Umidade pode chegar a 10% no fim de semana em Mato Grosso do Sul

Tempo deverá ser extremamente no fim de semana - Gerson Oliveira / Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O fim de semana será de tempo extremamente seco em Mato Grosso do Sul, com a umidade relativa do ar podendo chegar a 10%, considerada estado de emergência.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão indica tempo estável com predomínio de sol e variação de nebulosidade no sábado (30) e domingo (31), devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais seco em grande parte de Mato Grosso do Sul.

As temperaturas devem se manter elevadas, sobretudo nas regiões sudoeste, oeste e norte do estado.

Dessa forma, o tempo mais quente e seco poderá resultar em baixos valores de umidade relativa do ar, que devem variar entre 10% e 30%.

Em relação às temperaturas, deve haver amplitude térmica, com mínimas de 16°C e máxima de 32°C. Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 20ºC e 34°C. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Na segunda-feira (1°), o sistema de alta pressão atmosférica continua deixando o tempo quente e seco. A umidade deve ficar um pouco melhor do que no fim de semana, mas ainda em índices críticos e prejudiciais à saúde, entre 20% e 30%.

No entanto, o primeiro dia de setembro terá a aproximação de uma frente fria, que aliado ao intenso transporte de calor e umidade, deverá favorecer o aumento de nebulosidade.

Podem ocorrer chuvas e tempestades, principalmente nas regiões pantaneira, sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul.

As temperaturas oscilam entre 18ºC e 31°C nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem ser de 23°C e as máximas de 36°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínima de 18°C e máxima de 35°C.

Em Campo Grande são previstas mínima de 20°C e máxima de 34°C.

Risco à saúde

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um nível considerado aceitável de umidade deve estar acima de 30%, abaixo disso já é prejudicial à saúde.

Especialistas orientam que a população tome medidas para amenizar a secura, fique atenta aos sintomas e procure ajuda médica caso necessário.

Veja dicas de especialistas para cada índice de umidade:

Entre 30% a 20% – Estado de atenção

Evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 11h e 15h.

Umidificar o ambiente através de vaporizantes, toalhas molhadas, recipientes com água.

Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol.

Beber bastante água.

Entre 20% a 12% – Estado de alerta

Observar as recomendações do estado de atenção.

Suprimir exercícios físicos e trabalho ao ar livre entre 10h e 16h.

Evitar aglomerações em ambientes fechados.

Usar soro fisiológico nos olhos e narinas.

Abaixo dos 12% – Estado de emergência