Um em cada 15 bebês nascidos em 2022 não tem o nome do pai no registro

O estado de Mato Grosso do Sul tem apresentado queda no número de nascimentos nos últimos anos. Em contrapartida, o número de crianças com pais ausentes, ou seja, que possuem apenas o nome da mãe em sua certidão, vem crescendo.

Segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), em 2022, uma em cada 15 crianças nascidas em Mato Grosso do Sul não possui o nome do pai em seu registro.

Foram 40.783 crianças nascidas no estado, destas, 2.773 não possuem o nome do pai no registro. Esse número representa 6,79% das natalidades, o maior percentual registrado desde o início do levantamento, em 2016.

Naquele ano, 46.999 crianças nasceram em todo o estado, e 2.461 delas não possuíam o nome do pai nos registros, número que representa 5,2% das natalidades.

Em 2017, o número de crianças com pai ausente teve uma leve queda, com 5 pontos percentuais - o menor registrado -; foram 47.043 nascidos e 2.416 ausências paternas.

Confira o levantamento:



ANO NASCIMENTOS PAIS AUSENTES AUS/NAS 2022 40.783 2.773 6,8% 2021 43.439 2.721 6,2% 2020 42.822 2.612 6,1% 2019 46.274 2.763 6% 2018 46.764 2.843 6,1% 2017 47.043 2.416 5,1% 2016 46.999 2.461 5,2%

Vale lembrar que ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito da criança, garantido na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do valor afetivo, o registro paterno assegura direitos legais, como recebimento de pensão alimentícia e de herança.

