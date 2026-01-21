Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

TJ dá um mês para Prefeitura mostrar plano de recuperação na Chácara dos Poderes

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, através da decisão, estabelece uma pena de multa diária de mil reais por dia de descumprimento

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

21/01/2026 - 12h59
No Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), a Prefeitura Municipal de Campo Grande aparece como alvo de decisão que determina agora o prazo de um mês para que o Executivo apresente plano técnico emergencial com intuito de resolver as crateras que afetam a Chácara dos Poderes, em especial a Estrada NS-08. 

Conforme decisão da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, através da qual o juiz Eduardo Lacerda Trevisan deferiu em favor da liminar, o pedido de tutela de urgência estabelece que o plano em questão deve conter: 

  1. Diagnóstico preliminar;
  2. Medidas de contenção;
  3. Cronograma detalhado de execução;
  4. Etapas da obra, responsáveis técnicos, prazos estimados e previsão de ações corretivas provisórias

Tudo isso, conforme exposto no Diário da Justiça de ontem (20), tem o objetivo de "conter o avanço da degradação da Estrada NS-08, mitigar riscos à segurança dos usuários, e preservar a trafegabilidade mínima da via durante a tramitação do processo". 

Ainda, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, através da decisão, estabelece uma pena de multa diária de mil reais por dia de descumprimento.  

"Consigno que a apresentação do plano não implica reconhecimento de omissão estrutural definitiva,
tratando-se de medida que possui natureza meramente conservatória e temporária, e que a definição de eventual solução estrutural permanente ficará condicionada ao regular desenvolvimento da instrução probatória e ao julgamento de mérito", cita. 

Próximos passos

Apresentado plano, as partes (autora e também Ministério Público) serão avisadas e devem acompanhar o processo já que, diante da chamada improbabilidade de composição consensual verificada pelo juiz, não haverá a chamada audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil (CPC). 

"Salientando que a não realização de audiência, neste primeiro momento, não trará qualquer prejuízo às partes, primeiro porque há possibilidade de composição na via administrativa, conforme dispositivos citados acima, segundo, porque as partes podem a qualquer tempo conciliar-se (art. 139, V, do NCPC) e uma vez manifestado por ambas as partes o desejo na realização de audiência de conciliação/mediação, esta será prontamente designada", afirma a decisão. 

Até mesmo a C.G. Solurb Soluções Ambientais Spe Ltda. aparece como ré na ação popular, motivo pelo qual deverá apresentar contestação em até 20 dias, uma vez que é apontada inclusive a falta de coleta de resíduos na região. 

Região em risco

Localidade em Campo Grande conhecida como Chácara dos Poderes, há tempos essa trata-se de uma região que sofre a cada nova intempérie climática, e - como bem abordado pelo Correio do Estado - uma obra que não saiu do papel poderia ser a solução que não veio para amenizar o impacto da chuva.

Além da citada NS-08, já sofreram com crateras e precisaram ser interditadas ao longo dos anos as estradas: 

  • SE-1
  • NE-01
  • NE-02 
  • NE-03
  • EW-3
  • EW-2

Após a empresa Relevo Engenharia vencer licitação, com intervenções avaliadas em R$ 9.406.691,60, o projeto previa implantação de: 

  • 4 km de drenagem
  • Dois piscinões (com capacidade de reter 10 milhões de litros de água), e 
  • 1,4 km de asfalto (da Rua Urupês, no Jardim Noroeste, até a Estrada EW-1, um dos acessos à Chácara dos Poderes, que também teria um trecho asfaltado). 

Ainda, o pacote deveria servir para recuperar o Córrego Pedregulho. Uma "solução paliativa" chegou a ser implementada em 2023 e resistiu às primeiras chuvas, até colapsar novamente diante do mês mais chuvoso da história, presenciado em abril do ano passado. 

 

INTERIOR | MS

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos

Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado e 1ª Promotoria de Justiça de Terenos suspeitam de contratos e licitações, supostamente, fraudadas pelo menos desde 2021

21/01/2026 11h29

Gaeco deflagrou duas operações simultâneas para desarticular suposto esquema de fraude em licitações, mirando a prisão de pelo menos seis envolvidos. 

