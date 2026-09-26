A história de que voluntários estão aderindo às campanhas espontaneamente... Leia na coluna de hoje

Iolete Moreira - Poeta de MS
"Paisagens sorrindo à toa, na contemplação do mistério, esconde o segredo vivido. É vigilante a superlua no poema adormecido”.
FELPUDA
A história de que voluntários estão aderindo às campanhas espontaneamente, como alguns candidatos vêm anunciando, está sendo recebida com certo ceticismo por quem conhece os bastidores eleitorais. Afinal, não parece muito razoável imaginar alguém gastando horas do seu dia, enfrentando sol, cansaço e até riscos nas ruas apenas por entusiasmo político. No mundo real, dizem os mais experientes, geralmente sempre existe alguma forma de compensação. “Menos, menos, gente!”
Na noite deste sábado (26), a Lua cheia poderá servir como referência para localizar Saturno no céu. O planeta aparecerá como um ponto luminoso próximo da Lua e poderá ser identificado a olho nu, sem necessidade de telescópio. Oficialmente, a Lua atinge a fase cheia por volta das 12h49, no horário de MS. Cerca de duas horas após o pôr do Sol, a orientação é procurar a Lua no horizonte leste e identificar Saturno nas proximidades. “É uma boa oportunidade para quem nunca observou Saturno no céu. A Lua funciona como uma referência muito fácil: primeiro encontramos a Lua e a partir dela, procuramos o ponto luminoso correspondente ao planeta”, explica o Professor Dr. Marcos Calil, responsável pelo Setor de Observatório da Urânia Planetário. A observação dependerá das condições meteorológicas de cada região. A Urânia Planetário realiza lives todas as terças-feiras, às 18h30 (MS), em seu canal no YouTube.
“Mala preta”
Há quem afirme que a Justiça eleitoral está de olhos bem abertos nas movimentações bancárias, visando combater a compra de votos nesse final de campanha. Assim, figuras que possuírem vínculos a partidos políticos têm que evitar ficar carregando a famosa “mala preta” por aí, pois poderão ser surpreendidos por policiais a quaisquer hora e local. Dizem que a fiscalização está atuando para valer.
Sem dó
Quem não vê sentido qualificar a posição ideológica da política é o ex-senador e hoje candidato Delcídio Amaral. Ele diz que essa história de direita e esquerda, só existe nas placas de rua. Não na política. Ah, tá?!... Em tempo: o candidato resolveu tirar o “do” da grafia de seu nome, e agora só usa “Amaral”. Excluiu o “do” sem dó.
Na fita
Quem não colocou Mato Grosso do Sul como prioridade para sua campanha eleitoral, foi o candidato a presidente Flávio Bolsonaro. Mas os seus aliados da direita não hesitaram em “voar” até Brasília para gravar vídeos e divulgarem nos horários gratuitos.
ANIVERSARIANTES
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SÁBADO (26)
- João Roberto Giacomini,
- Lázara Lessonier,
- Marcelos Antonio Arisi,
- Mirian Fonseca Ferro,
- Cesar Rezende da Silva,
- Dahoud Robban,
- Luiz Renê Goncalves
- do Amaral,
- Justina Conche Farina,
- Marcos Fernando Herradon,
- Maria José de Oliveira,
- Sylvio Shojin Fukuchi,
- Bartolomeu Ortega Garcia,
- Gilson Chacon Marroni,
- Marcelo Silva Boza,
- Leandro Gregório,
- Maria Eva Ferreira Espinosa,
- Dirceu Júnior Tonietti
- de Almeida,
- Elísio de Deus Santos,
- Mariella Mamede Duarte,
- Carlos Américo Grubert,
- Daniela Longo Garcia,
- Samária Rosa de Souza,
