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A energia do Tarô da semana entre 18 e 24 de maio. Uso da razão e rédeas da situação

O Ás de Espadas anuncia um período de clareza em que a mente se torna afiada para cortar ilusões e sustentar decisões firmes com discernimento e confiança. É hora de usar a razão para superar obstáculos emocionais e tomar as rédeas da situação.

Por Ana Cristina Paixão - Colunista e Taróloga do Correio B+

17/05/2026 - 12h30
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A semana se abre sob um céu que pede menos pressa e mais precisão. Enquanto Marte ingressa em Touro e desacelera os impulsos em favor da construção mais lenta e paciente, o Ás de Espadas surge como o Arcano da Semana para cortar excessos, dissipar ruídos emocionais e trazer clareza às decisões.

No Tarô, o Ás de Espadas representa o instante em que a mente finalmente atravessa a névoa. É a lâmina da verdade, da lucidez e das escolhas conscientes.

E essa energia conversa diretamente com a configuração astrológica atual: se Marte em Touro exige estratégia, constância e segurança material, o Ás de Espadas oferece o discernimento necessário para entender onde vale a pena investir tempo, energia e emoções.

Sob essa influência, somos convidados a abandonar atitudes impulsivas e agir com inteligência prática. O céu favorece revisões financeiras, reorganizações na rotina e conversas importantes capazes de redefinir acordos, relações e prioridades.

Aquilo que antes parecia confuso tende a ganhar forma por meio de diálogos mais honestos e de uma percepção mais racional sobre o que realmente sustenta os desejos e planos para o futuro.

Ao mesmo tempo, o Sol em Gêmeos amplia a circulação de ideias e cria pontes entre razão e adaptação. O contraste entre a firmeza taurina e a curiosidade geminiana faz desta uma semana poderosa para negociações, aprendizados e novas estratégias.

O Ás de Espadas entra justamente como mediador dessa dinâmica: ele corta ilusões, mas também abre caminhos. Mostra que palavras bem colocadas podem destravar situações paradas e que decisões inteligentes têm mais força do que reações precipitadas.

Esta é uma semana para pensar antes de agir, planejar antes de acelerar e confiar mais na consistência do que na ansiedade pelos resultados imediatos. O Ás de Espadas lembra que toda grande transformação começa primeiro na mente no instante em que enxergamos com clareza aquilo que merece permanecer e aquilo que precisa ser deixado para trás.

O Ás de Espadas traz uma forte onda de energia mental e intelectual, marcando o início de uma nova forma de pensar. Você pode estar à beira de um avanço importante ou de uma percepção que muda completamente a forma como enxerga o mundo, permitindo mais clareza e objetividade. “A verdade vos libertará.”

Também é possível que uma compreensão repentina surja, trazendo luz a um problema que antes parecia confuso e, finalmente, revelando o caminho à sua frente.

Veja este arcano como um sinal de incentivo: sua mente está em pleno movimento de expansão. Você se encontra mais aberto a novas ideias, aprendizados e experiências capazes de ampliar seu conhecimento e transformar a maneira como se expressa no mundo.

Este é um momento de metanoia: uma transformação profunda da mente e da forma de enxergar a vida. Antigos padrões, crenças e pensamentos deixam de fazer sentido, abrindo espaço para uma nova consciência.

Mais do que uma simples mudança, a metanoia representa um despertar interno, a coragem silenciosa de abandonar o que limita para abraçar uma versão mais verdadeira de si mesmo.

O Ás de Espadas revela que este é um excelente período para iniciar projetos que exijam intelecto, comunicação e força mental. Há uma tendência maior à clareza de pensamento, ao surgimento de insights importantes e ao desejo de desenvolver habilidades ligadas ao conhecimento.

Você pode sentir inspiração para iniciar um curso, aprimorar sua comunicação, desenvolver a oratória ou se dedicar a atividades que desafiem sua mente e ampliem sua visão de mundo.

