A partir deste domingo até o dia 5 de agosto, os ânimos estarão à flor da...Leia na coluna de hoje

FELIPE OGAYA DO AMARAL - POETA DE MS
Meus sentimentos caem como as folhas e a sabedoria do outono. Meus versos se desprendem de minha alma e, levados pelo vento, procuram um coração em que possam se decompor”.
FELPUDA
A partir deste domingo até o dia 5 de agosto, os ânimos estarão à flor da pele com a realização das convenções. Nomes para a formação das chapas serão oficialmente anunciados e como sempre ocorre em ano eleitoral, haverá chiadeira dos excluídos. Mas, a história política em MS ensina que não adiantará o esperneio, pois as indicações, para desespero dos ingênuos, já vêm “carimbadas” por decisão das cúpulas partidárias. Filhos e filhas, irmãos, cunhadas e até pais de dirigentes compõem a lista dos “ungidos”.
“Pitacos”
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027 chegou ao fim da tramitação, na Câmara Municipal de Campo Grande, parecendo uma colcha de retalhos. Recebeu nada menos que 495 emendas dos vereadores, das quais 484 foram incorporadas ao texto final. O projeto ficou tão remendado que assusta até quem acompanha a dinâmica de perto.
Mais
Resta saber se, em meio a tantos “pitacos”, a peça orçamentária ganhou em qualidade ou apenas em volume. A votação final está marcada para terça-feira. A LDO de 2027 prevê receita corrente de R$ 7,26 bilhões, sendo R$ 6,4 bilhões de receita corrente líquida. O texto define as metas e prioridades da administração e serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).
Recuo
A vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira (PL) parece ter concluído que a disputa pela segunda vaga ao Senado prometia mais fumaça do que vitória. Trocou o front por uma candidatura à Assembleia Legislativa de MS, onde entra com mandato no Executivo, estrutura do partido, sobrenome conhecido por ser esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira, e a simpatia de Jair Bolsonaro. A política ensina que, recuar um passo, costuma ser bem mais inteligente do que virar estatística de convenção.
Condenadas
A 9ª Vara Cível de Campo Grande condenou uma clínica de estética e sua franqueadora a indenizar uma cliente que sofreu complicações depois de realizar procedimento de rejuvenescimento facial com fios de PDO. A sentença determinou a rescisão do contrato, devolução do valor cobrado e o pagamento de R$ 20 mil por danos morais e estéticos, além do ressarcimento das despesas médicas.
De toga
A advogada Ana Carolina Ali Garcia foi apresentada oficialmente como desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), em sessão solene realizada no dia 30 de junho, no Tribunal Pleno. Em um dos momentos mais emocionantes da cerimônia, ela recebeu a toga das mãos dos dois filhos antes de ocupar o 37º assento da Corte. Nomeada pelo governador Eduardo Riedel para a vaga do quinto constitucional destinada à advocacia, Ana Carolina afirmou que assume a missão com humildade. e a responsabilidade de representar a advocacia sul-mato-grossense.
O presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, destacou a competência e a trajetória da nova integrante, afirmando que sua chegada fortalecerá o Judiciário estadual. A solenidade reuniu magistrados, autoridades, representantes da OAB-MS, familiares e convidados. Em seu discurso, a desembargadora reafirmou o compromisso de exercer a magistratura com dedicação à prestação de uma Justiça cada vez mais moderna e próxima da sociedade.
