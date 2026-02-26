Vereadores derrubam veto e garantem isenção do IPTU para imóveis até R$ 100 mil

turismo

Apesar do nome, o trajeto nessa retomada ter um caráter mais atrativo para o turismo, sem perrengues e com a inclusão de luxo

Ainda não foi definido qual tipo de trem será usado no passeio Foto: Divulgação

O conhecido “Trem da Morte”, na Bolívia, volta a receber passageiros a partir desta sexta-feira (27), após um hiato de seis anos de suspensão de atividades. Apesar do nome, que começou a ganhar fama na década de 1950, ligando Corumbá a Santa Cruz de la Sierra, o trajeto da linha férrea promete nessa retomada ter um caráter mais atrativo para o turismo, sem perrengues e com a inclusão de luxo por bilhetes que custam menos de R$ 200 para uma viagem de pouco mais de 600 km.

O Ministério de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), da Bolívia, foi quem divulgou a retomada do trajeto que começa em Puerto Quijarro, na fronteira com o Brasil, e segue por Carmen Rivero Tórrez, Aguas Calientes, Chochís, Roboré, San José. Está previsto que o trem, com capacidade para 42 passageiros, chegue também a Santa Cruz.

Conforme a diretora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles, Cynthia Aramayo, essa reativação do trem de passageiros envolve uma aposta do governo boliviano para validar o modal ferroviário como um produto turístico, bem como divulgar o funcionamento contínuo que existe no país vizinho para transporte de cargas por meio de transporte.

“Estamos convidando a população para que possa viajar por esta via com um foco voltado para o turismo. A reativação desse serviço acontece depois de seis anos de suspensão devido à pandemia e a baixa ocupação. O ferrobús tem capacidade para 42 passageiros”, explicou Cynthia via governo boliviano.

As passagens já estão à venda no site Tickets Bolivia e custam entre 220 bolivianos e 230 bolivianos (em torno de R$ 164 e R$ 170), porém só podem ser adquiridas em dólar ou na moeda do país vizinho.

Existem quatro opções de viagem com saída a partir de Puerto Quijarro: 11h-20h30; 18h-3h30; 19h30-5h; e 20h-6h, todas com destino até Santa Cruz de la Sierra. Além do site, outra opção para consultar é pelo whatsapp +591 77707758.

O serviço ferroviário seguirá sendo operado pela Empresa Ferroviária Oriental S.A, que é quem atua no transporte de cargas e já realizava as viagens de passageiros antes da suspensão do serviço, em 2020.

“Vamos avaliar o serviço a cada três meses para ver se realmente é sustentável, se é necessário requerer outras alternativas, principalmente sobre o índice de ocupação dos trens”, explicou a diretora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles.

Em uma consulta da reportagem sobre venda de bilhetes, a estreia da viagem, a partir do dia 27 de fevereiro, já aparece sem opções de compra. Para o dia 28, ainda há viagens disponíveis, mas não em todos os horários que estão sendo comercializados, conforme pesquisa feita neste dia 25 de fevereiro.

De acordo com o ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, a expectativa é que as viagens de passageiros pelo trem a partir de Puerto Quijarro devem contribuir para reativar um lado da economia local tanto na fronteira, como nos outros destinos envolvidos do trajeto.

Ele reconheceu que já havia uma demanda de comitês cívicos (estrutura política que não existe no Brasil, mas poderia assemelhar-se a conselhos municipais) da zona Chiquitana, que engloba Puerto Quijarro, Aguas Calientes, para que esse tipo de serviço voltasse a funcionar.

Devido a toda essa expectativa interna, além da procura por estrangeiros, incluindo brasileiros, para fazer essa tradicional viagem de trem, o governo boliviano reconheceu que há previsão de alta ocupação nas viagens nos próximos meses.

“O ferrobús tem um alto padrão. O que temos expectativa é que o índice de ocupação seja entre 90% e 100%”, projetou Aramayo para a frequência semanal.

No caso de brasileiros que façam a escolha pela viagem de trem, seja em qualquer trajeto disponível, vai ser preciso fazer a solicitação de saída do Brasil no Posto Esdras (rodovia Ramão Gomes), na base da Polícia Federal, e dar entrada na Bolívia no escritório de imigração, que fica logo após a ponte que separa os dois países. Não há custo envolvido nesse procedimento de imigração.

Ambas as unidades que demandam passaporte ou RG com, no mínimo, 10 anos de emissão, funcionam de domingo a domingo, entre 8h e 18h. Há picos de horário que a espera por passar pelo processo migratório chega a demorar mais de uma hora em cada um dos países.

A estação de trem em Puerto Quijarro fica a cerca de 10 km da fronteira com o Brasil e um táxi boliviano cobra valores que variam entre 15 a 25 bolivianos, em média.

Trajeto famoso de mochileiros

Na década de 1950, o trem entre Corumbá, que deixou de operar, passando por Puerto Quijarro e seguindo até Santa Cruz de la Sierra, acabou recebendo a fama de “Trem da Morte”.

Houve um período que esse trem chegou a fazer o traslado de leprosos, doentes e corpos de vítimas da epidemia de febre amarela que chegou atingir a região de Santa Cruz.

O nome acabou fortalecendo na década de 1980, quando o trajeto foi descoberto por viajantes. O trem passa por percursos com desfiladeiros, pontes e apresenta cenários considerados muito bonitos devido à natureza presente.

Para os viajantes que pretendiam explorar a América do Sul, o trem era um trajeto obrigatório, principalmente para o caminho que iria levar até o Peru, em Machu Picchu.