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felpuda

A partir deste domingo até o dia 5 de agosto, os ânimos estarão à flor da...Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo deste sábado (4) e domingo (5)

ESTER GAMEIRO

04/07/2026 - 00h01
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FELIPE OGAYA DO AMARAL - POETA DE MS

 

Meus sentimentos caem como as folhas e a sabedoria do outono. Meus versos se desprendem de minha alma e, levados pelo vento, procuram um coração em que possam se decompor”.

FELPUDA

A  partir deste domingo até o dia 5 de agosto, os ânimos estarão à flor da pele com a realização das convenções. Nomes para a formação das chapas serão oficialmente anunciados e como sempre ocorre em ano eleitoral, haverá chiadeira dos excluídos. Mas, a história política em MS  ensina que não adiantará o esperneio, pois as indicações, para desespero dos ingênuos, já vêm “carimbadas” por decisão  das cúpulas partidárias. Filhos e filhas, irmãos, cunhadas e até pais de dirigentes compõem a lista dos “ungidos”.

“Pitacos”

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027 chegou ao fim da tramitação, na Câmara Municipal de Campo Grande, parecendo uma colcha  de retalhos. Recebeu nada menos que 495 emendas dos vereadores, das quais 484 foram incorporadas ao texto final. O projeto ficou tão remendado que assusta até quem acompanha a dinâmica de perto.

Mais

Resta saber se, em meio a tantos “pitacos”, a peça orçamentária ganhou em qualidade ou apenas em volume. A votação final  está marcada para terça-feira. A LDO de 2027 prevê receita corrente de R$ 7,26 bilhões, sendo R$ 6,4 bilhões de receita corrente líquida. O texto define as metas e prioridades da administração e serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Recuo

A vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira (PL) parece ter concluído que a disputa pela segunda vaga ao Senado prometia mais fumaça do que vitória. Trocou o front por uma candidatura à Assembleia Legislativa de MS, onde entra com mandato no Executivo, estrutura do partido, sobrenome conhecido por ser esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira, e a simpatia de Jair Bolsonaro. A política ensina que, recuar um passo, costuma ser bem mais inteligente do que virar estatística de convenção.

Condenadas

A 9ª Vara Cível de Campo Grande condenou uma clínica de estética e sua franqueadora a indenizar uma cliente que sofreu complicações depois de realizar procedimento de rejuvenescimento facial com fios de PDO. A sentença determinou a rescisão do contrato, devolução do valor cobrado e o pagamento de R$ 20 mil por danos morais e estéticos, além do ressarcimento das despesas médicas. 

De toga

 A advogada Ana Carolina Ali Garcia foi apresentada oficialmente como desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), em sessão solene realizada no dia 30 de junho, no Tribunal Pleno. Em um dos momentos mais emocionantes da cerimônia, ela recebeu a toga das mãos dos dois filhos antes de ocupar o 37º assento da Corte. Nomeada pelo governador Eduardo Riedel para a vaga do quinto constitucional destinada à advocacia, Ana Carolina afirmou que assume a missão com humildade. e a responsabilidade de representar a advocacia sul-mato-grossense.

O presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, destacou a competência e a trajetória da nova integrante, afirmando que sua chegada fortalecerá o Judiciário estadual. A solenidade reuniu magistrados, autoridades, representantes da OAB-MS, familiares e convidados. Em seu discurso, a desembargadora reafirmou o compromisso de exercer a magistratura com dedicação à prestação de uma Justiça cada vez mais moderna e próxima da sociedade.

