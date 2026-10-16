Torcida do Flamengo terá missa, bênção e festa em Campo Grande

A paixão pelo Flamengo vai sair das arquibancadas e ganhar um espaço especial de fé e devoção em Campo Grande. No próximo dia 27 de outubro, uma terça-feira, torcedores rubro-negros estão convidados para uma celebração religiosa em homenagem a São Judas Tadeu, padroeiro do clube carioca, com missa, bênção dos flamenguistas e uma programação festiva que promete reunir a Nação Rubro-Negra da Capital.
O encontro será realizado no Santuário Diocesano São Judas Tadeu, localizado na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, nº 58, no Jardim América. A celebração está marcada para as 19h30 e faz parte das atividades do Novenário e da Festa das Nações em Honra a São Judas Tadeu 2026.
A iniciativa conta com a mobilização da Raça Rubro-Negra de Mato Grosso do Sul, que convoca os apaixonados pelo Flamengo a participarem de uma noite dedicada à união entre a fé católica e o amor pelo time.
De acordo com o convite divulgado aos torcedores, a programação começará com a Santa Missa.
Após a celebração religiosa, os participantes serão convidados a permanecer no estacionamento do santuário, onde haverá uma confraternização com a execução do hino do Flamengo, bênção especial dos torcedores e atrações musicais.
O evento busca aproximar os flamenguistas por meio de uma tradição que acompanha a história do clube há décadas. A proposta é reunir famílias, integrantes da torcida organizada e demais simpatizantes do time em um ambiente de oração, celebração e confraternização.
O encontro acontecerá na véspera do Dia de São Judas Tadeu, celebrado em 28 de outubro, data que também possui um significado especial para os torcedores do Flamengo.
Por que São Judas Tadeu é o padroeiro do Flamengo?
A ligação entre o Flamengo e São Judas Tadeu começou a ganhar força na primeira metade do século passado e se consolidou durante uma das fases mais marcantes da história do clube.
Segundo informações do Museu Flamengo, a devoção ganhou destaque em 1953, quando dirigentes do clube visitaram a Igreja de São Judas Tadeu, no bairro Cosme Velho, no Rio de Janeiro, e estabeleceram uma aproximação com o padre Góes, conhecido por sua relação com a equipe rubro-negra.
Naquele período, o religioso participou de encontros com jogadores, distribuiu medalhas e imagens do santo e incentivou a equipe a manter a fé durante a disputa do Campeonato Carioca.
O Flamengo conquistou o título estadual de 1953 e repetiu o feito nos dois anos seguintes, alcançando o tricampeonato carioca de 1953, 1954 e 1955. As conquistas fortaleceram a associação entre São Judas Tadeu e a trajetória vitoriosa do clube.
Em dezembro de 1957, a imagem do santo foi colocada na sede do Flamengo, na Gávea, fortalecendo uma tradição religiosa que atravessou gerações de torcedores.
Na tradição católica, São Judas Tadeu é conhecido como o santo das causas impossíveis. Essa característica contribuiu para que sua imagem também passasse a ser associada à esperança dos flamenguistas em momentos decisivos dentro de campo.
Ao longo dos anos, a devoção passou a integrar a identidade cultural de parte da torcida, que celebra o padroeiro em missas, homenagens e manifestações de fé.
Festa das Nações reúne fé e cultura em Campo Grande
O encontro dos flamenguistas faz parte do Novenário e da Festa das Nações em Honra a São Judas Tadeu, realizados entre os dias 19 e 28 de outubro, com celebrações religiosas, apresentações musicais e atividades culturais.
Neste ano, os eventos passaram a integrar o calendário oficial de Mato Grosso do Sul, em reconhecimento à importância religiosa e cultural da festividade.
A programação especial para os rubro-negros busca unir fé e paixão pelo futebol. Os torcedores são convidados a participar da celebração vestindo a camisa do Flamengo.
Confira quando e onde será a celebração
- Data: 27 de outubro de 2026 (terça-feira).
- Horário: 19h30.
- Local: Santuário Diocesano São Judas Tadeu.
- Endereço: Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58, Jardim América, Campo Grande.
- Programação: Santa Missa, bênção dos torcedores, hino do Flamengo e confraternização durante a Festa das Nações.
- Mobilização: Raça Rubro-Negra, 40ª Região de Mato Grosso do Sul.
A participação representa uma oportunidade para os torcedores de Campo Grande celebrarem a tradição religiosa ligada ao Flamengo e compartilharem a paixão pelo clube fora do ambiente dos estádios.