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Correio B

Diálogo

A história de que voluntários estão aderindo às campanhas espontaneamente... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (26)

Ester Figueiredo

26/09/2026 - 00h02
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Iolete Moreira - Poeta de MS

"Paisagens sorrindo à toa, na contemplação do mistério, esconde o segredo vivido. É vigilante a superlua no poema adormecido”.

FELPUDA

A história de que voluntários estão aderindo às campanhas espontaneamente, como alguns  candidatos vêm anunciando, está sendo recebida com certo ceticismo por quem conhece os bastidores eleitorais. Afinal, não parece muito razoável imaginar alguém gastando horas do seu dia, enfrentando sol, cansaço e até riscos nas ruas apenas por entusiasmo político. No mundo real, dizem os mais experientes, geralmente sempre existe alguma forma de compensação. “Menos, menos, gente!” 

Foto: Divulgação/Urãnia Planetário

Na noite deste sábado (26), a Lua cheia poderá servir como referência para localizar Saturno no céu. O planeta aparecerá como um ponto luminoso próximo da Lua e poderá ser identificado a olho nu, sem necessidade de telescópio. Oficialmente, a Lua atinge a fase cheia por volta das 12h49, no horário de MS. Cerca de duas horas  após o pôr do Sol, a orientação é procurar a Lua no horizonte leste e identificar Saturno nas proximidades. “É uma boa oportunidade para quem nunca observou Saturno no céu. A Lua funciona como uma referência muito fácil: primeiro encontramos a Lua e a partir dela, procuramos o ponto luminoso correspondente ao planeta”, explica o Professor Dr. Marcos Calil, responsável pelo Setor de Observatório da Urânia Planetário. A observação dependerá das condições meteorológicas de cada região. A Urânia Planetário realiza lives todas as terças-feiras, às 18h30 (MS), em seu canal no YouTube.

Anderson da Silva Pereira e Adriana Paula Cândido Anderson da Silva Pereira e Adriana Paula Cândido - Foto: Studio Vollkopf

 

Carol RibeiroCarol Ribeiro - Foto: Lu Prezia

“Mala preta”

Há quem afirme que a Justiça eleitoral está de olhos bem abertos nas movimentações bancárias, visando combater a compra de votos nesse final de campanha. Assim, figuras que possuírem vínculos a partidos políticos têm que evitar ficar carregando a famosa “mala preta” por aí, pois poderão ser surpreendidos por policiais a quaisquer hora e local. Dizem que a fiscalização está atuando para valer.

Sem dó

Quem não vê sentido qualificar a posição ideológica da política é o ex-senador e hoje candidato Delcídio Amaral. Ele diz que essa história de direita e esquerda, só existe nas placas de rua. Não na política. Ah, tá?!... Em tempo: o candidato resolveu tirar o “do” da grafia de seu nome, e agora só usa “Amaral”. Excluiu o “do” sem dó.

Na fita

Quem não colocou Mato Grosso do Sul como prioridade para sua campanha eleitoral, foi o candidato a presidente Flávio Bolsonaro. Mas os seus aliados da direita não hesitaram em “voar” até Brasília para gravar vídeos e divulgarem nos horários gratuitos.

ANIVERSARIANTES 

x

SÁBADO (26)

