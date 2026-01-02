Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Vítima de tentativa de estupro era escrivã da Polícia Civil; veja o vídeo

Durante coletiva o subcomandante do Batalhão de Choque retificou a idade e identidade da vítima, enquanto indivíduo segue preso na Deam

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

02/01/2026 - 11h01
Conforme repassado pelo subcomandante do Batalhão de Choque, Cleyton da Silva Santos, em coletiva na manhã desta sexta-feira (02), a vítima de tentativa de estupro atacada durante atividade física no Parque dos Podres trata-se de uma escrivã da Polícia Civil, de 42 anos.

Esse crime em questão aconteceu no fim da tarde de quinta-feira (1°), sendo impedido por um policial de folga - como bem acompanha o Correio do Estado -, que teria constatado a movimentação suspeita do indivíduo enquanto trafegava pela avenida Rita Vieira. 

"Ele [o policial] estava vindo do culto da igreja com sua família, indo fazer um lanche com os familiares, quando na Avenida Rita Vieira ele identificou uma mulher que estava sendo arrastada para uma área de mata. Ela que estava fazendo sua primeira atividade física do ano, estava sendo arrastada por um homem para uma região de mata", explica o subcomandante. 

Segundo o relato da vítima, ela tentou entregar seu aparelho celular, acreditando se tratar de um roubo, porém, foi surpreendida pela abordagem do autor, o qual afirmou não querer o telefone, mas sim que ela o acompanhasse até o mato. Em seguida, o agressor tentou conduzi-la até um terreno baldio, sob grave ameaça, exercida com o uso da faca.

Diante da atitude suspeita, que ainda não era possível identificar que tratava-se de, fato, de uma tentativa de estupro, o policial que estava de folga parou o carro um pouco adiante de onde agressor e vítima estava e desceu para abordar o indivíduo. 

"Ele foi fazer abordagem, identificou que o indivíduo estava armado com uma faca, apontando a faca para a mulher o tempo todo. Quando fez essa verbalização inicial, o indivíduo largou a faca e embrenhou para a região de mata", cita Cleyton.

O subcomandante destaca que, mesmo de folga, o agente policial soldado Guedes não foi o único que viu o momento, mas foi o primeiro a tomar uma atitude, sendo auxiliado posteriormente por populares que transitavam pela região. 

"A gente podia exigir dele vários outros tipos de conduta. Poderia simplesmente ter ligado o 190; poderia simplesmente ter passado e jogado uma mensagem no grupo do batalhão aqui, pedindo para alguém abordar, mas não. Sem dúvidas, a segurança como um todo é responsabilidade de todos.

Não foi só ele que viu isso, mas a atitude inicial de fazer abordagem despertou esse apoio de outras pessoas. E foi de sua importância para poder fazer essa contenção do indivíduo, até porque o policial estava sozinho, ou seja, ele estava só com a arma em punho, tinha uma mão só disponível para poder fazer essa contenção", complementa o subcomandante. 

O indivíduo que não teve a identidade identificada, apenas a idade (24 anos), segue preso na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), sendo que todos os procedimentos de apuração devem ser feitos agora pela Polícia Civil. 

Abaixo, é possível observar uma gravação registrada por circuito de monitoramento interno, em que nota-se o exato momento em que o indivíduo tenta fugir após ser abordado. As imagens mostram ele parando a moto no local, voltando menos de um minuto depois para seu veículo e sendo posteriormente empurrado da motocicleta pelo agente à paisana.

Crime recorrente

Apesar desse indivíduo pontualmente não possuir demais passagens por atos semelhantes ou outros crimes, sendo um corumbaense de 24 anos que já é pai e possui uma esposa em fase de gestação, inclusive, o subcomandante reforça que não é possível afirmar que esse trata-se de um fato isolado. 

"Assim como tentou fazer com essa mulher, poderia ter feito com qualquer outra e a gente não sabe qual tipo de atitude ele já tomou antes. Até porque o modus operandi dele, de ir lá de moto, estar sem as vestimentas íntimas, com o gel [lubrificante] no bolso, meio que liga um alerta se realmente foi a única vez que ele agiu dessa forma", cita. 

O subcomandante reforça que, o Comando Geral da Polícia têm intensificado o policiamento principalmente nessas áreas onde há atividade física rotineira, tanto no período da manhã, mas principalmente no período da tarde, que são os horários mais propícios para esse tipo de crime ocorrer. 

