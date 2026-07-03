Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Copa do Mundo

5 filmes noruegueses para ver no streaming e conhecer o próximo rival do Brasil na Copa

O jogo do Brasil acontece neste domingo às 17h pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

03/07/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A partida entre Brasil e Noruega neste domingo, 5, promete movimentar os torcedores muito além do futebol.

Dentro dos gramados, as duas seleções disputam um lugar na próxima fase da Copa do Mundo, mas fora deles, os países também protagonizaram uma rivalidade recente no cinema: na última temporada de premiações, O Agente Secreto e Valor Sentimental estavam entre os principais indicados, mas o longa europeu levou a melhor no Oscar.

O longa de Joachim Trier colocou o cinema norueguês de volta nas discussões. No entanto, as produções do país escandinavo vão além do visto no Oscar, já que a filmografia da Noruega tem uma série de obras reconhecidas nos últimos anos.

Para entrar no clima da disputa e ressuscitar o duelo do início do ano, o Estadão separou alguns filmes noruegueses que estão disponíveis no streaming. Confira abaixo.

A Meia-Irmã Feia

Com humor ácido e terror, A Meia-Irmã Feia é uma releitura sombria da história de Cinderela, contada pela perspectiva de Elvira, a meia-irmã considerada "feia". A história traz um reino no qual a obsessão por beleza e padrões leva a protagonista a cometer loucuras para conquistar a atenção do príncipe, indo até o extremo para vencer sua rival.

Disponível na Mubi

Valor Sentimental

Possivelmente um dos filmes noruegueses mais comentados dos últimos tempos, Valor Sentimental acompanha atritos familiares quando duas irmãs reencontram o pai, um grande cineasta, após anos separados. Os dilemas enfrentados têm início quando ele decide produzir um novo filme inspirado na história da própria família. Conflitos, ressentimentos antigos e lembranças vêm à tona.

Disponível na Mubi

A Pior Pessoa do Mundo

A Pior Pessoa do Mundo acompanha Julie passando por clássicos dilemas da vida adulta na tentativa de se conhecer e descobrir o que realmente deseja. Em meio a relacionamentos, carreira e expectativas pessoais, a mulher enfrenta mudanças que a levam a refletir sobre amor, amadurecimento e a busca por propósito.

Disponível no Prime Vídeo

Narvik

Ambientado durante a Batalha de Narvik, esse drama de guerra acompanha uma família norueguesa que sofre com os conflitos entre as forças alemãs e os Aliados. Os homens lutam para não deixar sua cidade ser tomada pelos nazistas, enquanto Ingrid é obrigada a tornar-se intérprete.

Disponível na Netflix

O Cidadão do Ano

Após ser nomeado como "cidadão do ano", Nills sofre a perda de seu filho. A narrativa oficial é a de que ele sofreu uma overdose. No entanto, o protagonista não acredita nessa versão, e passa a lutar para descobrir a verdadeira história, envolvendo-se com pessoas perigosas.

Disponível no Claro TV+

Para dormir quentinho

Saiba por que a microfibra é uma boa escolha para os dias frios

Tecido se destaca na cama posta pelo conforto térmico, toque macio, praticidade e custo-benefício, mas especialistas recomendam combinar materiais para garantir ainda mais conforto durante as noites frias

02/07/2026 09h45

Compartilhar
Com um ótimo isolamento térmico, a microfibra se destaca pela leveza, versatilidade e praticidade

Com um ótimo isolamento térmico, a microfibra se destaca pela leveza, versatilidade e praticidade Atlântica Cama e Banho

Continue Lendo...

Com a chegada do inverno, os casacos deixam o armário e as bebidas quentes passam a fazer parte da rotina. Dentro de casa, porém, um dos maiores aliados contra as baixas temperaturas está no quarto. Preparar uma cama confortável, quente e aconchegante faz toda a diferença para garantir noites de sono mais agradáveis, especialmente durante os dias mais frios.

