Veterinário Francisco é submetido a angioplastia após passar mal em sessão

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Vereador de Campo Grande, Francisco Gonçalves de Carvalho (União), de 72 anos, popularmente conhecido como “Chico”, foi submetido a um procedimento de angioplastia, na noite desta quinta-feira (3), para desobstrução de uma artéria coronária, em um hospital particular de Campo Grande.

De acordo com a assessoria de imprensa do vereador, Chico está estável e permanece internado, sob observação médica. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

Conforme apurado pela reportagem, o parlamentar estava conversando normalmente no fundo do plenário, quando sentiu dores no peito durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada na manhã desta quinta-feira (3).

Ele recebeu os primeiros socorros de um colega da Casa de Leis, que é médico. Em seguida, foi levado ao hospital, onde passou por exames.

“A família agradece as manifestações de carinho e apoio, bem como as orações recebidas neste momento e pede que continuem em oração pela recuperação do vereador”, informou a assessoria de imprensa do parlamentar por meio de nota.

ELEIÇÕES 2026

Chico era pré-candidato a deputado estadual de Mato Grosso do Sul, mas, em 12 de agosto de 2026, divulgou que desistiu de concorrer as eleições .

A decisão foi comunicada pelo parlamentar em suas redes sociais, onde agradeceu o apoio recebido e afirmou que continuará atuando na defesa da causa animal.

“Não vou disputar as eleições para deputado estadual, mas isso não significa que vou deixar de lutar”, afirmou.

Na publicação, Francisco mencionou os 6.371 votos recebidos anteriormente e disse que pretende continuar honrando a confiança dos eleitores que apoiaram seu trabalho.

O vereador também agradeceu às pessoas que o acompanharam durante o período em que esteve se preparando para a disputa.

* Colaborou Alicia Miyashiro