Gaeco deflagrou duas operações simultâneas para desarticular suposto esquema de fraude em licitações, mirando a prisão de pelo menos seis envolvidos.  Marcelo Victor/Correio do Estado

Após amanhecer com agentes nas ruas de Campo Grande, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul confirmou que o chamado Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou duas operações simultâneas para desarticular suposto esquema de fraude em licitações, mirando a prisão de pelo menos seis envolvidos. 

Conforme o MPMS em nota, as operações em questão foram batizadas de "Collusion" e "Simulatum", remetendo os supostos acordos que seriam firmados de forma ilícita para fraudar contratos entre os investigados, bem como fazendo referência às competições simuladas para dar credibilidade aos processos licitatórios. 

Em Campo Grande - como bem acompanha o Correio do Estado pelas ruas da Capital -, o Gaeco amanheceu na porta do Jornal Impacto, uma empresa de comunicação da Capital que pertence a Francisco Elivaldo "Eli" de Sousa.

Segundo o texto divulgado pelo Ministério Público, as operações, através do Grupo de Atuação Especial e da 1ª Promotoria de Justiça de Terenos, miram o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e pelo menos 30 de busca e apreensão. 

Em Campo Grande, os agentes do Gaeco e Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul estiveram em dois endereços que ficam basicamente um de frente para o outro: o Jornal e a casa que seria residência de Francisco Elivaldo, conhecido como Eli Sousa, o proprietário do Grupo Impacto Mais de Comunicação. 

A princípio, a empresa de comunicação Jornal Impacto seria o alvo em questão, já que o proprietário teria saído de sua residência e atravessado a rua para adentrar o outro estabelecimento que fica logo em frente acompanhado do Gaeco.

Francisco Elivaldo "Eli" de Sousa, aparece como proprietário do Grupo Impacto Mais de Comunicação, que possui em seu "guarda-chuva" empresas de rádio, revista e portal de notícias online, passando de radialista e jornalista para empreendedor com o passar do tempo. 

Conforme Renan Augusto Vieira, advogado do Jornal Impacto, o grupo ficou ciente da operação agora pela manhã, permanecendo à disposição das autoridades. "Até que tenhamos, no caso, conhecimento dos fatos para serem apurados, aí nós nos manifestaremos", disse. 

"Collusion" e "Simulatum"

Segundo o texto divulgado pelo Ministério Público, as operações, através do Grupo de Atuação Especial e da 1ª Promotoria de Justiça de Terenos, miram o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e pelo menos 30 de busca e apreensão. 

Ainda conforme nota do MPMS, a dita operação “Collusion” se debruça sobre a organização apontada como responsável por crimes contra administração pública, principalmente fraudes em licitações e contratos públicos, além de outros delitos relacionados.

A palavra, que do inglês traduz-se "conluio" e remete à essa ideia entre os investigados, uma espécie de cumplicidade tramada para conseguir contratos a materiais e serviços gráficos firmados com o Município e a Câmara Municipal de Terenos, desde o ano de 2021. 

O texto frisa que, esses supostos contratos fraudados seriam firmados com o município de Terenos pelo menos desde 2021, com a Impacto tendo pelo menos três contratos firmados com a gestão executiva em questão.

Sendo que todos tratam-se de contratações para prestar serviços de divulgação em site e jornal de matérias e atos oficiais e de interesse da Câmara Municipal, o primeiro aparece com vigência entre 1° de setembro até 31 de dezembro de 2022, no valor de R$ 42.720,00. 

Depois desse, no ano seguinte um segundo contrato foi firmado com vigência entre 1° de março até 31 de dezembro de 2023, no valor de R$ 106.800,00, posteriormente acrescido através de aditivo para R$ 128.160,00, vigorando entre 02 de janeiro de até 31 de dezembro de 2024. 

Por outro lado, a "Simulatum" (que do latim significa "simulado") faz menção à possível existência de um organização especializada em crimes contra administração, através de contratos de publicidade fraudados e locação de equipamentos de som firmados nesse caso específico com a Câmara Municipal de Terenos, também desde o ano de 2021.

