Cidades

2026

Adriane reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista

Carnês virão com reajuste de 5,32% em relação ao aplicado no último ano, o que corresponde à variação da inflação no período

DA REDAÇÃO

12/11/2025 - 09h25
Com o decreto que dispõe sobre a forma de lançamento e pagamento do famoso Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, publicado nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial de Campo Grande, a Prefeitura reduz pela metade os descontos que eram aplicados aos pagamentos à vista. 

Acostumados com a possibilidade de até 20% de desconto para o pagamento do IPTU à vista, o campo-grandense terá a chance de obter apenas 10% em 2026, conforme o decreto assinado por Adriane Lopes, ao pagar por essa modalidade. 

Aparentemente, pela descrição do decreto publicado hoje (12), também há o fim das cores no IPTU, já que, como é de conhecimento da população local - e como bem acompanha o Correio do Estado - esses carnês eram emitidos em tons diferentes: azul para contribuintes sem débitos e amarelo para aqueles com pendências.

Ainda haverão aqueles contribuintes beneficiados com o Bônus IPTU Azul, que terão desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor do IPTU e da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares lançados.

"A concessão do Bônus IPTU Azul será efetivada independentemente de requerimento do contribuinte, mediante a redução de 10% (dez por cento) no valor lançado, e, sobre o valor já deduzido, será aplicado o desconto para pagamento à vista, conforme a opção do contribuinte", cita o parágrafo único do sexto artigo do decreto. 

Valores e prazos

No que diz respeito ao valores de correção, os carnês do próximo ano virão com reajuste de 5,32% em relação ao aplicado no último pagamento, valor esse que corresponde à variação da inflação no período, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Por não ser diferente da inflação do período, esse percentual já havia sido divulgado pela secretária Municipal de Fazenda, Márcia Helena Hokama, e pela prefeita Adriane Lopes, em suplemento que data de 24 de outubro no Diogrande, sem a necessidade de passar pela Câmara de Campo Grande.

Quanto às datas de vencimento, o prazo para pagamento do IPTU à vista em 2026 fica aberto até o dia 12 de janeiro, mesmo dia de vencimento da primeira parcela para aqueles que optarem em dividir a quitação deste imposto em até 12 vezes. 

Abaixo você confere uma tabela, do 3° artigo deste decreto, que trata das demais datas de vencimentos do IPTU para quem parcelar em até 12 vezes:

IPTU 2026 parceladoReprodução/Diogrande

A Prefeitura de Campo Grande foi consultada sobre o total de carnês e a previsão de arrecadamento com o IPTU 2026, bem como sobre a estratégia de conceder apenas 10% de desconto ao invés dos 20% costumeiramente aplicados, porém, até o fechamento da matéria não foi obtido retorno. 

CUSTO DE VIDA

IPCA cai em Campo Grande e País tem menor inflação para outubro em décadas

Energia elétrica, alimentos e transportes registram queda e ajudam a frear o índice na capital de MS e em todo o Brasil

12/11/2025 09h00

Redução do patamar da bandeira vermelha ajudou na queda da inflação no mês passado na Capital e em todo o Brasil

Redução do patamar da bandeira vermelha ajudou na queda da inflação no mês passado na Capital e em todo o Brasil Paulo Ribas

A inflação em Campo Grande em outubro foi levemente negativa e registrou queda em relação a setembro. Em todo o Brasil, também houve queda da inflação no mês passado.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aferido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi de -0,08% em Campo Grande no mês passado. Em setembro, o mesmo índice foi de 0,55%.

Em todo o Brasil, que registrou inflação de 0,48% em setembro, o IPCA registrado no mês passado foi de 0,09%, segundo o IBGE.

O instituto informou que a queda da energia elétrica e no preço dos alimentos ajudaram a puxar a inflação para baixo em Campo Grande.

No grupo alimentação e bebidas, houve variação negativa de 0,17% na capital de Mato Grosso do Sul, puxada pelo preço do arroz (variação de -5,30%), da banana (-3,05%) e do frango (-1,71%). Por outro lado, houve aumento no preço da batata e da mandioca, mas não o suficiente para puxar o índice para cima.

O grupo habitação também apresentou queda (-0,16%), e a responsável foi a energia elétrica, que havia sido a vilã da inflação alta no mês anterior. A mudança no patamar da bandeira tarifária, que passou de vermelha 2 para vermelha 1, contribuiu para o alívio no bolso do morador da Capital. O peso desta mudança foi de -0,83% no cálculo do IPCA local. Também houve queda em outros subitens como detergente e material hidráulico no subgrupo habitação.

O grupo transportes também registrou variação negativa (-0,59%) que levou a um impacto de -0,12 ponto porcentual. Os serviços automotivos e os seguros voluntários de veículos, mais a leve queda no preço da gasolina, contribuíram para uma inflação mais baixa.

O grupo saúde e cuidados pessoais também registrou queda, depois de três meses de alta consecutiva. Houve queda significativa no preço do sabonete, de artigos de maquiagem e produtos para cabelo.

O IBGE ainda identificou aumento, em Campo Grande, nos itens educação e vestuário.

País

Em todo o Brasil, o resultado de 0,09% foi o menor para o mês de outubro, ante um avanço de 0,48% em setembro. O resultado é o menor para outubro desde 1998, quando foi registrado 0,02%.

A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 3,73%. O resultado acumulado em 12 meses foi de 4,68% até outubro, ante taxa de 5,17% até setembro.

A energia elétrica foi a principal influência negativa no índice do mês (-0,10 ponto porcentual), com destaque para a energia elétrica residencial, que registrou queda de 2,39%.

Iguatemi (MS)

Viatura da PM capota e militar morre na MS-295

Viatura e caminhão colidiram e, em seguida, a viatura capotou; cabo faleceu na hora e outro sargento ficou ferido

12/11/2025 08h40

Acidente entre viatura policial e caminhão em Iguatemi

Acidente entre viatura policial e caminhão em Iguatemi Divulgação

Cabo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Luiz Gustavo Cavanha Romero, de 41 anos, morreu em acidente de viatura policial x caminhão, durante serviço, na manhã desta quarta-feira (12), na MS-295, entre Iguatemi e Eldorado, a cerca de 414 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, viatura e caminhão colidiram e, em seguida, a viatura capotou. Não se sabe a dinâmica do acidente.

O cabo faleceu na hora e outro sargento ficou ferido. Não se sabe o estado de saúde dele. Cavanha estava lotado no 2º pelotão de Iguatemi.

O trecho da rodovia foi interditado temporariamente para trabalho da perícia. A viatura ficou destruída, com toda a parte superior amassada e danificada.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher vestígios do acidente, realizar a perícia e recolher o corpo.

A PMMS lamentou a morte do militar em suas redes sociais.

"A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do Comando-Geral, manifesta profundo pesar pelo falecimento do Cabo PM Luiz Gustavo Cavanha Romero (1983–2025), que perdeu a vida em decorrência de um acidente durante o cumprimento do dever. O Comando presta homenagem a este bravo policial militar, que honrou a farda com coragem, lealdade e espírito de servir, sempre comprometido com a segurança e o bem-estar da sociedade sul-mato-grossense. Neste momento de dor, a Corporação se une à família, aos amigos e aos irmãos de farda, compartilhando o luto e rogando a Deus que conforte e fortaleça todos os corações".