Mais do que um detalhe de decoração, a escolha da roupa de cama influencia diretamente no conforto térmico e na qualidade do descanso.

Entre os materiais que vêm conquistando espaço está a microfibra, tecido sintético conhecido por reunir aquecimento, leveza e praticidade em um único produto.

Utilizada em edredons, mantas, cobertores e até jogos de cama, a microfibra se tornou uma alternativa para quem procura bom desempenho térmico sem gastar tanto quanto em tecidos naturais de alta gramatura.

Além disso, sua manutenção simples faz dela uma opção bastante procurada para o uso diário.

LEVEZA QUE AQUECE

Um dos principais diferenciais da microfibra é conseguir oferecer aquecimento sem adicionar peso excessivo à cama.

Diferentemente de cobertores muito pesados, o tecido mantém o corpo aquecido graças às fibras extremamente finas, que criam pequenas bolsas de ar responsáveis por reter o calor corporal. O resultado é uma sensação de conforto sem aquela impressão de estar “preso” sob diversas camadas de cobertas.

Essa característica faz com que muitas pessoas consigam reduzir a quantidade de cobertores utilizados durante o inverno, tornando o descanso mais confortável e agradável.

Outro ponto forte é o isolamento térmico eficiente. Como as fibras da microfibra são ultrafinas e bastante compactas, elas dificultam a troca de calor entre o corpo e o ambiente externo.

Na prática, isso significa que o calor produzido pelo próprio organismo permanece por mais tempo sob as cobertas.

Para quem mora em regiões onde as temperaturas caem durante a madrugada, essa característica representa um ganho importante de conforto.

Além de aquecer, a microfibra também chama atenção pela textura. Cobertores e edredons confeccionados com acabamento plush ou flannel, por exemplo, apresentam toque extremamente macio e aveludado.

A sensação é semelhante à de um tecido felpudo, tornando a cama ainda mais convidativa.

Outro benefício é que o tecido costuma ser bem-aceito até mesmo por pessoas com pele sensível, já que apresenta superfície lisa e confortável.

CUSTO-BENEFÍCIO

Por ser formada por fibras sintéticas resistentes, a microfibra também tende a suportar o uso frequente sem perder suas características principais. A capacidade de isolamento térmico permanece eficiente por vários anos quando a peça recebe os cuidados básicos de conservação.

Além disso, a microfibra resiste bem às lavagens, mantendo o toque macio, a cor e o formato original por muito mais tempo do que alguns tecidos convencionais.

Essa durabilidade reduz a necessidade de substituições frequentes, tornando o custo-benefício bastante atrativo.

Outro fator que contribui para a popularidade da microfibra é a facilidade de manutenção.

As peças podem ser lavadas normalmente na máquina, secam rapidamente e, na maioria dos casos, dispensam o uso do ferro de passar, já que praticamente não amassam.

Durante o inverno, quando as roupas costumam demorar mais para secar por causa das temperaturas mais baixas e da menor incidência de sol, essa característica faz bastante diferença.

Além disso, o tecido não costuma acumular tantos pelos, poeira ou sujeiras superficiais, facilitando a limpeza no dia a dia.

Embora seja muito associada ao inverno, a microfibra também pode ser utilizada durante o restante do ano.

Isso acontece porque existem versões com diferentes espessuras e enchimentos. Em épocas mais frias, entram em cena os edredons volumosos e as mantas mais encorpadas. Já nas estações intermediárias, versões mais leves continuam oferecendo conforto sem provocar excesso de calor.

Essa versatilidade permite que o investimento seja aproveitado por muito mais tempo.

LIMITAÇÕES

Apesar das inúmeras vantagens, a microfibra não é perfeita para todos os perfis de usuários.

Por ser produzida com fibras sintéticas – normalmente poliéster –, sua respirabilidade é menor quando comparada aos tecidos naturais, como o algodão.

Quem costuma transpirar bastante durante o sono pode sentir uma sensação de abafamento em noites menos frias.

Outro detalhe é a possibilidade de formação de eletricidade estática em regiões muito secas. Os pequenos estalos provocados pelo atrito entre o tecido e o corpo são comuns em materiais sintéticos, embora geralmente não representem nenhum risco.

Essas características não diminuem a qualidade da microfibra, mas indicam que o material pode funcionar melhor quando combinado com outros tecidos.

COMO USAR

Especialistas em cama posta costumam recomendar a união do conforto térmico da microfibra com a respirabilidade do algodão.

Nesse caso, a sugestão é utilizar lençóis de algodão, flanela ou malha diretamente em contato com a pele e edredons, mantas ou cobertores de microfibra como camada externa de aquecimento.

Essa combinação permite que o algodão absorva a umidade produzida pelo corpo durante o sono, enquanto a microfibra funciona como uma eficiente barreira contra o frio.

O resultado é uma cama mais equilibrada, confortável e adequada para diferentes condições climáticas.

Além da escolha dos tecidos, alguns detalhes ajudam a transformar o quarto em um ambiente ainda mais acolhedor.

A primeira dica é apostar na técnica das camadas. Comece com o lençol de elástico e o lençol superior bem esticados. Em seguida, utilize um edredom volumoso ou um cobertor térmico como camada principal.

Para finalizar, acrescente uma manta de tricô, plush ou outro tecido felpudo aos pés da cama. Além de reforçar o aquecimento, ela cria um efeito visual sofisticado.

Os travesseiros também ajudam a transmitir sensação de conforto. O ideal é organizar os travesseiros de dormir ao fundo, posicionar os porta-travesseiros logo à frente e finalizar com almofadas decorativas confeccionadas em tecidos como veludo, suede ou tricô.

A decoração também influencia na sensação de aconchego. Durante o inverno, tons mais fechados costumam transmitir uma impressão de calor e conforto. Bordô, terracota, verde-musgo, azul-marinho, cinza, marrom e tons amadeirados aparecem entre as principais tendências para a estação.

As estampas xadrez, especialmente no estilo plaid, continuam sendo clássicos do inverno e remetem às tradicionais casas de campo e aos chalés de montanha.

PEQUENOS DETALHES 

A cama é protagonista do quarto, mas outros elementos ajudam a criar um ambiente ainda mais agradável.

Tapetes felpudos ao lado da cama evitam o contato direto dos pés com o piso frio nas primeiras horas da manhã.

Já luminárias com iluminação em tons amarelados proporcionam uma atmosfera mais acolhedora do que lâmpadas de luz branca intensa.

Cortinas mais encorpadas também colaboram para reduzir a entrada de ar frio e ajudam a conservar a temperatura interna do ambiente.

Diálogo

A Agetran resolveu servir um "aperitivo" aos motoristas de Campo Grande... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (2)

02/07/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Theodore Roosevelt - estadista americano

"Eu não me importo com o que os outros pensam sobre o que eu faço, mas eu me importo muito com o que eu penso sobre o que eu faço. Isso é caráter”.

FELPUDA 

A Agetran resolveu servir um “aperitivo” aos motoristas de Campo Grande. Durante duas semanas, os novos radares apenas “observam”, sem aplicar multas, numa espécie de ensaio geral da fiscalização. A justificativa é que se trata de ação educativa, mas há quem veja a fase como um aviso de que a temporada de arrecadação está prestes a começar. Passado o período de adaptação, as notificações serão dadas para quem passar do limite. Segurança no trânsito é indispensável. Mas, quando o radar vira protagonista, sempre fica a dúvida: o foco é preservar vidas ou reforçar o caixa?

Rebote

A cruzada do PT para tentar colar em Flávio Bolsonaro o escândalo do Banco Master acabou tendo o efeito “feitiço contra o feiticeiro”.

Mais

Enquanto o discurso mira um lado, surgem denúncias envolvendo figuras do próprio partido, como o senador Jaques Wagner. Vê só!...

