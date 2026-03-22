Veja onde acessar wi-fi gratuito em Campo Grande

A Prefeitura Municipal de Campo Grande anunciou no último dia 12 a expansão da rede pública de internet na cidade. Os novos pontos de Wi-Fi foram instalados em unidades administrativas, centros de serviços e outros espaços utilizados pela população.
Ao todo, são 187 pontos de Wi-Fi instalados em todas as regiões do município. A região central, por exemplo, possui cobertura ampla, o que permite uma conexão em grande parte dos trajetos. Na Rua 14 de Julho, são 1,4 km de sinal, abrangendo o trecho entre as avenidas Fernando Corrêa e Mato Grosso.
Do mesmo modo, locais da Marechal Rondon, Dom Aquino, Barão do Rio Branco, Calógeras, Maracaju, Treze de Maio e Rui Barbosa também possuem acesso liberado.
Confira a lista completa dos pontos abaixo:
- 14 de Julho entre Fernando Correia e 26 de Agosto - 03 (-20.4672793, -54.6164616)
- 14 de Julho - entre Fernando Correia e 26 de Agosto - 01 (-20.4681914, -54.6163141)
- 14 de Julho com a Mal. Rondon (-20.4600389, -54.6178378)
- 14 de Julho entre 15 de Novembro e Av. Afonso Pena - 01 (-20.4651406, -54.6168639)
- 14 de Julho entre 15 de Novembro e Av. Afonso Pena - 02 (-20.4647636, -54.6169202)
- 14 de Julho entre 15 de Novembro e Av. Afonso Pena - 03 (-20.4643289, -54.6170248)
- 14 de Julho entre 26 de Agosto e Sete de Setembro - 01 (-20.4669752, -54.6165206)
- 14 de Julho entre 26 de Agosto e Sete de Setembro 2 (-20.4667616, -54.6165447)
- 14 de Julho entre 26 de Agosto e Sete de Setembro 3 (-20.4665128, -54.6165984)
- 14 de Julho entre Antônio Maria Coelho e Av. Mato Grosso - 01 - (Em manutenção) (-20.4571916, -54.6183525)
- 14 de Julho entre Antônio Maria Coelho e Av. Mato Grosso - 02 (-20.4568398, -54.6184142)
- 14 de Julho entre Antônio Maria Coelho e Av. Mato Grosso - 03 - (Em manutenção) (-20.4564352, -54.618484)
- 14 de Julho entre Av. Afonso Pena e Barão do Rio Branco - 01 (-20.4636162, -54.6171482)
- 14 de Julho entre Av. Afonso Pena e Barão do Rio Branco - 02 (-20.4631915, -54.6172394)
- 14 de Julho entre Av. Afonso Pena e Barão do Rio Branco - 03 (-20.4627416, -54.6173279)
- 14 de Julho entre Barão do Rio Branco e Dom Aquino - 01 (-20.4624149, -54.617395)
- 14 de Julho entre Barão do Rio Branco e Dom Aquino - 02 (-20.4618922, -54.6174862)
- 14 de Julho entre Barão do Rio Branco e Dom Aquino - 03 (-20.4614373, -54.6175801)
- 14 de Julho entre Dom Aquino e Mal. Rondon - 01 (-20.4610729, -54.6176444)
- 14 de Julho entre Dom Aquino e Mal. Rondon - 02 (-20.4605729, -54.617741)
- 14 de Julho entre Dom Aquino e Mal. Rondon - 03 - (Em manutenção) (-20.4601783, -54.6178134)
- 14 de Julho entre Fernando Correia e 26 de Agosto - 02 (-20.4676813, -54.6163865)
- 14 de Julho entre Mal. Rondon e Maracaju - 01 (-20.4597775, -54.6178805)
- 14 de Julho entre Mal. Rondon e Maracaju - 02 (-20.4592623, -54.617977)
- 14 de Julho entre Mal. Rondon e Maracaju - 03 (-20.4588678, -54.6180521)
- 14 de Julho entre Maracaju e Antônio Maria Coelho - 01 (-20.4584431, -54.6181433)
- 14 de Julho entre Maracaju e Antônio Maria Coelho - 02 (-20.458036, -54.6182077)
- 14 de Julho entre Maracaju e Antônio Maria Coelho - 03 (-20.4576188, -54.6182908)
- 14 de Julho entre Sete de Setembro e 15 de Novembro - 01 (-20.4662414, -54.6166547)
- 14 de Julho entre Sete de Setembro e 15 de Novembro - 02 (-20.465862, -54.6167244)
- 14 de Julho entre Sete de Setembro e 15 de Novembro - 03 (-20.4655303, -54.6167942)
- Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação Agetec (-20.4645049, -54.6302883)
- AMHASF - Agência Municipal de Habitação - (Em manutenção) (-20.4702888, -54.6134924)
- Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados (-20.4802586, -54.6112304)
- Avenida Afonso Pena & Rua Rui Barbosa (-20.4634189, -54.6140417)
- Avenida Calógeras & Rua Maracaju - (Em manutenção) (-20.4590818, -54.6201106)
- Avenida Presidente Ernesto Geisel & Rua Marechal Rondon (-20.4608173, -54.6223473)
- Casa da Mulher Brasileira - CMB (-20.4562793, -54.6633305)
- CEM - Centro de Especialidades Médicas Presidente Jânio da Silva Quadros : Cardiologia adulta e pediátrica (-20.4473873, -54.6193844)
- CEMTE - Centro Municipal de Treinamento Esportivo (-20.4389507, -54.5735402)
- Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho (-20.4577461, -54.6065042)
- Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA (-20.4707029, -54.6209467)
- Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva da Reme (-20.4571423, -54.6172497)
- Centro Regional De Saúde Dr. João Pereira Da Rosa- Crs Aero Rancho - (Em manutenção) (-20.522582, -54.649147)
- Centro Regional De Saúde Dr. Waldeck Fletner De Castro Maia- Crs Coophavila II (-20.535873, -54.670876)
- Centro Regional de Saúde Tiradentes (-20.4807556, -54.5807632)
- Cidade do Natal (-20.4555725, -54.5701423)
- Clínica Da Família Unidade Nova Lima - Ubsf Dra Marcia De Sa Earp (-20.401523, -54.572084)
- Conselho Municipal Saúde (-20.461493, -54.6348388)
- Coophatrabalho (-20.433148, -54.655195)
- CRS - Centro Regional de Saúde Dr Gunter Hans no Bairro Nova Bahia (-20.4103596, -54.5723685)
- Crs Dr Guinter Hans Nova Bahia (-20.4102046, -54.572331)
- FUNSAT - Fundação Social do Trabalho (-20.4719253, -54.6153508)
- Ginásio Guanandizão - (Em manutenção) (-20.4943702, -54.6370174)
- Hospital Dia (-20.4109894, -54.5723507)
- IMPCG - Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - (Em manutenção) (-20.4694645, -54.6242233)
- Orla Ferroviária (-20.4567015, -54.6204079)
- Parque Jacques da Luz (-20.558768, -54.5764769)
- Parque Olímpico Ayrton Senna (-20.5126795, -54.6497445)
- Parque Tarsila do Amaral (-20.382324, -54.5709248)
- Parque Tecnológico de Campo Grande (-20.4406936, -54.6120388)
- Pátio - O Shopping do Centro - (Em manutenção) (-20.4609266, -54.6183691)
- Plenarinho (Paço Municipal) - Em manutenção (-20.46115, -54.60595)
- Poliesportivo da vila nasser (-20.412531, -54.6357593)
- Posto De Saúde Mário Covas - (Em manutenção) (-20.5430421, -54.604155)
- Praça Ary Coelho (-20.4646931, -54.6162735)
- Praça Comendador Oshiro Takemori (-20.4673355, -54.6200807)
- Praça Coophasul (-20.4213566, -54.6363147)
- Praça de esportes Coruja (Lageado) - (Em manutenção) (-20.54869, -54.63802)
- Praça Esportiva Belmar Fidalgo - (Em manutenção) (-20.460193, -54.6069538)
- Praça Esportiva Elias Gadia (-20.4723868, -54.6437144)
- Praça Moreninhas "ESPETINHO" (Disvaldo de Souza Bezerra) - (Em manutenção) (-20.5554959, -54.5733845)
- PROCON Campo Grande - (Em manutenção) (-20.4627823, -54.6066252)
- Rua 14 de Julho & Avenida Euler de Azevedo (-20.4439499, -54.6199372)
- Rua 15 de Novembro & Avenida Calógeras (-20.4657528, -54.6188326)
- Rua Amazonas & Rua Treze de Maio - (Em manutenção) (-20.4491065, -54.6185161)
- Rua Barão de Melgaço & Rua Pedro Celestino (-20.4671735, -54.6112126)
- Rua Barão do Rio Branco & Rua 14 de Julho - (Em manutenção) (-20.4625913, -54.617367)
- Rua Barão do Rio Branco & Rua Doutor Arthur Jorge (-20.4607802, -54.6061769)
- Rua Barão do Rio Branco & Rua Padre João Crippa (-20.4615608, -54.6105499)
- Rua Barão do Rio Branco & Rua Treze de Maio (-20.4623782, -54.6160046)
- Rua Barão do Rio Branco & Rua Vasconcelos Fernandes (-20.4636287, -54.6233987)
- Rua Dom Aquino & Avenida Calógeras (-20.4616555, -54.619582)
- Rua Dom Aquino & Rua Pedro Celestino (-20.4604747, -54.6124856)
- Rua Doutor Arthur Jorge & Rua Dom Aquino (-20.4594877, -54.6064531)
- Rua Íria Loureiro Viana & Rua 26 de Agosto (-20.4670163, -54.6141393)
- Rua Joaquim Murtinho & Rua Pedro Celestino (-20.4664724, -54.6113468)
- Rua Joaquim Nabuco & Rua Dom Aquino - (Em manutenção) (-20.4625185, -54.6248255)
- Rua José Antônio & Rua Joaquim Murtinho - (Em manutenção) (-20.4661508, -54.6078798)
- Rua José Antônio & Rua Sete de Setembro (-20.4650297, -54.6080855)
- Rua Marechal Rondon & Rua Almirante Barroso (-20.4619232, -54.6294363)
- Rua Marechal Rondon & Rua Saldanha Marinho (-20.4614942, -54.6268107)
- Rua Marechal Rondon & Rua Vasconcelos Fernandes - (Em manutenção) (-20.4609231, -54.6235508)
- Rua Padre João Crippa & Rua Sete de Setembro (-20.4652973, -54.609804)
- Rua Rui Barbosa & Avenida Mato Grosso (-20.4556854, -54.615491)
- Rua Rui Barbosa & Rua 15 de Novembro (-20.4649388, -54.6137452)
- Rua Rui Barbosa & Rua 26 de Agosto (-20.4669773, -54.6133571)
- Rua Rui Barbosa & Rua Antônio Maria Coelho (-20.4569624, -54.6152369)
- Rua Rui Barbosa & Rua Barão do Rio Branco (-20.4621682, -54.6142689)
- Rua Rui Barbosa & Rua Dom Aquino (-20.4608628, -54.6145364)
- Rua Rui Barbosa & Rua Doutor Aníbal de Tolêdo (-20.4793534, -54.6110386)
- Rua Rui Barbosa & Rua Joaquim Murtinho (-20.466631, -54.6133991)
- Rua Rui Barbosa & Rua Maracaju - (Em manutenção) (-20.4582803, -54.6150069)
- Rua Rui Barbosa & Rua Professor Severino Ramos de Queirós (-20.4739545, -54.612061)
- Rua Rui Barbosa & Rua Sete de Setembro (-20.4659283, -54.6135593)
- Rua Rui Barbosa, 1859 (Esq. Tonico Saad) (-20.4690398, -54.6128778)
- Rua Rui Barbosa, 2959 (Esq. Marechal Rondon) (-20.4596843, -54.6147777)
- Rua Sete de Setembro & Avenida Calógeras - (Em manutenção) (-20.4667441, -54.6186251)
- Rua Treze de Maio & Avenida Mato Grosso (-20.4559512, -54.6171967)
- Rua Treze de Maio & Rua 15 de Novembro (-20.4652159, -54.6154701)
- Rua Treze de Maio & Rua 26 de Agosto (-20.4670707, -54.6151423)
- Rua Treze de Maio & Rua Antônio Maria Coelho (-20.4572357, -54.6169619)
- Rua Treze de Maio & Rua Dom Aquino (-20.4610848, -54.6162576)
- Rua Treze de Maio & Rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade (-20.4446138, -54.6193104)
- Rua Treze de Maio & Rua General Melo (-20.4537872, -54.6176422)
- Rua Treze de Maio & Rua Maracaju (-20.458527, -54.6167423)
- Rua Treze de Maio & Travessa Guia Lopes (-20.4474291, -54.618818)
- Sede Administrativa - Horto Florestal (-20.4690053, -54.6224986)
- Sejuv - Cursos Campo Grande MS (-20.4550763, -54.6055011)
- SEPPE - Secretaria Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas da Prefeitura Municipal de Campo Grande (-20.4668238, -54.59975)
- Sub Prefeitura de Anhanduí (-20.9843553, -54.5029333)
- Terminal Morenão (-20.4883567, -54.6143639)
- Terminal Morenão (-20.4888728, -54.6142676)
- Terminal Rodoviário Campo Grande (-20.5134967, -54.6012722)
- UBS - Tiradentes (-20.4807895, -54.5806655)
- UBS Anhanduí (-20.9871746, -54.509529)
- UBS Caiçara - Dr Alberto Neder (-20.4822142, -54.6463027)
- UBS Coronel Antonino (-20.431239, -54.5994567)
- UBS Dona Neta - Eng. Arthur Hokama (-20.49621, -54.6420426)
- UBS Dr Willian Macksoud- Conjunto Residencial Estrela Do Sul (-20.4178329, -54.5962448)
- UBS Dr. Astrogildo Carmona - Vila Carlota (-20.4905194, -54.6051129)
- UBS Jardim Azaléia (-20.4225055, -54.6427941)
- UBS José Tavares (-20.386561, -54.577787)
- UBS LAR DO TRABALHADOR (-20.4520132, -54.6444353)
- UBS Vila Cox (-20.4119006, -54.6426903)
- UBSF - Aero Itália (-20.4424123, -54.6868852)
- UBSF - Portal Caiobá (-20.5234791, -54.6794556)
- UBSF AGUÃO (-20.2422932, -54.7898356)
- UBSF Ana Maria do Couto (-20.4427985, -54.677937)
- UBSF Dr. Milton Kojo Chinen - Ubsf Vila Nasser (-20.4163525, -54.6315585)
- UBSF Dr. Pedro Nango Dobashi - Vila Carvalho (-20.4754869, -54.6217588)
- UBSF Granja - Dra. Régia Jussara Fagundes de Barros (-20.5187873, -54.6408958)
- UBSF Iracy Coelho (-20.530754, -54.644667)
- UBSF Iracy Coelho (-20.5310159, -54.6446675)
- UBSF Jardim Batistão - Dr Hélio Martins Coelho (-20.5212603, -54.6659812)
- UBSF Jardim Los Angeles (-20.5491336, -54.6284476)
- UBSF Jardim Marabá (-20.4345344, -54.5816147)
- UBSF Jardim Noroeste (-20.4593908, -54.5306245)
- UBSF Manoel Cordeiro (-20.242034, -54.789476)
- UBSF São Benedito (-20.4241013, -54.6188823)
- UBSF Sírio Libanês (-20.4265703, -54.6584645)
- Unidade de Pronto Atendimento Cel. Antonino (-20.4313762, -54.6010368)
- UPA Joel Rodrigues Da Rocha Vila Moreninha Iii (-20.555536, -54.573355)
- UPA Leblon (-20.4928382, -54.6522886)
- UPA Santa Mônica (-20.4560959, -54.7099936)
- UPA Universitário (-20.525351, -54.59836)
- UPA Vila Almeida - Dr. Alessandro Martins De Souza Silva (-20.43989, -54.657602)
- USF - Maria Aparecida Pedrossian (-20.4754305, -54.5515896)
- USF 26 De Agosto - Jair Garcia de Freitas (-20.4443927, -54.6173105)
- USF Bonança - Dr Hirose Adania (-20.4939671, -54.6611969)
- USF Cidade Morena - Dr. Vicente Fragelli (-20.5508656, -54.5886019)
- USF COHAB - Dr Olimpio Cavalheiro - (Em manutenção) (-20.535637, -54.620037)
- USF Dr Nasri Siufi- Jardim Presidente (-20.4013924, -54.5871302)
- USF Dr. Albino Coimbra Filho - Santa Carmélia (-20.4305254, -54.6521279)
- USF Dr. Benedito Martins Goncalves - Oliveira (-20.4755492, -54.6600352)
