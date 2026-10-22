TRE-MS realiza teste de integridade das urnas do 2° turno no sábado

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O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realiza, neste sábado (24), o sorteio das seções eleitorais cujas urnas serão submetidas ao Teste de Integridade e Autenticidade no segundo turno das Eleições 2026.

O Teste de Integridade é uma das auditorias realizadas pela Justiça Eleitoral para verificar o funcionamento das urnas eletrônicas e demonstrar, na prática, a segurança e a confiabilidade do sistema de votação.

O procedimento ocorre no dia da eleição, paralelamente à votação oficial, e utiliza cédulas de papel preenchidas previamente, cujos votos são posteriormente comparados com os resultados registrados pela urna. Ao todo, 20 seções serão escolhidas para o Teste de Integridade e 3 para o Teste de Autenticidade.

O Teste de Autenticidade será realizado às 7h do dia 25 de outubro de 2026, data da votação, na seção eleitoral sorteada, mediante a verificação da autenticidade (assinaturas digitais) e da integridade (resumos digitais) dos sistemas instalados na urna eletrônica. Os procedimentos de verificação deverão ser realizados antes da emissão da zerésima.

O sorteio deste sábado definirá as urnas que participarão da auditoria, além dos respectivos locais onde os testes serão realizados. Entre os locais já definidos para receber o Teste de Integridade no dia da eleição está o Colégio Marista, em Campo Grande.

Após o sorteio, o TRE-MS divulgará imediatamente a relação das urnas selecionadas, com informações como zona eleitoral, município, seção, local de votação, modalidade da auditoria e endereço onde será realizado o respectivo Teste de Integridade, conforme determina o artigo 60-A da Resolução TSE nº 23.673.

No domingo (25), a partir das 5h, será realizada a abertura da sala de armazenamento das urnas eletrônicas sorteadas para o Teste de Integridade. As atividades de auditoria seguirão durante todo o dia da votação e poderão ser acompanhadas pela imprensa.

Passe livre

Além de Campo grande, assim como no 1° turno, o transporte coletivo será gratuito em Três Lagoas, Dourados e Corumbá.

Com 640.427 eleitores, Campo Grande conta com 31% do eleitorado de todo o Estado, ao passo que Dourados conta com 166.148 votantes (8%); Três Lagoas 88.668 (4,3%) e Corumbá 67.791 (3,3%). Somados, os municípios concentram 963 mil eleitores, aproximadamente 50% de todos os votantes sul-mato-grossenses.

A gratuidade segue a Resolução nº 23.751/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina a oferta gratuita de transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal nos dias de votação, com frequência compatível com a dos dias úteis.

Entre as ações está a suspensão da cobrança da tarifa do transporte público coletivo das 6h às 17h do domingo, com operação em regime especial e reforço da frota para atender ao fluxo de pessoas que irão aos locais de votação.

Três Lagoas

Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) e do Departamento Municipal de Trânsito (DEPTRAN), a Prefeitura de Três Lagoas também confirmou a isenção.

A medida tem como objetivo facilitar o deslocamento da população no dia da votação e garantir que o transporte seja mais uma ferramenta de acesso ao exercício da cidadania.

É importante que os usuários fiquem atentos: os ônibus seguirão as rotas e os itinerários normais do transporte coletivo de Três Lagoas.

Não serão criadas rotas específicas para atender às zonas ou aos locais de votação e, por isso, os veículos não necessariamente passarão em frente às escolas e demais pontos onde funcionam as seções eleitorais.

A gratuidade será oferecida durante o período eleitoral, permitindo que a população utilize as linhas regulares sem o pagamento da tarifa para realizar seus deslocamentos.

A prefeitura também disponibilizará ônibus adaptados para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ampliando as condições de acesso ao serviço e contribuindo para que mais moradores possam se deslocar com segurança e autonomia.

A gratuidade neste domingo vale para a população que utilizar o transporte coletivo, independentemente de o deslocamento estar diretamente relacionado ao local de votação.

Corumbá

O transporte coletivo urbano e rural de Corumbá contará com tarifa erá tarifa zero durante todo o domingo, a medida contempla todas as viagens realizadas pela Viação Cidade Corumbá (VCC).

Segundo a VCC, todas as viagens do transporte coletivo urbano e rural serão gratuitas no domingo. A empresa orienta os passageiros a consultar os horários antes do deslocamento.

Dourados

Em Dourados, segundo maior colégio eleitoral do Estado, a cobrança da tarifa do transporte público coletivo será suspensa das 6h às 17h do domingo (25).

Saiba*

O procedimento que confere a integridade das urnas será realizado a partir das 8h deste sábado no Plenário do TRE-MS, Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, nº 23, Parque dos Poderes, Campo Grande.