Desembargadora Ana Carolina Ali. Foto: Comunicação/TJMS
Desembargadora Ana Carolina Ali. Foto: Comunicação/TJMS

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (4)

Evanise Maria Leal Pinto Costa,
Anna Paula Monteiro Miglioli, 
Marcelo Pacheco Cançado,
Thayanne Aline Santiago Ramos,
João Alexandre Ventorini,
Adão Ollb Manvale Teixeira,
Allyson Jorge Miyashiro,
José Francisco da Silva,
Margarida Martinez de Almeida,
Clarice de Arruda Nascimento,
Laura Melo,
Aristeu Alves dos Santos,
Érica Saddi,
Aurélio Cance Neto,
Dany Britto,
Inocêncio Lopes,
Jefferson da Silva,
Iracy Morais Campos,
Carlos Roberto Bellin,
Dra. Sandra Valéria Tabosa Nogueira, 
Luciana Assis Daros Adler Ralho,
Alcimira Balbuena,
Denilson Barbosa Figueiredo,
André Afif Elossais, 
Regina Costa Aoki, 
Dr. Paulo Saburo Ito, 
Jedson Vasconcelos,
Clara Maruyama Moroto,
Isaque Sebastião Francisco,
Felipe Kemp Ferreira,
Dr. Nilton Pereira Vargas,
Dr. Jeferson Carlos Pereira,
Natanael Costa Balduino,
João Carlos Dutra,
Laudencio Rodrigues,
Carlos Roberto Magalhães Coutinho,
Maraci Silviane Marques Saldanha Rodrigues, 
Robson Benites de Paula,
Maria Cristina Angela da Silva,
Izabel Gouveia dos Santos,
Orlando Luiz de Campos,
Alexandre Moraes de Barros,
Emirce Dias Pereira,
Candinho Colussi, 
Michel Manoel Gazal,
João Bosco Cabral,
Dayse Alcaraz Caramalac,
José Aldo da Conceição,
Dilson Rodrigues de Abreu,
Gilberto Anario dos Santos,
Flora Simões Corrêa,
Midael Mussake Yamanchu,
Vivian Correa Stuhrk Sarian, Antonio Nakamura, 
Alfredo Vilela Dias,
Marli Ponsoni Marques,
Dr. Valdmário Rodrigues Júnior,
Ruy Graça Gomes Junior,
Alexandre Rezende Pellegrini,
Lucimara Mateus Potric,
Oacy Isabel Pedroso Alves,
Cacildo Rosa de Souza,
Ronaldo Olmedo,
Eloisa Figueiredo Pitzschk,
Darci Loch,
Gabriela Fernandes do Nascimento, 
Francisco Carlos Souza Santiago,
Aparecido dos Santos Pereira,
Dr. Antonio Eduardo Pereira,
Daniel Juliano Giocondo,
Eleziane Franco de Moraes,
Dirceu Soares Cassimiro,
Gutemberg Assunção Vieira,
Cristine Dal Pasqual,
Luciney Miceno Papa,
Felipe Costa Guarnier,
João Mauri Kuhn,
Felipe Zampieri Teruya.

DOMINGO (5)

Eduardo Corrêa Riedel,
Fausto Ferreira de Brites,
Victor Daniel Arriagada (Chileno),
Marco Antônio Soares Recalde,
Odilon de Oliveira Júnior,
Aluízio Pereira dos Santos,
Eunice Xavier,
Helio João Severo,
Lia Maria Bruno Marietto,
Dra. Maria Ilizabeti Donatti,
Valdeci Paulino dos Anjos,
Odete Silveira Severo,
Eduardo Miranda dos Santos,
Gecylda Zoé Siemionko Suris,
Milton Carlos de Oliveira,
Francisco Rennei Guimarães,
Dr. Ary Sortica dos Santos,
Waldeir Piano da Silva,
Dr. Hércules Maymone Júnior,
Jean Marcel Abuhassan Gonçalves,
Maiza Odette Pereira Caldas,
Cleonice Alexandre Le Bourlegat,
Geraldo Mangel Cardoso, 
Ilda Ribeiro de Oliveira,
Dra. Débora Marchetti Chaves Thomaz, 
Stela Mari Pirez,
André Puccinelli Júnior,
Luiz Akira Yoshio Otsubo,
Goretti di Moura,
Dr. Antônio Miziara Neto,
Heloisa Helena Meldau Varela, 
Karina Cogo do Amaral,
Flávia Bertoni,
Yoshikazu Higa,
Clauder Gaete,
Fabiana Silva da Cunha Dal Farra,
Luciano Augusto Rinaldi Netto,
Edileuza Pereira de Lima,
Sandra Maria Azambuja,
Helder Carvalho Pereira,
Luiz Estevão Mujica,
Mônica Sofia Augusto,
Bruna Lucianer,
Janaína Fiuza de Andrade,
Mirella Silva Melo,
Antônio Carlos Pereira,
Marlene de Matos Oliveira,
Amauri de Oliveira,
Dr. Jorge Cardoso Ramalho,
Mirtys Fabiany de Azevedo Pereira,
Kátia Chaia Jacob Pedrossian, 
Ricardo Cândido de Oliveira Ramires,
Eva Simioli Furlan,
Paulo Roberto Ximenes,
Ruth Ferreira Corrêa,
Arlete Pedroso Mariano,
Alberto Elias de Souza, 
Fábio Grisolia Stefani,
Adriana Mara de Oliveira,
Gilberto Felix de Souza,
Nadim Salles,
Marisa Luna Kitzig, 
Geovania Jardim Ribeiro,
Diego Freire Thomaz, 
Luis Fernando Nunes Rondão Filho,
Marcelo Henrique Galharte, 
Deraldo Pereira da Motta,
Mariana Ormazabal Sastre,
Erika Kiyomi Matsuda,
Francisco Carlos Hauschild Fetter, 
Luciana Insfran Barbosa,
Rossana Paroschi Jafar,
Greicy Samir Nammoura,
Natacha de Castro Wiziack.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Diálogo

Veteranos da política acompanham intrigados duas conversões... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna dessa sexta-feira (03)

03/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Silvana Duboc - escritora brasileira

"Procure os seus caminhos, mas não magoe ninguém nessa procura. Arrependa-se, volte atrás, peça perdão! Não se acostume com o que não o faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário"

FELPUDA 

Veteranos da política acompanham intrigados duas conversões ideológicas. Quem ontem fazia discursos e mais discursos de centro-esquerda, "puxando" mais para a esquerda e o governo atual, hoje desfila "apaixonado" pela direita. Neste novo, digamos, idílio, há flores, bombons e declarações públicas de "amor eterno". Tudo em nome da nova paixão eleitoral. Se esse romance sobreviver depois da posse, talvez mereça mesmo um prêmio. Milagre político também é forma de amor. E dê-lhe!...

Diálogo

Obsessão

Na política, há quem enxergue Bolsonaro em qualquer esquina. Um dos integrantes da bancada petista na Assembleia Legislativa de MS resolveu apresentar moção de protesto e repúdio contra Flávio Bolsonaro, por oferecer, supostamente, antes das eleições, uma equipe de transição aos  EUA.

Mais

O episódio lembra o velho "momento Bolsonaro": basta surgir um assunto, e a família é puxada para o debate. No fim, quem agradece é o sobrenome, que continua ocupando espaço até quando não está na pauta. Dá licença!

DiálogoSeverina da Silva e Cacilda da Silva - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoDra. Luiza Inácio - Foto: Higor Lima

Marimbondos

O ano eleitoral nem esquentou de vez, mas em Dourados já tem político voando mais irritado do que marimbondos presos em lata. A vereadora Isa Marcondes ingressou com representação contra o colega de legislativo Márcio Pudim na Mesa Diretora, após um bate-boca que descambou para ofensas. Ela o acusa de violência política de gênero e injúria racial, afirmando que Pudim fez declarações homofóbicas. Quando falta argumento e sobra destempero, o resultado é indigesto.

Paternidade

Foi só a lei do deputado estadual Pedro Kemp propor o fim do "velhinho curvado" nas placas, para começar a corrida pela autoria da ideia. O vereador Otávio Trad fez questão de divulgar, no site oficial da Câmara Municipal, que Campo Grande já havia adotado a mudança em 2023, por iniciativa dele. Não foram citados nomes, mas deixou claro nas entrelinhas que a primeira iniciativa e proposta aprovada foram de sua autoria. Pelo jeito, até placa de estacionamento ganha mais de um pai quando rende boa fotografia.

Aquecendo

A liberação do segundo lote de restituição do Imposto de Renda vai injetar R$ 244,1 milhões na economia de MS. São 146.234 contribuintes do Estado recebendo os créditos nesta semana. Segundo a economista Regiane Dedé de Oliveira, do IPF-MS, da Fecomércio MS, as restituições fortalecem o consumo das famílias e devem aquecer o comércio.

ANIVERSARIANTES 

Wilson Aquino,
Maria Helena Nadra Jeha,
Antonio Roberto Simões Tuca,
Cibele Bonfim de Rezende Zarate,
Mauro Ribeiro Corrêa,
Lucas Centenaro Foroni,
Carlos César Coelho Netto,
Carlos Augusto Coelho Netto,
Raul Pistorello,
Dra. Maria Tereza Ragalci Galdino, 
Maria Nilva da Silva,
Elias Rosa de Moraes,
Elza Barbosa Coelho,
Mariana Leal Capillé,
Gabriel da Cruz da Conceição,
Vanessa Zan Schossler, 
Guimarães Rocha,
Oswaldo Fernandes,
Ilca Corral Mendes Domingos, 
Tânia Maria  Gutierrez,
Nelson Kohatsu Júnior,
Dr. Nagib Marques Derzi,
Jair Leão Jara,
Marcos Fernando Alves Rodrigues,
Márcia Aparecida Bacchi Corrêa da Costa,
Dr. Christiano Henrique Souza Pereira,
Mauricio Mazzi, 
Edna de Oliveira Cabrera,
Naércio Ferreira Fernandes de Souza,
Margarida Costa Brambilla,
Luiz Carlos da Rocha Lima, 
Márcia Maria Mujica,
Gina Baraldo Andrade Sales,
Ernestina Cardoso Vilares,
Delmira Monteiro,
Doralice da Silva,
Dr. Mário Guimarães,
Maria Mercedes de Almeida Metello Oliveira Lima,
Joel José Faraco,
José de Oliveira,
Rosângela Ferreira do Valle Barbosa,
Wainer Ferreira Gibim, 
Bruno Insfran, 
Rodrigo Insfran, 
Edy Emerson Sakaguti, 
Mayra Fenner,
Julinete Bento de Sousa,
Cypriano Cosme de Siqueira Filho,
Vania Lúcia Salvi,
Stelino Luiz Ferreira  de Souza,
Ingrid Costa Nasser Cântero,
Rosa Planez Diniz,
Jucelene Romero Estigarribia,
Virginio Rodrigues do Nascimento,
Dr. Luiz Feracine, 
Walter Vinicius Schoenherr,
Carlos Eduardo Medici Lemos,
Douglas Lemos Xavier,
Patrícia Manoela Scherer,
Gracyelen Lousada Felipe Centenaro,
Francine Palharin de Mayo,
Aline Passos Dantas,
José Carlos Luppi,
Renata Jallad Alves da Silva,  
Maria Camillo Duo,
Rosângela Maria Jovê dos Santos,
Eneida Maria de Rosa Silva Dacal,
Daniel de Souza Assis Ton,
Wladimir Gomes Figner de Luna,
Geraldo Pereira Duarte,
Maria Antônia Sanches,
Espedito Sindeaux de Carvalho,
Gilson Monteiro,
Vera da Silveira Mattos,
Arnaldo Lopes da Silva,
Eva Maria da Costa Soares,
Manoel dos Passos,
Orcilio Pereira da Rocha, 
Francisco Moreira da Silva,
Evair Rezende Corrêa,
Maricléia Alcântara de Oliveira,
Rosângela Palhano Medeiros Bentabel,
Leda Maria Ribeiro Rodrigues Marçal,
Rihad Nahas, 
Wilson Massaharu Inagaki, 
Edne Belintane Tucci,
Dr. José Oswaldo Soares Machado,
Inês Segato Balzan,
Mário Stuczynski,
Zildo Portalupp,
Jeanine Soler Soares,
João Niero Friosi,
Jaime Caldeira,
Miguel Angelo Povh,
Márcio Antonio Simei,
Paulo Pereira Duarte,
Kamilla dos Santos Trindade,
Nagib Maluf Neto,
Rafael Cruz Tybusch,
Leonardo Capello Filho,
Marcelo de Paula Bataglini,
Lincoln Sanches Pellicioni,
Pedro Rippel Salgado,
Luciano Coppini Meireles de Lima.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Para dormir quentinho

Saiba por que a microfibra é uma boa escolha para os dias frios

Tecido se destaca na cama posta pelo conforto térmico, toque macio, praticidade e custo-benefício, mas especialistas recomendam combinar materiais para garantir ainda mais conforto durante as noites frias

02/07/2026 09h45

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Com um ótimo isolamento térmico, a microfibra se destaca pela leveza, versatilidade e praticidade

Com um ótimo isolamento térmico, a microfibra se destaca pela leveza, versatilidade e praticidade Atlântica Cama e Banho

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Com a chegada do inverno, os casacos deixam o armário e as bebidas quentes passam a fazer parte da rotina. Dentro de casa, porém, um dos maiores aliados contra as baixas temperaturas está no quarto. Preparar uma cama confortável, quente e aconchegante faz toda a diferença para garantir noites de sono mais agradáveis, especialmente durante os dias mais frios.

Mais do que um detalhe de decoração, a escolha da roupa de cama influencia diretamente no conforto térmico e na qualidade do descanso.

Entre os materiais que vêm conquistando espaço está a microfibra, tecido sintético conhecido por reunir aquecimento, leveza e praticidade em um único produto.

Utilizada em edredons, mantas, cobertores e até jogos de cama, a microfibra se tornou uma alternativa para quem procura bom desempenho térmico sem gastar tanto quanto em tecidos naturais de alta gramatura.

Além disso, sua manutenção simples faz dela uma opção bastante procurada para o uso diário.

LEVEZA QUE AQUECE

Um dos principais diferenciais da microfibra é conseguir oferecer aquecimento sem adicionar peso excessivo à cama.

Diferentemente de cobertores muito pesados, o tecido mantém o corpo aquecido graças às fibras extremamente finas, que criam pequenas bolsas de ar responsáveis por reter o calor corporal. O resultado é uma sensação de conforto sem aquela impressão de estar “preso” sob diversas camadas de cobertas.

Essa característica faz com que muitas pessoas consigam reduzir a quantidade de cobertores utilizados durante o inverno, tornando o descanso mais confortável e agradável.

Outro ponto forte é o isolamento térmico eficiente. Como as fibras da microfibra são ultrafinas e bastante compactas, elas dificultam a troca de calor entre o corpo e o ambiente externo.

Na prática, isso significa que o calor produzido pelo próprio organismo permanece por mais tempo sob as cobertas.

Para quem mora em regiões onde as temperaturas caem durante a madrugada, essa característica representa um ganho importante de conforto.

Além de aquecer, a microfibra também chama atenção pela textura. Cobertores e edredons confeccionados com acabamento plush ou flannel, por exemplo, apresentam toque extremamente macio e aveludado.

A sensação é semelhante à de um tecido felpudo, tornando a cama ainda mais convidativa.

Outro benefício é que o tecido costuma ser bem-aceito até mesmo por pessoas com pele sensível, já que apresenta superfície lisa e confortável.

CUSTO-BENEFÍCIO

Por ser formada por fibras sintéticas resistentes, a microfibra também tende a suportar o uso frequente sem perder suas características principais. A capacidade de isolamento térmico permanece eficiente por vários anos quando a peça recebe os cuidados básicos de conservação.

Além disso, a microfibra resiste bem às lavagens, mantendo o toque macio, a cor e o formato original por muito mais tempo do que alguns tecidos convencionais.

Essa durabilidade reduz a necessidade de substituições frequentes, tornando o custo-benefício bastante atrativo.