ANIVERSARIANTES
SÁBADO (4)
Evanise Maria Leal Pinto Costa,
Anna Paula Monteiro Miglioli,
Marcelo Pacheco Cançado,
Thayanne Aline Santiago Ramos,
João Alexandre Ventorini,
Adão Ollb Manvale Teixeira,
Allyson Jorge Miyashiro,
José Francisco da Silva,
Margarida Martinez de Almeida,
Clarice de Arruda Nascimento,
Laura Melo,
Aristeu Alves dos Santos,
Érica Saddi,
Aurélio Cance Neto,
Dany Britto,
Inocêncio Lopes,
Jefferson da Silva,
Iracy Morais Campos,
Carlos Roberto Bellin,
Dra. Sandra Valéria Tabosa Nogueira,
Luciana Assis Daros Adler Ralho,
Alcimira Balbuena,
Denilson Barbosa Figueiredo,
André Afif Elossais,
Regina Costa Aoki,
Dr. Paulo Saburo Ito,
Jedson Vasconcelos,
Clara Maruyama Moroto,
Isaque Sebastião Francisco,
Felipe Kemp Ferreira,
Dr. Nilton Pereira Vargas,
Dr. Jeferson Carlos Pereira,
Natanael Costa Balduino,
João Carlos Dutra,
Laudencio Rodrigues,
Carlos Roberto Magalhães Coutinho,
Maraci Silviane Marques Saldanha Rodrigues,
Robson Benites de Paula,
Maria Cristina Angela da Silva,
Izabel Gouveia dos Santos,
Orlando Luiz de Campos,
Alexandre Moraes de Barros,
Emirce Dias Pereira,
Candinho Colussi,
Michel Manoel Gazal,
João Bosco Cabral,
Dayse Alcaraz Caramalac,
José Aldo da Conceição,
Dilson Rodrigues de Abreu,
Gilberto Anario dos Santos,
Flora Simões Corrêa,
Midael Mussake Yamanchu,
Vivian Correa Stuhrk Sarian, Antonio Nakamura,
Alfredo Vilela Dias,
Marli Ponsoni Marques,
Dr. Valdmário Rodrigues Júnior,
Ruy Graça Gomes Junior,
Alexandre Rezende Pellegrini,
Lucimara Mateus Potric,
Oacy Isabel Pedroso Alves,
Cacildo Rosa de Souza,
Ronaldo Olmedo,
Eloisa Figueiredo Pitzschk,
Darci Loch,
Gabriela Fernandes do Nascimento,
Francisco Carlos Souza Santiago,
Aparecido dos Santos Pereira,
Dr. Antonio Eduardo Pereira,
Daniel Juliano Giocondo,
Eleziane Franco de Moraes,
Dirceu Soares Cassimiro,
Gutemberg Assunção Vieira,
Cristine Dal Pasqual,
Luciney Miceno Papa,
Felipe Costa Guarnier,
João Mauri Kuhn,
Felipe Zampieri Teruya.
DOMINGO (5)
Eduardo Corrêa Riedel,
Fausto Ferreira de Brites,
Victor Daniel Arriagada (Chileno),
Marco Antônio Soares Recalde,
Odilon de Oliveira Júnior,
Aluízio Pereira dos Santos,
Eunice Xavier,
Helio João Severo,
Lia Maria Bruno Marietto,
Dra. Maria Ilizabeti Donatti,
Valdeci Paulino dos Anjos,
Odete Silveira Severo,
Eduardo Miranda dos Santos,
Gecylda Zoé Siemionko Suris,
Milton Carlos de Oliveira,
Francisco Rennei Guimarães,
Dr. Ary Sortica dos Santos,
Waldeir Piano da Silva,
Dr. Hércules Maymone Júnior,
Jean Marcel Abuhassan Gonçalves,
Maiza Odette Pereira Caldas,
Cleonice Alexandre Le Bourlegat,
Geraldo Mangel Cardoso,
Ilda Ribeiro de Oliveira,
Dra. Débora Marchetti Chaves Thomaz,
Stela Mari Pirez,
André Puccinelli Júnior,
Luiz Akira Yoshio Otsubo,
Goretti di Moura,
Dr. Antônio Miziara Neto,
Heloisa Helena Meldau Varela,
Karina Cogo do Amaral,
Flávia Bertoni,
Yoshikazu Higa,
Clauder Gaete,
Fabiana Silva da Cunha Dal Farra,
Luciano Augusto Rinaldi Netto,
Edileuza Pereira de Lima,
Sandra Maria Azambuja,
Helder Carvalho Pereira,
Luiz Estevão Mujica,
Mônica Sofia Augusto,
Bruna Lucianer,
Janaína Fiuza de Andrade,
Mirella Silva Melo,
Antônio Carlos Pereira,
Marlene de Matos Oliveira,
Amauri de Oliveira,
Dr. Jorge Cardoso Ramalho,
Mirtys Fabiany de Azevedo Pereira,
Kátia Chaia Jacob Pedrossian,
Ricardo Cândido de Oliveira Ramires,
Eva Simioli Furlan,
Paulo Roberto Ximenes,
Ruth Ferreira Corrêa,
Arlete Pedroso Mariano,
Alberto Elias de Souza,
Fábio Grisolia Stefani,
Adriana Mara de Oliveira,
Gilberto Felix de Souza,
Nadim Salles,
Marisa Luna Kitzig,
Geovania Jardim Ribeiro,
Diego Freire Thomaz,
Luis Fernando Nunes Rondão Filho,
Marcelo Henrique Galharte,
Deraldo Pereira da Motta,
Mariana Ormazabal Sastre,
Erika Kiyomi Matsuda,
Francisco Carlos Hauschild Fetter,
Luciana Insfran Barbosa,
Rossana Paroschi Jafar,
Greicy Samir Nammoura,
Natacha de Castro Wiziack.