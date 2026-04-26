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A energia do Tarô da semana entre 27 de abril e 03 de maio. Esforços viraram resultados.

Como arcano regente, o Cavaleiro de Ouros aponta que paciência e perseverança começam a dar frutos, transformando esforços em resultados concretos e duradouros.

Por Ana Cristina Paixão - Colunista e Taróloga do Correio B+

26/04/2026 - 12h00
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O Cavaleiro de Ouros, como carta regente da semana, aponta para um período de progresso constante e metódico, guiado pela disciplina, pela confiabilidade e pela paciência, mais do que pela pressa.

É um convite a valorizar as tarefas do dia a dia, investir no planejamento financeiro e construir estabilidade com consistência. Em outras palavras, é tempo de semear com cuidado para colher no futuro. Os avanços podem ser lentos, mas serão firmes e seguros ao longo da semana.

O Cavaleiro de Ouros nos lembra de ter paciência e perspectiva quando as coisas não saem como planejado. Esta carta nos encoraja a enxergar os contratempos como oportunidades de crescimento pessoal e resiliência.

Às vezes, a vida nos leva por caminhos inesperados, e só olhando para trás conseguimos entender por que algo não deu certo como esperávamos.

Ainda assim, o Cavaleiro de Ouros nos assegura que esses desvios podem nos conduzir a bênçãos ainda maiores do que imaginávamos. Ele nos incentiva a manter o rumo e seguir em frente, mesmo quando o progresso parece lento ou inexistente. O sucesso, afinal, costuma ser resultado de esforço consistente ao longo do tempo. É importante permanecer focado nos objetivos e confiar na jornada, mesmo quando o caminho não está claro.

O Cavaleiro de Ouros incorpora qualidades como confiabilidade, dedicação e meticulosidade. Ele é retratado como uma figura firme em uma jornada lenta e constante, montado em um cavalo robusto e segurando um grande pentagrama dourado.

Essa carta reforça a importância de uma abordagem prática e disciplinada em nossos projetos. Ela nos convida a sermos pacientes e diligentes, priorizando benefícios de longo prazo em vez de gratificações imediatas.

Algo que você esperava não aconteceu como imaginava? Existe um incômodo por ainda não “ter” aquilo que parece tão presente na vida dos outros? O Cavaleiro de Ouros atravessa os campos com os olhos voltados para o futuro, mas carrega uma silenciosa frustração com o agora.

Diante dele, a paisagem parece árida, sem sinais imediatos de crescimento e a dúvida surge: quanto tempo ainda será preciso percorrer o mesmo caminho até que algo floresça?

Para se tornar Rei, esse Cavaleiro precisa provar sua capacidade de cultivar e fazer prosperar. Mas há um ponto essencial nessa jornada: a terra só responde quando ele encontra paz dentro de si e compreende o valor do tempo presente. É nesse aprendizado — de paciência e autoaceitação — que a verdadeira transformação começa. Como dizia Charles Chaplin: “A persistência é o caminho do êxito.”

Também é interessante notar que, entre todos os cavaleiros do Tarô Waite-Smith, o Cavaleiro de Ouros é o único cujo cavalo está parado. Isso indica que os acontecimentos estão momentaneamente estagnados.

Embora ele deseje avançar, precisa aprender algo essencial que só pode ser encontrado onde ele está agora: no presente. É no presente que reside a magia de transformar as circunstâncias.

O Universo tem uma maneira de oferecer aprendizados. As lições surgem na forma de “contratempos” recorrentes, que se repetem até que você absorva o que precisa mudar na sua forma de pensar. À primeira vista, pode parecer apenas mais um obstáculo: “Por que isso sempre acontece comigo?!” — mas é nesse momento que você deve se perguntar: “O que essa situação está tentando me ensinar?” “Como posso usar isso como uma oportunidade de fortalecimento?”

Talvez essas repetições estejam ensinando paciência, autoaceitação, limites ou a não depender da validação dos outros. Talvez o aprendizado seja simplesmente encontrar paz com quem você é agora, com todas as suas imperfeições percebidas.

Nesta semana, o desafio é olhar para situações que parecem retrocessos e reconhecer seu valor como lições de crescimento. Pergunte à situação: “Por que você continua acontecendo? O que está tentando me ensinar?” É natural sentir decepção por um tempo, mas depois é preciso enxergar o valor desse aprendizado. Reflita sobre como frustrações do passado o fortaleceram e o conduziram a resultados ainda melhores do que aqueles que você imaginava querer.

Esse Cavaleiro, com sua armadura e seu cavalo firme, simboliza determinação e dedicação inabalável. Ele nos ensina que o sucesso muitas vezes nasce da consistência e da perseverança, mesmo diante das dificuldades.

