deste ano, recuperou os movimentos dos braços, conseguindo erguer peso e usar a cadeira de rodas para se locomover, além de suas pernas já responderem aos estímulos dos médicos.

Em outubro do ano passado, Luiz foi atingido por um tiro acidental no pescoço, causando uma lesão medular grave que o deixou sem o movimento dos membros inferiores e superiores, conhecida como tetraplegia, uma condição marcada por relatos raros de pessoas que recuperaram parcialmente os movimentos.

Porém, no fim de janeiro deste ano, isso mudou. Após diversos requerimentos feitos à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a homologação para poder realizar o procedimento veio por meio da União, uma semana depois de a Anvisa e o Ministério da Saúde liberarem o início do estudo clínico de fase 1 para avaliar a segurança do uso da polilaminina.

A cirurgia foi realizada no dia 21 de janeiro, no Hospital Militar de Campo Grande, e levou cerca de 40 minutos.

Em fevereiro, o Correio do Estado reportou que, 12 dias depois do procedimento, Luiz mexeu a mão sem ajuda externa, conseguindo até comer um pedaço de bolo sem auxílio e de maneira completamente normal.

Quatro meses depois deste primeiro “milagre”, o jovem confirmou que as evoluções não pararam. Agora, Luiz consegue levantar peso e os movimentos mais firmes nos braços já o ajudam a andar de cadeira de rodas.

“Eu não sei como seria a minha evolução se eu não tivesse tomado a proteína. Antes, eu não conseguia levantar peso, agora, já estou tendo mais força, já estou tendo mais equilíbrio com o meu tronco, já consigo andar em casa com a cadeira de rodas, já tem coisas que eu não saberia dizer, se eu não tivesse tomado a proteína, se eu teria essa evolução”, disse à reportagem.

Além disso, Luiz afirmou que os médicos já identificaram que ele está apresentando contração pélvica, respondendo aos estímulos na região. A contração pélvica refere-se ao acionamento dos músculos do assoalho pélvico, a rede de suporte que sustenta órgãos como bexiga, útero e intestino.

Sobre os próximos passos, o campo-grandense disse que depende da evolução na fisioterapia e da resposta do organismo aos estímulos.

A família explicou que não há uma previsão para que Luiz consiga andar sem auxílio, mas que espera que seja “o mais rápido possível”.

OUTRO CASO

Outro sul-mato-grossense que recebeu a proteína foi Daniel Costa, de 32 anos, que mora em um assentamento em Sidrolândia. No dia 9 de dezembro, o montador de silos (onde são armazenados soja e milho) sofreu um acidente após uma parte do equipamento usado no serviço ter sido amarrada de forma errada e cair em cima dele.

O acidente ocorreu em Comodoro (MT), mas a empresa em que ele trabalhava alugou um avião e conseguiu levá-lo até Dourados, onde fez todos os procedimentos cirúrgicos até o momento. Daniel sofreu uma lesão medular e perdeu os movimentos das pernas (paraplegia), um pouco diferente do caso de Luiz.

Mais de três meses depois do procedimento, Daniel conta que as melhoras estão acontecendo dia após dia.

“Estou na luta, a cada dia melhorando mais. Sobre expectativa, estamos confiantes, claro que ganhar movimentos seria o ideal, mas vamos continuar acreditando e seguindo forte na fisioterapia”, comentou.

POLILAMININA

A polilaminina é um fármaco desenvolvido pela professora Tatiana Coelho de Sampaio, em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), após 20 anos de pesquisa.

Ele é produzido a partir de uma proteína retirada da placenta, a laminina, e tem apresentado resultados satisfatórios em testes com animais e voluntários que sofreram acidentes graves e perderam os movimentos.

Recentemente, após o conhecimento público do procedimento, um debate se iniciou entre pesquisadores, ressaltando que algumas perguntas ainda precisam ser respondidas para que se possa afirmar sem dúvidas que a substância é capaz de ajudar pessoas com lesão medular a recuperar seus movimentos.

SAIBA

O paulista Bruno Drummond de Freitas foi o primeiro paciente do mundo a receber o tratamento com a proteína. Ele sofreu um acidente em abril de 2018 e ficou tetraplégico. Hoje ele já está andando e no ápice de recuperação funcional, tornando-se 100% independente, com apenas algumas sequelas.

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