O Ás de Espadas também aponta para conquistas no campo intelectual e acadêmico, favorecendo aprovações, bons resultados em avaliações importantes, reconhecimento pelo próprio desempenho e a conclusão bem-sucedida de etapas marcantes, como uma graduação, pós-graduação ou concurso. 

Como em todas as cartas do naipe de Espadas, o Ás de Espadas simboliza poder, mas um poder que exige consciência. A espada é uma lâmina de dois gumes: ao mesmo tempo em que pode abrir caminhos, revelar verdades e construir novas possibilidades, também pode ferir, romper e destruir.

Sua mensagem é clara: todo poder carrega responsabilidade. Caberá a você decidir de que forma utilizará essa força mental, escolhendo entre agir com sabedoria e discernimento ou deixar que o ego, a impulsividade e a agressividade assumam o controle.

Este arcano pede firmeza emocional, clareza de pensamento e maturidade para compreender como suas palavras, decisões e atitudes impactam não apenas a própria vida, mas também aqueles ao seu redor. A verdadeira força do Ás de Espadas nasce quando inteligência e consciência caminham juntas, colocando o poder a serviço do crescimento, da verdade e do bem maior.

O Ás de Espadas também incentiva a busca pela verdade e pelo senso de justiça. Este arcano revela coragem para enfrentar desafios, defender ideias e encarar situações com clareza e determinação. Em outras palavras, você está pronto para a batalha e o Ás de Espadas anuncia a possibilidade de conquista após a luta, especialmente quando há firmeza, discernimento e honestidade em suas ações.

O Ás de Espadas também simboliza a recuperação do poder pessoal e a capacidade de retomar o controle da própria vida. Como todo Ás, anuncia um novo começo, um momento de despertar, clareza e renovação interior.

Seu poder pessoal se assemelha a uma espada ainda guardada na bainha, esperando para ser revelada. Quando você reconhece aquilo que realmente o fortalece, torna-se capaz de transformar a própria energia, deixando para trás a postura de vítima e assumindo o papel de protagonista da sua história.

O Ás de Espadas corta padrões mentais limitantes e rompe estados de confusão ou estagnação. Sua luz intensa ilumina a consciência, desperta a autoconfiança e favorece decisões mais firmes e conscientes. Este arcano convida você a assumir o comando da própria vida e seguir adiante com lucidez, coragem e clareza mental.

No amor, o Ás de Espadas traz clareza emocional, sinceridade e diálogos importantes. A carta pode incentivar o afastamento de pessoas ou padrões tóxicos, abrindo espaço para relações mais verdadeiras e saudáveis.

Para quem está solteiro, indica a possibilidade de um novo vínculo baseado em transparência. Já nos relacionamentos, pede honestidade para resolver conflitos e enfrentar verdades necessárias para o fortalecimento da conexão.

O Ás de Espadas no trabalho representa clareza mental, novos começos intelectuais e o poder da razão. Ele indica um momento excelente para colocar projetos complexos em prática, assumir liderança ou iniciar uma nova oportunidade que exigirá foco, estratégia e comunicação clara.

O Ás de Espadas pode indicar o início de uma nova fase profissional marcada por desafios estimulantes, aprendizado e trocas intelectuais enriquecedoras. Este é um período favorável para desenvolver habilidades, compartilhar ideias e seguir com clareza os objetivos que deseja alcançar.

A carta também pode representar um novo trabalho, uma promoção ou qualquer oportunidade capaz de expandir sua visão e deixar sua mente ainda mais aguçada.

No campo financeiro, o Ás de Espadas pede clareza e racionalidade para tomar decisões, cortar excessos e identificar oportunidades com coragem e discernimento.

O Ás de Espadas representa o poder das suas palavras e comunicação, incentivando você a falar sua verdade e defender aquilo em que acredita. Abrace os novos começos que vêm com o Ás e deixe que isso te inspire a seguir em frente com confiança e propósito. Confie no seu poder pessoal e use-o com sabedoria para alcançar seus objetivos. Com o Ás de Espadas, a vitória está ao alcance.

Uma mão poderosa segura a espada reluzente. Faíscas crepitam de sua lâmina. A Espada representa sua vitalidade, força vital e poder pessoal. A espada é coroada. Isso simboliza que, quando você compreende seu poder, se torna apto para governar sua vida.

Você é o Rei ou Rainha do seu próprio mundo, investido com a autoridade divina para torná-lo tão bem-sucedido quanto ousar. As montanhas simbolizam as grandes alturas que você vai alcançar, se decidir agir.

Um ramo de oliveira balança do lado esquerdo da coroa. Isso simboliza que sua vida vai parecer mais tranquila quando você agir. Isso parece contraintuitivo para nossos medos, que nos dizem para evitar coisas que possam causar estresse. No entanto, a turbulência interna vem da evitação do confronto, não da responsabilidade.

Um ramo de palmeira adorna o lado direito da coroa. As palmeiras são primordiais, resistentes e robustas. Eles podem suportar calor semelhante ao deserto e furacões torrenciais. O ramo de palmeira simboliza sua resiliência. Você pode suportar muito mais do que pode estar se dando crédito.

Hoje, um novo começo bate à sua porta. Não se prenda ao passado nem se perca no que ainda está por vir. Seu poder pessoal vive no presente, no agora.

Direcione essa energia para o lugar da sua mente onde nascem a clareza, a coragem e as decisões que podem transformar sua vida. “A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original.” (Albert Einstein)

Que o Ás de Espadas inspire você a enxergar com clareza, agir com coragem e confiar mais na força das próprias escolhas. Afinal, toda grande transformação começa no momento em que decidimos pensar e viver de uma nova forma.

Uma ótima semana e muita luz!

Ana Cristina Paixão

Cinema Correio B+

Pretty in Pink aos 40: o final reescrito, a trilha e o filme que definiu uma geração

Quatro décadas depois, o clássico de John Hughes segue atual ao revelar como classe, desejo e música moldaram uma das histórias mais influentes do cinema adolescente

16/05/2026 13h00

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Pretty in Pink aos 40: o final reescrito, a trilha e o filme que definiu uma geração

Pretty in Pink aos 40: o final reescrito, a trilha e o filme que definiu uma geração Foto: Divulgação

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Nos anos 1980, adolescentes aprenderam rapidamente a reconhecer — e a esperar — os filmes assinados por John Hughes. O diretor que parecia saber “falar com a juventude” partia de fórmulas simples, mas o que o distinguia era menos a estrutura e mais o olhar: havia empatia, havia observação, e havia um interesse genuíno por personagens que o cinema raramente colocava no centro.

Em O Clube dos Cinco e Gatinhas e Gatões, os improváveis protagonistas deixavam de ser coadjuvantes sociais para se tornarem narradores de histórias sobre formatura, primeiro beijo e os desencontros silenciosos com os pais.

Em 1986, Hughes consolida esse movimento com um clássico imediato: A Garota de Rosa Shocking (Pretty in Pink), um filme que, quatro décadas depois, não funciona apenas como registro de uma geração, mas como um modelo emocional de como o cinema aprendeu a olhar para a juventude sem reduzir suas contradições.

Com roteiro de Hughes e direção de Howard Deutch, o filme nasce de um gesto simples e raro: levar adolescentes a sério. Não como arquétipos, mas como sujeitos atravessados por classe, desejo, vergonha e pertencimento.

A história de Andie Walsh, uma jovem de origem humilde que se apaixona por um garoto rico em meio a um ambiente hostil, é estruturalmente simples, mas emocionalmente precisa. É esse deslocamento — do clichê para a experiência — que sustenta sua longevidade cultural.

A lógica de classe que organiza o desejo

Se existe algo que diferencia Pretty in Pink de outras comédias românticas adolescentes da época, é a forma como o filme inscreve o romance dentro de uma estrutura social clara. Andie não é apenas uma outsider por estilo ou personalidade.

Ela é economicamente deslocada. A escola funciona como um microcosmo de hierarquias que não precisam ser explicadas porque já estão naturalizadas.

Blane, o interesse amoroso, não representa apenas um ideal romântico. Ele é também o acesso a um mundo que Andie observa de fora. E é justamente essa interseção entre desejo e pertencimento que o filme recusa simplificar. Quando Blane hesita, quando se afasta pressionado pelos amigos, o que está em jogo não é apenas covardia emocional, mas a dificuldade de atravessar uma barreira que o próprio filme insiste em tornar visível.

Nesse sentido, o conflito nunca foi exatamente um triângulo amoroso entre Andie, Blane e Duckie. O que se disputa ali é a possibilidade de circular entre mundos que não se misturam com facilidade.

Duckie e o gesto que atravessa gerações

Quarenta anos depois, poucas cenas resistem com tanta força quanto a dança de Duckie ao som de Try a Little Tenderness. O que poderia ser apenas um momento excêntrico se transforma, com o tempo, em uma espécie de manifesto involuntário sobre exposição e vulnerabilidade.

O próprio Jon Cryer revisitou recentemente a cena como um ponto de afirmação do personagem, um instante em que Duckie tenta provar seu valor em um mundo que o marginaliza.

Na época, parte do elenco considerou o momento constrangedor. Hoje, ele funciona como um dos gestos mais reconhecíveis do cinema adolescente, justamente porque não busca aprovação.

Há algo de profundamente contemporâneo nessa leitura. Em um ambiente cultural que recompensa a curadoria da imagem, Duckie permanece como um corpo fora de lugar que insiste em existir sem mediação.

Um final reescrito e o que ele revela

Um dos aspectos mais reveladores da história de Pretty in Pink está fora da tela. O final original previa que Andie terminaria com Duckie, mas a reação negativa do público em testes levou John Hughes a reescrever o desfecho, substituindo-o pelo encontro com Blane no baile.

Essa mudança não é apenas uma curiosidade de bastidor. Ela revela o quanto o filme já operava dentro de uma negociação com as expectativas do público. A lógica do conto de fadas — a ideia de que a protagonista deve terminar com o objeto de desejo — se impõe sobre a alternativa mais ambígua, reorganizando não apenas o final, mas a própria leitura emocional da história.

No ano seguinte, Howard Deutch e Hughes parecem revisitar essa decisão em Some Kind of Wonderful. O filme de 1987 funciona quase como uma variação estrutural de Pretty in Pink, mas desta vez mantendo o desfecho que havia sido abandonado: a escolha pelo melhor amigo, pela intimidade construída fora das hierarquias sociais.

Pretty in Pink aos 40: o final reescrito, a trilha e o filme que definiu uma geraçãoPretty in Pink aos 40: o final reescrito, a trilha e o filme que definiu uma geração - Divulgação

Ainda assim, embora tenha conquistado seu próprio público ao longo do tempo, nunca se aproximou do impacto cultural do filme anterior, como se a resolução mais coerente emocionalmente não fosse necessariamente a mais potente dentro do imaginário coletivo.

Mesmo tendo que alterar o fim, Pretty in Pink ainda tenta preservar Duckie, oferecendo a ele um gesto de continuidade, quase como uma promessa de que sua história não termina ali. É um compromisso curioso entre frustração e consolo, que diz muito sobre o tipo de romantismo que o cinema dos anos 1980 estava disposto a sustentar.

A trilha sonora como narrativa

Poucos filmes incorporaram a música de forma tão orgânica quanto Pretty in Pink. Não como pano de fundo, mas como extensão emocional dos personagens. O próprio John Hughes deixou claro que a trilha nunca foi um elemento secundário, mas parte central da construção do filme.

O diretor Howard Deutch inicialmente pensava em uma abordagem mais tradicional, baseada em música incidental, mas Hughes interfere diretamente nessa decisão ao insistir no uso de canções contemporâneas — não como hits isolados, mas como uma curadoria capaz de dialogar com o estado emocional das cenas.