- Rosemary Gaúna de Oliveira Medeiros,
- Pamella Rodrigues Vieira,
- Francisco Silva de Freitas,
- Ana Soledade Alcova Campos,
- Adriana Aquino Ratier,
- Dra. Leide Célia Ottoni Nunes Toniasso,
- Dr. Wilson Girão,
- Aparecido Alves das Neves,
- Marcela Correa Peixoto
- de Azevedo,
- Teldo Kasper Filho,
- Sandra Marques Fernandes,
- Fénelon Rafael Pires,
- Gilberto Coelho Ferreira,
- Nadir Pereira Borges,
- Gilvan Guilherme Carvalho,
- Emile El Saddi,
- Jucileide Flôres Baldo,
- Lair Paes Camargo,
- Marlei Biazetto,
- Fabiane Biazetto,
- Fabricia Biazetto,
- Nilson Gomes Azambuja,
- Regina Maria Rondon,
- Marcelo Borges,
- Dirce Arakaki,
- Carmem Oliveira,
- João Carlos de Andrade,
- Dauth de Almeida Filho,
- Nadia Daniani Guenka,
- José Celso Garcez,
- Ana Maria dos Passos Azevedo,
- Vilma Hebeler Lopes,
- Maria Lúcia Barbosa Ribeiro, Tânia Espíndola,
- Maique de Oliveira,
- Aristeu Pereira Patrocinio,
- Carlos Augusto Molina,
- Dalila Bárbara Suffiatti Frozza,
- Cipriano Santos Lopes,
- Danilo Monte Negro,
- Cintia Fukuchi Soken,
- Ângela Maria Gavira Lahoud,
- Francisco Vieira de Castro Neto,
- Neuza Feico Kikuchi Kaneki,
- Edmar Fernando
- de Figueiredo Cruz,
- Jorge Luiz Arguello,
- Diego Goulart Wyder Herradon,
- Gilmar Miguel Bottan,
- Juliana Duarte Lucas Facincani,
- Graziele de Brum Lopes,
- Giuliano Corradi Astolfi,
- Beatriz Bernadete Gusso,
- Aline Joana Linhares Gurski,
- Leonardo de Pina Bulhões
- Di Giorgio,
- Juliano da Cunha Miranda,
- Atos Pessatto,
- Meline Paludetto Pazian.
DOMINGO (27)
- Dra. Thaísa Mazina Smaniotto Marin,
- José Ricardo Barbero Biava (Zeca),
- Dra. Ana Carolina Anderson Nasser Penaforte,
- Antônio de Moraes Ribeiro Neto,
- Fernanda Salgueiro Zandavalli,
- Gerson Penze de Souza,
- Lindomar Divino de Souza,
- Thiago Augusto Araujo Ramos,
- Dr. Naidor João da Silva,
- Livaldo Costa,
- Antonio Carlos Neckel,
- Cleide dos Santos,
- Joaquim Arnaldo da Silva Neto,
- Neide Aparecida Bastos Querino,
- Valter Jeronimo Marques Queiroz,
- Sonia Maria de Souza Pinto França,
- Hudson Marcos da Cunha Gomes,
- Mônia Michelle Carvalho,
- Julieta de Melo Pereira,
- Dra. Julita Antunes Miranda Sá,
- Hugo Haverroth Hilgert,
- Dr. Armando Vieira
- de Almeida,
- Dr. Alexandre Magno Benites Lacerda,
- João Pedro Santana Pereira Júnior,
- Rafael Tulux Lopes,
- Dra. Rita de Cássia Budib Lourenço,
- Maristela Nunes Farias Portugal,
- Viki Dória,
- Marcus Aurélius Stier Serpe,
- Alisson Lopes da Silva,
- Jesus Queiroz Baird,
- Laurinda da Silva Curto,
- Ademilton Tenório
- de Albuquerque,
- Zonir Freitas Tetila,
- Arabutan Alves Pereira,
- Elvira Dutra Leão,
- Cesar Roberto Maksoud Cabral,
- Sahra Lima Buchara
- de Alencar,
- Ivanir Frias Ponchio,
- Deise Cicalise Bossay Kichel,
- Fernando Alcaraz Caramalac,
- Dr. Benedito (Benê) Anache, Dr. Victor Anache Ferzeli,
- Dr. Mauro Cosme Gomes
- de Andrade,
- Glauce Raquel Garcia Oliveira,
- Eunice Dib Safatli,
- Gilberto Santinoni,
- Dr. José Carlos Lopes,
- Geraldo Paschoaletto Trindade,
- Dra. Marisa Miyuri Shinzato,
- Dr. Eustáquio Marques Ferreira,
- Carolina Sanson Cação,
- Giselle Rodovalho Palieraqui Gurgel,
- Paulo José Liberatti,
- Érica Tabata Hirose,
- Newton Cosme Figueiredo Gomes,
- Fabiana Amaral Gurgel,
- Victor José Hackbarth,
- Clara Mayumi Kuraoka Dadoni,
- Márcia Toshiko Mori Caldas,
- Luiz Ricardo Brusamolin,
- Munir Mohamad Hassan Hajj.
Colaborou com Tatyane Gameiro