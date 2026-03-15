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Traficante que ameaçou guerra na fronteira de MS é preso em operação boliviana

O uruguaio Sebastián Marset, de 34 anos, era um dos fugitivos mais procurados pela Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) e já foi transferido para as mãos do país norte-americano

Felipe Machado

15/03/2026 - 17h30
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O traficante uruguaio Sebastián Marset, que ameaçou guerra na fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia no final do ano passado e um dos criminosos mais procurados pela Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) , foi preso em uma megaoperação boliviana, como confirmaram as autoridades do país.

A notícia da captura foi confirmada pelo ministro do Interior da Bolívia, Marco Antonio Ovieda, além de também dizer que o traficante já foi transferido aos Estados Unidos de avião. 

Ainda segundo ele, ninguém foi morto ou ferido durante a operação, que foi realizada por membros da Polícia Boliviana, com a participação da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (FELCN), da Força Especial de Combate ao Crime (Felcc) e de outras entidades estatais.

De acordo com informações publicadas pelo jornal local La Razón, na ação policial boliviana foram encontrados três envelopes contendo 200 gramas de cocaína, além de 21 armas de fogo de diversos calibres, descritas como armas de alta tecnologia e de qualidade superior às usadas pelos agentes do país.

Bens também foram apreendidos na operação, como 10 veículos, dos quais vários blindados. Inclusive, um dos carros possui blindagem nível sete, considerada um dos mais altos na ala de proteção veiculados, e até por isso era utilizado pelo próprio Marset, apontado como o chefe do tráfico da região.

Duas motocicletas de luxo, incluindo uma BMW, bem como cinco imóveis totalmente mobiliados. As autoridades também apreenderam 54 quilos de maconha, com um valor estimado em aproximadamente US$ 54.000 no mercado boliviano, valor que poderia ser bem maior caso tivesse chegado às mãos de outros países, especialmente na Europa. 

Dois aeródromos privados ligados ao grupo foram apreendidos de início, contudo, foram devolvidos ao proprietário logo após uma ordem judicial, o que o vice-ministro do Interior da Bolívia, Hernán Paredes, disse ser uma questão complexa devido à legislação atual.

Durante a investigação, também foram localizadas 16 aeronaves pequenas, das quais a maioria estava apta para operar, enquanto quatro estavam fora de serviço. De acordo com o governo, a operação resultou em um duro prejuízo ao grupo liderado por Marset de aproximadamente R$ 80 milhões (US$ 15 milhões).

Até o momento, oito pessoas foram presas, quatro no âmbito da operação e outras quatro em buscas seguintes. Um dos suspeitos foi identificado como possível membro de uma das maiores facções criminosas brasileiras, o Comando Vermelho (CV).

O Escritório de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei dos EUA (do inglês, INL) utilizou as redes sociais para anunciar a captura do traficante e exaltar a parceria policial entre o país norte-americano e a Bolívia para conseguir localizar e prender Marset.

"O reinado de terror e caos de Sebastian Marset chegou ao fim. Graças à liderança do presidente Rodrigo Paz e à crescente cooperação entre as forças policiais dos EUA e da Bolívia, o notório narcotraficante Marset enfrentará a justiça. O Escudo das Américas está tornando nossa região mais segura e forte", disse o órgão vinculado ao Departamento de Estado dos EUA.

Ameaça

Sebastián Marset reapareceu na primeira semana de novembro do ano passado em um vídeo em que ele e outras lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) ameaçam iniciar uma guerra na fronteira entre Brasil, Bolívia e Paraguai, o que expôs a fragilidade da fronteira de Mato Grosso do Sul.

No vídeo, divulgado pelo jornal Metrópoles, o traficante aparece com um fuzil na mão ao lado de outras lideranças da facção brasileira e que também estão armadas, fala como é fácil transitar pela região e ainda diz que “está pronto” para entrar em guerra “com quem for”.

“Eu posso estar hoje aqui, amanhã no Paraguai, outro dia na Bolívia, outro dia na Colômbia. Estamos preparados para fazer guerra com quem for, com a polícia, com o Colla. Sempre prontos. Não ligo para ninguém, melhor sermos amigos que inimigos. Quem escolhe a guerra com a gente não se dá bem”, diz a mensagem.

Colla seria o apelido de Erlan García López, ex-aliado de Marset e que, naquela época, seria um “inimigo”.

História

Procurado em cinco países por envolvimento com o tráfico internacional de drogas, o uruguaio Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 anos, que afirmou em novembro estar preparado para uma guerra na fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia e o Paraguai, está oficialmente foragido desde 2021.

