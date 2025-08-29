Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

tempo

Umidade pode chegar a 10% no fim de semana em Mato Grosso do Sul

Tempo será quente e extremamente seco no sábado e domingo; Na segunda, aproximação de frente fria pode trazer chuvas isoladas

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

29/08/2025 - 18h30
O fim de semana será de tempo extremamente seco em Mato Grosso do Sul, com a umidade relativa do ar podendo chegar a 10%, considerada estado de emergência.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão indica tempo estável com predomínio de sol e variação de nebulosidade no sábado (30) e domingo (31), devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais seco em grande parte de Mato Grosso do Sul.

As temperaturas devem se manter elevadas, sobretudo nas regiões sudoeste, oeste e norte do estado.

Dessa forma, o tempo mais quente e seco poderá resultar em baixos valores de umidade relativa do ar, que devem variar entre 10% e 30%.

Em relação às temperaturas, deve haver amplitude térmica, com mínimas de 16°C e máxima de 32°C. Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 20ºC e 34°C. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Na segunda-feira (1°), o sistema de alta pressão atmosférica continua deixando o tempo quente e seco. A umidade deve ficar um pouco melhor do que no fim de semana, mas ainda em índices críticos e prejudiciais à saúde, entre 20% e 30%.

No entanto, o primeiro dia de setembro terá a aproximação de uma frente fria, que aliado ao intenso transporte de calor e umidade, deverá favorecer o aumento de nebulosidade.

Podem ocorrer chuvas e tempestades, principalmente nas regiões pantaneira, sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul.

As temperaturas oscilam entre 18ºC e 31°C nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem ser de 23°C e as máximas de 36°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínima de 18°C e máxima de 35°C.

Em Campo Grande são previstas mínima de 20°C e máxima de 34°C.

Risco à saúde

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um nível considerado aceitável de umidade deve estar acima de 30%, abaixo disso já é prejudicial à saúde.

Especialistas orientam que a população tome medidas para amenizar a secura, fique atenta aos sintomas e procure ajuda médica caso necessário.

Veja dicas de especialistas para cada índice de umidade:

Entre 30% a 20% – Estado de atenção

  • Evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 11h e 15h.
  • Umidificar o ambiente através de vaporizantes, toalhas molhadas, recipientes com água.
  • Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol.
  • Beber bastante água.

Entre 20% a 12% – Estado de alerta

  • Observar as recomendações do estado de atenção.
  • Suprimir exercícios físicos e trabalho ao ar livre entre 10h e 16h.
  • Evitar aglomerações em ambientes fechados.
  • Usar soro fisiológico nos olhos e narinas.

Abaixo dos 12% – Estado de emergência

  • Observar as recomendações do estado de atenção.
  • Determinar a interrupção de qualquer atividade ao ar livre entre as 10h e 16h como aulas de educação física, coleta de lixo, entrega de correspondências, entre outras.
  • Determinar suspensão de atividades que exijam aglomerações de pessoas em recintos fechados com aulas, cinemas, entre as 10h e 16h.
  • Durante as tardes, manter com umidade os ambientes internos, principalmente, quarto de crianças, hospitais etc.

danos morais

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS

Veículo foi abordado e revistado e forma considerada truculenta na região de fronteira com o Paraguai, segundo a Justiça Federal

29/08/2025 17h44

Abordagem considerada abusiva aconteceu em 2013

Abordagem considerada abusiva aconteceu em 2013 Foto: Ilustrativa / Divulgação

A 2ª Vara Federal de Campo Grande condenou a União a indenizar por danos morais um motorista e demais ocupantes de um veículo abordado de forma considerada indevida em uma rodovia de Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu em 2013 e a decisão, da juíza federal Janete Lima Miguel, é deste mês.

A indenização foi fixada no valor de R$ 15 mil para cada autor da ação, que são sete pessoas, o que dá o valor total de R$ 105 mil.

Os ocupantes do veículo ajuizaram ação alegando que foram abordados por dois agentes da PRF no feriado de 7 de setembro e 2013, que exigiram os documentos de todos e pediram para que todos aguardassem no local enquanto iam atender uma ocorrência.

Ainda segundo os autores da ação, a ordem foi cumprida e os policiais voltaram após 30 minutos e começaram a pressionar o motorista e insinuar que ele estaria transportando mercadorias ilícitas.

Alegaram também que mesmo sem qualquer resistência por parte dos ocupantes, os policiais realizaram revista no veículo de maneira truculenta e desrespeitosa, revistando bagagens e danificando pertences, como alimentos que foram jogados ao chão ou manuseados de forma inadequada, resultando em prejuízos.

O fato teria causado abalo moral, pois motorista e passageiros afirmam terem se sentido ofendidos diante da abordagem que consideraram "excessiva e infundada". Na ocasião, também foi registrada uma reclamação formal na 3ª Superintendência Regional da PRF.

Em sua defesa, a União negou a irregularidade e sustentou que a abordagem realizada pela PRF se deu no "regular exercício da função de segurança pública" e afirmou não haver qualquer indício de ilicitude ou dano moral.

A União destacou ainda que a abordagem ocorreu em região de fronteira com o Paraguai e que o motorista possuía histórico criminal relacionado ao tráfico de drogas, fato que teria sido ocultado por ele no momento da fiscalização, além de demonstrar nervosismo, que aumentou as suspeitas de alguma irregularidade.

Por fim, a PRF justificou que não houve constrangimento na fiscalização, agressividade ou tratamento ofensivo por parte dos policiais e que a entrevista do motorista ocorreu em separado, como técnica de abordagem utilizada para preservar a intimidade do mesmo, considerando a condição de ex-presidiário.