- USF Dr. Carlos Alberto Jurgielewicz - Cristo Redentor (-20.5045003, -54.5628964)
- USF Dr. Elias Nasser Neto - José Abrão (-20.4174463, -54.661264)
- USF Dr. Emilio Garbeloti Neto - Tarumã (-20.5447287, -54.6742513)
- USF Dr. Jurandyr de Castro Coimbra - Zé Pereira (-20.4324558, -54.6730271)
- USF Dr. Nelson Tokuei Simabukuro - Aero Rancho IV (-20.5115092, -54.6460804)
- USF Dr. Sumie Ikeda Rodrigues - Serradinho (-20.458784, -54.6843451)
- USF Dr. Vespasiano B. Martins - Popular (-20.4527909, -54.7044703)
- USF Dr. Walfrido Ferreira de Azambuja - Alves Pereira (-20.527121, -54.6025128)
- USF Estrela Dalva - Dr Joao Miguel Basmage (-20.425549, -54.552809)
- USF Indubrasil - Manoel Secco Thome (-20.478577, -54.7532003)
- USF Jardim Antartica - Dr Nelson Assef Buainain (-20.4994146, -54.663188)
- USF Jardim Nova Esperança (-20.4951738, -54.6236801)
- USF Jardim Paradiso (-20.4327493, -54.6285411)
- USF Jardim Seminário (-20.404811, -54.617632)
- USF Mata do Jacinto - Dr. Ademar Guedes de Souza (-20.424901, -54.569333)
- USF Paulo Coelho Machado (-20.5540814, -54.6024995)
- USF Santa Emília - Jeferson Rodrigues de Souza (-20.5014006, -54.6852456)
- USF São Conrado - Pastor Eliseu Feitosa De Alencar (-20.4971323, -54.6767785)
- USF Vida Nova - Dr. Aquino Dias Bezerra (-20.377529, -54.571283)
- USF Vila Corumba (-20.44733, -54.6303417)
- USF Vila Cox - Santa Luzia (-20.4119715, -54.6428014)
- USFO Parque do Sol - DR BENJAMIM ASATO (-20.5501469, -54.6518858)
Como acessar?
Para ter acesso à rede nos pontos indicados, basta seguir o passo-a-passo:
- Ative o wi-fi do celular, tablet ou computador;
- Depois, selecione a rede “Acessa Mais CG”;
- É necessário fazer um cadastro rápido, informando o CPF;
- Faça o login com os dados criados.
Após o processo, a conexão é liberada automaticamente.
Cidades conectadas
A iniciativa coloca Campo Grande a passos mais largos para alcançar uma melhor colocação no ranking Cidades Inteligentes e Conectadas (Connected Smart Cities - CSC).
Atualmente, quatro cidades de Mato Grosso do Sul fazem parte do top 10 da região Centro-Oeste: Campo Grande em terceiro lugar da lista, seguido por Ponta Porã, em sexto, Três Lagoas, em oitavo e Dourados na décima posição.
A avaliação de cidades inteligentes envolve a análise de variados indicadores que medem o desenvolvimento urbano sustentável e a qualidade de vida proporcionada aos seus habitantes, com o objetivo de fornecer uma visão ampla do desempenho das cidades em diferentes áreas, utilizando um conjunto de indicadores padronizados e reconhecidos internacionalmente.
Em Mato Grosso do Sul, algumas cidades já começaram a adotar sistemas de monitoramento urbano e serviços digitais, como o monitoramento do trânsito através de drones em Campo Grande e o aplicativo digital desenvolvido pelo governo do Estado, o MS Digital, além do +CG e dos pontos de wi-fi gratuitos.
Em âmbito nacional, as 10 cidades brasileiras que lideraram o Ranking Brasileiro em 2025 foram:
- Vitória - ES
- Florianópolis - SC
- Niterói - RJ
- São Paulo - SP
- Curitiba - PR
- Recife - PE
- Barueri - SP
- Santos - SP
- Salvador - BA
- Rio de Janeiro - RJ