"Aqui no Parque dos Poderes, logo depois que aconteceu essa ocorrência, a gente teve uma reunião com o Comandante Geral, foi determinado que intensificasse o patrulhamento. Estamos inseridos em muitos grupos de corredores aqui da região do Parque dos Poderes e de outros locais também, então sempre que tem algum tipo de ocorrência ou de suspeita, eles entram em contato diretamente com a gente para poder passar essas informações", diz.

Ele ainda lembra um caso semelhante, ocorrido no fim de novembro na região do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em que uma mulher praticava sua corrida e, da mesma forma do crime de ontem (1° de janeiro), foi surpreendida pelo indivíduo, puxada pelo braço e quase arrastada para uma área de mata. 

Diante do perigo que essas vítimas correm, ele ainda dá dicas para proteção dos indivíduos, como procurar fazer atividades físicas acompanhadas, principalmente tratando-se de mulheres, segundo o subcomandante, "que acabam sendo o alvo maior nesse tipo de crime".

"Procurar fazer não em lugar ermo, que tenha pouca luminosidade. Optar sempre por um local que tenha um público maior de pessoas fazendo ali atividade física, para impedir aquela, infelizmente, máxima que 'a ocasião faz o ladrão'", conclui. 
**(Colaborou  João Pedro Flores). 

 

FESTA DA DEMOCRACIA

Ano eleitoral começa com sessões sobre candidaturas e ilícitos para eleições 2026

Quase dois milhões de sul-mato-grossenses voltam às urnas em 04 de outubro para escolher representantes para deputados federais e estaduais, dois senadores, governador e Presidente da República

02/01/2026 13h01

Aberto à participação da sociedade em geral, a população brasileira terá a chance de submeter sugestões para elaboração e revisão dessas instruções normativas,

Aberto à participação da sociedade em geral, a população brasileira terá a chance de submeter sugestões para elaboração e revisão dessas instruções normativas, Gerson Oliveira/Correio do Estado

Com 2026 tratando-se de ano eleitoral, em Mato Grosso do Sul quase dois milhões de eleitores voltam às urnas em outubro, sendo que começam já no próximo mês as sessões no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que devem aperfeiçoar as resoluções que devem orientar as próximas Eleições Gerais. 

Neste ano, cabe lembrar, o brasileiro retorna às urnas eletrônicas (que inclusive completam 30 anos de história em 2026) para escolha de representantes dos seguintes cargos: 

  • Deputado federal,
  • Deputado estadual, 
  • Dois senadores, 
  • Governador e 
  • Presidente da República

Com isso, conforme estabelecido na edição de 22 de dezembro do Diário da Justiça Eletrônico, as audiências públicas devem acontecer entre os dias 03 e 05 do próximo mês, voltadas para receber sugestões de toda a sociedade. 

Esses encontros, cabe destacar, serão pautados por eixos temáticos específicos a serem discutidos diariamente, com o dia 03, por exemplo, voltado para: pesquisas eleitorais; auditoria e fiscalização; sistemas eleitorais e atos gerais do processo eleitoral. No dia seguinte, a pauta da audiência pública no TSE abordará o registro de candidaturas e à prestação de contas. 

"Já no dia 5, serão discutidos assuntos relacionados à propaganda eleitoral, representações e reclamações, ilícitos eleitorais, transporte especial para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e consolidação das normas voltadas ao cidadão nas eleições", confirma o Tribunal Superior Eleitoral em nota veiculada à imprensa.

Como participar

Aberto à participação da sociedade em geral, a população brasileira terá a chance de submeter sugestões para elaboração e revisão dessas instruções normativas, procedimento esse coordenado pelo vice-presidente do TSE, ministro Nunes Marques. 

Essas minutas das normas estarão disponíveis para consulta pública, que poderá ser feita através do Portal do Tribunal a partir de 19 de janeiro de 2026, com pelo menos 15 dias de antecedência. 

Haverá um formulário específico, disponibilizado também no Portal do TSE, por meio do qual exclusivamente os interessados poderão submeter as sugestões. Nesse mesmo documento, há ainda um espaço em que os populares podem pedir, inclusive, pelo uso da palavra durante essas audiências públicas. 

Ou seja, esse processo e respectivos prazos são válidos para toda a sociedade em geral, tanto pessoas físicas como jurídicas, o que inclui ainda  partidos políticos, entidades públicas e privadas e também associações profissionais e acadêmicas.  

Importante frisar que, as participações nas audiências serão concedidas de acordo com os temas, considerando antes tanto o que foi apresentado como o próprio tempo hábil para a sessão. 