Desta forma, a União concluiu alegando inexistir elementos configuradores de abalo moral, "uma vez que a atuação policial foi legítima, cautelosa e proporcional às circunstâncias",

Decisão

Para a juíza, não houve justificativa legal adequada para a busca veicular e pessoal realizada pelos policiais rodoviários.

“As provas trazidas ao processo permitem concluir que a abordagem policial não decorreu de denúncia de crime ou suspeita em relação ao veículo. A extrapolação de limites na fiscalização, com adoção de condutas truculentas e humilhantes, configura violação de direitos e enseja a reparação”, afirmou. 

A magistrada destacou o fato de que não houve resistência por parte dos ocupantes do veículo que justificasse a busca veicular e pessoal e salientou que o constrangimento imposto aos viajantes fere o princípio da dignidade humana.   

A sentença também observou que a versão policial não destoa da dos autores quanto à minúcia da busca realizada, de que malas foram reviradas e colocadas no chão da estrada, alimentos foram danificados e pertences pessoais expostos. 

 “Verifica-se, portanto, que abordagem extrapolou os limites do mero cumprimento do dever legal”, concluiu.

MPMS

STJ aceita recurso e retoma investigações contra a Máfia do Câncer na Capital

O processo contra os ex-diretores da Fundação Carmem Prudente teve recurso apresentado pelo MPMS por ação de improbidade administrativa

29/08/2025 17h30

Investigação apontou fraudes em contratos do Hospital do Câncer em 2013

Investigação apontou fraudes em contratos do Hospital do Câncer em 2013 Foto: Arquivo

O Superior Tribunal Federal (STF) decidiu que volte a tramitar um recurso apresentado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) de ação de improbidade administrativa contra os ex-diretores da Fundação Carmem Prudente, responsável pelo Hospital do Câncer de Campo Grande. 

A ação foi interposta pela 2ª Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, sob titularidade do Procurador de Justiça Aroldo José de Lima, depois que foram encontradas irregularidades na forma como os dirigentes da Fundação, do Hospital Universitário e da Santa Casa agiam para manipular o serviço de oncologia em Campo Grande e em outras cidades do Estado. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) tinha decidido encerrar o processo, alegando que não havia repasse direto de verbas públicas à Fundação, mas sim, apenas contratos de prestação de serviços, o que configura má gestão privada e não improbidade administrativa. 

No entanto, o relator do recurso no STJ, o Ministro Gurgel de Faria, deu razão ao MPMS. Ele destacou que a Fundação Carmem Prudente recebia dinheiro público do Fundo Nacional de Saúde (FNS) por meio do Sistema único de Saúde (SUS), o que permite aplicar a Lei de Improbidade Administrativa aos dirigentes. 

O ministro também lembrou que a jurisprudência do STJ admite a responsabilização de particulares que administram ou se beneficiam de recursos públicos. 

Segundo as investigações, há indícios de que os ex-dirigentes da Fundação tenham favorecido uma clínica particular direcionando a ela os serviços oncológicos, negado medicamentos de alto custo a pacientes do SUS, usado influência política para manter o controle hospitalar e beneficiar familiares, além da suspeita de formação de cartel para dominar o mercado de tratamento oncológico em Campo Grande. 

O STJ concluiu que administradores de fundações que recebem recursos do SUS podem ser responsabilizados por improbidade administrativa. 

Assim, mesmo em casos de contratos de prestação de serviços, se houver indícios de irregularidades, o processo deve continuar, seguindo o princípio do in dubio societate, ou seja, permitindo que a sociedade tenha a oportunidade de ver o caso sendo analisado pela Justiça. 

Máfia do Câncer

Investigações da Polícia Federal resultaram na Operação Sangue Frio, deflagrada em 2013, que desmontou a quadrilha acusada de mau uso de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Hospital do Câncer, e de desvio de dinheiro público do Hospital Universitário, do qual Adalberto Siufi era ex-diretor.

O grupo foi denominado como “Máfia do Câncer”. Eles foram acusados de desviar recursos públicos repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento contra o câncer em Mato Grosso do Sul.

Adalberto Siufi e Issamir Saffar, então diretores do HC, contrataram a clínica Neorad para prestar serviços ao hospital. Ambos também eram donos da Neorad.

Conforme informou o Ministério Público Federal (MPF) na época, a contratação tinha como objetivo desviar verbas repassadas pelo SUS para a empresa própria deles, através de convênio firmado com o município de Campo Grande.

As alegações para a contratação da Neorad foi de que os hospital do Câncer e Universitário estariam com alta demanda de pacientes para tratamentos oncológicos, mas vistoria do Ministério da Saúde apontou que havia falta de médicos no setor e que equipamentos próprios do HC não estava em utilização.

Houve ainda desvio de recursos privados da Fundação Carmem Prudente e apropriação dos serviços prestados pelo Hospital do Câncer Alfredo Abrão, em benefício da Neorad e fraude no pagamento de atendimentos prestados por médicos e médicas residentes no HC, que também gerava remuneração para a Neorad. 

O contrato com a Neorad foi rescindido pelo Conselho Curador da Fundação Carmen Prudente em 2012,  enquanto  Adalberto Siufi e Blener Zan foram destituídos do cargo em março de 2013, após ação judicial.

Porém, somente após ação judicial do Ministério Público do estado (MP/MS), em março de 2013, ocorreu a destituição de Adalberto Siufi e Blener Zan de seus cargos no HC.