A seleção mistura new wave, pós-punk e soul de maneira que hoje parece não apenas representativa, mas definidora de uma época. Esse desenho fica ainda mais evidente no processo de construção do final. Antes da mudança, o Orchestral Manoeuvres in the Dark havia composto Goddess of Love, pensada para o desfecho original com Duckie.

Com a alteração da narrativa, Hughes pede uma nova música que funcione emocionalmente para o reencontro entre Andie e Blane. OMD escreve If You Leave em menos de 24 horas.

O resultado não é apenas funcional. A música redefine o final, suaviza o conflito de classe, desloca a ambiguidade e entrega ao público uma sensação de resolução que o roteiro, por si só, talvez não sustentasse.

Esse é um ponto-chave para entender a trilha como curadoria. Ela não acompanha a história. Em momentos decisivos, ela a reorganiza.

Essa lógica explica por que tantas faixas parecem não apenas encaixar, mas definir momentos. Left of Center, de Suzanne Vega, não é apenas uma música; funciona quase como uma descrição da própria Andie. 

Please Please Please Let Me Get What I Want, dos Smiths, condensa o desejo adolescente em sua forma mais crua. E Bring on the Dancing Horses, do Echo & The Bunnymen, acrescenta uma camada de deslocamento que reforça a sensação de inadequação dos personagens.

Quarenta anos depois, o impacto dessa curadoria ainda é visível. Pretty in Pink ajudou a consolidar um modelo que se tornaria dominante nos anos seguintes: o de trilhas compostas por canções cuidadosamente selecionadas, capazes de viver fora do filme sem perder conexão com ele.

Mas talvez o mais interessante seja perceber que essa trilha não funciona apenas como nostalgia. Ela continua operando porque traduz algo que o filme também entende bem: a adolescência não é silenciosa. Ela se organiza por referências, por músicas, por aquilo que se escuta para tentar dar forma ao que ainda não se sabe nomear.

E, nesse sentido, Pretty in Pink não apenas usou música. Ele ajudou o cinema a escutar seus personagens. O relançamento em vinil rosa, com a inclusão de faixas como Otis Redding e Talk Back, não é apenas uma estratégia de mercado, mas o reconhecimento de que essa trilha continua sendo uma das mais influentes do cinema moderno, frequentemente listada entre as melhores já feitas.

O retorno aos cinemas e o que ainda resiste

Em 2026, Pretty in Pink voltou às salas em versão remasterizada em 4K, acompanhada de material inédito com Howard Deutch, reforçando algo que o tempo já tinha demonstrado: esse não é um filme que depende da nostalgia para existir.

Ele continua sendo revisitado porque ainda oferece uma leitura reconhecível sobre pertencimento, desejo e identidade. E talvez seja esse o ponto mais interessante ao olhar para seus 40 anos. O que poderia ter se tornado apenas um artefato dos anos 1980 permanece ativo porque nunca foi apenas sobre aquela década.

Foi, desde o início, sobre o desconforto de tentar ocupar um lugar no mundo sem saber exatamente onde esse lugar está.

E essa não é uma questão que envelhece.

CULINÁRIA

Conheça três adaptações de receitas clássicas sem a adição de farinha de trigo

Conheça três adaptações de receitas clássicas para celíacos; farinha de arroz, fécula de batata e amidos são opções sem glúten para substituir o trigo tradicional

16/05/2026 10h30

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A farinha de arroz, ingrediente utilizado nessa quiche, é um dos principais substitutos da farinha de trigo, por isso muito utilizado em pratos salgados

A farinha de arroz, ingrediente utilizado nessa quiche, é um dos principais substitutos da farinha de trigo, por isso muito utilizado em pratos salgados Fotos/Divulgação

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Celebrado neste sábado, o Dia do Celíaco chama atenção para a necessidade de uma alimentação totalmente livre de glúten para pessoas diagnosticadas com doença celíaca.