Ou seja, em caso de mais de um representante inscrito do mesmo partido político, por exemplo, terá preferência e prioridade aquele que for representante do diretório nacional, sendo que a lista de inscrições aprovadas deve ser divulgada no Portal do TSE no próximo dia 29. 

Essas audiências devem ocorrer em formato híbrido, com as participações podendo ser tanto presencialmente quanto por videoconferência, transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Justiça Eleitoral no YouTube e pela TV Justiça. 

Os inscritos serão previamente identificados e, quando convocadas, terão oportunidade de se manifestar pelo prazo de três a cinco minutos.

Essas audiências devem durar cerca de duas horas, com o Tribunal decidindo pela prorrogação ou não de cada audiência. 

Eleições 2026

Considerada a "festa da democracia", as eleições gerais de 2026 estão marcadas para acontecerem comumente no primeiro domingo de outubro (04), com a possibilidade de segundo turno agendada para o dia 25 do mês em questão, com cerca de três semanas corridas entre uma data e outra. 

Mais de 155 milhões de brasileiros devem ir às urnas neste ano, com Mato Grosso do Sul tendo um total de 1.968.065 de pessoas classificadas como "eleitorado apto", conforme painel elaborado pela Justiça Eleitoral. 

Desse total, pelo menos 1.692.937 tratam-se de eleitorado com biometria, o que por sua vez representa um cadastramento biométrico de pelo menos 86% da população sul-mato-grossense apta a votar. 

Neste 2026 a urna eletrônica completa 30 anos desde sua adoção, o que é considerado uma "maturidade e plenitude" do sistema eleitoral brasileiro. Com sua estreia datando das eleições municipais de 1996, a população sentiu com o passar dos anos a maior celeridade na própria apuração dos votos. 

Em outras palavras, o processo que antes levava dias, foi reduzido para apenas algumas horas de apuração, que transformou-se em sinônimo de eficiência, segurança e sigilo na hora de escolher um representante. 

Dos cargos em disputa neste ano eleitoral, cabe lembrar que, enquanto deputados são eleitos por um sistema proporcional, os senadores, governadores e presidente são escolhidos em eleições majoritárias. 

 

FALTA DE ÁGUA

Bombas da captação queimam e Corumbá tem abastecimento de água prejudicado

Quedas de energia ocorridas durante a madrugada danificaram os equipamentos da Sanesul, prejudicando a captação no Rio Paraguai

02/01/2026 11h25

A captação segue funcionando, mas com menor capacidade

A captação segue funcionando, mas com menor capacidade Foto: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (2), a Sanesul, empresa responsável pelo saneamento básico e abastecimento de água em Corumbá, informou que, em razão das quedas de energia ocorridas durante a madrugada, bombas da captação de água foram danificadas, prejudicando a captação no Rio Paraguai. 

Com isso, neste momento, o município está com a produção de água operando de forma reduzida, porém não interrompida. De acordo com a empresa, a captação segue funcionando, mas com menor capacidade, o que tem provocado intermitência, baixa pressão, e falta de água nos bairros mais afastados da Cidade Branca. 

Todo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água depende diretamente do fornecimento contínuo de energia elétrica para operar de forma adequada. Assim, as interrupções no fornecimento de energia impactam diretamente o abastecimento. 

As quedas de energia representam um desafio constante para a Sanesul na região, pois podem ocasionar danos a equipamentos sensíveis e comprometer a regularidade do serviço. 

Na madrugada desta quinta-feira (1), também ocorreu de faltar energia elétrica e prejudicar o abastecimento de água, porém apenas em alguns bairros da região. De acordo com a empresa, os pontos afetados foram:

  • Cristo Redentor,
  • Vitória Regia,
  • Previsul,
  • Industrial,
  • Cravo Vermelho 1, 2 E 3,
  • Guatós,
  • Guanã,
  • Popular Nova,
  • Nova Corumbá,
  • Jatobázinho,
  • Guanabara,
  • Primavera,
  • Corumbela,
  • Flamboyant 1,2, 3 e imediações

Os técnicos da Sanesul estão no local para manter o sistema operando da melhor forma possível e já estão providenciando a substituição dos equipamentos danificados, com apoio da equipe de Campo Grande. 

A empresa reforça a importância de ter uma caixa d’água no imóvel, para garantir o abastecimento contínuo em caso de interrupção temporária por razão de reparos emergenciais ou manutenção na rede de distribuição.

A Sanesul está com seu telefone 0800 067 6010 atendendo as ocorrências e com informações a todo momento.

