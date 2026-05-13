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TJMS atenderá ocorrências durante 19º Festival América do Sul

Unidade móvel disponibilizará atendimentos cíveis e criminais dos Juizados Especiais para casos de penas de até dois anos

Noysle Carvalho

13/05/2026 - 12h30
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Durante o 19º Festival América do Sul (FAS), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) estará presente no evento para atender ocorrências de Juizados Especiais. O atendimento será entre os dias 14 e 17 de maio, data que ocorre o evento, e acontecerá na van que realiza o processo in loco.

Por meio do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, a unidade móvel disponibilizará atendimentos cíveis e criminais dos Juizados Especiais, com objetivo de garantir mais segurança durante o evento, com tranquilidade e acesso rápido à Justiça para os turistas e participantes do festival.

O evento acontece em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, e a atuação será me casos de menor potencial ofensivo, com penas de até dois anos.

A ideia é que casos que necessitam de soluções rápidas durante os dias de festa tenham a unidade móvel como suporte imediato do TJMS. Por exemplo, demandas cíveis e de consumo, como problemas em compras e serviços entre vendedores e consumidores.

Casos de situações mais graves serão encaminhados à Justiça Comum.

A juíza Flavia Simone Cavalcante, titular da 2ª Vara Criminal e em substituição legal na 1ª Vara Criminal de Corumbá será a responsável por coordenar as atividades.

A ação é parceria com o Ministério Público (MPE), Defensoria Pública, Polícia Civil e Polícia Militar, que atuarão de forma integrada durante a programação do festival, fortalecendo não só o atendimento, mas também a segurança da população.

FAS

Reconhecido como um dos maiores eventos culturais da região Centro-Oeste, o Festival América do Sul (FAS), tradicional e permanente em Corumbá reúne atrações musicais, manifestações artísticas e atividades culturais.

Em celebração a integração entre os povos da América Latina, o festival está em sua 19ª edição e promove integração entre os países vizinhos.

Realizado no Porto Geral, o festival é fruto de parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Corumbá e instituições públicas e privadas, consolidando-se como um dos principais motores culturais e econômicos da região.

Com início amanhã (14) e programação até 17 de maio, o evento divulgou nomes de atrações nacionais que fez o Governo de Mato Grosso do Sul desembolsar ao menos R$ 500 mil para apenas uma apresentação. Entre os nomes confirmados estão Dennis DJ, Dilsinho e Marcelo D2.

A programação inclui peças de teatro, concertos com orquestras, oficinas de skate e danças. Além de diversas atrações culturais, artísticas e outras atividades.

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Mais Oportunidades

Governo de MS assina mais um contrato para cursos profissionalizantes

Com a nova parceria, o custo com os cursos ultrapassam os R$ 100 milhões

13/05/2026 12h10

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Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Na manhã desta quarta-feira (13), foi publicado no Diário Oficial a confirmação da assinatura de mais um contrato para cursos profissionalizantes, para a Rede Estadual de Ensino. 

O novo contrato foi firmado com a empresa UNIGRAN EDUCACIONAL, num valor de R$ 15,3 milhões e somando aos outros três, o total investido é de cerca de R$ 103 milhões. 

O contrato segue os moldes dos já assinados anteriormente e de acordo com a assessoria da Secretaria Estadual de Educação (SED), ainda serão assinados mais quatro contratos, totalizando oito empresas, que serão responsáveis pelos cursos profissionalizantes. 

A duração inicial do contrato com a UNIGRAN EDUCACIONAL também é de 36 meses (3 anos) podendo ser prorrogado por mais 10 anos. 

As empresas contratadas fazem parte do Provert (Programa de Verticalização da Educação Profissional) e buscam abranger mais de 12 mil estudantes. 

RELEMBRE O PROJETO 

A contratação de empresas para disponibilizar cursos profissionalizantes em escolas da Rede Estadual de Ensino, faz parte de uma iniciativa do Provert (Programa de Verticalização da Educação Profissional) com o objetivo de estruturar a formação profissional e tecnológica. 

Ao todo o projeto está previsto para atender cerca de 12 mil estudantes de 1º ano do Ensino Médio pelo Provert, matriculados em 177 unidades escolares localizadas em 64 municípios.
 

TEMPO

Após frio, calor volta, mas tempo refresca novamente na segunda-feira

Apesar do calor previsto, manhãs e tardes podem continuar fresquinhas

13/05/2026 12h00

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Sol

Sol Gerson Oliveira

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Após cinco dias seguidos de frio, o calor volta com tudo nesta semana em Mato Grosso do Sul. Os sul-mato-grossenses tiveram que tirar os casacos do armário nos últimos dias, mas agora já podem guardar de volta.

Os dias foram gelados na sexta-feira (8), sábado (9), domingo (10), segunda-feira (11) e terça-feira (12). Vários municípios registraram temperaturas de um dígito e, alguns, chegaram a marcar 2°C, com sensação térmica negativa.

O tempo voltou a esquentar nesta quarta-feira (12). A quinta-feira (14), sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17) serão quentes no Estado.

Mas, apesar do calor previsto, manhãs e tardes podem continuar fresquinhas. O pico da temperatura será a tarde. Não há previsão de chuva para esta quarta (13) ou quinta (14).

Na segunda-feira (18), nova massa de ar polar avança e derruba temperaturas novamente no Estado. Mas, desta vez, o frio não será tão intenso.

“Predomínio de sol, temperaturas em elevação, temperatura sobe gradualmente. Mas, na segunda-feira [18 de maio], nova massa de ar polar derruba as temperaturas”, detalhou o meteorologista Natálio Abrahão.

Veja a previsão do tempo e temperaturas para os próximos dias:

Sol
Sol

ONDA DE FRIO

Onda de frio é um evento climático caracterizado por uma queda significativa na temperatura do ar, que permanece abaixo de um determinado limiar por vários dias consecutivos.

Também é caracterizada pelo arrefecimento do ar, com rápida queda de temperatura em um período de 24 horas. Esse fenômeno pode causar geada, e em alguns locais, até neve.

Normalmente, está associada à irrupção de ar muito frio causada pelo deslocamento de uma massa de ar polar ou de alta latitude para latitudes mais baixas.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira:

  • Se agasalhe
  • Beba água
  • Evite tomar banhos muito quentes, mas sim mornos
  • Continue usando protetor solar
  • Evite ambientes pouco ventilados
  • Hidrate a pele
  • Cuide da alimentação
  • Não se exponha ao tempo
  • Proteja extremidades como mãos, pés e cabeça, porque perdem calor rapidamente
  • Evite permanecer com roupas úmidas
  • Mantenha-se hidratado mesmo sem sentir muita sede
  • Prefira alimentos quentes e nutritivos
  • Use hidratante corporal e protetor labial

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