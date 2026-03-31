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Universidade abre seleção para professores com salário de até R$ 8 mil

Vagas para apoio pedagógico têm inscrições até 9 de abril; confira

Laura Brasil

31/03/2026 - 15h14
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A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) abriu processo seletivo para contratação de professores temporários, com salários que podem chegar a até R$ 8 mil.

Os selecionados irão atuar como apoio pedagógico na Faculdade de Educação (Faed), na área de Educação Especial Inclusiva.

Quem pode participar?

Estão aptos a participar da seleção candidatos que possuam graduação em Pedagogia ou Educação Especial, além de pós-graduação em Educação ou Educação Especial. Podem se inscrever profissionais com especialização, mestrado ou doutorado.

O contrato terá duração de 12 a 24 meses, com carga horária de 40 horas semanais.

A remuneração varia de R$ 4.326,60, para candidatos com graduação, até R$ 8.058,29, para doutores. Também poderá ser acrescido auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175,00, conforme a legislação vigente.

Saiba onde se inscrever

Os interessados devem se inscrever por meio de link clicando aqui, até o dia 5 de abril.

O processo seletivo será composto por prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, e por prova de títulos, de caráter classificatório. As avaliações estão previstas para o dia 16 de abril.

Confira o edital
 

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REIVINDICAÇÃO SERVIDORES

Servidores do Detran-MS votam possível greve geral nesta terça (31)

Paralisação de 24 horas em advertência pode acontecer já na quarta-feira (1° de abril), além da possível greve geral por tempo indeterminado já a partir da segunda-feira, 06 de abril

31/03/2026 11h15

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Em nota, o sindicato faz questão de reforçar que buscam não somente a valorização dos servidores do Detran-MS, mas também a

Em nota, o sindicato faz questão de reforçar que buscam não somente a valorização dos servidores do Detran-MS, mas também a "garantia de um serviço público eficiente e seguro para toda a população".  Reprodução/Divulgação

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Fica marcada para esta terça-feira (31), às 18h, a assembleia geral do Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Sindetran-MS), categoria que já anunciou um primeiro estado e agora pode decidir pela greve geral em busca de valorização. 

Há menos de uma semana o Sindetran-MS informou a instauração de estado de greve, aprovado por unanimidade na última quarta-feira (25), já sem descartar uma possível paralisação caso as negociações com o Governo do Estado não avançassem. 

Conforme a categoria, que organiza ato geral inclusive na Assembleia Legislativa, na Assembleia Geral Extraordinária das 18h esses servidores podem aprovar inclusive que uma paralisação de advertência de 24 horas aconteça já nesta quarta-feira (1° de abril). 

Com o intuito de definir os próximos passos, a categoria reforça que os atos tem o objetivo de chamar a atenção para o que classificam como "urgente necessidade de valorização profissional". 

Entre os protestos, que passam por melhores condições de salário, por exemplo, os servidores reclamam do:

  1. Atraso em promoções e progressões
  2. Ausência de concurso público há mais de 10 anos 
  3. Defasagem salarial acumulada
  4. Falta de estrutura adequada.
  5. Sobrecarga de trabalho
  6. Terceirização de atividades essenciais 

Inclusive, o Sindetran esclarece que, após deliberação em assembleia hoje (31), uma possível greve geral por tempo indeterminado já pode ser deflagrada a partir da segunda-feira, 06 de abril. 

Em nota, o sindicato faz questão de reforçar que buscam não somente a valorização dos servidores do Detran-MS, mas também a "garantia de um serviço público eficiente e seguro para toda a população". 

"A categoria segue em estado de greve e assembleia permanente, podendo deliberar por medidas mais rigorosas caso não haja avanço nas negociações”, explica Bruno Alves, presidente da Federação Nacional dos Servidores de DETRANs e Agentes de Trânsito Estaduais, Municipais e do Distrito Federal (Fetran) e do Sindetran MS", conclui. 
**(Colaborou Alicia Miyashiro)

 

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Caso Von Richthofen de MS

Polícia mata segundo homem envolvido em morte de casal

Wellington dos Santos Vieira foi contratado por Maria de Fátima Luzini, que encomendou a morte dos pais, e foi morto em confronto com a PM nesta terça-feira

31/03/2026 10h45

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Princesinha News

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Durante a manhã desta terça-feira, Wellington dos Santos Vieira, assassino de Maria Clair Luzini e Vilson Fernandes Cabral mortos por mandado da própria filha, foi morto em confronto policial. Caso que iniciou na quinta-feira (26), segue com desdobramentos e série de mortes.

Segundo as informações, na madruga de hoje, a Polícia Militar por meio da Força Tática estava em ação para encontrar o segundo suspeito do duplo homicídio da semana passada. Após receber denúncia de que Wellington estaria circulando no bairro Cristo Rei, onde os mandantes do crime e o outro assassino moravam, os policiais foram até o local

Na região, os policiais teriam encontrado Wellington e o abordaram, no entanto, o homem teria tido uma resposta violenta e sacou uma faca e ainda avançou contra um dos policiais. Os militares então atiraram contra o homem.

De acordo com as apurações Wellington foi encaminhado ao Hospital Regional Doutor Estácio Muniz, em Aquidauana a menos de cinco quilômetros de Anastácio, mas não resistiu aos ferimentos dos tiros e morreu.

Agora, os dois assassinos de Maria Clair Luzini e Vilson Fernandes Cabral estão mortos. Maria de Fátima Luzini Fernandes, filha do casal e mandante do crime, foi presa ainda no início das investigações. Wendebrson Haly Matos da Silva, genro do casal e segundo mandante do crime, segue foragido.

Entenda o caso

A morte de Maria Clair Luzini (46) e Vilson Fernandes Cabral (50), pais de Maria de Fátima Luzini Fernandes que é apontada como cabeça do crime, aconteceu durante a última quinta-feira (26). Segundo a cronologia dos fatos apurada e divulgada pela Polícia Civil até o momento, o crime e os desdobramento ocorreram da seguinte maneira:

Na quinta-feira (26), o casal de 46 e 50 anos, foi morto à facadas dentro da própria casa por Wellington dos Santos Vieira e David Vareiro Machado. O crime aconteceu na Rua Nicandro Saravy, no bairro Vila Jui, em Anastácio.

Na sexta-feira (27), David, também conhecido por "Perna", foi até Wendebrson Haly Matos da Silva, que é seu vizinho e apontado como mandante do crime junto a Maria de Fátima. No local ambos iniciaram uma discussão sobre o pagamento do serviço encomendado pela filha e genro das vítimas.

Com o grau da discussão, Wendebrson atacou David com uma faca, que morreu no local por volta das 21h30, no Conjunto Habitacional Cristo Rei.

Os policiais então foram acionados para atender uma ocorrência de lesão em David, e o encontraram morto. Wendebrson que fugiu do local em uma caminhonete está foragido desde então. Com a investigação da morte de David, os policias chegaram ao primeiro crime.

Na noite de sábado (28), os investigadores encontraram os corpos de Maria Clair Luzini e Vilson Fernandes Cabral dentro da própria casa. Foi identificado com a perícia que o crime teria acontecido em dias anteriores. Com o início da investigação desse caso, a filha do casal foi presa como suspeita da morte dos pais.

Então, após identificar David e Wellington pela morte do casal, a polícia continuou as investigações para localizar Wellington e Wendebrson, únicos suspeitos que até então estavam foragidos.

Na madruga desta terça-feira (31), a Polícia Militar, por meio da Força Tática recebeu a denúncia que o suspeito estaria rondando o local da morte do parceiro do crime e também casa de Wendebrson.

Ao abordarem o homem, Welligton teria agido violentamente e atacado um dos militares com uma faca. Em resposta os policiais atiraram contra o homem. Mesmo após ser encaminhado ao Hospital Regional mais próximo, em Aquidauana, Welligton morreu.

Agora apenas Wendebrson está foragido. A Polícia segue investigando para localizá-lo e apurar as motivações do crime encomendado pela filha e genro.

O caso relembra o assassinato de Marísia e Manfred von Richthofen, há mais de 20 anos, mortos pela própria filha Suzane von Richthofen, que arquitetou e encabeçou o crime, junto de Daniel, namorado de Suzane na época e Cristian Cravinhos, conhecido por irmãos Cravinhos.

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