  • João Roberto Giacomini, 
  • Lázara Lessonier, 
  • Marcelos Antonio Arisi, 
  • Mirian Fonseca Ferro,
  • Cesar Rezende da Silva,
  • Dahoud Robban,
  • Luiz Renê Goncalves 
  • do Amaral,
  • Justina Conche Farina,
  • Marcos Fernando Herradon,
  • Maria José de Oliveira,
  • Sylvio Shojin Fukuchi,
  • Bartolomeu Ortega Garcia,
  • Gilson Chacon Marroni,
  • Marcelo Silva Boza,
  • Leandro Gregório,
  • Maria Eva Ferreira Espinosa,
  • Dirceu Júnior Tonietti 
  • de Almeida, 
  • Elísio de Deus Santos,
  • Mariella Mamede Duarte, 
  • Carlos Américo Grubert, 
  • Daniela Longo Garcia,
  • Samária Rosa de Souza,
  • Rosemary Gaúna de Oliveira Medeiros,
  • Pamella Rodrigues Vieira,
  • Francisco Silva de Freitas,
  • Ana Soledade Alcova Campos, 
  • Adriana Aquino Ratier, 
  • Dra. Leide Célia Ottoni Nunes Toniasso, 
  • Dr. Wilson Girão, 
  • Aparecido Alves das Neves,
  • Marcela Correa Peixoto 
  • de Azevedo,
  • Teldo Kasper Filho,
  • Sandra Marques Fernandes,
  • Fénelon Rafael Pires,
  • Gilberto Coelho Ferreira,
  • Nadir Pereira Borges,
  • Gilvan Guilherme Carvalho,
  • Emile El Saddi,
  • Jucileide Flôres Baldo,   
  • Lair Paes Camargo,
  • Marlei Biazetto,
  • Fabiane Biazetto,
  • Fabricia Biazetto,
  • Nilson Gomes Azambuja,
  • Regina Maria Rondon,
  • Marcelo Borges,
  • Dirce Arakaki,
  • Carmem Oliveira,
  • João Carlos de Andrade,
  • Dauth de Almeida Filho,
  • Nadia Daniani Guenka,
  • José Celso Garcez,
  • Ana Maria dos Passos Azevedo,
  • Vilma Hebeler Lopes,
  • Maria Lúcia Barbosa Ribeiro, Tânia Espíndola,
  • Maique de Oliveira,
  • Aristeu Pereira Patrocinio,
  • Carlos Augusto Molina,
  • Dalila Bárbara Suffiatti Frozza,
  • Cipriano Santos Lopes,
  • Danilo Monte Negro,
  • Cintia Fukuchi Soken,
  • Ângela Maria Gavira Lahoud,
  • Francisco Vieira de Castro Neto,
  • Neuza Feico Kikuchi Kaneki,
  • Edmar Fernando 
  • de Figueiredo Cruz,
  • Jorge Luiz Arguello,
  • Diego Goulart Wyder Herradon,
  • Gilmar Miguel Bottan,
  • Juliana Duarte Lucas Facincani,
  • Graziele de Brum Lopes,
  • Giuliano Corradi Astolfi,
  • Beatriz Bernadete Gusso,
  • Aline Joana Linhares Gurski,
  • Leonardo de Pina Bulhões 
  • Di Giorgio,
  • Juliano da Cunha Miranda,
  • Atos Pessatto,
  • Meline Paludetto Pazian.

DOMINGO (27)

  • Dra. Thaísa Mazina Smaniotto Marin, 
  • José Ricardo Barbero Biava (Zeca),
  • Dra. Ana Carolina Anderson Nasser Penaforte, 
  • Antônio de Moraes Ribeiro Neto,
  • Fernanda  Salgueiro Zandavalli, 
  • Gerson Penze de Souza,
  • Lindomar Divino de Souza,
  • Thiago Augusto Araujo Ramos,
  • Dr. Naidor João da Silva,
  • Livaldo Costa, 
  • Antonio Carlos Neckel,
  • Cleide dos Santos,
  • Joaquim Arnaldo da Silva Neto,
  • Neide Aparecida Bastos Querino,
  • Valter Jeronimo Marques Queiroz,
  • Sonia Maria de Souza Pinto França,
  • Hudson Marcos da Cunha Gomes,
  • Mônia Michelle Carvalho, 
  • Julieta de Melo Pereira,
  • Dra. Julita Antunes Miranda Sá, 
  • Hugo Haverroth Hilgert, 
  • Dr. Armando Vieira 
  • de Almeida, 
  • Dr. Alexandre Magno Benites Lacerda, 
  • João Pedro Santana Pereira Júnior, 
  • Rafael Tulux Lopes, 
  • Dra. Rita de Cássia Budib Lourenço,
  • Maristela Nunes Farias Portugal,
  • Viki Dória, 
  • Marcus Aurélius Stier Serpe,
  • Alisson Lopes da Silva,
  • Jesus Queiroz Baird,
  • Laurinda da Silva Curto,
  • Ademilton Tenório 
  • de Albuquerque,
  • Zonir Freitas Tetila,
  • Arabutan Alves Pereira,
  • Elvira Dutra Leão,
  • Cesar Roberto Maksoud Cabral,
  • Sahra Lima Buchara 
  • de Alencar,
  • Ivanir Frias Ponchio,
  • Deise Cicalise Bossay Kichel,
  • Fernando Alcaraz Caramalac,
  • Dr. Benedito (Benê) Anache, Dr. Victor Anache Ferzeli, 
  • Dr. Mauro Cosme Gomes 
  • de Andrade, 
  • Glauce Raquel Garcia Oliveira,
  • Eunice Dib Safatli,
  • Gilberto Santinoni,
  • Dr. José Carlos Lopes,
  • Geraldo Paschoaletto Trindade,
  • Dra. Marisa Miyuri Shinzato,
  • Dr. Eustáquio Marques Ferreira,
  • Carolina Sanson Cação, 
  • Giselle Rodovalho Palieraqui Gurgel,
  • Paulo José Liberatti,
  • Érica Tabata Hirose,
  • Newton Cosme Figueiredo Gomes, 
  • Fabiana Amaral Gurgel,
  • Victor José Hackbarth,
  • Clara Mayumi Kuraoka Dadoni,
  • Márcia Toshiko Mori Caldas,
  • Luiz Ricardo Brusamolin,
  • Munir Mohamad Hassan Hajj.

