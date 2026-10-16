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Torcida do Flamengo terá missa, bênção e festa em Campo Grande

Celebração em homenagem a São Judas Tadeu, padroeiro do clube, será realizada no dia 27 de outubro e terá programação especial para os rubro-negros.

Welyson Lucas

16/10/2026 - 18h55
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A paixão pelo Flamengo vai sair das arquibancadas e ganhar um espaço especial de fé e devoção em Campo Grande. No próximo dia 27 de outubro, uma terça-feira, torcedores rubro-negros estão convidados para uma celebração religiosa em homenagem a São Judas Tadeu, padroeiro do clube carioca, com missa, bênção dos flamenguistas e uma programação festiva que promete reunir a Nação Rubro-Negra da Capital.

O encontro será realizado no Santuário Diocesano São Judas Tadeu, localizado na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, nº 58, no Jardim América. A celebração está marcada para as 19h30 e faz parte das atividades do Novenário e da Festa das Nações em Honra a São Judas Tadeu 2026.

A iniciativa conta com a mobilização da Raça Rubro-Negra de Mato Grosso do Sul, que convoca os apaixonados pelo Flamengo a participarem de uma noite dedicada à união entre a fé católica e o amor pelo time.

De acordo com o convite divulgado aos torcedores, a programação começará com a Santa Missa.

Após a celebração religiosa, os participantes serão convidados a permanecer no estacionamento do santuário, onde haverá uma confraternização com a execução do hino do Flamengo, bênção especial dos torcedores e atrações musicais.

O evento busca aproximar os flamenguistas por meio de uma tradição que acompanha a história do clube há décadas. A proposta é reunir famílias, integrantes da torcida organizada e demais simpatizantes do time em um ambiente de oração, celebração e confraternização.

O encontro acontecerá na véspera do Dia de São Judas Tadeu, celebrado em 28 de outubro, data que também possui um significado especial para os torcedores do Flamengo.

Por que São Judas Tadeu é o padroeiro do Flamengo?

A ligação entre o Flamengo e São Judas Tadeu começou a ganhar força na primeira metade do século passado e se consolidou durante uma das fases mais marcantes da história do clube.

Segundo informações do Museu Flamengo, a devoção ganhou destaque em 1953, quando dirigentes do clube visitaram a Igreja de São Judas Tadeu, no bairro Cosme Velho, no Rio de Janeiro, e estabeleceram uma aproximação com o padre Góes, conhecido por sua relação com a equipe rubro-negra.

Naquele período, o religioso participou de encontros com jogadores, distribuiu medalhas e imagens do santo e incentivou a equipe a manter a fé durante a disputa do Campeonato Carioca.

O Flamengo conquistou o título estadual de 1953 e repetiu o feito nos dois anos seguintes, alcançando o tricampeonato carioca de 1953, 1954 e 1955. As conquistas fortaleceram a associação entre São Judas Tadeu e a trajetória vitoriosa do clube.

Em dezembro de 1957, a imagem do santo foi colocada na sede do Flamengo, na Gávea, fortalecendo uma tradição religiosa que atravessou gerações de torcedores.

Imagem de São Judas Tadeu, padroeiro do Flamengo, ocupa lugar de destaque no vestiário do clube carioca.Foto: Gilvan de Souza/Flamengo.

Na tradição católica, São Judas Tadeu é conhecido como o santo das causas impossíveis. Essa característica contribuiu para que sua imagem também passasse a ser associada à esperança dos flamenguistas em momentos decisivos dentro de campo.

Ao longo dos anos, a devoção passou a integrar a identidade cultural de parte da torcida, que celebra o padroeiro em missas, homenagens e manifestações de fé.

Festa das Nações reúne fé e cultura em Campo Grande

O encontro dos flamenguistas faz parte do Novenário e da Festa das Nações em Honra a São Judas Tadeu, realizados entre os dias 19 e 28 de outubro, com celebrações religiosas, apresentações musicais e atividades culturais.

Neste ano, os eventos passaram a integrar o calendário oficial de Mato Grosso do Sul, em reconhecimento à importância religiosa e cultural da festividade.

A programação especial para os rubro-negros busca unir fé e paixão pelo futebol. Os torcedores são convidados a participar da celebração vestindo a camisa do Flamengo.

Confira quando e onde será a celebração

  • Data: 27 de outubro de 2026 (terça-feira).
  • Horário: 19h30.
  • Local: Santuário Diocesano São Judas Tadeu.
  • Endereço: Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58, Jardim América, Campo Grande.
  • Programação: Santa Missa, bênção dos torcedores, hino do Flamengo e confraternização durante a Festa das Nações.
  • Mobilização: Raça Rubro-Negra, 40ª Região de Mato Grosso do Sul.

A participação representa uma oportunidade para os torcedores de Campo Grande celebrarem a tradição religiosa ligada ao Flamengo e compartilharem a paixão pelo clube fora do ambiente dos estádios.

Operação Mulher Segura

Homens são presos após ameaçarem mulheres com faca em Campo Grande

Prisões ocorreram durante a Operação Mulher Segura; um dos investigados ameaçou a mãe, enquanto o outro teria ameaçado matar a ex-companheira

16/10/2026 17h24

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Reprodução/PCMS

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Dois homens, de 27 e 28 anos, foram presos nesta sexta-feira (16), em Campo Grande, durante diligências da Operação Mulher Segura. Os casos envolvem violência doméstica, ameaças com faca e descumprimento de medidas protetivas de urgência, segundo a Polícia Civil.

A ação foi realizada pela Seção de Investigação Geral (SIG) e pela equipe de capturas da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), em iniciativa articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No bairro Nova Lima, um homem de 27 anos foi preso em flagrante por descumprir medida protetiva. Conforme os depoimentos registrados pela polícia, a medida havia sido concedida após um episódio anterior em que ele teria ameaçado a própria mãe com uma faca.

A irmã do suspeito, de 34 anos, relatou às autoridades que ele apresentava comportamento agressivo e descumpria reiteradamente determinações judiciais. Segundo a Polícia Civil, o histórico do homem inclui registros por ameaça em ambiente familiar, tentativa de homicídio e lesão corporal, além de atos infracionais cometidos na adolescência.

Na segunda ocorrência, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um homem de 28 anos, investigado por ameaça e descumprimento de medida protetiva.

As investigações tiveram origem em um episódio ocorrido em 17 de setembro, no Jardim Nhanhá. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi à casa da ex-companheira, de 26 anos, armado com uma faca, e fez ameaças de morte por não aceitar o fim do relacionamento, que durou cerca de dez anos.

A prisão preventiva foi determinada pelo Poder Judiciário durante a investigação do caso.

A Polícia Civil informou ainda que o investigado possui antecedentes criminais, incluindo condenação penal e registros relacionados a roubo majorado, associação criminosa, organização criminosa, receptação e maus-tratos contra menor de 14 anos.

As duas prisões ocorreram no âmbito da Operação Mulher Segura, que reúne ações de enfrentamento à violência contra mulheres. Os casos seguem sujeitos aos procedimentos legais.

Ruas Esburacadas

Buracos e lama tomam ruas de bairro e revoltam moradores em Campo Grande

Moradores do Jardim Itamaracá denunciam ruas esburacadas, inclusive em trajetos de ônibus, e cobram melhorias da Prefeitura.

16/10/2026 16h29

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Buracos tomados por água barrenta preocupam moradores do Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Buracos tomados por água barrenta preocupam moradores do Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Foto: Talita Thais Prado/Encaminhada ao Correio do Estado.

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Ruas esburacadas, poças de água barrenta e dificuldades para transitar fazem parte da realidade denunciada por moradores do Jardim Itamaracá, em Campo Grande. A situação, registrada em fotografias e vídeo encaminhados ao Correio do Estado, tem provocado indignação na comunidade, que cobra da Prefeitura serviços de manutenção e uma solução para os problemas de infraestrutura.

Uma das moradoras que decidiu tornar pública a situação é Talita Thais Prado Sanches, que vive no bairro há 11 anos. Cansada das condições das ruas, ela procurou a reportagem para denunciar os transtornos enfrentados pela população e pedir providências do poder público.

Entre os locais apontados na reclamação estão a Avenida Guaicurus, a Rua Padre Mussa Tuma e a Rua Engenheiro Milton Loureiro. Segundo a moradora, os problemas comprometem a circulação de veículos e pedestres e ficam ainda mais evidentes durante os períodos de chuva.

 

 

As imagens encaminhadas ao jornal mostram uma via com diversos buracos, alguns de grandes proporções, preenchidos por água barrenta.

Em determinados pontos, as poças ocupam uma parte considerável da pista, impedindo que motoristas e motociclistas consigam enxergar o tamanho e a profundidade dos buracos.

Um vídeo de aproximadamente 33 segundos, gravado à noite e enviado à reportagem, também mostra a deterioração do pavimento.

Ao longo do registro, é possível observar buracos espalhados pela rua, além de trechos com água acumulada próximo às calçadas e às entradas das residências.

Para Talita, a situação deixou de ser apenas um problema de conservação das vias e passou a representar uma preocupação com a segurança de quem precisa circular diariamente pelo bairro.

"Não estamos pedindo privilégios. Estamos cobrando condições dignas de infraestrutura, segurança e respeito", afirma a moradora.

Buracos e água acumulada preocupam moradores

De acordo com o relato encaminhado ao jornal, os problemas atingem diretamente a rotina de famílias que dependem das ruas para trabalhar, estudar, levar os filhos à escola, procurar atendimento médico e realizar outras atividades do dia a dia.

A moradora afirma que a precariedade das vias exige atenção constante de motoristas e motociclistas, especialmente nos pontos onde os buracos ficam encobertos pela água da chuva.

A preocupação é que, sem conseguir identificar a profundidade das crateras, condutores acabem passando pelos locais e sofrendo danos nos veículos ou se envolvendo em acidentes.

Buracos tomados por água barrenta preocupam moradores do Jardim Itamaracá, em Campo Grande.Água acumulada encobre buracos no asfalto e dificulta a passagem de veículos no Jardim ItamaracáFoto: Talita Thais Prado/Encaminhada ao Correio do Estado.

“Em dias de chuva, o problema se agrava, e o que deveria ser um trajeto comum se transforma em um obstáculo para os moradores”, relata.

Para os pedestres, os transtornos também incluem a dificuldade de atravessar trechos com lama e água acumulada, principalmente quando o volume das chuvas aumenta.

A situação preocupa ainda mais porque, segundo a denúncia, as ruas afetadas também são utilizadas por ônibus do transporte coletivo de Campo Grande.

Os buracos espalhados pelas vias e o acúmulo de água dificultam a circulação dos veículos, prejudicando não apenas motoristas e motociclistas, mas também os passageiros que dependem diariamente do transporte público para trabalhar, estudar e realizar outras atividades.

Segundo a denúncia, a situação se agrava nos dias chuvosos, quando os pontos danificados acumulam ainda mais água e tornam o deslocamento pela região mais complicado.

Talita também chama a atenção para a necessidade de recuperar trechos sem pavimentação e de realizar os reparos adequados nos pontos onde o asfalto apresenta sinais de desgaste.

Na avaliação dela, não basta realizar intervenções isoladas se os problemas voltarem a aparecer a cada período de chuva.

Após 11 anos no bairro, moradora cobra solução

Moradora do Jardim Itamaracá há mais de uma década, Talita afirma que decidiu procurar a imprensa para dar visibilidade à situação e cobrar uma resposta concreta do poder público.

No relato encaminhado ao Correio do Estado, ela ressalta que os moradores não estão reivindicando benefícios especiais, mas condições adequadas de mobilidade e segurança.

“Pagar impostos e cumprir nossas obrigações como cidadãos deve vir acompanhado de serviços públicos que atendam às necessidades da população”, afirma.

A moradora também critica a falta de informações claras sobre possíveis intervenções e defende que a Prefeitura apresente um planejamento para recuperar as vias danificadas.

"Não é justo que os moradores precisem conviver indefinidamente com ruas nessas condições sem receber informações claras sobre as soluções previstas", desabafa.

Para ela, os problemas precisam ser avaliados individualmente, já que existem diferentes necessidades de manutenção, desde a recuperação do pavimento até melhorias no escoamento da água.

Talita também pede que equipes técnicas sejam enviadas ao Jardim Itamaracá para verificar a situação das ruas e identificar quais medidas devem ser adotadas para evitar que os buracos continuem prejudicando a população.

A indignação também envolve a sensação de falta de atenção por parte do poder público em relação ao bairro. Conforme a moradora, a comunidade precisa de providências efetivas, e não apenas de promessas.

"O Jardim Itamaracá não pode continuar sendo lembrado apenas quando a população decide tornar pública sua indignação", declarou.

Moradores querem saber quando ruas serão recuperadas

Além de denunciar a situação, Talita pede que a Prefeitura de Campo Grande esclareça se existe previsão para uma operação tapa-buracos nas vias pavimentadas e quais medidas estão previstas para os trechos que necessitam de recuperação mais ampla.

Buracos tomados por água barrenta preocupam moradores do Jardim Itamaracá, em Campo Grande.Moradora denuncia as condições do asfalto e cobra reparos nas ruas do Jardim Itamaracá. Foto: Talita Thais Prado/Encaminhada ao Correio do Estado.

“Também é importante destacar que a população precisa de respostas concretas, e não apenas de promessas”, cobra a moradora.

A reivindicação inclui serviços de manutenção, nivelamento, melhorias na drenagem e recuperação dos pontos onde a deterioração da via prejudica a passagem de veículos.

Outro questionamento envolve a existência de um cronograma de obras. A moradora quer saber quando as equipes poderão atender às ruas mencionadas e se há um planejamento para evitar a repetição dos problemas.

Ela também defende que os órgãos responsáveis realizem uma vistoria técnica para avaliar as condições das vias e a necessidade de intervenções mais profundas.

A cobrança é direcionada à administração municipal e aos setores responsáveis pela infraestrutura urbana, que deverão esclarecer quais providências podem ser adotadas para atender à região.

Para Talita, a divulgação das fotografias e do vídeo representa uma tentativa de conseguir respostas para problemas que afetam o cotidiano da comunidade.

"Queremos transparência, planejamento e, principalmente, providências. A comunidade merece saber quando os serviços serão realizados", reforça a moradora.

Enquanto espera uma solução, ela afirma que continuará cobrando melhorias para o Jardim Itamaracá, na expectativa de que os registros encaminhados à imprensa contribuam para chamar a atenção das autoridades.

“Jardim Itamaracá pede socorro. Os moradores querem respostas, e a comunidade espera providências!”, finaliza Talita.

Prefeitura prevê manutenção nos próximos dias

Procurada pelo Correio do Estado, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), informou que os serviços de manutenção das vias do Jardim Itamaracá estão previstos na programação para os próximos dias.

Entretanto, a administração municipal não informou uma data exata para o início dos trabalhos nem detalhou quais ruas serão atendidas ou quais serviços serão executados para solucionar os problemas relatados pelos moradores.

Leia, na íntegra, a nota da Prefeitura de Campo Grande:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) informa que os serviços de manutenção das vias do bairro Itamaracá estão previstos na programação para os próximos dias.

Atenciosamente

Comunicação Social

Prefeitura Municipal de Campo Grande

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