DiálogoFoto: Divulgação

O Brasil emplacou 11 praias entre as 100 melhores do mundo no ranking internacional Best Beaches in the World Corona 2026. O destaque ficou para São Miguel dos Milagres (AL) (foto), que apareceu na 85ª colocação, reforçando o prestígio do litoral nordestino, responsável por seis das praias brasileiras selecionadas. O levantamento avaliou destinos dos seis continentes com base na beleza natural, identidade cultural e conexão com a natureza. A primeira colocada entre as brasileiras foi a Praia dos Atins, nos Lençóis Maranhenses, em 7º lugar, seguida pela Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, na 10ª posição. O reconhecimento confirma o que milhões de turistas já descobriram há muito tempo: o Brasil continua sendo um dos grandes cartões-postais do planeta.

Diálogo Alexandre Lemos e Guilherme Rondon - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Dra. Alexandra Lopes Cousin - Foto: Arquivo Pessoal

Aperto

A Prefeitura de Campo Grande prorrogou até dezembro o pacote de contenção de despesas criado para colocar as contas em ordem. Assim, o aperto no cinto continua porque o caixa ainda inspira cuidados. A impressão é  que o remédio receitado no início do ano ainda não fez o efeito esperado. Resta torcer para que, desta vez, a recuperação aconteça. Afinal, emergência que vira rotina deixa de ser emergência, né?!...

Atalho

A Câmara de Dourados resolveu correr contra o calendário e antecipar a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028, para o próximo dia 6. Mas o Ministério Público entrou em cena lembrando que autonomia municipal não significa vale-tudo. A promotoria sustenta que há limites constitucionais para esse tipo de manobra e tratou de puxar o freio antes da largada. Pelo visto, a disputa pelo comando da Casa começou antes da hora e pode terminar na Justiça.

“Milagre”

Em 2022, após um debate na TV, Simone Tebet resumiu Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) como “dois lados da mesma moeda” no quesito corrupção e afirmou que, nesse tema, o petista levaria a pior. Quatro anos depois, pré-candidata ao Senado, trata o hoje candidato à reeleição como “um milagre de Deus”, “abençoado”, “preparado”, “espiritualizado” e “iluminado”. A política muda rápido; certos discursos, mais ainda.

