Sistema de microchipagem ultrapassa a marca de 11 mil aplicações

ENEM 2026

O prazo para pedir isenção é até sexta-feira (24), candidatos que faltaram na prova no ano passado devem justificar a ausência até a mesma data para conseguir o benefício este ano

O prazo para os candidatos que desejam solicitar isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é até a próxima sexta-feira (24). O valor da inscrição integral é de R$ 100, e a solicitação da gratuidade é para os candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O período para solicitar o recurso está aberto desde o dia 13 de abril, e para aqueles que faltaram os dois dias do Exame em 2025, deve ser realizado a justificativa de ausência também dentro do mesmo prazo para que consiga solicitar o benefício neste ano.

Para realizar ambos os procedimentos, os inscritos devem seguir uma série de etapas dentro da Página do Participante, no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Confira as etapas a seguir:

> 1. Acesse a Página do Participante e clique no botão “Justificativa de ausência/isenção”;

> 2. Após responder a autenticação, informe seus dados pessoais (CPF e data de nascimento);

> 3. Clique no botão “Iniciar a justificativa de ausência/isenção”;

> 4. Na tela seguinte terá os critérios para solicitar a isenção da taxa de inscrição. Caso se enquadre nos requisitos, basta clicar em “Li e concordo” e, depois, em “Próximo”;

> 5. Confira se os seus dados estão de acordo com o cadastro na Receita Federal e clique em “Próximo”;

> 6. Na sequência, o participante poderá solicitar o tratamento pelo nome social;

> 7. Preencha seu CEP e, em seguida, complete as informações do seu endereço atual e aperte o botão “Próximo”. Se o participante não compareceu aos dois dias de aplicação do Enem 2025, deverá justificar a ausência. É necessário informar o motivo da ausência e enviar a documentação exigida;

> 8. Em seguida, responda ao questionário referente ao seu ensino médio, informando em qual o tipo de escola frequentou;

> 9. Caso possua o Número de Identificação Social (NIS) deverá informá-lo e clicar em “Próximo”;

> 10. Confirmado os dados pessoais, responda ao Questionário Socioeconômico, com 23 perguntas;

> 11. Após a confirmação das respostas, informe os dados solicitados (telefone, celular e e-mail);

> 12. Para finalizar, confira as informações e clique em “Enviar solicitação”.

Estão aptos a realizar a solicitação da isenção, candidatos que se enquadrem em pelo menos um dos seguintes requisitos:

estejam matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública no ano letivo de 2026;

cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário-mínimo e meio;

em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

participantes do programa Pé-de-Meia, do MEC.

Todos os candidatos devem realizar a inscrição independentemente se feita a solicitação da isenção ou não, pois um não anula o outro. O período de inscrição ainda será divulgado pelo Ministério da Educação do Governo. (MEC).

Para a inscrição todos os documentos devem estar regularizados no cadastro da Receita Federal, incluindo: documentos de nome social e CadÚnico, bem como todos os outros que comprovem os requisitos solicitados.

Conforme o edital do Enem, o resultado das justificativas de ausência aceitas, e de solicitações de isenção da taxa de inscrição deferidas e indeferidas será divulgado no dia 8 de maio. Após isso, o período de recursos será de 11 a 15 de maio, com resultado das interposições no dia 22 de maio.

Enem

Conhecido como a maior porta de entrada para um curso de ensino superior, o Exame Nacional do Ensino Médio é a prova que abrange à todos aqueles que desejam ingressar em uma universidade pública, por meio da nota que pode ser inserida em três programas:

Sistema de Seleção Unificada (Sisu);

Programa Universidade para Todos (Prouni);

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições públicas e privadas utilizam da prova para selecionar estudantes, como critério único ou complementar aos processos seletivos específicos de cada universidade.

Com o resultado do Enem, ainda é possível que os candidatos utilizem as notas em instituições de Portugal, que possuem convênio com o Inep.

A prova acontece no final do ano e é dividida em dois dias. O primeiro dia abrange as áreas de Linguagens e Ciências Humanas, além de uma redação que também compõe a nota e possui um tema anual, divulgado apenas no dia da prova. E o segundo dia abrange a área de Exatas, com Matemática e Ciências da Natureza.

* Saiba

Alunos do ensino médio podem realizar o exame como treineiros, e também podem solicitar a taxa de isenção, mas a prioridade do benefício é para aqueles que se encaixam dentro dos requisitos divulgados no edital.

>> Serviço

Solicitação taxa de isenção para o Enem 2026/Justificativa de ausência no Enem 2025

Período: 13 a 24 de abril;

Onde fazer: Página do Participante;

Edital de isenção e justificativa disponível aqui.

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