Vale do Consórcio Guaicurus está atrasado de novo e motoristas cogitam paralisação

O vale de funcionários do Consórcio Guaicurus está atrasado neste mês de novembro de 2025. O atraso ocorre mais uma vez e pelo segundo mês consecutivo.

A remuneração deve ser paga até dia 20 de cada mês, porém, em novembro, esta data caiu em um feriadão de quatro dias: feriado nacional de Consciência Negra na quinta-feira (20) e ponto facultativo na sexta-feira (21), seguidos de um fim de semana: sábado (22) e domingo (23).

Portanto, a expectativa era de que o valor fosse depositado na conta dos motoristas na segunda-feira (24), mas, não foi o que aconteceu. Além disso, a primeira parcela do 13º salário deve ser paga até sexta-feira (28).

Ao Correio do Estado, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU-CG), Demétrio Freitas, afirmou que se o vale não for pago nas próximas 24 horas, há risco de paralisação dos ônibus.

“O Sindicato se reuniu com o Consórcio, que solicitou para aguardar [o pagamento] até hoje (25.11). Em relação ao 13º, o Consórcio tem até sexta. Na verdade, nós estamos preocupados primeiro com o vale que não foi pago. O 13º tem até sexta-feira para acontecer. Então a nossa pressão em cima do Consórcio agora é para receber primeiro o vale”, explicou Demétrio à reportagem.

Caso o vale e/ou o 13º não sejam pagos, os motoristas cogitam nova paralisação das atividades e Campo Grande pode ficar temporariamente sem ônibus pelo segundo mês consecutivo.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do Consórcio Guaicurus para saber quando o Vale será depositado e se o décimo terceiro está garantido, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondida. O espaço segue aberto para resposta.

PARALISAÇÃO

Em 22 de outubro de 2025, quarta-feira, Campo Grande amanheceu sem ônibus , com terminais fechados e pontos vazios.

Os motoristas do transporte coletivo paralisaram atividades por duas horas, das 4h30min às 6h30min, o que refletiu em atrasos o dia todo.

O fato pegou usuários de surpresa, que acordaram para ir trabalhar e não tinham meio de locomoção.

A paralisação aconteceu pelo mesmo motivo: atraso no pagamento do vale de aproximadamente mil motoristas.

A remuneração só foi cair na conta dos motoristas em 25 de outubro, cinco dias após a data limite.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o atraso o ocorreu pela falta de pagamento de R$ 9 milhões , sendo R$ 6 milhões do Governo de MS e R$ 3 milhões da Prefeitura de Campo Grande, ao Consórcio Guiacurus.

O Goverdo do Estado estava com o dinheiro disponível em caixa, mas não conseguiu repassá-lo à prefeitura porque a administração municipal deixou de emitir uma certidão, que é exigida para que o convênio seja cumprido.

Em nota enviada à imprensa em 22 de outubro de 2025, a Prefeitura afirmou que está em dia com o pagamento ao Consórcio Guaicurus.

"A Prefeitura de Campo Grande informa que está rigorosamente em dia com todas as suas obrigações de pagamento junto ao Consórcio Guaicurus. É importante destacar que o financiamento do transporte coletivo urbano envolve também outros entes públicos e a própria sociedade, por meio da tarifa paga pelos usuários.

No que compete ao Município, todos os compromissos estão sendo cumpridos. A administração mantém diálogo constante com o Consórcio para buscar as melhores soluções e assegurar a continuidade e a qualidade do serviço, evitando prejuízos à população".

A expectativa é que o pagamento seja feito até quarta-feira (26), para que não aconteça paralisação.