Colaborou com Tatyane Gameiro 

ECONOMIA CRIATIVA

Festival Internacional da Carne reúne música, gastronomia e diferentes experiências

Quarta edição do evento acontece de amanhã até domingo, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com entrada gratuita e mais de 30 estações de carnes

24/09/2026 09h15

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Churrasco é ponto de partida para outras experiências gastronômicas e culturais

Churrasco é ponto de partida para outras experiências gastronômicas e culturais Skilo Filmes

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A carne é a protagonista, mas não é a única atração do Festival Internacional da Carne. A quarta edição do evento começa amanhã e segue até domingo, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, reunindo gastronomia, música, palestras, oficinas, economia criativa e atividades para diferentes públicos. A entrada é gratuita.

Ao longo dos três dias, a programação busca aproximar diferentes etapas ligadas à cadeia da carne, do produtor ao consumidor, além de transformar o churrasco em ponto de partida para outras experiências gastronômicas e culturais.

“Mais do que celebrar a carne, o Festival Internacional da Carne celebra toda a cadeia que existe por trás dela. Quando colocamos o produtor, a gastronomia, a indústria, o empreendedor e o consumidor no mesmo espaço, mostramos a dimensão e a força da nossa atividade”, afirma Guilherme Bumlai, presidente da Acrissul.

Segundo ele, a quarta edição representa uma nova etapa do festival, que passou a incorporar ao evento não apenas a valorização da produção de carne de Mato Grosso do Sul, mas também experiências, relacionamento e promoção da pecuária.

CARNE EM DESTAQUE

No centro da programação está a gastronomia. Mais de 30 estações estarão distribuídas pelo festival para que o público possa experimentar diferentes preparações com carne, com opções a preços considerados acessíveis pela organização e uma variedade criada especialmente para o evento.

A proposta é de apresentar diferentes possibilidades de preparo e consumo da carne, ampliando a experiência para além do tradicional churrasco. O festival também terá o restaurante Entre Brasas e Taças, assinado pela 067 Vinhos, que apresenta o evento.

Neste ano, o festival terá ainda, pela primeira vez, uma marca de carne oficial. A escolhida foi a Boibras. Outra novidade é o Tempero do Tonho, responsável pelo sal utilizado nas estações do evento.

“Teremos, pela primeira vez, a carne oficial do festival, que é a Boibras, além do sal que tempera todas as estações, do Tempero do Tonho”, explica Márcia Marinho, idealizadora do festival.

A programação gastronômica também se estende ao Boteco do Bada, que funcionará durante os três dias e terá atendimento até mais tarde, ampliando as possibilidades de alimentação e convivência no espaço.

