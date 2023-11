feriado prolongado

Em comparação, no último feriadão, de 7 de Setembro, houve 5 mortes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Finados 2023 em Mato Grosso do Sul, com 24 acidentes, sendo 6 considerados graves, mas nenhuma morte.

A operação durou de 2 a 5 de novembro, período em que 25 pessoas ficaram feridas em meio aos acidentes.

Como em 2022 não houve operação Finados, a PRF compara os números deste ano com os da última operação de feriado de Independência, de 7 a 10 de setembro, no qual foram registrados 21 acidentes, sendo 5 graves, com 22 pessoas feridas e 5 mortes.

Nas fiscalizações de Finados, a PRF flagrou 99 condutores e passageiros sem o cinto de segurança, 17 crianças estavam sendo transportadas fora do dispositivo de segurança, 262 ultrapassagens indevidas foram notificadas.

Nos comandos de alcoolemia, os policiais rodoviários federais realizaram 1.469 testes, 46 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir álcool e 3 foram presas.

No combate ao crime, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 189 Kg maconha, 224 Kg de cocaína. Um veículo com registro de roubo/furto foi recuperado.

Todas essas infrações somam 1.470 autuações registradas ao longo do feriadão.

Em todo o estado, a PRF manteve o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem, sendo realizadas ações com a utilização de câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR.

Os policiais estavam distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF para reforçar a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais que atravessam o estado, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Não houve restrição de trânsito para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes.