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Ventania e calor continuam mas chuva chega na quarta-feira em MS

Tempestades devem chegar durante a quarta e a quinta-feira dessa semana, com acumulados podendo chegar a 50 milímetros no dia

Karina Varjão

Karina Varjão

19/07/2026 - 16h30
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A previsão do tempo para essa semana em Mato Grosso do Sul mostra dias de calor e vendaval, acompanhando a tendência observada nos últimos dias. 

A atuação do fenômeno Jato de Baixos Níveis, que é um corredor de ventos fortes soprando na parte baixa da atmosfera (entre 1 e 3 km de altura) favorece a ocorrência de ventanias, que chegaram a quase 50 km/h em Campo Grande nos últimos três dias. 

Pelo menos 53 municípios nas regiões oeste, sudoeste, centro-sul e sudeste do Estado continuam em alerta para vendavais, com possibilidade dos ventos chegarem a 100 km/h até a terça-feira (21). 

Paralelo aos ventos, a bolha de ar quente continua no Estado, mantendo as temperaturas altas e a umidade do ar em níveis baixos, variando entre 10% e 30%. 

Diante deste cenário, o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) recomenda o reforço na hidratação e que sejam evitadas exposições prolongadas ao sol nos períodos mais quentes do dia, além de cuidados adicionais com crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e com os animais. 

Em Campo Grande, as máximas ficam na casa dos 30ºC entre segunda-feira e terça-feira, e as mínimas chegam a 23ºC. 

Em Ponta Porã, mesmo com nebulosidade, as máximas também variam entre 29ºC e 30ºC e as mínimas não passam dos 22ºC. 

Em Corumbá, as temperaturas chegam a 34ºC na próxima terça-feira (21) e as mínimas chegam a 24ºC. 

Em Três Lagoas, as máximas ficam entre 32ºC e 34ºC até a quarta-feira (22) e as mínimas variam entre 19ºC e 20ºC. 

Tempestades

A partir de quarta-feira (22), são esperadas chuvas em grande parte do Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de tempestades a partir dessa data, com acumulados podendo chegar a 50 milímetros diários. 

Na Capital, são esperadas chuvas fortes na quinta-feira (23), com acumulados podendo ultrapassar os 28 milímetros no dia. A temperatura cai e chega a 22ºC de máxima.

Em Três Lagoas e região, há uma queda brusca de temperatura a partir de quinta-feira, saindo de 34ºC para uma máxima de 25ºC na próxima quinta-feira (23), com acumulados de 25 milímetros. 

Na região do Pantanal, deve começar a chover a partir da próxima quarta-feira (22), com acumulados de aproximadamente 20 milímetros até a próxima quinta. 

Em Ponta Porã, chove forte na quarta-feira, com previsão de temporal durante a tarde e a noite. Os acumulados podem chegar a 14,6 milímetros. 

Após essa semana, não são esperadas mais chuvas até o fim do mês de julho no Estado. 
 

CONSTRUÇÃO

Acesso da BR-267 à ponte da Rota Bioceânica avança 8% em quase 1 ano

Com investimento de R$ 472 milhões, o DNIT prevê que as obras das pontes e viaduto sejam concluídas até 2027

19/07/2026 15h00

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Rota Bioceânica interliga quatro países da América do Sul

Rota Bioceânica interliga quatro países da América do Sul Foto: Divulgação

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A construção do acesso à Ponte Internacional da Rota Bioceânica na BR-267 chegou aos 38,1% executados do empreendimento.  O trecho tem 13,1 quilômetros de rodovia, que ligará o município de Porto Murtinho, no Brasil, Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai.

No dia 12 de agosto de 2025, quase 11 meses após o início dos trabalhos, a obra tinha sido 30% executada. Desde aquela data até esta sexta-feira (17), quase um ano depois, houve pouco avanço, já que apenas mais 8,1% do empreendimento foram concluídos.     

O investimento é de R$ 472 milhões, dos quais já foram empenhados R$ 220,7 milhões e utilizados R$ 184,7 milhões. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os R$ 36 milhões que ainda restam serão utilizados na conclusão das Obras de Arte Especiais (OAE). A suplementação orçamentária poderá ser realizada conforme a evolução dos serviços.

As obras começaram no dia 20 de setembro de 2024. À época, a ex-ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em visita à Campo Grande, afirmou que as obras seriam concluídas em até 24 meses, ou seja, até setembro de 2026. Nesta sexta-feira, em resposta a reportagem do Correio do Estado, o DNIT disse que a "previsão inicial de conclusão da obra" é até 2027.

Fases das obras

De acordo com o DNIT, entre as ações executadas estão: canteiro de obras, instalações industriais (central de concretagem e pátio de concretagem e protensão de vigas), limpeza da faixa de domínio do traçado (13,63 km), implantação de cercas de limite da faixa de domínio e implantação de cercas condutoras de fauna.

Até o momento, a autarquia informa que foram executados 10,1 km de serviços de terraplenagem e de movimentação de terra no segmento.

As Obras de Arte Correntes (OACs), referentes aos bueiros, galerias e passagens de fauna, estão 97% concluídas.

O empreendimento conta com a implantação de sete OAEs, sendo seis pontes e um viaduto, que se encontram com o seguinte percentual de execução:

  • OAE 01 (viaduto na BR-267) - em execução a infraestrutura (estacas e blocos) e fabricação de vigas longarinas e pré-lajes;
  • OAE 02 (ponte sobre o Rio Amonguijá) - estrutura concluída;
  • OAE 03 (ponte de vazante) - em execução a infraestrutura (estacas e blocos) e fabricação de vigas longarinas e pré-lajes;
  • OAE 04 (ponte de vazante) - em execução a infraestrutura (estacas e blocos), mesoestrutura (pilares e travessas) e fabricação de vigas longarinas e pré-lajes;
  • OAE 05 (ponte de vazante - 700m) - em execução a infraestrutura (estacas e blocos), mesoestrutura (pilares e travessas); fabricação e instalação de vigas longarinas e pré-lajes;
  • OAE 06 (ponte de vazante) - infraestrutura (estacas e blocos) e mesoestrutura (pilares e travessas) concluídas.  Em execução a instalação de vigas longarinas e pré-lajes e concretagem da laje;
  • * OAE 07 (ponte de vazante) - estrutura concluída.

Conexão Brasil-Paraguai

Na última quarta-feira (15), após mais de quatro anos de início das obras, Brasil e Paraguai se uniram através da ponte da Rota Biocêanica. O encontro das aduelas, como é chamada a junção entre os dois lados da estrutura sobre o Rio Paraguai, ocorreu com a colocação da última peça de concreto que fechou o vão entre as duas extremidades.

Para simbolizar a ligação física, houve uma cerimônia com o gesto que ficou conhecido como “o beijo da integração”: um abraço seguido de um beijo entre representantes dos dois lados da fronteira, simbolizando amizade, respeito e o compromisso com um futuro construído em conjunto.

A Ponte Bioceânica integra a chamada Rota Bioceânica, que conectará o Brasil aos portos do norte do Chile, atravessando Paraguai e Argentina, levando a produção sul-americana até os portos do norte chileno no Oceano Pacífico, reduzindo custos de transporte e ampliando a competitividade das exportações para os mercados asiáticos.

Com 1.294 metros de comprimento e um vão central elevado para navegação segura, a ponte será um ativo logístico estratégico do Corredor Bioceânico, conectando a Rodovia PY15 à malha rodoviária regional.

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Pente-fino

Anvisa fez 33 operações de fiscalização em farmácias que produzem canetas emagrecedoras em 2026

Destas, segundo a agência, 14 foram realizadas em conjunto com a Polícia Federal

19/07/2026 14h30

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Divulgação: Anvisa

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que, em 2026, foram realizadas 33 operações de fiscalização em farmácias de manipulação estéreis, que produzem medicamentos injetáveis agonistas do receptor de GLP-1, as chamadas canetas emagrecedoras.

Destas, segundo a agência, 14 foram realizadas em conjunto com a Polícia Federal, e que, em junho, houve uma redução temporária das vistorias por 15 dias para a elaboração de um Procedimento Operacional Padrão (POP), instrumento de aperfeiçoamento metodológico que é parte da rotina de trabalho das áreas responsáveis por fiscalização.

O órgão regulador negou que tenha ocorrido redução na fiscalização no primeiro semestre e disse que breves períodos dedicados a ajustes de procedimentos e processos são parte de seu fluxo de trabalho. "A agência e têm como maior objetivo tornar as inspeções cada vez mais qualificadas, estratégicas e efetivas, direcionando esforços para situações de maior risco sanitário e potencializando a proteção da saúde da população", disse a Anvisa, em nota.

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