Com sua abordagem cuidadosa e planejamento meticuloso, ele mostra que agir por impulso nem sempre é a melhor estratégia. Em vez disso, observar, analisar e avançar com um plano bem estruturado tende a trazer resultados mais positivos. Quando a vida apresentar desafios inesperados, lembre-se da firmeza do Cavaleiro de Ouros: aprenda, adapte-se e permaneça comprometido com sua jornada.

Assim como os cavaleiros dos outros naipes, o Cavaleiro de Ouros representa trabalho, esforço e a responsabilidade que surge a partir dos sonhos e ideais do Pajem. Ele é o personagem mais trabalhador, metódico e atento aos detalhes do Tarô. Pode não ser o mais inspirador ou criativo, mas faz o necessário para alcançar seus objetivos, mesmo que isso envolva tarefas repetitivas ou rotineiras.

Esta carta indica que você está avançando de forma metódica em direção às suas metas. Há um plano definido, e você está seguindo-o com disciplina. Talvez não seja rápido, mas é constante, dedicado e comprometido. Um passo de cada vez até concluir a tarefa.

A carta também sugere que você continue exatamente como está: avançando gradualmente, sem necessidade de mudar sua abordagem. Confie no processo, mantenha suas rotinas e, com o tempo, você alcançará seus objetivos.

O Cavaleiro de Ouros anuncia oportunidades no campo material: trabalho, finanças e construção de patrimônio. É uma energia que favorece tudo o que exige estrutura, disciplina e busca por segurança.

Mais do que correr, ele ensina a avançar com consistência, valorizando cada etapa do processo. Às vezes, o melhor caminho é justamente o mais lento, desde que seja firme e bem construído. Como dizia Abraham Lincoln: “Eu ando devagar, mas nunca ando para trás.”

Trabalho & Carreira:
No campo profissional, o Cavaleiro de Ouros surge como um indicativo de progresso sólido e reconhecimento merecido. Ele revela que a dedicação constante começa a dar frutos e que você segue alinhado com seus objetivos. A carta pode apontar para conquistas concretas, como uma promoção, melhoria financeira ou o destaque das suas habilidades e competências no ambiente de trabalho.

Finanças:
No campo financeiro, o Cavaleiro de Ouros é um excelente presságio. Ele indica a chegada de oportunidades, com potencial de crescimento e ganhos consistentes. A carta reforça a importância de uma postura prática e responsável diante do dinheiro, privilegiando decisões seguras em vez de riscos impulsivos. O foco deve estar no planejamento e na construção de estabilidade, com os olhos voltados para resultados sólidos no longo prazo.

Relacionamentos:
No amor, o Cavaleiro de Ouros aponta para vínculos estáveis e construídos com solidez. Ele traduz lealdade, confiança e compromisso, indicando relações que se desenvolvem com constância e segurança. Para quem já está em um relacionamento, sugere uma parceria firme, com bases fortes e potencial de crescimento.

Já para os solteiros, pode sinalizar a chegada de alguém confiável, disposto a investir em um vínculo duradouro e emocionalmente estável. Mas lembre-se: a carta representa confiabilidade, lealdade e atitudes constantes, não necessariamente grandes demonstrações românticas. Nesta semana, as ações falam mais alto do que palavras.

Conselho:
Vá com calma. Não tenha medo de avançar devagar para garantir precisão. O Cavaleiro de Ouros aconselha observar bem o terreno antes de seguir adiante.

Possíveis desafios:

Teimosia:
Pode haver resistência a mudanças necessárias ou dificuldade em ceder em determinadas situações.

Estagnação:
Cuidado para não cair em uma rotina excessivamente monótona ou se perder nos detalhes a ponto de esquecer o panorama geral.

O Cavaleiro de Ouros mostra que você tem uma habilidade natural para planejar e executar. Você visualiza o objetivo, define o melhor caminho e segue com foco constante. Quando entra no “modo execução”, o trabalho é feito, mesmo que exija esforço intenso. Meticuloso, você cuida de cada detalhe e não deixa nada pela metade. Para você, é essencial concluir tarefas e projetos com qualidade e honrar seus compromissos.

Às vezes, essa carta também aponta para os aspectos mais simples ou até monótonos da vida: a rotina diária, tarefas repetitivas, obrigações domésticas e responsabilidades. Pode ser que você precise se dedicar a um projeto ou tarefa até o fim, com comprometimento total. Com o Cavaleiro de Ouros, é necessário assumir responsabilidades sem reclamações.