Porém, durante esse período, ele chegou a ser até jogador de futebol, com passagens por times da Bolívia e do Paraguai e com jogos nas principais divisões desses países.

Apesar de ser um dos traficantes mais procurados do mundo, com investigações que apontam que ele foi o responsável pelo carregamento de 16 toneladas de cocaína apreendida na Europa, e também outras 11 toneladas na Bélgica e 4,7 toneladas no Paraguai, Marset teria se escondido à vista de todos.

Segundo investigação policial, de 2021 a 2023 ele atuou em clubes de futebol na América do Sul utilizando documentos falsos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Mesmo sendo uruguaio, Marset teria se passado por brasileiro, utilizava o nome de Luis Paulo Amorim Santos e tinha documento de identidade que supostamente teria sido emitido em Pernambuco, segundo matéria do jornal O Globo.

O traficante iniciou sua “carreira” como jogador no Deportivo Capiatá, time que na época estava na primeira divisão do Paraguai e que já jogou a Copa Libertadores e a Sul-Americana.

A passagem por lá foi rápida, atuando como meia e sob o número 23, o jogador teria feito apenas seis jogos oficiais pelo clube, até desaparecer sem dar explicações.

Nessa época, Marset, que também é conhecido como Jogador, já estava no mundo do crime, de acordo com investigações policiais. Sua primeira passagem pela polícia é datada de 2013, quando foi preso no Uruguai por tráfico de maconha.

Na prisão, ele teria conhecido integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção brasileira que tem expandido seus domínios na América do Sul. Após esse contato, Marset teria se associado à organização criminosa paulista e criado um braço dela em seu país, o Primeiro Comando do Uruguai (PCU).

E, desde 2013, ele teria sido responsável pelo tráfico de cocaína da América do Sul para outros países. Já procurado pela Justiça, ele desapareceu em 2021 e foi encontrado em Dubai, ainda naquele ano, onde foi detido com um passaporte falso do Paraguai.

No ano seguinte, Marset entrou na Bolívia acompanhado da mulher e dos filhos. Lá, fugindo da Justiça brasileira e paraguaia, ele decidiu retornar ao futebol. Foi então que surgiu o Los Leones El Torno FC.

O time, criado pelo traficante em Santa Cruz de La Sierra, município localizado a 656 quilômetros de Corumbá, atuou na primeira divisão da Bolívia. O dono, que também era jogador “brasileiro”, tinha vídeos seus postados em redes sociais do clube.

Foi só em junho de 2023 que o disfarce de Marset foi descoberto. A polícia boliviana teria montado um cerco em sua mansão, porém, ele teria conseguido fugir.

Na mansão do suposto jogador de futebol, a polícia encontrou 17 fuzis, 1 pistola, 1.915 munições, 4 coletes à prova de bola, 1 moto, 31 veículos, além de artigos de futebol.

Marset se tornou procurado na Bolívia naquele ano, e o governo daquele país ofereceu até um recompensa por sua prisão, US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil). Ele já era procurado no Brasil, Paraguai e em seu país de origem.

Também passou a ser buscado pela Interpol e pela DEA, dos Estados Unidos. Em 2025, inclusive, após ser condenado no país de Donald Trump por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, usando instituições financeiras americanas, o governo ofereceu uma recompensa de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) por informações que levem a sua prisão.

>> Cronologia

2013 > Sebastián Enrique Marset Cabrera foi preso pela primeira vez em 2013, por tráfico de maconha, quando foi mandado para o Estabelecimento Prisional de Punta de Rieles, conhecida como Penal de Libertad. Lá, o traficante conheceu o Primeiro Comando da Capital (PCC) e se aliou ao grupo brasileiro;

2013 a 2021 > Segundo as investigações, neste período, o traficante teria fortalecido seus laços com a organização criminosa brasileira e atuado com seu grupo, o Primeiro Comando Uruguaio (PCU), que seria um braço da facção de origem paulista;

2021 > Foi contratado pelo Deportivo Capiatá, time da primeira divisão do Paraguai, como meia. No time, ele usava o nome de Luis Paulo Amorim Santos, com documento falso de profissional por Pernambuco, que seria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele teria feito seis partidas pelo clube;

2021 > Após desaparecer do time paraguaio, o traficante foi encontrado cinco meses depois em Dubai, com passaporte falso do Paraguai, onde ficou detido;

2022 > Entrou na Bolívia sua esposa peruana e seus três filhos;