ACOMPANHAMENTOS EM EVIDÊNCIA

A programação do Senac-MS coloca os acompanhamentos no centro de uma série de oficinas gastronômicas. A ideia é mostrar que a experiência do churrasco não depende apenas da carne e pode ser construída a partir de molhos, conservas, vegetais, farofas, pães e outros ingredientes.

As atividades foram organizadas em três eixos. O primeiro, Brasa sem Brasa, apresenta preparações que fazem referência ao universo do churrasco sem necessariamente utilizar uma churrasqueira.

O segundo, Sabores de MS, valoriza ingredientes encontrados na culinária regional, como mandioca, milho, bocaiuva, baru, pequi, mel, pimentas e queijos.

Já o terceiro, Churrasco 2.0, aposta em combinações contemporâneas, com receitas de molhos, manteigas, conservas e picles para acompanhar diferentes cortes e preparações.

Entre as receitas previstas estão um pão de alho inspirado no korean garlic bread, manteigas de baru e bocaiuva, risoto de costela com banana-da-terra, além de picles, maioneses, purês, preparações à base de milho e mandioca, geleias, chutneys e sobremesas feitas com frutas assadas.

Algumas oficinas terão participação direta do público. A programação inclui atividades em que os visitantes poderão montar a própria farofa e preparar molhos para churrasco. O encerramento será marcado por uma oficina-show dedicada ao tradicional risoni de comitiva.

PALESTRAS

Além das oficinas, o festival terá palestras voltadas a temas relacionados ao trabalho com carne e ao funcionamento do setor.

Amanhã, às 15h, será realizada a palestra Ao Ponto, direcionada principalmente a assadores e participantes do festival. O encontro aborda questões como entrega dos pratos, atendimento ao cliente, postura profissional e gestão de equipe.

No sábado, também às 15h, será a vez da palestra A Influência da Tecnologia na Produção de Carne Bovina, que coloca em discussão a relação entre inovação e produção pecuária.

O Senar-MS também estará presente, com um estande destinado à divulgação dos cursos oferecidos pela instituição. A participação amplia a presença de atividades de formação dentro do festival, aproximando o público das possibilidades de capacitação relacionadas ao meio rural.

MÚSICA

A programação musical contará com artistas e bandas de Mato Grosso do Sul e terá oito apresentações ao longo do festival.

Amanhã, dia de abertura, o palco recebe Os Cara da Kombi e Fred e Victor.

No sábado, a programação musical reúne Sambapop, Banda Seven, Naip e Chicão Castro e banda, com apresentações ao longo do dia e da noite.

Já no domingo, último dia do festival, sobem ao palco Zé do Pantanal e Renato Pacheco.

DEMAIS ATRAÇÕES

Entre as atrações voltadas às famílias está a Fazendinha, espaço destinado às crianças com animais de pequeno porte e brinquedos.

A proposta é de oferecer uma alternativa de entretenimento para o público infantil enquanto os adultos acompanham as atividades gastronômicas, musicais e educativas do festival.

A programação também inclui espaços de economia criativa. Neste ano, dois estandes serão montados por meio de uma parceria com o Sebrae-MS e com a produtora Luanna Peralta, reunindo iniciativas e produtos ligados ao segmento.

Churrasco é ponto de partida para outras experiências gastronômicas e culturaisProgramação do festival busca aproximar diferentes etapas ligadas à cadeia da carne, do produtor ao consumidor - Foto: Skilo Filmes

O público também poderá encontrar serviços que extrapolam a programação cultural e gastronômica.

Um deles será oferecido pela Carreta da Energisa, que integra o projeto Nossa Energia, unidade móvel do Programa de Eficiência Energética da concessionária, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A carreta percorre municípios de Mato Grosso do Sul com ações voltadas à orientação sobre o uso seguro e consciente da eletricidade. Durante o festival, a estrutura fará parte da programação disponível aos visitantes.

>> SERVIÇO

Festival Internacional da Carne 2026

Data: de amanhã até domingo.
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho, na R. Américo Carlos da Costa, nº 320.
Entrada: gratuita.

Diálogo

Está pegando fogo em certo setor dos bastidores do poder... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (24)

24/09/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Caio Fernando Abreu - Escritor brasileiro

"Nada em mim foi covarde, nem mesmo as desistências: desistir, ainda que não pareça, foi meu grande gesto de coragem”.