Por fim, essa carta sugere que você está adotando uma abordagem mais moderada e conservadora neste momento. Mesmo sentindo que mudanças podem estar a caminho, você permanece fiel ao que já sabe que funciona. Rotina e planejamento cuidadoso são suas ferramentas para alcançar seus objetivos.

Pode não ser o período mais empolgante, mas há segurança em saber que você está no caminho certo. Mesmo que o cansaço apareça ou a vontade de desistir surja, o Cavaleiro de Ouros convida você a persistir porque o sucesso virá.

O Cavaleiro de Ouros como carta da semana sugere um ritmo mais calmo e estratégico. É tempo de priorizar planejamento, disciplina e constância, agindo com responsabilidade para construir bases firmes, sem pressa, mas com segurança. A semana valoriza o trabalho consistente e a organização como caminhos para alcançar objetivos.

Siga no seu tempo, com firmeza e confiança: cada passo dado com consciência aproxima você do resultado que deseja. “Não importa quão devagar você vá, desde que não pare.” Confúcio

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Beleza Correio B+

Depilação a laser em pele negra: o que você precisa saber antes de começar

Especialista explica como identificar o fototipo, escolher a tecnologia adequada e adotar cuidados

25/04/2026 15h30

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Depilação a laser em pele negra: o que você precisa saber antes de começar

Depilação a laser em pele negra: o que você precisa saber antes de começar Foto: Divulgação

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Hoje o laser é cada vez mais procurado para diferentes regiões do corpo, impulsionado pela otimização do tempo na rotina e por deixar para trás o uso de lâminas e ceras, métodos que costumam causar desconforto, irritação e sensibilidade na pele.

Esse movimento reflete a busca por soluções mais práticas e duradouras e ajuda a explicar o crescimento do setor: de acordo com a Global Market Insights, em relatório divulgado em 2024, o mercado de depilação a laser deve crescer a uma taxa anual de 18,4% até 2032. Apesar da popularização do procedimento, ainda circulam nas redes sociais mitos de que o tratamento “sempre dói” ou “sempre queima” em pele negra, o que gera receio e desinformação.

Segundo a coordenadora responsável técnica Tálona Nayla de Marco, da LypeDepyl, rede referência em depilação a laser e pioneira na despigmentação de tatuagens e sobrancelhas, o primeiro passo para garantir um tratamento seguro é a avaliação individual. “Antes de qualquer sessão, é fundamental identificar o fototipo de pele, uma classificação que considera o tom da pele e a forma como ela reage ao sol”, explica.

De forma simples, os fototipos variam do I (mais claras) ao VI (mais escuras). As peles negras costumam se enquadrar entre os fototipos IV, V e VI, que apresentam maior concentração de melanina. “Isso não impede o uso do laser, mas exige ajustes específicos no tipo de equipamento, na intensidade e nos intervalos das sessões para reduzir o risco de escurecimentos e sensibilizações”, orienta a especialista.

Por que o fototipo influencia no resultado?

A melanina, pigmento responsável pela coloração da pele, também absorve parte da energia emitida pelo laser. Na prática, parâmetros inadequados podem estimular a pele em excesso, aumentando o risco de hiperpigmentação pós-inflamatória.

“Quando o fototipo é respeitado, o laser atua com mais precisão no pelo, preservando a pele ao redor”, explica Tálona. Para quem passa pelo tratamento, isso se traduz em mais segurança e melhores resultados ao longo do processo.

Nem todo equipamento é indicado para todos os tons de pele. Em peles negras, tecnologias que concentram a ação no folículo piloso e apresentam menor dispersão de calor na superfície cutânea oferecem mais segurança.

“O objetivo é tratar o pelo sem estimular excessivamente a melanina, diminuindo o risco de queimaduras ou alterações no tom”, pontua a profissional. Para o paciente, isso representa mais conforto e menor chance de efeitos indesejados.

Atenções antes e depois

Algumas medidas simples impactam diretamente o resultado final. Antes das aplicações, é recomendado evitar exposição solar, suspender o uso de produtos irritantes e manter a área tratada saudável. Após o procedimento, manter a região bem hidratada é importante, já que a hidratação fortalece a barreira cutânea, reduz a sensibilidade e favorece uma recuperação mais rápida. O uso de produtos calmantes também ajuda a prevenir escurecimentos. “Essas orientações reduzem o risco de desconfortos após o tratamento”, conclui.

Cinema Correio B+

Michael: o filme evita polêmicas e transforma a vida de Jackson em espetáculo Filme impressiona

Poucos projetos recentes chegaram ao cinema com tanta expectativa acumulada quanto Michael. Não é apenas mais uma cinebiografia, mas um filme que carrega a promessa de dar forma definitiva a um dos nomes mais incontornáveis da cultura pop.

25/04/2026 14h00

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Michael: o filme evita polêmicas e transforma a vida de Jackson em espetáculo Filme impressiona

Michael: o filme evita polêmicas e transforma a vida de Jackson em espetáculo Filme impressiona Foto: Divulgação

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Uma missão que quase todos antecipavam ser impossível, mesmo diante do comprometimento do diretor Antoine Fuqua em não excluir nenhum tema sensível. O filme passou por anos de regravações e revisões de roteiro, apenas para chegar às telas exatamente como muitos temiam: tão controlado que não parecia precisar de tanto esforço para chegar a esse resultado.

O filme foca na música e na singularidade de Michael Jackson enquanto artista e sabe traduzir isso em cena com uma força que atravessa gerações. Para quem não viveu o auge de sua carreira, funciona como introdução.

Para quem acompanhou aquele período, funciona como um retorno direto à experiência de vê-lo dominar palco, imagem e som com um controle quase absoluto. No fim, é também uma sucessão de grandes momentos musicais.

Há algo que o filme reafirma com clareza: Michael não era apenas um sucesso. Ele era uma exceção.

A precisão vocal, o domínio corporal, a construção estética de cada fase, a capacidade de transformar música em evento visual. Tudo isso aparece de forma consistente e, em alguns momentos, impressionante.

O problema não está no que o filme mostra.

Está no que ele escolhe simplificar.

A trajetória inicial, da infância em Indiana ao fenômeno dos Jackson 5, é tratada de maneira acelerada, quase protocolar, como se fosse apenas uma etapa obrigatória antes de chegar ao que realmente interessa. A narrativa avança por blocos musicais que privilegiam o reconhecimento imediato, mas sacrificam a construção dramática.

Essa lógica se repete ao longo de todo o filme.

Figuras centrais na vida de Michael surgem de forma reduzida ou praticamente ausente. Janet Jackson sequer é mencionada. Diana Ross aparece rapidamente, sem que sua influência seja de fato elaborada. Relações que poderiam oferecer densidade acabam tratadas como pano de fundo.

Até mesmo a passagem de Michael pelo cinema aparece apenas de forma indireta, em referências discretas que passam despercebidas para quem não já conhece sua trajetória.

Em vez disso, o roteiro concentra seu conflito em um único eixo: o pai.

Joseph Jackson se torna o grande antagonista, e a narrativa se organiza em torno da tentativa de Michael de romper esse domínio. É um recorte legítimo, mas limitado. Ao concentrar o conflito nesse ponto, o filme deixa escapar outras tensões igualmente importantes, tanto no campo pessoal quanto no profissional.

Há, portanto, uma redução de complexidade que vai além das controvérsias mais conhecidas. Nem mesmo aspectos posteriores que ajudaram a definir os anos finais do artista, como o uso de analgésicos após o acidente da queimadura, são abordados. São ausências que o filme sequer sugere.

Isso não impede que ele funcione em outros níveis.

A recriação de época é precisa, há cuidado estético, e o elenco sustenta o interesse mesmo quando o roteiro não avança. Nia Long e Colman Domingo trazem densidade aos seus papéis, enquanto Jaafar Jackson, em sua estreia, surpreende ao ir além da reprodução gestual e alcançar momentos de real presença em cena.

Ainda assim, permanece a sensação de que o filme se mantém dentro de um limite muito bem definido.

Como se soubesse exatamente até onde pode ir. Essa impressão se confirma na decisão estrutural mais importante da narrativa. O filme escolhe encerrar sua trajetória antes do ponto em que a história de Michael Jackson se torna mais complexa, quando as acusações passam a redefinir sua imagem pública.

Sem sequer mencionar esse momento, não há enfrentamento. Há uma interrupção.

E essa interrupção diz muito, porque o objetivo do filme parece ser preservar a memória de Michael como ele e sua família gostariam. Michael não tenta resolver a contradição que define seu personagem.

A partir dessa escolha, ele funciona como uma celebração. Um reencontro com o impacto cultural e artístico de alguém que redefiniu o que significa ser uma estrela pop.

Mas essa decisão tem um custo. Porque, ao evitar o desconforto, o filme também abre mão da complexidade que faria dessa história algo verdadeiramente singular.

E talvez seja por isso que a experiência seja tão ambígua.

O filme emociona, impressiona, envolve. E, ainda assim, deixa uma sensação de incompletude difícil de ignorar. É difícil sair da sessão sem cantar, sem lembrar, sem reconhecer que, independentemente de qualquer narrativa, Michael Jackson continua sendo um fenômeno que o cinema ainda tenta alcançar.

Mas, ao menos por enquanto, ainda não consegue decifrar.

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