A condição exige mudanças permanentes na rotina, atenção aos ingredientes utilizados e cuidados rigorosos para evitar contaminação cruzada durante o preparo dos alimentos.

Considerada uma doença autoimune e inflamatória, a doença celíaca é desencadeada pela ingestão de glúten, proteína presente no trigo, na cevada e no centeio.

Quando consumido por pessoas celíacas, o glúten provoca uma reação do organismo que atinge principalmente o intestino delgado, prejudicando a absorção de nutrientes e podendo desencadear sintomas como dores abdominais, diarreia, anemia, fadiga, perda de peso e desconfortos gastrointestinais recorrentes. Em alguns casos, os sinais são mais discretos, o que contribui para o subdiagnóstico.

Estudos científicos apontam que cerca de 1% da população mundial convive com a doença celíaca, embora muitos pacientes ainda não saibam que têm a condição.

Por isso, a data também reforça a importância da informação, do diagnóstico precoce e da ampliação do acesso a alimentos seguros e inclusivos.

Nos últimos anos, o mercado alimentício passou a oferecer mais opções voltadas ao público celíaco, impulsionando adaptações culinárias que permitem manter receitas tradicionais no cardápio sem abrir mão do sabor.

Ingredientes naturalmente sem glúten, como farinha de arroz, fécula de batata e amidos vegetais, ganharam espaço nas cozinhas domésticas e na indústria alimentícia, possibilitando versões alternativas de massas, salgados, pães e sobremesas.

Além de atender pessoas com doença celíaca, as adaptações também atendem consumidores que buscam reduzir o consumo de glúten no dia a dia ou experimentar novas possibilidades culinárias. 

Veja a seguir releituras de pratos clássicos bastante presentes na rotina dos brasileiros. As receitas utilizam ingredientes alternativos ao trigo e mostram que é possível adaptar preparos tradicionais de maneira prática, acessível e saborosa.

Massa de pastel com vários recheios

Ingredientes

Para a massa

  •  2 xícaras (chá) de farinha de arroz (300 g);
  •  1 xícara (chá) de fécula de batata (200 g);
  •  ½ xícara (chá) de amido de milho (50 g);
  •  4 ovos;
  •  1 colher (sopa) de azeite de oliva (13 ml);
  •  2 colheres (sopa) de óleo vegetal (26 ml);
  •  ½ xícara (chá) de água (140 ml);
  •  1 ½ colher (chá) de sal (7,5 g);
  •  1 colher (chá) de fermento químico (4 g);
  •  1 gema de ovo para pincelar.


Para o recheio de frango cremoso

  •  2 peitos de frango;
  •  6 xícaras (chá) de água;
  •  2 colheres (sopa) de óleo;
  •  2 cebolas picadas;
  •  2 tomates sem pele picados;
  •  Sal, pimenta do reino e salsinha picada a gosto;
  •  1 vidro de requeijão cremoso.

Para o recheio de carne refogada

  •  500 g de carne moída;
  •  1 cebola pequena;
  •  1 colher (sopa) de azeite;
  •  Sal a gosto;
  •  4 tomates sem pele;
  •  Pimenta do reino moída a gosto;
  •  Cheiro-verde picado a gosto.

Modo de Preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, a fécula de batata, o amido de milho, o fermento e o sal. Faça uma cavidade no meio desses ingredientes e adicione o óleo vegetal, o azeite de oliva, os ovos (passe os ovos em uma peneira para evitar pontos amarelos na massa), e misture. Adicione a água e mexa até que não grude nas mãos ou no recipiente.

Deixe a massa descansar na geladeira por 30 minutos antes de abri-la.

Preaqueça o forno a 180° C por 10 minutos.

Em uma superfície lisa e limpa polvilhe a farinha de arroz e abra a massa com as mãos. Polvilhe a massa com a farinha e termine de espichá-la com o auxílio de um rolo também enfarinhado.

Quando a massa estiver fina, corte no formato desejado e adicione o recheio de sua preferência. Feche os pastéis.

Coloque-os em uma forma antiaderente e pincele a sua superfície com uma gema de ovo. Asse por 15 minutos a 180° C.
recheio de frango cremoso

Cozinhe os peitos de frango na água temperada com um pouco de sal e pimenta até ficarem macios. Escorra e desfie. Aqueça o óleo e doure a cebola.

Adicione o tomate e mexa até murchar. Junte o frango desfiado e cozinhe por alguns minutos. Acrescente o requeijão cremoso e misture bem. Acerte o sal, tempere com pimenta do reino e a salsinha. Aguarde esfriar para utilizar.

Recheio de carne refogada

Aqueça uma panela com o azeite. Refogue a cebola. Acrescente a carne e frite até que fique bem sequinha. Junte os tomates e refogue por alguns minutos. Tempere com o sal e a pimenta e junte o cheiro-verde picado. Misture bem.

Quiche lorraine

Ingredientes

Para a massa

  •  2 xícaras (chá) de farinha de arroz;
  •  125 g de manteiga gelada cortada em cubos;
  •  1 pitada de sal;
  •  100 ml de água gelada;
  •  50 ml de azeite.

Para o recheio

  •  50 ml de azeite;
  •  150 g de bacon em cubos;
  •  4 ovos;
  •  400 ml de creme de leite;
  •  120 g de queijo emmental ralado;
  •  Sal e pimenta-do-reino a gosto;
  •  10 g de noz-moscada.

Para a montagem

  •  4 ovos;
  •  400 g de farinha de linhaça dourada;
  •  400 g de farinha panko.

Modo de Preparo

Para fazer a massa, em um recipiente, misture a farinha de arroz, o sal e a manteiga com a ponta dos dedos, até formar uma farofa. Acrescente a água gelada aos poucos, até que a massa fique homogênea.

Coloque na geladeira coberta por um filme plástico por 25 minutos. Em seguida, abra a massa e forre a forma untada com o azeite. Faça furos na massa com um garfo e coloque para assar no forno preaquecido a 180° C por 10 minutos.

Para o recheio, em uma frigideira, aqueça o azeite e frite o bacon em fogo baixo até dourar. Retire e deixe escorrer. Em um recipiente junte os ovos, o creme de leite e o queijo ralado e misture bem com a ajuda de um fouet. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada. Em seguida, acrescente o bacon.

Despeje a mistura uniformemente sobre a massa pré-assada e volte novamente ao forno por mais 25 minutos ou até começar a dourar e o recheio ficar firme. Desenforme e sirva em seguida.

Coxinha de batata-doce

Ingredientes

Para a massa

  •  4 batatas-doces cozidas e amassadas;
  •  1 colher (sopa) de azeite;
  •  Sal;
  •  2 colheres (sopa) de farinha de arroz.

Para o recheio

  •  1 xícara (chá) de azeite;
  •  2 dentes de alho amassados;
  •  ½ cebola cortada em cubos;
  •  400 g de frango desfiado;
  •  2 tomates sem sementes cortados em cubos;
  •  Sal e pimenta-do-reino a gosto;
  •  250 g de creme de ricota ou requeijão;
  •  Cebolinha ou salsinha picada (opcional).

Para a montagem

  •  4 ovos;
  •  400 g de farinha de linhaça dourada;
  •  400 g de farinha panko.

Modo de Preparo

  • Refogue a cebola e o alho na manteiga. 
  • Acrescente os cogumelos até dourar. 
  • Adicione o arroz e mexa por dois minutos. 
  • Coloque o vinho e espere evaporar. 
  • Aos poucos, adicione o caldo (uma concha por vez), mexendo sempre. 
  • Quando o arroz estiver al dente e cremoso (cerca de 18 minutos), desligue o fogo. 
  • Incorpore o parmesão e a salsinha. Sirva imediatamente.

 

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