ANIVERSARIANTES 

  • Dr. Radi Jafar,
  • Dra. Carolina Albuquerque Arroyo,
  • Zoroastro Coutinho Neto, 
  • Wilmara (Mara) Rios, 
  • Sidney Campos Dolácio,
  • Aketi Nagaya,
  • Walfrido Rodrigues,
  • Shalimar Martins Vasconcelos Filiu,
  • Elvio Egidio Moro,
  • Carlos Alexandre de Oliveira Pinto,
  • Stefano Facchin,
  • Roberto de Oliveira Silva Júnior (Beto),
  • Isabel de Souza Brito e Silva,
  • Dr. André Puccinelli,
  • Joelma da Silva Coelho,
  • Ronald Ramires Silva,
  • Luiz Serafim Dias,
  • Edemir Fernandes,
  • Paulo Rodrigues Ferreira,
  • Juarez Martins dos Anjos,
  • José Gabriel Duarte Gonzalez, 
  • Naiara Nogueira,
  • Leonardo Chaves Jallad, 
  • Ana Flávia Fogolin Domingos, 
  • Dra. Luciana de Matos Sobreira, 
  • Sandra Regina Anache, 
  • Edimilson Alves de Sales,
  • Lucimar Oliveira Guardiano,
  • Walter Lambert,
  • Benedito Teixeira Filho,
  • Ana Luisa Martins de Barros Garcia,
  • Tatiane da Silva Freitas,
  • Vivita Gomes Martins,
  • Alyne Mara da Silva,
  • Oto Pau Ferro,
  • Antonio Marcos de Oliveira Garcia,
  • Bernardino Veron,
  • Mara Lopes da Silva,
  • Ary Alves Monteiro,
  • Dr. Geraldo Marcos Faria,
  • Terezinha Battaglin Brum,
  • Palmira Oliveira,
  • Reginaldo Correa da Silva,
  • Waleska Jovê Cesar,
  • Elder Cezário dos Santos,
  • Dr. Paulo Roberto Silveira Pagliarelli, 
  • Ricardo Chedid, 
  • Gledis Maria Cruz Garabini,
  • Ney Sant’Ana de Carvalho,
  • Ineida Keiko Simabuco,
  • Maisa Mendes de Moraes,
  • André Luiz Salgado Sá Maia,
  • Eugênia Francisca de Carvalho,
  • Silvia Helena Inocêncio,
  • Tiago Macedo dos Santos,
  • Ociel Hansen dos Santos,
  • Maria Alice Menezes da Silva,
  • Eurico Mariano de Souza Lemes,
  • José Maria Ribeiro,
  • Marcos Medeiros Teixeira,
  • Gina Lúcia da Silva,
  • Lucila Pedroza,
  • Daniela Dall Bello Rondão,
  • Moacir Marques Rosa, 
  • Tânia Rocha,
  • Renato Pedreira,
  • Gertrudes Araújo,
  • Altevir Caborda,
  • Renata Tartaglia Bassani, 
  • Reginaldo Oshiro, 
  • Carlos Felix Bezerra,
  • Osmar de Lima Cordeiro,
  • Maria de Lourdes Sollet Carminat Barcelos,
  • Aral de Jesus Cardoso, 
  • Ricardo Nicacio Arguello,
  • Dermeval de Lima Ferreira Filho,
  • Maria Stela Hernandes Alegria,
  • Andréia Fabrício Machado Franco,
  • João Marcelo Nepomuceno,
  • Tânia Cristiane Volpe,
  • Juliano Aparecido Ferreira,
  • Maria Aparecida Alves de Oliveira,
  • Ederley Francisco, 
  • Orlando Prosper Fialho Taveira,
  • Francisco Rodrigues de Araujo,
  • Ivanete Rodrigues Mota,
  • Enaide Silveira Nantes,
  • Francisco Neo de Carvalho Neto,
  • Ely Silva de Oliveira Semmelroth,
  • Luiz Picoli,
  • Mônica Leite Bucker, 
  • Joisi Teresinha Paulo dos Santos,
  • Maria Lúcia Teixeira Nunes,
  • Guilherme Rhaian Passos Amaral,
  • Gleidy Guimarães Godinho Rafael,
  • Raquel Reis Marques Tolentino,
  • Pedro César Guimarães,
  • Gabriel Pelissari de Rodrigues,
  • Rita Gonçalves da Cruz,
  • Jucélia Froes Bessa,
  • Christianne Maria Dias Fonseca,
  • Rogério Antonio Vidotte,
  • Micheli Rodrigues dos Santos,
  • Arnaldo Barrenha Filho,
  • Camilla Prósper Arce,
  • Ivan Antonio Volpe,
  • Mauro Barbosa de Oliveira,
  • Viviane Zuffo Vargas,
  • Eliane Gomes Souza,
  • Maria Rita Ferreira Lima.

Colaborou com Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3725, de quinta-feira (02/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3725, de quinta-feira (02/07): veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3026, quinta-feira (02/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3026, quinta-feira (02/07): veja o rateio

3

Boca de fumo tem movimento à luz do dia na "cracolândia" da Capital
SEGURANÇA PÚBLICA

/ 15 horas

Boca de fumo tem movimento à luz do dia na "cracolândia" da Capital

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7055, quinta-feira (02/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7055, quinta-feira (02/07): veja o rateio

5

Pesquisadora alemã é uma das vítimas de acidente aéreo em Campo Grande
ACIDENTE AÉREO

/ 11 horas

Pesquisadora alemã é uma das vítimas de acidente aéreo em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 23 horas

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 1 dia

O contrato "temporário" que durou onze anos
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 1 semana

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 25/06/2026

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro