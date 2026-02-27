UFMS terá laboratório de piscicultura de R$ 422 milhões

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com encerramento da concorrência pelo menor preço para a construção de um laboratório de reprodução de peixes na Fazenda Escola da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), localizada em Terenos, interior do Estado.

A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) divulgou o resultado do processo de escolha da empresa por meio do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira. Com 17 empresas na disputa, e valores entre R$ 533 mil e R$ 406 mil, a M e Engenharia LTDA foi a escolhida com orçamento no valor de R$ 422.222,22.

O objetivo da criação do laboratório é incentivar a pesquisa e o ensino dentro da Universidade, com novas tecnologias sobre a reprodução dos peixes nativos do Pantanal visando fortalecer a cadeia produtiva da piscicultura em Mato Grosso do Sul.

O planejamento é que o espaço tenha 688,50 metros quadrados em estrutura pré-moldada de concreto, incluindo fundações e cobertura com telha isotérmica,

UFMS

Na Universidade já existem outros quatro laboratórios voltados para o estudo desses seres aquáticos. A primeira é uma Estação Experimental de Piscicultura, criada em 1984, e localizada na Cidade Universitária. em Campo Grande. Nela, os estudos são voltados à área de aquicultura e reprodução.

O segundo laboratório foi criado em 2021, o Laboratório Multiuso de Reprodução, localizado dentro da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ), que atua com ênfase nos estudos de reprodução animal, preservação de gametas e análise espermática.

Os outros dois também são dentro da UFMS, no Instituto de Biociências, o Laboratório de Ictiologia com pesquisa sobre a diversidade, sistemática e ecológica de peixes de água doce, e no Laboratório de Reprodução Animal, também na FAMEZ, também envolvido em pesquisas de reprodução.

