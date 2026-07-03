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ACIDENTE AÉREO

Vítimas de queda de avião em Campo Grande são identificadas

Henrique Martin estaria como piloto da aeronave bimotor, enquanto a passageira seria a jornalista alemã e zoóloga especialista em tamanduás, Lydia Möcklinghoff

Leo Ribeiro e João Pedro Flores

Leo Ribeiro e João Pedro Flores

03/07/2026 - 12h01
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Após o registro de queda de aeronave na manhã desta sexta-feira (03) em Campo Grande, informações iniciais apontam que os corpos encontrados em meio aos escombros tratam-se do piloto do avião bimotor que caiu próximo ao aeroporto Santa Maria, Henrique Martin e da jornalista alemã e zoóloga especialista em tamanduás, Lydia Möcklinghoff.

Henrique Martin estaria no controle da aeronave Seneca EMB-810D pertencente à Amapil, empresa com atividades voltadas para táxi aéreo, prestando inclusive o serviço de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Aérea, e que possui uma série de aviões bimotores. 

Conforme registro junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave em questão, de prefixo PT-WYQ, foi fabricada em 1983, sendo transferida para a Amapil em 21 de agosto de 2024. Com capacidade para decolar com o peso máximo de 2.155 quilos, o avião transporta até seis passageiros. 

Cabe destacar que esse avião trata-se de um bimotor considerado versátil, pois têm capacidade de pousar nas mais diversas superfícies, como grama, asfalto ou até mesmo na terra. 

Junto de Henrique estaria Lydia Möcklinghoff, zoóloga alemã e jornalista científica que já comandou podcasts, escreveu livros e aparecia como figura frequente em programas de rádio e televisão. 

Apresentadora e produtora do podcast "Tierisch!" para o canal alemão Weltwach, Lydia já foi o rosto do programa similar desenvolvido pela revista GEO. Escritora freelancer, a aventureira e especialista em biodiversidade e conservação de espécies estaria indo rumo ao Pantanal. 

Como mostram os stories gravados no dia anterior,  Lydia teria deixado a cidade do Rio de Janeiro em voo ainda no fim da tarde de ontem (02). Escritora dos livros "Ich glaub mein Puma pfeift" (Acho que minha puma está assobiando) e "Die Supernasen" (Os Super Narizes), ela dedicou parte de seus estudos ao monitoramento de tamanduás-bandeira e demais mamíferos do Pantanal. 

Entenda

Logo nas primeiras horas desta sexta-feira (03), dia esse que amanheceu debaixo de forte neblina em Campo Grande, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender ocorrência de queda de aeronave registrada nas proximidades do Aeroporto Santa Maria.

André Luiz Jacques, que possui patente de 2° tenente médico, repassou que o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 07h e disse que não foi possível de imediato identificar qualquer sinal de acidente, como cortinas de fumaça, fogo ou qualquer outro indicativo.

"Fizemos buscas aí e acabamos encontrando a aeronave, pelo que a gente viu ali com duas vítimas. Me parece uma do sexo feminino, outra do masculino, mas a situação é bem crítica. Só de a gente olhar, a gente vê que é uma situação meio incompatível com a vida mesmo.

A aeronave está toda retorcida, as peças a gente não consegue nem saber do que que é exatamente. Mas realmente virou uma caixinha de fósforo, digamos assim", diz André Luiz Jacques.

Campo Grande amanheceu sob forte neblina nesta sexta-feira (03), o que pode ter influenciado no acidente registrado próximo ao Aeroporto Santa Maria.

In loco, a equipe do Correio do Estado constatou que a queda aconteceu em uma área privada. No local, o proprietário da pista privada Aero Rural, Eder Corrêa, confirmou que ouviu o primeiro indicativo de possível queda de aeronave entre 06h30 e 06h45 de hoje (03). 

 

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TEMPO

Frio avança e sensação térmica chega a 5°C em MS

Frente fria derrubou as temperaturas principalmente nas regiões Sul e Oeste do Estado; Sete Quedas registrou 9,6°C e sensação de 7°C nesta sexta-feira

03/07/2026 10h30

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Temperaturas devem cair a partir desta sexta-feira

Temperaturas devem cair a partir desta sexta-feira Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

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A frente fria que chegou a Mato Grosso do Sul nesta semana já provocou queda nas temperaturas em várias regiões do Estado nesta sexta-feira (3), principalmente nos municípios do Sul, Cone-Sul e fronteira com o Paraguai.

Conforme levantamento encaminhado pelo meteorologista Natálio Abraão, as menores temperaturas foram registradas em Aral Moreira, com 7,8°C, e Sete Quedas, com 9,6°C. Apesar disso, a sensação térmica ficou ainda mais baixa em alguns pontos do Estado.

Em Amambai, os termômetros marcaram 10,5°C, mas a sensação térmica foi de apenas 5°C. Em Aral Moreira, a sensação foi de 6°C, enquanto em Caarapó, onde a mínima chegou a 11,9°C, a sensação também ficou em 6°C.

Na região de fronteira, Ponta Porã amanheceu com 10,2°C e sensação térmica de 8°C. Já em Mundo Novo, os termômetros registraram 10,9°C, com sensação de 9°C. Em Iguatemi, a mínima foi de 11,7°C, mas a sensação ficou em 8°C.

Dourados também sentiu os efeitos da massa de ar frio, com mínima de 12,4°C e sensação térmica de 8°C. Em Campo Grande, a temperatura registrada no início da manhã foi de 13,6°C, com sensação de 9°C.

O frio também chegou a outras regiões do Estado. Em Corumbá, a mínima foi de 13,5°C, com sensação térmica de 11°C. Em Paranaíba, os termômetros marcaram 12,9°C, com sensação de 10°C. Já em Chapadão do Sul, a mínima chegou a 14,3°C, também com sensação de 11°C.

Em Três Lagoas, no leste de Mato Grosso do Sul, a queda foi menos intensa. A mínima registrada foi de 19,3°C, com sensação térmica de 18°C.

Esta é a primeira frente fria de julho e a segunda do inverno a atingir Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 58 municípios do Estado estão sob alerta amarelo para declínio de temperatura, com possibilidade de queda de até 5°C.

As áreas mais afetadas são as regiões Sul e Oeste, onde as temperaturas devem permanecer mais baixas, especialmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. A previsão é de que o frio siga até sábado (4), com maior intensidade nos municípios de fronteira e do Cone-Sul.

Além da queda nas temperaturas, Mato Grosso do Sul também enfrenta alerta para baixa umidade relativa do ar, com índices entre 20% e 30%, condição considerada preocupante para a saúde. Não há previsão de chuva para os próximos dias, o que reforça o cenário de tempo seco no Estado.

Em Campo Grande, a máxima prevista para esta sexta-feira é de 25°C, após ter chegado aos 29°C na quinta-feira (2). No sábado, a mínima pode chegar a 13°C.

No extremo sul do Estado, o frio deve ser mais persistente. Em Iguatemi, a mínima pode chegar a 9°C no sábado, com predominância de céu nublado. Em Ponta Porã, as máximas não devem passar de 20°C nesta sexta-feira, com mínimas entre 10°C e 12°C.

Em Porto Murtinho, a máxima caiu de 22°C na quinta-feira para 17°C nesta sexta-feira. No sábado, a mínima prevista é de 11°C e a máxima não passa dos 23°C. A partir de domingo (5), as temperaturas voltam a subir gradualmente, podendo chegar a 27°C.

Em Corumbá, a frente fria também provocou queda expressiva. A máxima, que chegou a 31°C na quarta-feira, caiu para 22°C na quinta. No sábado, a mínima prevista é de 13°C, mas o tempo deve voltar a ficar mais quente no domingo, com tarde ensolarada e máxima de 28°C.

Nas regiões Sul-Fronteira e Cone-Sul, o frio deve continuar durante a próxima semana, com tendência de elevação mais significativa das temperaturas apenas a partir de 10 de julho.

Inverno

O inverno começou no dia 22 de junho e deve ser marcados por ondas de calor, influenciadas pelo super-El Niño, e chuvas um pouco acima da média, mas ainda com longos períodos de seca.

A estação segue até dia 22 de setembro e, de acordo com dados do Cemtec, apresenta os menores índices pluviométricos do ano no Estado, ou seja, é o período conhecido como estiagem. Ainda por causa disso, também se observam baixos índices de umidade relativa do ar.

Conforme reportagem do Correio do Estado, mesmo que a estação seja conhecida por período mais frios, em Mato Grosso do Sul a situação é diferente, já que a tendência climática indica temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média histórica, que geralmente varia de 24°C a 26°C em grande parte do Estado.

Ainda de acordo com o Cemtec-MS, “esse cenário pode gerar impactos sobre os setores agropecuário, hídrico, energético e de saúde pública, reforçando a necessidade de monitoramento meteorológico contínuo”.

O centro meteorológico reforçou que o El Niño deve se intensificar no segundo semestre deste ano em Mato Grosso do Sul, contribuindo para a ocorrência de ondas de calor mais frequentes e intensas e para períodos prolongados de temperaturas acima da média.

São esperadas três frentes frias no País durante o inverno: uma que já aconteceu no final do mês de junho, esta prevista para o início de julho e, possivelmente, mais uma até o final do mês. Mesmo assim, a tendência da estação é de ser quente e seca. 

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ACIDENTE AÉREO

Avião bimotor cai em manhã de neblina em Campo Grande

Aeronave caiu nas primeiras horas da manhã e agentes empregaram até mesmo uso de drones na tentativa de localizar os destroços

03/07/2026 09h01

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Aeronave que teria caído trata-se de um avião Seneca da empresa de táxi aéreo Amapil

Aeronave que teria caído trata-se de um avião Seneca da empresa de táxi aéreo Amapil Paulo Ribas/Correio do Estado

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Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul foram mobilizadas nas primeiras horas desta sexta-feira (03) em Campo Grande, que amanheceu sob forte neblina, para atender ocorrência de queda de aeronave registrada nas proximidades do Aeroporto Santa Maria.

In loco, a equipe do Correio do Estado constatou que a queda aconteceu em uma área privada. No local, o proprietário da pista privada Aero Rural, Eder Corrêa, confirmou que ouviu o primeiro indicativo de possível queda de aeronave entre 06h30 e 06h45 de hoje (03). 

"Escutei um barulho, no nosso conhecimento percebemos que parecia aeronave que iria retornar à nossa base ou a algum outro local, e aí depois uma explosão com a queda e tudo. Saí correndo, tentei, de qualquer forma sair pra ver se tinha alguma fumaça para tentar ajudar alguma coisa, e nada, não tem fumaça, nem fogo. Mas houve aquela sensação de queda e acabei de confirmar que foi realmente um avião da Amapil", afirma. 

O nome citado por Eder trata-se da empresa que têm suas atividades voltadas para táxi aéreo, prestando inclusive o serviço de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Aérea, e que possui em sua frota uma série de aviões bimotores. 

Ainda conforme passado inicialmente pelo proprietário da pista privada, a aeronave que teria caído trata-se de um avião Seneca. Em sua frota a Amapil traz justamente um Embraer 810D, um bimotor que têm capacidade de pousar nas mais diversas superfícies, como grama, asfalto ou até mesmo na terra. 

In loco, a equipe do Correio do Estado apurou que pelo menos cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas e até mesmo o uso de drones foram empregados para auxiliar os agentes na procura pelo local da queda. 

Até o momento não há confirmação sobre a quantidade de envolvidos no acidente e sobre o resgate de qual seria essa tripulação. 

Queda no aeroporto Santa Maria

Espaço que está longe de ter a movimentação de aeronaves e o fluxo de passageiros que recebe, por exemplo o próprio Aeroporto Internacional de Campo Grande, esse ponto na Capital já serve de "auxílio" e desde 2012 o Santa Maria deixou de ser um simples aeródromo para integrar a categoria da "prateleira de cima". 

E vale lembrar que esse não é o primeiro acidente aéreo registrado na região pois, como bem acompanha o Correio do Estado, até mesmo o helicóptero do Governo do Mato Grosso do Sul chegou a cair nas imediações há cerca de dois anos. 

Essa função de "aeroporto auxiliar" ao Internacional de Campo Grande só foi possível graças aos investimentos anunciados ainda em 2019, a partir de quando foi previsto para o espaço a implantação de um sistema de iluminação que possibilitasse pousos noturnos. 

Antes disso, em caso de uma possível emergência noturna na Capital, as aeronaves precisavam recorrer aos aeroportos de Dourados, Corumbá e Três Lagoas, distantes 250,1 quilômetros, 427,5 e 326,6 km respectivamente da Cidade Morena. Nessa época, cabe ressaltar, que o tráfego aéreo chegou a registrar 60 voos diários no aeroporto Santa Maria.

O Aeródromo Santa Maria, para além da iluminação noturna, também passou por um alargamento das faixas de pousos, que antes possuíam a medida correspondente a 1.100 x 23 metros, agora mede 1.500 x 30 metros. 
 

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