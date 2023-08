Etapa Nacional e Potro do Futuro, considerados como um dos maiores eventos de Laço Comprido do Brasil, ocorrem de 28 de agosto a 10 de setembro, no Parque do Peão/Clube do Laço Comprido (CLC), localizado na MS-010, saída para Rochedinho, em Campo Grande.

Em 10 dias de evento, o torneio promete reunir 3 mil laçadores, 2,5 mil animais, 20 caravanas e mais de 30 mil pessoas de 11 estados brasileiros: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo.

Uma estrutura gigante foi montada e o Parque do Peão está preparado para receber o público.

Peões no CLC. Foto: Marcelo Victor

A entrada é gratuita. O evento terá shows, competições, atrações culturais e musicais, barracas de alimentação e artesanato. Subirão ao palco João Carreiro, Marlon e Maciel, Carla e Junior, João Lucas e Savala, Everton, entre outros artistas.

São mais de R$ 750 mil em premiações. De acordo com o diretor do Clube do Laço Comprido, Abeldes Junior, o objetivo é fomentar o esporte e trazer o que há de melhor da raça Quarto de Milha.

Diretor do Clube do Laço Comprido, Abeldes Junior. Foto: Marcelo Victor

“O CLC traz, a nível Brasil, as maiores provas equestres e é referência nacional em campeonatos de excelência. Temos pelo nono ano consecutivo o brasileiro de Laço Comprido, que é feito dentro do Parque do Peão do CLC. É a primeira pista e maior da Amércia Latina no segmento do Laço Comprido. CLC está muito bem localizado no estado de MS, pois Campo Grande oferece uma estrutura gigantesca e é estratégica geograficamente para provas que necessitam de quantidade grande de gado, é mais fácil deslocar o pessoal de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e, [com isso] a cidade se torna central”, disse.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Progressistas), afirmou que futuramente Campo Grande irá se tornar a Capital do Laço Comprido.

Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Foto: Marcelo Victor

“É um prazer imenso sediar esse evento na nossa Capital, Campo Grande tem sido rankeada a nível nacional como Capital do Agronegócio, também pode se tornar a Capital do Laço Comprido. Nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Nós temos o intuito de transformar Campo Grande como a Capital de eventos do Centro-Oeste do Brasil. Este evento vem trazer um olhar diferente, são muitos visitantes que vem para prestigiar o Laço Comprido. A Prefeitura apoia o Laço Comprido em Campo Grande.

Confira a programação de 28 de agosto a 2 de setembro:

SEGUNDA – 28 DE AGOSTO

Horário: 8h as 17h inspeção dos animais

Início Potro do Futuro



TERÇA – 29 DE AGOSTO

Horário: 7h30

Quebra-torto da imprensa

atração cultural – Edson Canela – 17h30



QUARTA – 30 DE AGOSTO

Lucas e Lauan

Horário: 17h30



QUINTA – 31 DE AGOSTO

Hemerson Negão

Horário: 17h



SEXTA – 1º DE SETEMBRO

Cavalgada

Horário: 8h (saída)

Percurso: Vila Morena – Prefeitura

15h – JOÃO CARLOS E SAVALA



SÁBADO – 2 DE SETEMBRO

Horário: 11h

Abertura Oficial

9h – Violada com CARLA E JUNIOR

Show do João Carrero