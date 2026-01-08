Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Vencimento do 'IPTU Parcelado' segue para 12 de janeiro

Prorrogação dada pela Prefeitura de Campo Grande é válida apenas para as quitações à vista, enquanto os que optaram pelo parcelamento

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

08/01/2026 - 10h01
Entre tantos "burburinhos" envolvendo o Imposto Predial e Territorial Urbano de Campo Grande neste início de ano, é importante lembrar que o vencimento da 1ª parcela do IPTU segue sendo o dia 12 de janeiro, na próxima segunda-feira. 

Como bem frisa o decreto publicado ontem (07) pelo Executivo Municipal da Capital do Mato Grosso do Sul, a prorrogação do prazo para o IPTU foi dada "exclusivamente" para quem optar por quitar à vista. 

Art. 1º Fica alterado o inciso I do art. 1° do Decreto n. 16.443, de 10 de novembro de 2025, prorrogando, exclusivamente na condição à vista, o prazo de pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU e da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares – TAXA DE ¨LIXO ¨para o dia 12 de fevereiro de 2026.

O segundo artigo do mais recente decreto também faz questão de ressaltar que, ficam inalteradas as demais disposições do que já havia sido estabelecido em 10 de novembro de 2025 - como bem acompanha o Correio do Estado -, quando a prefeita Adriane Lopes reduziu pela metade o desconto de quem escolhe pagar o IPTU à vista

Ou seja, alguns pontos do que já havia sido pontuado no ano passado ainda foram mantidos, o fim das cores no IPTU, já que, como é de conhecimento da população local - e como bem acompanha o Correio do Estado - esses carnês eram emitidos em tons diferentes: azul para contribuintes sem débitos e amarelo para aqueles com pendências.

Fique atento aos prazos

No que diz respeito ao valores de correção, os carnês do próximo ano virão com reajuste de 5,32% em relação ao aplicado no último pagamento, valor esse que corresponde à variação da inflação no período, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Por não ser diferente da inflação do período, esse percentual já havia sido divulgado pela secretária Municipal de Fazenda, Márcia Helena Hokama, e pela prefeita Adriane Lopes, em suplemento que data de 24 de outubro de 2025 no Diogrande, sem a necessidade de passar pela Câmara de Campo Grande.

Para quem optou pelo parcelamento do valor do IPTU, imposto que pode ser dividido em até doze vezes, é importante ficar atento às datas pois não houve alterações nessa modalidade até o momento, apesar da prorrogação do prazo para quem escolheu pagar à vista. 

Sendo que a primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano de Campo Grande vence na próxima segunda-feira (12), os demais pagamentos devem ser realizados nas seguintes datas: 

  • 2.ª Parcela | 10 de fevereiro de 2026 
  • 3.ª Parcela | 10 de março de 2026 
  • 4.ª Parcela | 10 de abril de 2026
  • 5.ª Parcela | 11 de maio de 2026
  • 6.ª Parcela | 10 de junho de 2026
  • 7.ª Parcela | 10 de julho de 2026
  • 8.ª Parcela | 10 de agosto de 2026
  • 9.ª Parcela | 10 de setembro de 2026
  • 10.ª Parcela | 13 de outubro de 2026
  • 11.ª Parcela | 10 de novembro de 2026
  • 12.ª Parcela | 10 de dezembro de 2026

 

OPORTUNIDADE

Sebrae promove mutirão para regularizar MEIs em MS

Ação gratuita ocorre até 30 de janeiro em 85 pontos de atendimento e orienta empreendedores sobre débitos, Simples Nacional e obrigações fiscais

08/01/2026 08h45

A ação oferece atendimento gratuito para regularização de débitos, orientação sobre permanência no Simples Nacional, emissão de documentos e esclarecimento de dúvidas

A ação oferece atendimento gratuito para regularização de débitos, orientação sobre permanência no Simples Nacional, emissão de documentos e esclarecimento de dúvidas Marcelo Victor / Correio do Estado

Com 168 mil microempreendedores individuais ativos, Mato Grosso do Sul inicia 2026 com uma força econômica que sustenta milhares de famílias e movimenta bairros inteiros. Para evitar que pendências fiscais comprometam esse motor da economia, o Sebrae/MS promove, entre os dias 12 e 30 de janeiro, o Mutirão do MEI, uma grande mobilização que reúne 85 pontos de atendimento em 59 municípios do Estado.

A ação oferece atendimento gratuito para regularização de débitos, orientação sobre permanência no Simples Nacional, emissão de documentos e esclarecimento de dúvidas. Os postos funcionam em unidades do Sebrae e em locais parceiros, como Salas do Empreendedor e associações comerciais, espalhados por todas as regiões.

De acordo com a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, o início do ano concentra prazos e decisões que impactam diretamente a saúde financeira do microempreendedor.

“Janeiro concentra datas importantes e regras que impactam diretamente o MEI. Por isso, o Sebrae está novamente ao lado do empreendedor, oferecendo atendimento gratuito em serviços essenciais para que os empresários possam começar o ano com as contas em dia e, assim, direcionar sua energia para o crescimento da empresa e novas oportunidades”, destaca.

Mês concentra prazos 

Entre as principais obrigações que exigem atenção neste período estão o pagamento mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que vence todo dia 20, o envio da Declaração Anual (DASN-SIMEI) e a análise da permanência no Simples Nacional, especialmente para quem ultrapassou o limite de faturamento.

O não cumprimento dessas exigências pode gerar multas, bloqueio do CNPJ e até o desenquadramento da categoria, o que aumenta significativamente os impostos e as burocracias.

Atendimento 

Em Campo Grande, os atendimentos ocorrem das 8h às 17h, em três unidades: na sede do Sebrae (Av. Mato Grosso, 1.661), no Sebrae Parati/Aero Rancho (Rua da Divisão, 545) e no Pátio – o Shopping do Centro, localizado na Rua Marechal Rondon, 1.380.

No interior, os serviços são prestados nas unidades de Bonito, Corumbá, Coxim, Dourados e Três Lagoas, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Além do atendimento presencial, os empreendedores também podem buscar orientação pela Central de Relacionamento do Sebrae, no telefone 0800 570 0800.

MEI

A categoria de Microempreendedor Individual permite faturamento anual de até R$ 81 mil e oferece vantagens como CNPJ, emissão de nota fiscal e acesso a direitos previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade.

A lista completa dos pontos de atendimento está disponível no portal do Sebrae/MS.

EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Bonito decreta contenção de gastos com limite de 25% das despesas

Áreas da saúde, educação, assistência social e o pagamento da folha salarial são prioridade e não serão afetadas pelas medidas

08/01/2026 08h45

Prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, assinando o decreto de contingenciamento de gastos

Prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, assinando o decreto de contingenciamento de gastos DIVULGAÇÃO/Prefeitura de Bonito

Prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, decretou, nesta quarta-feira (7), medidas de contenção e controle de gastos, com validade de 90 dias, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

A medida prevê limite de até 25% das despesas correntes discricionárias, ou seja, aquelas que podem ser racionalizadas ou adiadas.

O decreto nº 01/2026, que estabelece o limite de despesas, foi publicado no Diário Oficial dos Municípios (Assomassul).

O objetivo é garantir o equilíbrio financeiro das contas públicas, tendo em vista as incertezas quanto à arrecadação do município.

Serviços essenciais e emergenciais, despesas obrigatórias por lei e gastos com pessoal ativo ficaram de fora e permanecem normalmente.

Áreas da saúde, educação, assistência social e o pagamento da folha salarial são prioridade e não serão afetadas pelas medidas.

Confira quais são as medidas de contenção de gastos adotadas pela prefeitura:

  • Revisão e renegociação de contratos, convênios e despesas correntes não essenciais
  • Suspensão da abertura de novos processos de compras e licitações, salvo em casos de comprovada urgência
  • Controle rigoroso do consumo de energia elétrica, água, combustível e materiais administrativos
  • Restrição de gastos com manutenção de veículos, limitando-se ao indispensável para os serviços prioritários
  • Suspensão de novas concessões de gratificações, horas extras e plantões, exceto em situações excepcionais ligadas aos serviços essenciais
  • Restrição de diárias, passagens e deslocamentos, priorizando alternativas virtuais para reuniões e capacitações
  • Congelamento de novas contratações temporárias e de cargos comissionados, com exceções mediante autorização expressa
  • Suspensão ou o adiamento de eventos, programas e projetos que não estejam diretamente relacionados à prestação de serviços públicos essenciais

Segundo o prefeito, o contingenciamento de gastos não afetarão o atendimento de serviços essenciais à população.

“Estamos adotando ações planejadas, com responsabilidade e transparência, para garantir a saúde financeira do município e manter a qualidade dos serviços essenciais oferecidos à população de Bonito. Nosso compromisso é agir com responsabilidade, proteger o interesse público e garantir que Bonito continue avançando com equilíbrio e planejamento”, afirmou Josmail Rodrigues.

De acordo com o poder executivo, Secretaria Municipal de Administração e Finanças será responsável pela coordenação, supervisão e fiscalização da execução das medidas. Todas as despesas correntes deverão passar por análise prévia do setor antes de serem empenhadas.

As secretarias e órgãos municipais terão o prazo de até 15 dias para apresentar um plano de reprogramação das despesas de custeio, indicando possíveis reduções, impactos e ajustes necessários.