2022 > Se tornou dono do time Los Leones El Torno FC, em que também virou jogador de futebol, também com os documentos falsos da CBF;

2022 > Foi apontado como o autor intelectual do assassinato do promotor paraguaio Marcelo Pecci, que tinha atuado contra o crime organizado. O promotor foi morto em maio daquele ano, na Colômbia;

2023 > Chegou a ser encontrado em uma mansão da Bolívia, onde haviam vários carros e armas, mas conseguiu fugir, mesmo cercado por policiais;

2025 > Em março, foi condenado nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, usando instituições financeiras americanas;

2025 > Na semana passada, reapareceu em um vídeo ameaçando rivais e a polícia, e afirma estar preparado para a guerra.

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PROCON

Bancos e operadoras lideram ranking de reclamações em MS

Bradesco, Vivo, Claro, Energisa e Banco BMG estão entre as empresas mais acionadas pelos consumidores em 2025

15/03/2026 16h00

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Ao todo, o Procon realizou 22.980 atendimentos entre janeiro e dezembro do ano passado

Ao todo, o Procon realizou 22.980 atendimentos entre janeiro e dezembro do ano passado Divulgação

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Serviços bancários, de telefonia e de energia elétrica concentraram a maior parte das reclamações registradas por consumidores em Mato Grosso do Sul ao longo de 2025. Dados divulgados pelo Procon estadual mostram que instituições financeiras e operadoras de telecomunicações lideram o ranking de empresas mais demandadas do Estado. 

Ao todo, o Procon realizou 22.980 atendimentos entre janeiro e dezembro do ano passado. Desse total, 12.811 foram queixas relacionadas a produtos ou serviços, que passaram por análise técnica para comprovação da relação de consumo. Após essa etapa, 6.445 reclamações foram classificadas como fundamentadas, ou seja, quando há indícios de descumprimento das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com o levantamento, apenas 41% dessas reclamações foram atendidas pelas empresas, enquanto a maior parte terminou sem solução direta apresentada ao consumidor. 

Entre as companhias com maior número de reclamações estão dois bancos, duas operadoras de telefonia e uma concessionária de energia elétrica: 

  • Banco Bradesco
  • Telefônica Brasil (Vivo)
  • Claro S.A.
  • Energisa Mato Grosso do Sul
  • Banco BMG

Entre essas empresas, o banco Bradesco aparece com 197 reclamações fundamentadas, sendo a companhia mais acionada pelos consumidores sul-mato-grossenses no período analisado.

Principais motivos das reclamações

Os registros do Procon apontam que os problemas mais frequentes variam conforme o setor, mas seguem alguns padrões.

No caso dos bancos, as principais queixas envolvem cobrança de serviços não contratados, problemas com cartão de crédito e crédito consignado, além de dificuldade para cancelamento de contratos.

Já nas operadoras de telefonia, consumidores relataram cobranças indevidas, oferta não cumprida, instabilidade ou má qualidade de internet e telefonia, além de dificuldades para cancelar planos.

No setor de energia elétrica, as reclamações mais comuns dizem respeito a cobranças consideradas abusivas, informações insuficientes sobre o serviço e problemas no faturamento da conta de luz.

Base de dados pública

O cadastro de reclamações fundamentadas é publicado anualmente pelos órgãos de defesa do consumidor e reúne casos em que houve análise técnica da relação de consumo.

Além do relatório estadual, o site do Procon também disponibiliza dados produzidos por 20 dos 45 Procons municipais de Mato Grosso do Sul, ampliando o monitoramento sobre a relação entre empresas e consumidores no Estado.

O levantamento completo pode ser consultado na página oficial do Procon-MS.

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DADOS ALARMANTES

Tentativas de feminicídio em 2026 quase dobram em relação ao ano passado

Além das sete mortes já registradas este ano, ano também acumula 27 tentativas de assassinato, se consolidando como uma das épocas mais violentas para mulheres em MS

15/03/2026 15h31

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Tentativas de feminicídio já acumulam 27 registros em 2026

Tentativas de feminicídio já acumulam 27 registros em 2026 Foto: Gerson Oliveira / Arquivo

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Números atualizados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS) confirmam que 2026 já é um dos piores anos para as mulheres no território sul-mato-grossense, já que, além dos sete feminicídios registrados, houveram também 27 tentativas de assassinato em 75 dias, quase o dobro de 2025 no mesmo período analisado.