Outro fator que contribui para a popularidade da microfibra é a facilidade de manutenção.

As peças podem ser lavadas normalmente na máquina, secam rapidamente e, na maioria dos casos, dispensam o uso do ferro de passar, já que praticamente não amassam.

Durante o inverno, quando as roupas costumam demorar mais para secar por causa das temperaturas mais baixas e da menor incidência de sol, essa característica faz bastante diferença.

Além disso, o tecido não costuma acumular tantos pelos, poeira ou sujeiras superficiais, facilitando a limpeza no dia a dia.

Embora seja muito associada ao inverno, a microfibra também pode ser utilizada durante o restante do ano.

Isso acontece porque existem versões com diferentes espessuras e enchimentos. Em épocas mais frias, entram em cena os edredons volumosos e as mantas mais encorpadas. Já nas estações intermediárias, versões mais leves continuam oferecendo conforto sem provocar excesso de calor.

Essa versatilidade permite que o investimento seja aproveitado por muito mais tempo.

LIMITAÇÕES

Apesar das inúmeras vantagens, a microfibra não é perfeita para todos os perfis de usuários.

Por ser produzida com fibras sintéticas – normalmente poliéster –, sua respirabilidade é menor quando comparada aos tecidos naturais, como o algodão.

Quem costuma transpirar bastante durante o sono pode sentir uma sensação de abafamento em noites menos frias.

Outro detalhe é a possibilidade de formação de eletricidade estática em regiões muito secas. Os pequenos estalos provocados pelo atrito entre o tecido e o corpo são comuns em materiais sintéticos, embora geralmente não representem nenhum risco.

Essas características não diminuem a qualidade da microfibra, mas indicam que o material pode funcionar melhor quando combinado com outros tecidos.

COMO USAR

Especialistas em cama posta costumam recomendar a união do conforto térmico da microfibra com a respirabilidade do algodão.

Nesse caso, a sugestão é utilizar lençóis de algodão, flanela ou malha diretamente em contato com a pele e edredons, mantas ou cobertores de microfibra como camada externa de aquecimento.

Essa combinação permite que o algodão absorva a umidade produzida pelo corpo durante o sono, enquanto a microfibra funciona como uma eficiente barreira contra o frio.

O resultado é uma cama mais equilibrada, confortável e adequada para diferentes condições climáticas.

Além da escolha dos tecidos, alguns detalhes ajudam a transformar o quarto em um ambiente ainda mais acolhedor.

A primeira dica é apostar na técnica das camadas. Comece com o lençol de elástico e o lençol superior bem esticados. Em seguida, utilize um edredom volumoso ou um cobertor térmico como camada principal.

Para finalizar, acrescente uma manta de tricô, plush ou outro tecido felpudo aos pés da cama. Além de reforçar o aquecimento, ela cria um efeito visual sofisticado.

Os travesseiros também ajudam a transmitir sensação de conforto. O ideal é organizar os travesseiros de dormir ao fundo, posicionar os porta-travesseiros logo à frente e finalizar com almofadas decorativas confeccionadas em tecidos como veludo, suede ou tricô.

A decoração também influencia na sensação de aconchego. Durante o inverno, tons mais fechados costumam transmitir uma impressão de calor e conforto. Bordô, terracota, verde-musgo, azul-marinho, cinza, marrom e tons amadeirados aparecem entre as principais tendências para a estação.

As estampas xadrez, especialmente no estilo plaid, continuam sendo clássicos do inverno e remetem às tradicionais casas de campo e aos chalés de montanha.

PEQUENOS DETALHES 

A cama é protagonista do quarto, mas outros elementos ajudam a criar um ambiente ainda mais agradável.

Tapetes felpudos ao lado da cama evitam o contato direto dos pés com o piso frio nas primeiras horas da manhã.

Já luminárias com iluminação em tons amarelados proporcionam uma atmosfera mais acolhedora do que lâmpadas de luz branca intensa.

Cortinas mais encorpadas também colaboram para reduzir a entrada de ar frio e ajudam a conservar a temperatura interna do ambiente.

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