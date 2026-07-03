Com convênio de R$ 12,4 milhões, maternidade atenderá pacientes regulados do SUS

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A Prefeitura de Campo Grande assinou, na manhã desta sexta-feira (3), um convênio de mais de R$ 12,4 milhões com a Maternidade Cândido Mariano, que passará a atender pacientes regulados do Sistema Único de Saúde (SUS) em busca de reduzir filas de esperas e ampliar o acesso à consultas, exames e cirurgias especializadas.

O investimento levará mais de 13 mil procedimentos para a unidade hospitalar e atenderá à pacientes regulados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tornando-se uma das primeiras a iniciar esse chamamento de forma oficial.

A ampliação do acesso é parceria da Secretaria de Saúde (Sesau), com apoio da bancada federal e outras instituições municipais, utilizando a capacidade instalada de instituições filantrópicas e privadas contratadas via SUS dentro do programa Vira CG Saúde.

A prefeita Adriane Lopes (PP) destacou que Campo Grande investe mais de 30% do orçamento em saúde pública. "Se os recursos da Capital são insuficientes, nós precisamos bater em outras portas para ampliação desse recurso", disse.

A senadora Tereza Cristina destacou que quando se trata de saúde da população, o ideal é que ao chegar investimento seja entregue a população imeditamente.

"Nós não podemos ter sombreamentos, nós precisamos sentar à mesa e utilizar os recursos que não são nossos, são da população que trabalha para o imposto para eles serem mais bem-estimados. Nós não precisamos ficar com nenhum tipo de mimimi entre as coisas, nós precisamos resolver. E como é que a gente resolve? Entregando resultados. Eu sou uma pessoa prática, eu gosto de ver o que acontece lá na ponta"

Com o investimento, a maternidade poderá ampliar as cirurgias por vídeo que já são realizadas na unidade, como de laqueadura e ressonância. O diretor presidente Daniel Mirando ressalta que esse investimento leva inovação para a saúde pública.

"Para que o SUS dê certo nós precisamos olhar pra ele dessa forma, olhar as parcerias público-privadas de forma séria, importante, nós temos que caminhar juntos. Nós vamos realizar aqui agora mais de 100 cirurgias de endometriose por vídeo cirurgia".

Outro destaque com o investimento são os atendimentos a mães atípicas, em que foi estruturado um núcleo específico, dentro da Sesau, o NAMA, para atender a esse público. A Prefeita explica que as mães atípicas são cadastradas e após isso são atendidas com insumos, como leites e frutas.

“Não existe hoje uma política nacional. Nós batemos à porta do Governo Federal em busca de recursos e de caminhos, e lá também não tinha. Campo Grande está saindo na frente, criando um caminho e trazendo uma política pública que não existia. Já foram atendidas mais de 300 mães”.

A assinatura da parceira também registrou a presença de outros parlamentares como Luiz Ovando (PP) e Lídio Lopes (Avante).