Veja opções de turismo rural para passar o Carnaval longe do agito em Campo Grande

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) abriu processo seletivo para contratar 30 profissionais ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/MS).

Com prioridade para os povos indígenas, são 14 vagas para cargos de nível superior, 02 vagas para nível médio e 14 de nível técnico, em diferentes formações.

Há vagas para analista técnico de saúde indígena, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico, médico, psicólogo, supervisor de saúde ambiental, auxiliar administrativo, técnico em enfermagem, técnico de edificações, técnico eletrotécnico e técnico em saneamento e controle ambiental.

A AgSUS também selecionará profissionais para formar cadastro reserva para diversos cargos, como antropólogo, apoiador técnico de saneamento, apoiador técnico em saúde, arquiteto e urbanista, assistente social, biólogo, engenheiro civil, engenheiro sanitarista, médico, médico veterinário e técnico de laboratório, entre outras.

As vagas disponíveis fazem parte de um total de 671 novas vagas abertas pela AgSUS para complementar a força de trabalho das etnias Yanomami, Kaiapó do Pará, Vale do Javari, Xavante, Kaiapó do Mato Grosso, Alto Rio Solimões, Médio Rio Solimões, Cuiabá, Minas Gerais e Espírito Santo, além do Mato Grosso do Sul. Em janeiro, a agência assumiu a gestão de mais de 5,5 mil trabalhadores, que migraram de instituições conveniadas à Secretaria de Saúde Indígena (SESAI) do Ministério da Saúde para a Agência.

Serviço

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 28 de fevereiro por meio do Portal da AgSUS, onde também está disponível o edital de seleção, com detalhamento das etapas (inscrição, análise curricular e exame médico ocupacional), pré-requisitos, atribuições e remuneração de cada cargo. Candidatos que não dispõem de internet poderão realizar a inscrição em computadores disponíveis na sede do DSEI.