FELPUDA

Está pegando fogo em certo setor dos bastidores do poder. Uma bomba-relógio ronda os corredores, pois está circulando um vídeo – bem fora, digamos, do protocolo republicano – envolvendo figurão da alta cúpula e profissional do ramo mais antigo do mundo. Segundo a rádio-corredor, se as imagens vazarem, o que não está nada bonito vai virar escândalo e ainda pode puxar o fio de uma meada bem mais grossa, e põe grossa nisso, e que nem os mais cínicos e reles mortais imaginavam. Pipoca na mão, que o filme promete...

Calote

A eleição está batendo na porta, mas até agora têm candidatos que não estão conseguindo quitar suas dívidas com os cabos eleitorais. Há quem afirme que “isso vai dar ruim”.

Mais

Muito porque as pessoas vítimas do calote estariam dispostas que só a fazer barulho daqueles. E protestar na frente dos comitês dos candidatos, agora, na reta final da campanha eleitoral. Afe!

DiálogoFoto: Divulgação/Senac

A partir de amanhã (25) até o dia 27, acontecerá em Campo Grande o Festival Internacional da Carne – Do Pasto ao Prato, considerado o maior evento de churrasco de Mato Grosso do Sul. A carreta-escola de Gastronomia do Senac MS participará com 19 oficinas que exploram novas combinações para o churrasco, técnicas profissionais e sabores. A programação foi construída a partir de três eixos: “Brasa sem Brasa”, com preparações relacionadas ao universo do churrasco sem o uso de churrasqueira; “Sabores de MS”, que valoriza ingredientes como mandioca, milho, bocaiuva, baru, mel, pimentas e queijos; e “Churrasco 2.0”, dedicado a acompanhamentos contemporâneos, molhos, conservas, picles e combinações menos convencionais. O festival acontecerá no Parque de Exposições Laucídio Coelho, na sexta-feira de 18h às 23h; no sábado de 11h às 23h e no domingo de 11h às 17h.

DiálogoDra. Lizabel Gemperli, Eloisa Caiado e Marina Bandeira - Foto: Arquivo pessoal

 

DiálogoDra. Maria Eduarda Lorensini - Foto: Arquivo pessoal

Elas

Certas lideranças políticas estão até apostando que Mato Grosso do Sul poderá eleger quase a metade da bancada federal só de mulheres. Dentro do atual cenário, opinião é de que as que mais se destacam são Rose Modesto, Mara Caseiro e Camila Jara. A bancada federal é formada por oito deputados. Assim sendo...

Sinal amarelo

A indústria brasileira não teve nada para comemorar em agosto. O índice da Confederação Nacional da Indústria, que acompanha o desempenho do setor, ficou em 46,3 pontos, 4,7 pontos abaixo do registrado em julho. O resultado merece atenção porque foi o pior para esse mês desde 2015, quando o indicador marcou 42,7 pontos, em meio à crise econômica daquele período. O desempenho, portanto, acendeu mais uma luz amarela para o setor.

Em alta

Se a indústria teve motivo para ficar preocupada, a produção agrícola brasileira seguiu em direção oposta. Em 2025, o valor da produção agrícola chegou a R$ 927,2 bilhões, o maior da série histórica do IBGE. O resultado representa crescimento nominal de 18,4% em relação ao ano anterior. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas também bateu recorde, alcançando 345,4 milhões de toneladas. Foram 53,4 milhões a mais que em 2024. No campo, portanto, os números continuam dando motivos para comemoração.

ANIVERSARIANTES 

  • Mariucha Segatto Chadid Marins, 
  • Luiz Cláudio Alves Pereira (Bito),
  • Sidney Maria Volpe,
  • Carlos Gilberto Recalde,
  • Thaís Pontes Álvares,
  • Hilda Fabiano Santos Assenção,
  • Francisco Pereira Barbosa,
  • Lidelmira Sampaio Mendonça,
  • Dr. Mário Carlos Martins,
  • Michael Andréas Manns,
  • Rubens Pozzi Barbirato Barbosa,
  • Marlene Santana da Silva,
  • Sani Nacagami,
  • Raquel Abrão,
  • José Armando Matos de Araujo,
  • Constantino Gangas Surita,
  • Hérico Acosta de Freitas,
  • Carol Jordão,
  • Vilson de Oliveira Canofe,
  • Suzuko Watanabe Yamazaki,
  • Pascoalina Jacomel Fancelli,
  • Cristina Tibana,
  • Hesio José da Silva,
  • Azir Pedra Tognini,
  • Anderson Lucio da Silva Gri,
  • Djair José de Queiroz,
  • Zilá Maria Azevedo Pegolo,
  • Paulo Roberto Oliva,
  • Aparecido Alves de Souza,
  • Márcio Araújo de Oliveira,
  • Wandeclei de Lourdes Dias,
  • André Ribeiro Corrêa,
  • Cleidson de Lima Silva,
  • Maria Auxiliadora Corrêa Jacob,
  • Sueli de Freitas Santos,
  • Marina Marques,
  • Izabel Galvanin Guidio Fares,
  • Jorge Fernandes Lemes,
  • Letícia Maria Cardoso Coppola,
  • Araê Booch,
  • José Carlos Gomide,
  • Luiz Itamar Castoldi,
  • Rogério Cabral de Menezes,
  • Luiz Rondon Pontes,
  • Valdir Edson Nasser,
  • Jovina Braga Ferreira,
  • Dr. Celso Baptista Tabosa, 
  • Vamprê Ferreira de Souza, 
  • Eduardo Soares da Silva,
  • João Zacarias de Carvalho Corrêa,
  • Amilcar de Paula,
  • Davidson Figliolino,
  • Gabriel Vieira Daige,
  • Maria de Lurdes Medeiros,
  • Edvaldo Rodrigues Pereira,
  • Dr. Dari Werneck da Costa,
  • Maria Eva Souza França,
  • Deolinda do Nascimento Mello,
  • Jurema de Oliveira Artigas,
  • Maria Antonieta dos Anjos,
  • Rosana Oshiro,
  • Marcus Vinicius Seabra,
  • Priscila Teixeira Nunes,
  • Mara Lúcia Geriddi,
  • Enir Pereira Barbosa,
  • Érica Galeano de Arruda,
  • Geraldo Majella Pinheiro,
  • Paulo Uchoa Ribeiro Filho,
  • Edmilson da Silva,
  • Renato Pacheco Swerts,
  • Dr. Eduardo Antonio Ayub,
  • Geraldo Angelo Paschoaletto,
  • Flávia de Miranda Viduani,
  • Helena Sakuran,
  • Luzia Pessoa da Silva Van Der Lan,
  • Mercedes Rodrigues,
  • Amadeu Rampazzo,
  • Maria Faustino Ney,
  • José Oliveira Brandão,
  • Ivo Arno Matthes,
  • Hilário Dalpiaz,
  • Joilson Santos de Paula,
  • Dirson Artur Freitag,
  • Fernando Augusto Oliveira Soares,
  • Reinaldo Guimarães Nascimento,
  • Francisco Paulo Teixeira,
  • Miriam Pereira Ferreira,
  • Adriana Borges de Moraes,
  • Nelson Mendes Pinto,
  • Amilton Aparecido da Silva,
  • Silvio Tumelero de Moraes,
  • André Luiz das Neves Pereira,
  • Dr. Nelson Nogueira Quelho,
  • Dr. Alberto Ignácio de Souza,
  • Cássia Giseli Beraldo Pereira Maciel,
  • Maria Helena Gehlen Balbinot,
  • Sandra Maria Guerra
  • Ruth Eliana dos Reis,
  • Melissa Aparecida Martinelli Gaban,
  • Ciro Guerra Del Barco,
  • Maria Helena Couto Cavalcanti de Moraes,
  • Douglas Alexandre da Silva Monteiro,
  • Michele Baseggio,
  • Fabiola Marquetti Sanches Rahim,
  • Eliana Corvalan Barauna,
  • Giovana Roberta Paniágua Zanardi Mata,
  • Jean Carlos Piloneto,
  • Silvana Salete Fracasso Sontag,
  • Patricia Simocelli Carbonaro.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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