CARNAVAL 2026

Inscrições para ambulantes no Carnaval começam nesta quarta-feira

Chamamento público foi publicado no Diário Oficial e prevê sorteio para definição dos pontos na Esplanada Ferroviária

21/01/2026 11h00

Prefeitura Municipal disponibilizará 40 pontos destinados para venda de alimentos e bebidas em geral

Prefeitura Municipal disponibilizará 40 pontos destinados para venda de alimentos e bebidas em geral Marcelo Victor/Correio do Estado

Boa notícia para vendedores de comidas salgadas, doces e bebidas em geral que desejam trabalhar durante o Carnaval de Campo Grande em 2026. A Fundação Municipal de Cultura (Fundac) abriu nesta quarta-feira (21) as inscrições para seleção de ambulantes que irão atuar nas festas carnavalescas na Esplanada Ferroviária.

O chamamento público foi publicado hoje no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) e contempla comerciantes que atuam nas modalidades barraca, trailer e food truck, para exploração do uso do espaço público entre os dias 14 e 18 de fevereiro de 2026.

Conforme o edital, o comércio ambulante autorizado ocorrerá na Avenida Mato Grosso, entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho, um dos principais pontos de concentração do Carnaval na Capital.

Prazo curto para inscrição

Os interessados devem ficar atentos ao prazo, já que as inscrições seguem abertas apenas até quinta-feira (22), às 17h. O cadastro é feito exclusivamente de forma on-line, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Fundac.

Entre as informações exigidas estão dados pessoais do titular, cópia de documentos, comprovante de residência, carteira sanitária atualizada e certificado de curso de higiene e manipulação de alimentos válido.

Cada candidato poderá realizar apenas uma inscrição, de caráter pessoal e intransferível. Erros no preenchimento ou ausência de documentos acarretam inabilitação, sem possibilidade de correção após o encerramento do prazo.

Seleção será por sorteio público

Após a etapa de análise documental, os ambulantes habilitados participarão de sorteio público, marcado para o dia 3 de fevereiro, às 9h, no auditório da Esplanada Ferroviária. A presença no sorteio é obrigatória e a ausência implica desclassificação.

Ao todo, serão disponibilizados até 40 pontos fixos, sendo:

  • 15 vagas para alimentos e bebidas não alcoólicas (Tipo 1);
  • 25 vagas para bebidas alcoólicas e não alcoólicas (Tipo 2).

Os pontos terão dimensões de 3 metros por 3 metros e deverão ser ocupados exclusivamente no local definido pela organização.

  • O que pode ser vendido

O edital autoriza a venda de alimentos tradicionais como hambúrguer, pastel, cachorro-quente, pizza, espetos, arroz carreteiro, batatas, crepes, acarajé, choripan, açaí, sorvetes, salgados e doces em geral.

Entre as bebidas permitidas estão refrigerantes, sucos, água mineral e de coco, energéticos, chás, cafés e achocolatados. Já os ambulantes do Tipo 2 poderão comercializar bebidas alcoólicas, respeitando as restrições legais, como a proibição de venda para menores de 18 anos e o uso de recipientes de vidro, que é vedado durante as festividades.

A comercialização poderá ocorrer diariamente a partir das 15h, seguindo até o encerramento da programação, à meia-noite. A entrada de veículos para montagem das estruturas será permitida somente entre 8h e 14h.

A Prefeitura informa que não fornecerá energia elétrica nem geradores, ficando essa responsabilidade a cargo dos próprios comerciantes, com apoio da Associação dos Artesãos e de Comida Cultural, Típica, Regional e Familiar de Campo Grande (AACCGMS), que também auxiliará na fiscalização.

O edital prevê ainda reserva de cotas, sendo 10% das vagas destinadas a candidatos negros e 5% a indígenas, conforme legislação municipal. Para concorrer, é obrigatória a apresentação de autodeclaração no ato da inscrição.

A lista preliminar de inscritos será publicada no Diário Oficial no dia 23 de janeiro, com resultado definitivo e homologação previstos até o início de fevereiro.

O edital pode ser conferido abaixo, a partir da página 6:

