Festival do Japão volta a Campo Grande com concursos e premiações

O maior festival de cultura japonesa de Mato Grosso do Sul está de volta. A quarta edição do Festival do Japão MS, realizada pela Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande, a estimativa de público é de 20 mil pessoas nos três dias de evento, que devem acontecer de 15 a 17 de novembro, em comemoração aos 116 anos da imigração japonesa.

Os organizadores prometem uma programação extensa e intensa, com shows musicais, danças típicas, exposições, oficinas, gastronomia e concursos, entre outras atrações, com um leque de atividades para diferentes faixas etárias e todos os gostos.

Este ano, o evento será no Expô Bosque, localizado no Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados.

A programação começa todos os dias a partir das 11h da manhã e termina só à noite. A entrada é a doação de 1kg de alimento não perecível que será encaminhada para instituições de caridade.

Na área de expositores, serão mais de 30 espaços, com empresas dos mais variados ramos, abrangendo moda, beleza e saúde.

RAMEN E SOBÁ

A praça de alimentação é um dos grandes destaques do Festival do Japão MS, a cada ano fica maior e traz uma estrutura mais confortável para os visitantes.

Serão mais de 20 operações gastronômicas, com opções como o tradicional sobá, tempurá, sushi, yakisoba, onigiri (bolinho de arroz recheado), ramen, doces japoneses, além de opções da culinária brasileira, como espetinhos, lanches e pastéis, para satisfazer todos os gostos.

ANIMEKÊ

Vem aí o primeiro concurso cultural de Animekê do Festival do Japão!

Pensado especialmente para aqueles que gostam de cantar as famosas aberturas e encerramentos dos animes. Ao fazer a inscrição, deve ser enviado um vídeo cantando uma Anime Song, pode ser qualquer música que pertença à uma trilha sonora de anime e que seja majoritariamente cantada em japonês. Os 10 finalistas selecionados farão uma apresentação no palco do 4º Festival do Japão, no dia 15 de novembro.

Serão premiados os 3 participantes com maiores notas, sendo R$300,00 para o primeiro colocado, R$200,00 para o segundo e R$100,00 para o terceiro. Cada finalista cantará uma música para o público.

Inscrições aqui

COSPLAY E ANIME FREE STYLE

O universo geek também estará em destaque no evento, com concurso de Cosplay, que oferecerá premiações em dinheiro, além do concurso de dança Anime Free Style.

O concurso de cosplay contará com 100 vagas para o desfile e 20 vagas para apresentação, com premiação em dinheiro para ambas as categorias. Serão R$3.000,00 em prêmios, divididos entre os primeiros colocados, sendo R$1.000,00 para o campeão do desfile, R$500,00 para o segundo, R$300,00 para o terceiro e um prêmio de R$200,00 para o melhor colocado que tenha até 12 anos.

Já na categoria apresentação, os prêmios serão de R$500,00 para o campeão, R$300,00 para o segundo e R$200,00 para o terceiro.

Ao todo serão duas modalidades: a “Categoria Apresentação” (individual), marcada para o dia 15 de novembro de 2024, às 17h30, e a “Categoria Desfile” (individual), que ocorrerá no dia 17 de novembro de 2024, às 17h. Ambos os concursos serão coordenados pelo Parada Nerd. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site do Festival.

Inscrições Cosplay;

Inscrições Anime Freestyle

MISS NIKKEY

Um dos principais concursos do evento será realizado no sábado, dia 16, o Miss Nikkey MS, elegerá a mais bela nikkei da comunidade nipo-brasileira de Mato Grosso do Sul. A vencedora representará o Estado na final do Miss Nikkey Brasil, que acontece anualmente em São Paulo.

Inscrições aqui.

SAMURAI RUN

Sucesso em 2022, com mais de 600 participantes, a corrida Samurai Run Dallas será realizada novamente, unindo esporte e cultura em um evento temático com elementos da cultura japonesa.

A prova terá três modalidades: a corrida de dez quilômetros, a caminhada de cinco quilômetros e a última de dois quilômetros. A competição será noturna, com início a partir das 19 horas de sexta-feira (15) e aberta para participantes a partir de 14 anos.

Inscrições aqui.

Mais informações pelo site: festivaljapaoms.com.br e pelo Instagram: @festivaljapaoms.