Desde o dia 1º de janeiro deste ano, 27 mulheres já sofreram alguma tentativa de assassinato por companheiros ou familiares homens, dos quais oito ocorreram em janeiro, 10 em fevereiro e 9 nas duas primeiras semanas de março, média de uma tentativa a cada 72 horas. Os números ficam mais alarmantes quando comparados com os anos anteriores.

Em 2025, também nos primeiros três meses, somaram-se 14 tentativas de feminicídios (seis em janeiro, cinco em fevereiro e três em março), a metade do acumulado em 2026. No ano passado, a estatística terminou com 88 tentativas. Já no ano anterior, em 2024, foram 19 tentativas no primeiro trimestre, também abaixo em comparação com 2026.

O ano mais recente que ultrapassa a marca registrada atualmente é 2023, quando Mato Grosso do Sul catalogou incríveis 41 tentativas de assassinato contra mulheres nos primeiros 90 dias do ano, uma média próxima de uma tentativa a cada dois dias. Naquele ano, o Estado terminou com 126 registros.

Vale destacar que tentativa de feminicídio é crime hediondo no Brasil, como prevê a Lei 14.994/2024 do Código Penal, e é caracterizado quando o agente tenta matar uma mulher por razões da condição de sexo feminino, mas não consuma o ato por circunstâncias alheias à sua vontade. Geralmente, a pena para este tipo de crime alcança entre oito a 10 anos de prisão.

Violência doméstica

Conforme dados do Monitor da Violência contra a Mulher, MS registrou 4.378 casos de violência doméstica em 2026. Considera-se violência doméstica qualquer ato de agressão (física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial) que cause dano à mulher, no âmbito familiar, doméstico ou de relação íntima, baseando-se no gênero para impor sofrimento, controle ou humilhação, previsto dentro da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).

Recentemente, um caso ganhou repercussão em Campo Grande por envolver o médico e diretor-presidente da Secretaria Municipal de Esporte (Funesp), Sandro Benites, após uma mulher de 43 anos, que afirma ser companheira de Sandro nos últimos seis anos, período em que ela relata ter sido alvo de humilhações, ameaças, repressões e controle emocional. 

Com isso, a mulher registrou boletim de ocorrência por violência psicológica e conseguiu medida protetiva contra Sandro. Um dia após o caso vir à tona, ele foi exonerado do cargo pela prefeita Adriane Lopes (PP), sob justificativa de "esclarecer fatos de caráter pessoal".

Feminicídios em 2026

O caso mais recente aconteceu no dia 8 de março, justamente no Dia Internacional da Mulher. A indígena Ereni Benites, de 44 anos, morreu carbonizada após a casa onde morava pegar fogo durante a madrugada, em uma aldeia no interior do estado, no município de Paranhos.

O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, de 52 anos, que foi preso em flagrante pela polícia.

Com a morte de Ereni Benites, Mato Grosso do Sul passa a registrar sete feminicídios em pouco mais de 50 dias de 2026.

A 6ª morte ocorreu no início da manhã do dia 7 de março, em Anastácio, a 122 quilômetros de Campo Grande. Leise Aparecida Cruz, de 40 anos, foi encontrada morta em casa, na Rua Professora Cleusa Batista. O principal suspeito é o marido da vítima, Edson Campos Delgado, que acabou preso.

Inicialmente, Edson disse às autoridades que havia encontrado a esposa sem vida e levantou a hipótese de suicídio. No entanto, durante as investigações, confessou ter asfixiado a mulher.

Também no dia 6 de março morreu Liliane de Souza Bonfim Duarte, de 52 anos, que estava internada após ser brutalmente agredida pelo marido em Três Lagoas.

Ela foi atacada com golpes de marreta no dia 3 de março. Após o crime, foi socorrida e transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos.

No dia 25 de fevereiro, Beatriz Benevides da Silva, de 18 anos, foi assassinada em Três Lagoas. O autor do crime foi o namorado da jovem, Wellington Patrezi, que procurou a polícia e confessou o feminicídio.

Em 22 de fevereiro, Nilza de Almeida Lima, de 50 anos, foi morta a facadas em Coxim. O principal suspeito é o próprio filho da vítima, de 22 anos.

Em 24 de janeiro, a aposentada Rosana Candia Ohara, de 62 anos, foi assassinada a pauladas pelo marido em Corumbá.

Já o primeiro feminicídio de 2026 em Mato Grosso do Sul ocorreu em 16 de janeiro, na aldeia Damakue, em Bela Vista. A vítima, Josefa dos Santos, de 44 anos, foi morta a tiros pelo marido, que em seguida tirou a própria vida.

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